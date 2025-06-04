Кинорынок в Каннах: опрос байеров
БК пообщался с представителями российских компаний, которые активно закупают контент на Marché du Film, об итогах рынка
После завершения Marché du Film мы обратились к представителям российских компаний, традиционно активно закупающих независимый контент на СНГ. Выражаем благодарность тем, кто нашел время ответить на вопросы БК.
Как вы оцениваете Каннский кинофестиваль и Кинорынок в этом году? Каким оказался Marché du Film по сравнению с прошлым годом? Насколько много было интересных вам проектов?
Остается ли конкуренция за фильмы высокой со стороны российских закупщиков? Или появились какие-то изменения, и байеры с большей осторожностью совершают покупки?
Учитывая высокую стоимость, насколько в целом рентабельны зарубежные фильмы для вас?
Проекты на каком этапе вы в основном покупали в Каннах? Не опасаетесь ли вы брать картины на этапе сценария? Или, наоборот, хотите закупиться впрок, пока рубль укрепился?
Какие жанровые приоритеты вы себе расставили для покупок? Насколько они изменились по сравнению с 2024-м?
От каких жанров вы ждете наибольшей отдачи в ближайшие годы, на которые покупали проекты? Насколько осторожно вы приобретаете фильмы, исходя из изменений в законодательстве?
Оказывало ли влияние на решение покупать анимацию потенциальная необходимость отдавать 10% сборов таких релизов?
Какие покупки вы уже можете анонсировать?
НАДЕЖДА МОТИНА / Президент компании Arna Media
Проектов было много. В разных жанрах и с разными бюджетами. Но действительно больших и очевидных было не более пяти. Закупщики ненавидят, когда сценарии приходят вплоть до первых дней рынка, потому что уже начинаются показы и встречи, и нет никакой физической возможности все прочитать. Пожалуй, было всего два коммерческих фильма, которые можно было посмотреть и купить (или не купить). Остальное приходилось выбирать на стадии сценария или промо. И мы заранее купили лучший фильм этих Канн – SPLITSVILLE. Рабочее название – ВСЕ ЕЕ БЫВШИЕ, но, мне кажется, тут больше подойдет НЕСКРОМНЫЕ. Эту яркую, остроумную комедию Neon выпустит в США в августе, а все оставшиеся территории забрал Universal. Наш партнер «Атмосфера кино» покажет фильм в сентябре. На «Кинопоиске» уже более тысячи зрителей ждут премьеру.
Благодаря тому, что мы развиваем свое производство, у нас сокращается потребность в закупках и меняется стратегия. Нам нужно только большое коммерческое кино с высоким потенциалом сборов. Поэтому мы, скорее по привычке, рассматривали 150 проектов, а сделали только восемнадцать предложений. СНГ и Восточная Европа остаются самыми активными рынками и спасителями мирового кинематографа. Именно они покупают больше всего фильмов и позволяют собрать финансирование ряду проектов. Тем не менее все учитывают изменившиеся реалии и делают более консервативные предложения. Времена, когда все было продано за несколько дней до рынка и выше asking price, позади.
У нас нет другого бизнеса, нефтяной вышки, или алмазной шахты, поэтому я не могу себе позволить нерентабельные проекты.
Мы покупаем фильмы на разных этапах – от препродакшна до готового кино. В Каннах мы также продавали англоязычный боевик с Жаном Рено ОСТОРОЖНО, ДВОРЕЦКИЙ!, сьемки которого стартуют в июле в Ирландии. И я очень рада, что его купили 28 стран.
Мы по-прежнему очень любим фэнтези и фантастику, экшн и приключения.
Потенциальная необходимость отдавать 10 процентов сборов не повлияла на решение покупать анимацию, хотя на этом рынке мы и не приобрели мультфильмы.
Зато мы купили новую комедию Паоло Дженовезе БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ. Представьте, вы идете на первое свидание, но не одни – вас сопровождают ваши мысли, надежды, страхи и предыдущий опыт. Они дают вам советы и спорят друг с другом. Чем закончится такое свидание – завтраком в постели или расставанием? Это настоящая ГОЛОВОЛОМКА для взрослых. В Италии фильм собрал больше ИДЕАЛЬНЫХ НЕЗНАКОМЦЕВ. Посмотрим на наш результат.
Также наш пакет пополнился приключенческим экшном ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ. КНИГА СУДЬБЫ. Готовясь к роли в нем, Рассел Кроу уже похудел на 15 килограмм. Компанию ему составит Кира Найтли. Они отправятся на поиски легендарной Книги судьбы, которая, по преданиям, хранит тайну мироздания. Мальта, Италия, Египет, подземные города и затонувшая Атлантида – повсюду их ждут приключения и смертельные опасности. Ведь столь могущественный артефакт нужен не только им.
Ну и специально для девушек мы купили комедию МУЖ ПОД ПРИКРЫТИЕМ. Брак Ника и Карлы трещит по швам. Ник подает на развод, и никто не в силах его отговорить. Кроме вооруженных агентов ФБР. Оказывается, жена Ника – шпион. И он – единственный человек, который может подобраться к ней на расстояние поцелуя. Но для этого нужно вернуть ее расположение. И в этом деле ему помогут лучшие агенты спецслужб.
ЕЛЕНА ВЕРНИКОВСКАЯ / Операционный директор компании «Экспонента Фильм»
Этот рынок стал самым крупным со времен пандемии. Такого количества проектов не было, пожалуй, даже в 2019 году. Мы рассмотрели более 200 потенциально интересных нам фильмов, прочитали примерно в полтора раза больше сценариев, чем обычно. Похоже, после пандемии и забастовок рынок наконец начал восстанавливаться и работать на сопоставимом с 2019-м уровне.
Конкуренция остается высокой. Однако есть ощущение, что начался процесс спада ажиотажа. От целого ряда продавцов мы слышали, что установленные ими явно завышенные цены – «это всего лишь цены», и что игроки рынка СНГ стали менее агрессивными в своих офферах.
Киноиндустрия в целом – очень рискованная отрасль. Успех зависит от такого количества факторов, отчасти лежащих вне сферы влияния дистрибьютора, что точно предсказать результат получается далеко не всегда. Что-то «выстреливает», что-то проваливается, что-то более-менее стабильно приносит деньги. Но на круг – ответ да, рентабельны. Иначе бы мы уже этим не занимались.
Как и каждый рынок, большинство проектов, примерно 80 процентов, мы покупаем на стадии сценария или, в лучшем случае, на этапе продакшна. Готовых фильмов всегда немного. Это не наш выбор, это такая особенность рынка СНГ – большинство картин продается на ранних стадиях. Не купил на этапе сценария – остался без проектов. В первую очередь мы зависим от того, что на рынке продается. Но всегда стараемся формировать пакет так, чтобы он был максимально разнообразным. Ведь сегодня хорошо работает одно, завтра – другое, с момента покупки фильма пройдет минимум год-полтора, а для анимации – в среднем два-четыре года. В прошлом году нам удалось приобрести много мультфильмов, что было связано с зарубежными индустриальными процессами: закрылся ряд работавших с мейджорами анимационных студий, и многие их проекты оказались на независимом рынке. На AFM и в Берлине после успеха СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, СУБСТАНЦИИ и ЕРЕТИКА было представлено довольно много крупных и средних хорроров. В Каннах предложение было очень разнообразным, и среди проектов, которые мы приобрели (а их около тридцати), есть кино на любой вкус: экшны, комедии, драмы, хорроры, анимация и фестивальные хиты. Безусловно, мы рассматриваем проекты с точки зрения соответствия законодательству.
Что касается анимации, то мы купили несколько мультфильмов в Каннах, так как считаем, что семейная анимация несет нашим зрителям больше всего положительных эмоций и всегда востребована нашими партнерами-кинотеатрами. Надеемся, что эта инициатива не получит развития, так как позитивного эффекта от нее видится меньше, чем негативного. Сборы независимой зарубежной анимации не столь высоки, чтобы оказать реальную помощь отечественной, а в последний год еще и показывают тенденцию к снижению. По стабильности независимых дистрибьюторов и прибыльности их анимационных проектов это может ударить серьезно. Нам придется лишний раз взвешивать, сможет ли мультфильм в такой ситуации окупиться и, вероятно, отказываться от ряда проектов в силу возрастающих рисков.
Пока можем анонсировать только два фильма из конкурсной программы Каннского кинофестиваля. Это великолепный арт-мейнстримный хит НОВАЯ ВОЛНА Ричарда Линклейтера – легкое, живое, ироничное, красивое и очень зрительское кино о том, как Годар снимал свой дебютный полнометражный фильм НА ПОСЛЕДНЕМ ДЫХАНИИ. И еще потрясающий до глубины души, рождающий ожесточенные споры уровня прошлогоднего МЕГАЛОПОЛИСА фильм обладательницы «Золотой пальмовой ветви» Канн 2021 года Жюлии Дюкурно АЛЬФА.
АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ / Генеральный директор компании «Кинологистика»
Этот Каннский фестиваль показался мне менее ярким, чем в прошлом году. Может быть, потому что среди фильмов конкурса не хватало витальной АНОРЫ, эпатажной СУБСТАНЦИИ и, например, ВИДОВ ДОБРОТЫ, УЧЕНИКА и ДЕВУШКИ С ИГЛОЙ. В этот раз было меньше зрительского кино, все больше фильмов, которые пройдут мимо экранов нашей страны. Что касается Кинорынка, то все прошло по плану. Множество встреч, хорошие сделки. Приобрели и в данный момент подписываем сильные хорроры, несколько проектов для онлайна, четыре мультфильма. Приятно, что мировые сейлы советуют нас друг другу, плюс с нами напрямую связываются сами продюсеры и режиссеры. Мало кто умеет качественно работать с жанровым кино, наши наработки и маркетинговые материалы расходятся по индустрии. Мы провели несколько важных встреч в Каннах, среди них – с Чадом Арчибальдом, режиссером фильма ОНО. НОВАЯ ГЛАВА. Чад поблагодарил наших кинотеатральных партнеров и команду компании с выдающимся результатом, ведь в России у проекта самые высокие сборы из всех мировых территорий. Он выразил желание работать с нами дальше по всем проектам своей компании.
Я несколько раз сталкивался с тем, что фильмы, за которые я делал свои максимально рискованные предложения, выкупались другими игроками за сумму в два раза большую. Потом меня приглашали по общаться сейлы, у которых на лице были вопросы: что вообще происходит? Почему нам платят так много? Я их поздравлял, они поймали на этом рынке крупную рыбу. Мне кажется, благодаря одной такой сделке, например, для корейской компании становится удачной вся поездка на Кинорынок в Канны. Посмотрим, как все сложится у таких проектов. Часто фильмы с неясными перспективами, по которым есть только постер и синопсис, выкупленные выше первоначальной цены или просто за высокую цену, дико проваливались в прокате. Это не наш путь.
Наши закупки становятся более агрессивными, но без фанатизма. Мы приобретаем проекты, по которым раньше, еще года полтора-два назад, не стали бы спорить с другими игроками. Но именно разумный и взвешенный подход – наше все. Есть у нас с коллегами популярная фраза «легче всего купить дорогой фильм». Мы ищем свои жемчужины, смотрим много неочевидных проектов, любим эксперименты. За последние два-три года наибольший ущерб нашему балансу принесло чрезмерное увлечение корейскими картинами, комедиями, авторским кино в духе МОЛОДОГО ПАПЫ. Выводы мы сделали: пусть эти ленты выпускают те, кто умеет это делать. Отдельно можно размышлять о собственном производстве, авторские фильмы всегда в зоне риска.
На этапе сценария мы купили фантастическую ленту SILK THEORY – историю о гигантских пауках, которых ученые вывели для промышленных нужд, а они вырвались на свободу и начали уничтожать людей. Над спецэффектами и монстрообразными пауками (созданными максимально детально) работает компания Гильермо дель Торо Spectral Motion, снимавшая проекты «Очень странные дела», ХЕЛЛБОЙ, ХОББИТ, ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС и многие другие. Этот фильм мы упустить не могли. Из недавнего – приобрели хоррор на этапе сценария. Через полгода выяснилось, что съемки отменились. Вот и верь после этого людям...
Мы всегда присматриваем проекты с учетом собственного вкуса и экспертизы. Те, кто совершает закупки, делает это не только ради коммерческого потенциала, есть разные причины. Часто мы просто загораемся и начинаем верить в проект, надеясь, что это чувство передастся и кинотеатрам, и зрителям по цепочке. Высшее счастье – когда так и происходит. Поэтому ты не можешь выпускать один за другим однотипные хорроры, даже если они свою кассу собирают. Это просто скучно. Мы любим пробовать новое. Например, выпустить новый индийский фильм МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ. Пронзительная история от продюсера Ридли Скотта о выживании и любви в трущобах Мумбаи, где орудуют уличные банды, а у хулиганов вместо имени – номер «по законам улиц».
Одна из наших недавних анимационных лент собрала 2,6 миллиона рублей. Учитывая стоимость прав, дополнительные косты, возникшие при оплате, и так далее, уже смешно отдавать 10 процентов из проекта, который пока не отбился. Если это действительно сильно поможет отрасли, где все стремительно дорожает, то я не против. Но в целом хотелось бы верить, что каждый сам несет ответственность за свой бизнес.
Из того, что мы уже подписали: новая версия паранормальных событий в «самом населенном привидениями доме» КОШМАР В БОРЛИ. ПРОБУЖДЕНИЕ; сразу четыре подводных анимации (продавались на развес); боевик с корейской звездой Доном Ли; традиционно не обошлось без проектов наших постоянных индонезийских партнеров (скоро объявим российские названия); ну и новый очень коммерческий и глубокий хоррор итальянского производства.
СЕРГЕЙ ЩЕРБИНИН / Генеральный директор компании World Pictures
Нам понравился Кинорынок и Каннский кинофестиваль этого года. Проектов было много. Сражаться за них было приятно. Ожидаемо было немало крепких триллеров и хорроров. В этом чувствуется новый тренд. Но на удивление мало оказалось большой анимации.
Конкуренция традиционно высока. Закупщики из СНГ – одни из самых заинтересованных и активных. В связи с этим в бюджеты фильмов некоторые продавцы стали закладывать 10 процентов с продаж на СНГ. То есть если бюджет фильма, к примеру, 10 миллионов долларов, то asking price в такой ситуации для СНГ равен примерно одному миллиону. Но есть ощущение, что наш рынок стал осторожнее и в Каннах делал весьма взвешенные офферы.
Мы стараемся делать разумные покупки и развиваться поступательно. Но любое развитие невозможно без риска. Поэтому в нашем пакете есть достаточно крупные проекты, и именно они заставляют нас искать новые решения в стратегиях и маркетинге.
Мы покупаем фильмы на разных уровнях готовности в перспективе примерно двух лет. Конечно, предпочтительнее приобретать картины на этапе съемок или постпродакшна, когда можно увидеть уже какие-либо материалы и есть примерное понимание по дате выхода, но не всегда таких проектов достаточно на рынках. На этом Кинорынке было много картин, которые будут готовы в конце 2026-го – начале 2027 года. Все эти фильмы были представлены на уровне сценариев и презентаций. Покупка на этом этапе – всегда очень сложная и интересная задача, так как приходится анализировать и сопоставлять множество неочевидных факторов. Проектов в пакете закуплено много (больше тридцати), поэтому задача стояла побороться за локомотивы.
Нас интересуют любые фильмы, представляющие коммерческий интерес и способные собрать кассу в кинопрокате, а также их жанровое разнообразие. У экшнов и комедий сейчас спад, анимация очень конкурентна с российским кино, на рынке переизбыток хорроров, но некоторые срабатывают выше ожиданий, триллеры со звездами стόят дорого. Мы всегда ищем неочевидные хиты и боремся за очевидные для рынка дорогие проекты с наибольшим апсайдом.
Конечно, мы тщательно изучаем проекты, обращая внимание, нет ли в них запрещенных в нашем законодательстве тем. При этом иногда сами продавцы заранее предупреждают о возможных рисках: «Честно говоря, этот фильм не для вас». Все входят в наше положение и готовы зафиксировать в договорах условия, где мы можем вырезать фрагменты фильма в целях выполнения ограничений законодательства, но не всегда это возможно. Тенденции законодательства и бизнеса заставляют учитывать множество новых факторов и рисков.
Одно из наших самых крупных каннских приобретений – фильм ГУРУ с популярным французским актером Пьером Нинэ, недавно блеснувшем в ГРАФЕ МОНТЕ-КРИСТО. Это невероятно напряженный триллер от режиссера ЧЕРНОГО ЯЩИКА Яна Гозлана на крайне актуальную сейчас тему лайф-коучей. Нинэ в нем выглядит не только великолепно, но и демонически завораживающе.
Мы закрыли еще один крупный проект рынка – КОЛОНИЮ, следующий фильм режиссера обеих частей ПОЕЗДА В ПУСАН. Это высокобюджетный экшн-хоррор о вспыхнувшей по всему миру новой эпидемии вируса. На новогодние праздники мы приобрели волшебную сказку для всей семьи THE ELF с впечатляющим уровнем качества и спецэффектами. Также не забыли и про любимые хорроры: среди наших покупок один из наиболее интересных и крупных фильмов ужасов рынка ENTITY WITHIN от продюсера голливудских АСТРАЛОВ, ОНО и ПАРАНОРМАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ и сценариста ПИЛЫ 8 с Хизер Грэм (КРИК) и Мими Роджерс (ОБОРОТЕНЬ). А также хоррор THE CURE, главные роли в котором исполнили популярные сейчас актеры Эшли Грин (ОНО: НОВАЯ ГЛАВА, СУМЕРКИ) и Дэвид Дастмалчян (ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ, ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ). Ждем еще ряд подтверждений.
ТАТЬЯНА ДОЛЖЕНКО / Генеральный директор компании «Про:взгляд»
Невероятное количество новых проектов было представлено на Кинорынке в Каннах в этом году. Пожалуй, рекордное за все постпандемийные годы. Поначалу это даже создало ложные ощущения лояльного ценообразования. Несмотря на то, что в кулуарах говорили о возвращении продавцам некоторыми отечественными дистрибьюторами купленных ранее проектов, цены на средний и высокий сегменты оказались по-прежнему сильно завышены и это зачастую получало поддержку со стороны покупателей с российской стороны. В такой ситуации рентабельность оказывается в зоне большого риска, мы придерживались консервативной стратегии закупок, и все же на выходе остались довольны прошедшим рынком.
Из программы Канн в этом году привезли три проекта – с жанровым разнообразием и звездной поддержкой. Это сенсация Канн УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ от Линн Рэмси, режиссера ТЕБЯ НИКОГДА ЗДЕСЬ НЕ БЫЛО. Гипнотический и страстный психологический триллер с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном по градусу шока и развлечения близок к прошлогодней СУБСТАНЦИИ. Недаром фильм также выкуплен MUBI на мир за астрономическую сумму в 24 миллиона долларов.
Мы приобрели ВЫХОД 8, японский хоррор-триллер в популярном сегменте «пройди квест» по мотивам культовой компьютерной игры. Герой оказывается запертым в стерильных коридорах метро, а единственная возможность выбраться – найти выход номер 8. Мы традиционно приложим усилия и изобретательность, релиз состоится 4 сентября, сразу по окончании студенческих каникул. Тем более намечается крупнейшая маркетинговая мировая кампания (вот так, например, выглядит сайт).
Третье каннское кино, намеченное на прокат этой осенью, – сатирическая комедия ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ Ребекки Злотовски с Джоди Фостер в роли психоаналитика и детектива, расследующей обстоятельства смерти своей пациентки. Зритель оценит в картине гипноз, сентиментальную лавстори и головоломную интригу.
Из проектов будущего, которыми мы можем сейчас поделиться, – ВАЙОЛЕТТ от режиссера АМЕЛИ. Исходя из сценарной вычитки, личности Жана-Пьера Жене, бюджета картины и в целом взятого масштаба (съемки проходят на юге Франции прямо сейчас), мы считаем, что фильм имеет все шансы воспроизвести культовость картины с Одри Тоту. Остальные проекты находятся на этапе переговоров, поделимся новостями в ходе осеннего Кинорынка.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР / Генеральный директор кинокомпании «Пионер»
На наш взгляд, на Кинорынке в Каннах в этом году было существенно меньше народу – как продавцов, так и покупателей. И сложилось ощущение, что прошлогоднее предложение на маркете было шире и интереснее, чем на этом. Не могу сказать, что рынок нас разочаровал, но и не скажу, что сильно порадовал.
Конкуренция, безусловно, остается. Но закупщики стали осторожнее. Предпосылки были уже в Берлине, в Каннах мы в этом убедились. Кроме не самого радужного положения с точки зрения продаж как в офлайне, так и в онлайне, риски регулярно усиливаются со стороны законодательства. И продавцы это тоже понимают и снижают свои аппетиты.
Мы никогда не покупали и не будем покупать заведомо нерентабельные проекты. Мы всегда были осторожны в закупках и рассматриваем только те проекты, которые, на наш взгляд, успешно отработают на рынке.
В основном мы работаем с проектами на этапе продакшна или постпродакшна, принимаем решения исходя из текущей ситуации и довольно осторожны в долгосрочном планировании. Тем не менее у нас никогда нет недобора контента, так же как и перегруза.
Мы по-прежнему находимся в рамках своей стратегии: покупаем семейное кино, а также интересные проекты молодых авторов. С прошлого года разнообразили свой лайнап еще и жанровым кино – все эти закупки вполне оправдывают наши финансовые ожидания. Поэтому, в принципе, если видим коммерческий потенциал у проекта, то готовы рассматривать самые разные жанры.
Мы все еще не понимаем, как будет работать в действительности 10-процентный сбор, поэтому что-то прогнозировать сложно.
Мы приобрели совершенно необыкновенный фильм о поиске мальчиком пропавшей собаки FOREVER WITH ME – душещипательное приключение детей в поиске домашнего любимца, в духе хита ЛЕССИ. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ. Мы даже прослезились на промо – сразу поняли, что это наше кино. Выпустим его осенью. Кроме того, приобрели несколько жанровых новинок, а также покажем большую классику!
ДМИТРИЙ БОРТНИКОВ / PR-директор компании «СБ Фильм»
Каннский кинофестиваль, как обычно, поразил разнообразием фильмов (мы посмотрели китайский триллер СЫНОВЬЯ НЕОНОВОЙ НОЧИ, очередную картину Ричарда Линклейтера НОВАЯ ВОЛНА и УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ Линн Рэмси, а также ДВУХ ПРОКУРОРОВ Сергея Лозницы и финальную главу франшизы МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА) и звездностью красных дорожек. Кинорынок в Каннах я бы оценил как бесконечные возможности и реализацию буквально любых идей и предложений. По сравнению с прошлым годом стало больше компаний, готовых вновь продавать свои проекты на Россию и СНГ. Интересных и многообещающих картин было достаточно много, правда, и суммы, запрашиваемые за них, впечатлили.
Конечно, конкуренция – двигатель прогресса. Каждый хочет заключить хорошую сделку по вменяемой цене и быстро выпустить проект в кино. Осторожности прибавилось, ведь каждый день появляются все новые ограничения, внедряющиеся в поисковые запросы и заметно уменьшающие количество проектов, доступных для покупки.
Все зависит от условий и проекта. Мы покупаем фильмы для кинотеатрального проката, онлайна и ТВ, что позволяет просчитывать затраты и доходы еще на стадии покупки, так как постоянно находимся на связи с закупщиками. Это позволяет экономить время и сразу отказываться от слишком рискованных историй.
Почти все купленные проекты либо уже готовы, либо находятся на стадии постпродакшна. По поводу приобретения картин на этапе сценария – все очень индивидуально. Если сценарий крепкий, жанровый, есть предварительный актерский состав, то почему бы его не рассмотреть. Конечно, всегда есть риски покупки проекта, у которого имеется лишь сценарий, но зато это позволяет рассматривать для своего пакета гораздо более разнообразный набор картин.
В основном наши приоритеты – это семейное кино, комедии, драмы, боевики и триллеры. Мы открыты к предложениям по покупке картин любых жанров и всегда с интересом относимся к проектам, где авторам удается любопытно совмещать их. Жанры с прошлого года не поменялись, мы просто получили возможность выбирать более дорогие и разнообразные фильмы. Наибольшую отдачу ждем от триллеров и семейных историй, их всегда не хватает, как в прокате, так и в онлайне и на ТВ.
Мы всегда аккуратно подходим к покупкам любых проектов. В современных реалиях они должны соответствовать множеству правил и тенденций. Влияние обычно оказывают самые разнообразные факторы и, конечно, 10 процентов от сборов тоже играют свою важную роль. Так как анимация всегда была, есть и будет дорогой, и надо хорошо понимать, как ее лучше рекламировать и продавать.
Мы купили аргентинский триллер PLAY DEAD. Его премьера прошла весной на ММКФ в секции «Дикие ночи», где он получил хорошую прессу и отзывы зрителей. Также приобрели американский семейный проект WHEN CATS FLY с отличной оценкой на IMDb 9.6 и комедийный боевик с Майклом Джей Уайтом HOSTILE TAKEOVER, триллер с черным юмором со звездой «Белого лотоса» Кэри Кун LAKE GEORGE, семейную мелодраму c Брэндоном Скленаром («Предложение») GREEN AND GOLD и рождественскую комедию SANTA’S COUSIN. Остальные сделки пока находятся на согласовании, но мы сообщим о новых приобретениях, как только это станет возможным.
Фото: официальный сайт фестиваля