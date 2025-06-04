Кинорынок в Каннах: опрос байеров

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ / Генеральный директор компании «Кинологистика»

Этот Каннский фестиваль показался мне менее ярким, чем в прошлом году. Может быть, потому что среди фильмов конкурса не хватало витальной АНОРЫ, эпатажной СУБСТАНЦИИ и, например, ВИДОВ ДОБРОТЫ, УЧЕНИКА и ДЕВУШКИ С ИГЛОЙ. В этот раз было меньше зрительского кино, все больше фильмов, которые пройдут мимо экранов нашей страны. Что касается Кинорынка, то все прошло по плану. Множество встреч, хорошие сделки. Приобрели и в данный момент подписываем сильные хорроры, несколько проектов для онлайна, четыре мультфильма. Приятно, что мировые сейлы советуют нас друг другу, плюс с нами напрямую связываются сами продюсеры и режиссеры. Мало кто умеет качественно работать с жанровым кино, наши наработки и маркетинговые материалы расходятся по индустрии. Мы провели несколько важных встреч в Каннах, среди них – с Чадом Арчибальдом, режиссером фильма ОНО. НОВАЯ ГЛАВА. Чад поблагодарил наших кинотеатральных партнеров и команду компании с выдающимся результатом, ведь в России у проекта самые высокие сборы из всех мировых территорий. Он выразил желание работать с нами дальше по всем проектам своей компании.

Я несколько раз сталкивался с тем, что фильмы, за которые я делал свои максимально рискованные предложения, выкупались другими игроками за сумму в два раза большую. Потом меня приглашали по общаться сейлы, у которых на лице были вопросы: что вообще происходит? Почему нам платят так много? Я их поздравлял, они поймали на этом рынке крупную рыбу. Мне кажется, благодаря одной такой сделке, например, для корейской компании становится удачной вся поездка на Кинорынок в Канны. Посмотрим, как все сложится у таких проектов. Часто фильмы с неясными перспективами, по которым есть только постер и синопсис, выкупленные выше первоначальной цены или просто за высокую цену, дико проваливались в прокате. Это не наш путь.

Наши закупки становятся более агрессивными, но без фанатизма. Мы приобретаем проекты, по которым раньше, еще года полтора-два назад, не стали бы спорить с другими игроками. Но именно разумный и взвешенный подход – наше все. Есть у нас с коллегами популярная фраза «легче всего купить дорогой фильм». Мы ищем свои жемчужины, смотрим много неочевидных проектов, любим эксперименты. За последние два-три года наибольший ущерб нашему балансу принесло чрезмерное увлечение корейскими картинами, комедиями, авторским кино в духе МОЛОДОГО ПАПЫ. Выводы мы сделали: пусть эти ленты выпускают те, кто умеет это делать. Отдельно можно размышлять о собственном производстве, авторские фильмы всегда в зоне риска.

На этапе сценария мы купили фантастическую ленту SILK THEORY – историю о гигантских пауках, которых ученые вывели для промышленных нужд, а они вырвались на свободу и начали уничтожать людей. Над спецэффектами и монстрообразными пауками (созданными максимально детально) работает компания Гильермо дель Торо Spectral Motion, снимавшая проекты «Очень странные дела», ХЕЛЛБОЙ, ХОББИТ, ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС и многие другие. Этот фильм мы упустить не могли. Из недавнего – приобрели хоррор на этапе сценария. Через полгода выяснилось, что съемки отменились. Вот и верь после этого людям...

Мы всегда присматриваем проекты с учетом собственного вкуса и экспертизы. Те, кто совершает закупки, делает это не только ради коммерческого потенциала, есть разные причины. Часто мы просто загораемся и начинаем верить в проект, надеясь, что это чувство передастся и кинотеатрам, и зрителям по цепочке. Высшее счастье – когда так и происходит. Поэтому ты не можешь выпускать один за другим однотипные хорроры, даже если они свою кассу собирают. Это просто скучно. Мы любим пробовать новое. Например, выпустить новый индийский фильм МИЛЛИОНЕР ИЗ ТРУЩОБ. Пронзительная история от продюсера Ридли Скотта о выживании и любви в трущобах Мумбаи, где орудуют уличные банды, а у хулиганов вместо имени – номер «по законам улиц».

Одна из наших недавних анимационных лент собрала 2,6 миллиона рублей. Учитывая стоимость прав, дополнительные косты, возникшие при оплате, и так далее, уже смешно отдавать 10 процентов из проекта, который пока не отбился. Если это действительно сильно поможет отрасли, где все стремительно дорожает, то я не против. Но в целом хотелось бы верить, что каждый сам несет ответственность за свой бизнес.

Из того, что мы уже подписали: новая версия паранормальных событий в «самом населенном привидениями доме» КОШМАР В БОРЛИ. ПРОБУЖДЕНИЕ; сразу четыре подводных анимации (продавались на развес); боевик с корейской звездой Доном Ли; традиционно не обошлось без проектов наших постоянных индонезийских партнеров (скоро объявим российские названия); ну и новый очень коммерческий и глубокий хоррор итальянского производства.