Кинорынок в Каннах: опрос байеров

СЕРГЕЙ ЩЕРБИНИН / Генеральный директор компании World Pictures

Нам понравился Кинорынок и Каннский кинофестиваль этого года. Проектов было много. Сражаться за них было приятно. Ожидаемо было немало крепких триллеров и хорроров. В этом чувствуется новый тренд. Но на удивление мало оказалось большой анимации.

Конкуренция традиционно высока. Закупщики из СНГ – одни из самых заинтересованных и активных. В связи с этим в бюджеты фильмов некоторые продавцы стали закладывать 10 процентов с продаж на СНГ. То есть если бюджет фильма, к примеру, 10 миллионов долларов, то asking price в такой ситуации для СНГ равен примерно одному миллиону. Но есть ощущение, что наш рынок стал осторожнее и в Каннах делал весьма взвешенные офферы.

Мы стараемся делать разумные покупки и развиваться поступательно. Но любое развитие невозможно без риска. Поэтому в нашем пакете есть достаточно крупные проекты, и именно они заставляют нас искать новые решения в стратегиях и маркетинге.

Мы покупаем фильмы на разных уровнях готовности в перспективе примерно двух лет. Конечно, предпочтительнее приобретать картины на этапе съемок или постпродакшна, когда можно увидеть уже какие-либо материалы и есть примерное понимание по дате выхода, но не всегда таких проектов достаточно на рынках. На этом Кинорынке было много картин, которые будут готовы в конце 2026-го – начале 2027 года. Все эти фильмы были представлены на уровне сценариев и презентаций. Покупка на этом этапе – всегда очень сложная и интересная задача, так как приходится анализировать и сопоставлять множество неочевидных факторов. Проектов в пакете закуплено много (больше тридцати), поэтому задача стояла побороться за локомотивы.

Нас интересуют любые фильмы, представляющие коммерческий интерес и способные собрать кассу в кинопрокате, а также их жанровое разнообразие. У экшнов и комедий сейчас спад, анимация очень конкурентна с российским кино, на рынке переизбыток хорроров, но некоторые срабатывают выше ожиданий, триллеры со звездами стόят дорого. Мы всегда ищем неочевидные хиты и боремся за очевидные для рынка дорогие проекты с наибольшим апсайдом.

Конечно, мы тщательно изучаем проекты, обращая внимание, нет ли в них запрещенных в нашем законодательстве тем. При этом иногда сами продавцы заранее предупреждают о возможных рисках: «Честно говоря, этот фильм не для вас». Все входят в наше положение и готовы зафиксировать в договорах условия, где мы можем вырезать фрагменты фильма в целях выполнения ограничений законодательства, но не всегда это возможно. Тенденции законодательства и бизнеса заставляют учитывать множество новых факторов и рисков.

Одно из наших самых крупных каннских приобретений – фильм ГУРУ с популярным французским актером Пьером Нинэ, недавно блеснувшем в ГРАФЕ МОНТЕ-КРИСТО. Это невероятно напряженный триллер от режиссера ЧЕРНОГО ЯЩИКА Яна Гозлана на крайне актуальную сейчас тему лайф-коучей. Нинэ в нем выглядит не только великолепно, но и демонически завораживающе.

Мы закрыли еще один крупный проект рынка – КОЛОНИЮ, следующий фильм режиссера обеих частей ПОЕЗДА В ПУСАН. Это высокобюджетный экшн-хоррор о вспыхнувшей по всему миру новой эпидемии вируса. На новогодние праздники мы приобрели волшебную сказку для всей семьи THE ELF с впечатляющим уровнем качества и спецэффектами. Также не забыли и про любимые хорроры: среди наших покупок один из наиболее интересных и крупных фильмов ужасов рынка ENTITY WITHIN от продюсера голливудских АСТРАЛОВ, ОНО и ПАРАНОРМАЛЬНОГО ЯВЛЕНИЯ и сценариста ПИЛЫ 8 с Хизер Грэм (КРИК) и Мими Роджерс (ОБОРОТЕНЬ). А также хоррор THE CURE, главные роли в котором исполнили популярные сейчас актеры Эшли Грин (ОНО: НОВАЯ ГЛАВА, СУМЕРКИ) и Дэвид Дастмалчян (ОТРЯД САМОУБИЙЦ: МИССИЯ НАВЫЛЕТ, ПОЛНОЧЬ С ДЬЯВОЛОМ). Ждем еще ряд подтверждений.