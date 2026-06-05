Кинорынок в Каннах: опрос байеров

БК пообщался с представителями российских компаний, которые активно закупают контент на Marché du Film, об итогах рынка

После завершения Marché du Film мы обратились к представителям российских компаний, традиционно активно закупающих независимый контент на СНГ. Выражаем благодарность тем, кто нашел время ответить на вопросы БК Медиа.

Как прошел для вас Каннский кинофестиваль и Кинорынок в этом году? Что привлекло ваше внимание? Насколько много было интересных вам проектов?

Остается ли конкуренция за фильмы высокой со стороны российских закупщиков? Или вы видите осторожность байеров при совершении сделок?

Проекты на каком этапе вы в основном покупали в Каннах? Не опасаетесь ли брать картины на стадии сценария? Какие фильмы, ранее купленные на этом этапе, позже оказались успешными?

Какие жанровые приоритеты вы определили для покупок? От каких жанров вы ждете наибольшей отдачи в ближайшие годы, на которые приобретали проекты?

Какие проекты вы уже можете анонсировать?

АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВ / генеральный директор компании «Кинологистика»

Marché du Film, как всегда, прошел в рабочем режиме. Этот рынок всегда самый энергозатратный, в том числе из-за возможности посмотреть лучшие образцы мирового кино (хотя можно нарваться и на их противоположности, причем прямо в программе фестиваля, как было, например, с БУМАЖНЫМ ТИГРОМ). Не могу сказать, что заметил какие-то особенные тенденции. Разве что явно увеличилось количество проектов, которые никто не покупает. Мы придерживаемся своей стратегии, в результате финализируем документы по двадцати фильмам. Среди них картины со звездами категории А, мультфильмы, сказки, эротическая драма и, конечно, угадайте, релизы какого жанра? Конечно, хорроры.

Мы не пьем шампанское, а только латте на кокосовом молоке, поэтому неоправданный риск – не наша тема. Так было всегда. Плюс мы редко приобретаем фильмы ради имиджа. Мы осторожные и практичные, но бодрые и симпатичные. Покупаем при этом много и очень тщательно над всеми проектами работаем. С уважением относимся к выбору других игроков. Рады за их победы. Конкуренция в нашем поле высокая, как и везде, но без релизов остаться невозможно. Картин много, они разного калибра, с какими-то придется больше работать, какие-то менее престижные, но мы за результат, а не за какие-то иные эфемерные моменты. В наше время практически нет стопроцентных вариантов из-за больших рисков в прокате и конкуренции на датах, а то, что раньше зарабатывало в онлайне – про это даже говорить не стоит. Все сильно изменилось.

Мы редко покупаем фильмы на этапе сценария. Ожидаем несколько картин, в том числе большую фантастику SILK THEORY с эффектами от студии Гильермо дель Торо. Немного по этому поводу переживаем, ведь никто не может сказать, когда будет запущен новый процесс под кодовым названием «квотирование». С 1 января 2027-го? С 1 марта 2027-го? Когда нашу индустрию реформируют? В год мы выпускаем 60–70 фильмов, а сколько сможем выпустить, если пошлина на получение прокатного удостоверения будет 5 миллионов рублей, как говорят? Жаль, что там, наверху, не всем понятно, что рынок – саморегулирующаяся система. Наше многолетнее планирование, наши довольно крупные налоги, которые мы и так платим, приобретая зарубежные фильмы, – все это под большим вопросом. А как это поможет российскому кино? Его стали меньше смотреть в последнее время, к сожалению. Стоило бы обратить внимание на сборы семейных картин, на сборы релизов в майские праздники. Надо искать ответы в качестве фильмов и их соответствии вкусам современной аудитории. Мы инвестируем в российское кино средства, которые зарабатываем на иностранном. Продюсируем и вкладываем в кадры, в проекты, в смыслы. Неужели вместо этого надо было откладывать на будущие пошлины?

Рынок штормит, вся дистрибуция сейчас в поиске новых ориентиров. В прокате почти перестал работать детский контент. Хорроров слишком много, на датах огромная конкуренция. Комедии не собирают, сказки зарабатывают треть потенциала. Работают дорогие фильмы-события со звездами, с правильным мировым пиаром и маркетингом. Состязаться за такие проекты, вкладывая миллионы долларов, не вижу для себя смысла. Задача на ближайший год очень оптимистичная – выжить. В это я верю, а вот в какой-то здравый смысл по поводу «квотировать» – нет. Не хотелось бы, чтобы сломали то, что работает. Понадобится гораздо больше времени, чтобы вернуть «как было».

Многие сделки находятся в процессе подписания документов, озвучу лишь несколько проектов. БИЛЛИ НАЙТ (Billy Knight) – самое киноманское приключение года с легендарным Аль Пачино и, пожалуй, одной из самых ярких звезд сериала «Очень странные дела» Чарли Хитоном в роли начинающего кинорежиссера в поисках музы. Эта мистическая история пропитана любовью к кино и обязательна к просмотру для всех киноманов. Красивейшая история страсти, эротическая драма СОБЛАЗНЫ ЭТОГО ЛЕТА (Summer Days), действие которой разворачивается в августе в декорациях пляжного дома. Анимация из конкурса Берлинского кинофестиваля ОГОНЬКИ (A Story About Fire), технологический хоррор ПРИЛОЖЕНИЕ (App The Horror), новый хоррор ОНО. КОШМАРЫ ЙОНГ ДЕОК (Yeong Deok: A Haunted Eatery) о страшном призраке, обитающем в заброшенном корейском ресторане. Он реально существует и входит в топ-3 самых жутких мест Кореи. Наконец, совершенно уникальный проект, фильм ужасов о кошках – ПАРАНОРМАЛЬНЫЕ ЯВЛЕНИЯ. КОТЫ (Cat Cam). Забудьте все, что вы знаете о котах, предлагаем посмотреть найденные пленки с очень странным и необычным поведением домашних любимчиков. Отмечу, что российские названия еще не финализированы.

ТАТЬЯНА ДОЛЖЕНКО / генеральный директор компании «Про:взгляд»

Конкурсная программа фестиваля показалась самой слабой за многие годы. Кинорынок тем не менее прошел успешно. Было произведено достаточно закупок, которые мы высоко оцениваем. Ассортимент при этом был очень умеренный. В том числе потому, что значительная часть проектов была вычеркнута на старте подготовки по причине риска с цензурными ограничениями.

Осторожность байеров при совершении покупок, безусловно, заметна. И она нарастает с каждым рынком, пожалуй, последние полтора года. Что не отменяет сохранение конкуренции. По-прежнему были фильмы, на которые приходило по семь офферов от России (и забегая вперед: нам в итоге достался один из них).

Закупки были сделаны нами в том числе на этапе сценария. У нашей компании в этом смысле достаточно успешное портфолио. И ПАРАЗИТЫ, и АНАТОМИЯ ПАДЕНИЯ, и ВЫХОД 8 были куплены именно так. В данный период мы принимаем положительные решения после вычитки сценария, только заручившись убедительными маркетинговыми пойнтами и действительно высокой мотивацией включить проект в портфель.

Среди наших приоритетов в данный момент – психологические триллеры и драмеди, проекты с крупными актуальными звездами, с концепт-историями, кино с гарантированным градусом событийности, в общем, исключительно заметные картины для событийного кинотеатрального проката. Мы верны своим сильным сторонам работы с фильмами и будем продолжать оттачивать мастерство. Разумеется, при этом мы тщательно изучаем все смежные контексты и ниши, всегда готовы к экспериментам.

В данный момент можем анонсировать только часть закупок. Это породистое остроумное драмеди ART с Рэйфом Файнсом и Колином Фарреллом в главных ролях, от двукратного обладателя «Оскара», сценариста ОТЦА и ОПАСНЫХ СВЯЗЕЙ Кристофера Хэмптона, адаптировавшего пьесу – мировой бестселлер Ясмины Резы (РЕЗНЯ Романа Полански) и режиссера Фернанду Мейреллиша (ПРЕДАННЫЙ САДОВНИК, ГОРОД БОГА, ДВА ПАПЫ). Смеяться зрителю предстоит над спором трех друзей об искусстве, который перерастает в ярый конфликт. И это психологический триллер от режиссера – обладателя «Оскара» за АНАТОМИЮ ПАДЕНИЯ Жюстин Трие FONDA с голливудскими звездами Мией Гот (звездой МАКСИН, ФРАНКЕНШТЕЙНА и грядущих ОДИССЕИ и ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН) и Эндрю Скоттом. Сценарий снова влюбил нас по-настоящему, текст захлестывает триллерными эмоциями. Остальные закупки мы анонсируем на осеннем контент-форуме в Петербурге.

Фото: официальный сайт фестиваля