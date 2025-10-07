Алексей Чадов: «Наша задача – выработать потенциал картины до старта больших проектов 23 октября»

БК пообщался с режиссером фильма «(Не)искусственный интеллект» о том, как ему работалось в новом для себя жанре и что он думает о будущем искусственного интеллекта

Лучшей новинкой уикенда стала приключенческая комедия (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ об экспериментальном роботе, который сбежал из лаборатории и попробовал пожить человеческой жизнью в Костроме. Над производством проекта с бюджетом в 235 млн рублей работали Кинокомпания СТВ и Red Star Films. Фильм со звездой сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Леоном Кемстачем в главной роли стал второй картиной Алексея Чадова в качестве режиссера. БК поговорил с ним о том, как ему работалось в новом для себя жанре и что он думает о будущем искусственного интеллекта.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? Насколько ваши предстартовые ожидания совпали с результатами?

Показатели первого уикенда считаю позитивными. У картины хороший потенциал, зрителям она нравится. Если учесть, что фильм ориентирован на аудиторию старше 6 лет, то ему, конечно, лучше было бы выйти в праздничные дни или в период общероссийских школьных каникул, когда дети не заняты школьными буднями, либо даже летом. Уверен, тогда результат был бы выше. Но в целом я доволен цифрами, тем более конкуренция за наш сегмент зрителя была существенной.

Как вы позиционировали фильм при продвижении? Какие сильные стороны проекта подсвечивали?

Как яркое комедийное приключение с элементами фантастики. Это достаточно свежий жанр. По сути, в индустрии, наверное, больше и не снимают фильмов с роботами, за редким исключением.

Как в целом проходила промокампания проекта? Какие ресурсы были использованы?

Исходя из целевой аудитории, основной упор кампании был сделан на трейлеринг и кинотеатральное промо. Трейлер был подкреплен ко всем кассовым, схожим по аудитории фильмам, что не позволило проекту остаться незамеченным.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Нам удалось собрать отличный саундтрек-лист к фильму. Это послужило хорошей поддержкой для создания настроения аудитории. Широкий пул видеоматериалов, включая трейлеры и ролик ко Дню знаний, который хорошо разошелся как в диджитал-среде, так и в кинотеатрах. Я считаю, это был важный акцент в маркетинге проекта. Определенный интерес к картине вызвал образ главного героя, робота Апостола, который приезжал на Кинорынок и еще на несколько молодежных мероприятий, где напрямую общался со зрителями.

На питчинге Фонда кино у вас были масштабные планы по созданию робота Апостола. Насколько их удалось воплотить?

Учитывая, что бюджет картины оказался ниже среднего для подобного жанра, мы смогли по максимуму реализовать задачу. Как режиссер я доволен полученным результатом на 40 процентов. Как говорил Джеймс Кэмерон, если в финальной версии картины художественный замысел сохранился хотя бы на 30 процентов, то успех достигнут.

Как фильм будет работать дальше, по вашему мнению? Какие итоговые сборы прогнозирует прокатчик?

Если посмотреть реалистично на будущие релизы, то скоро начнутся основные школьные каникулы, и тогда в прокат выйдут мощные релизы. И вот наша задача – выработать потенциал картины до старта этих больших проектов 23 октября. Думаю, на втором уикенде интерес к фильму останется высоким.

(НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – первый фильм Кинокомпании СТВ из линейки будущих проектов в фантастическом жанре. Как в целом вы оцениваете опыт работы в этом жанре? Каким видите его перспективы в восприятии российского зрителя?

Я бы не сказал, что (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ – это фантастический фильм. Все-таки это комедийное семейное приключение с элементами фантастики. В январе Кинокомпания СТВ выпустит фантастику ДЕВЯТАЯ ПЛАНЕТА, и тогда мы сможем оценить, насколько велик запрос зрителя на подобный жанр.

О чем в целом, с вашей точки зрения, рассказывает (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ? Какие темы вам было важно раскрыть в картине?

В первую очередь мне интересно донести до молодежи важность сочувствия к другим существам. В фильме есть момент, когда нужно проявить особое чувство эмпатии, и у детей происходит это подключение к героям. Я считаю это своей маленькой режиссерской победой. Сегодня дети погружены в цифровой мир, поэтому растут немного суховатыми, что ли, а в картине, когда их трогают история и взаимоотношения героев, они испытывают сочувствие к персонажам. В целом эта история рассказывает, естественно, про чувства. Соприкасаясь в современном мире с искусственным интеллектом, мы должны научить его главному, в чем проявляется человечность – эмпатии. Именно поэтому мы хотели обучить нейросеть робота Апостола протоколу эмпатии. Насколько это получилось, можно увидеть в кино.

Апостол – не слишком сложное имя для детей?

Еще в начальной версии сценария появилось такое необычное имя. Мы обсуждали его и думали заменить, но в итоге решили оставить. Все-таки он является помощником для детей.

Есть ли у вас в планах выпустить игрушки Апостола? Кажется, образ робота для этого подходит.

Все будет зависеть от проката, от того, насколько герой полюбится зрителям и станет им родным. Если он будет нужным и фильм станет одним из любимых в этом жанре для детей, то вполне возможно.

Что в целом вы думаете об искусственном интеллекте и конкретно – о нем в киноиндустрии? Использовали ли вы его при работе над фильмом?

Очень много идет разговоров о том, что искусственный интеллект придет на замену естественному и в кино появятся искусственные фильмы с искусственными актерами. Честно говоря, я не верю в такое развитие событий. Возможно, появится направление с определенным количеством аудитории, которой будет «заходить» такой формат. Более вероятным мне кажется сценарий, когда искусственный интеллект будут применять исключительно в генерации CGI-решений, в разработке дизайна персонажей. Также он может стать основным помощником в каких-то простых рутинных задачах в CG- и SFX-направлениях.

Собственно, мы использовали искусственный интеллект в создании образа Апостола. Я пробовал генерировать кадры для фильма, но в итоге по старинке нашел нужное на стоках. В дальнейшем я не вижу себя активным пользователем таких технологий, потому что люблю натуральное и реалистичное кино. Мне ближе фантастические картины Кэмерона, где все масштабные трюки выполнены физическим способом, в том числе с использованием пиротехники, а персонажи созданы с помощью пластического грима и механики. Так же был сделан и Апостол. Я не хотел рисовать его в компьютерной графике и потом внедрять 3D-модель в реальную жизнь, потому что сам в это не верю. Наверное, 3D-моделинг уместен и хорошо воспринимается в каком-то фантастическом фильме с невероятной новой вселенной. А если события происходят в наши дни, то видеть нечто искусственно нарисованное в естественной жизни мне кажется неприемлемым. Как зритель в таком случае я не понимаю, что смотрю – анимацию или реальное кино с живыми людьми. Поэтому мне было важно создать абсолютно живой костюм, натуральный, настоящий, чтобы его можно было потрогать, почувствовать, ощутить, взаимодействовать с ним, чтобы возник живой контакт, который необходим в бадди-муви

Да, отсутствие контакта заметно в некоторых современных российских фильмах, где герои как будто общаются с пустым местом в сценах, где должен быть CGI-персонаж.

Знаете, того же робота Чаппи сыграл известный каскадер, который полностью прожил фильм с определенным набором деталей костюма, а все остальное на нем было дорисовано. Такой путь на самом деле тоже приемлем, потому что Чаппи сделан идеально – он ощущается живым. Но это слишком дорогое удовольствие: чтобы так двигаться, нужен очень большой бюджет.

Фото: пресс-служба фильма (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ