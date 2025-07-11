Руслан Данилевич: «Любому режиссеру хочется снимать что-то поинтереснее, чем просто диалоги на кухне»

БК пообщался с режиссером сериала «Инкассаторы» о тренде на справедливость в кино и о том, на какие компромиссы приходится идти, чтобы снять 2 минуты качественного экшна

В Иваново прошел VII Российский фестиваль сериалов «Пилот». В его конкурсной программе было представлено семнадцать новых проектов. Открыла основное состязание премьера первого эпизода криминальной комедии «Инкассаторы» Руслана Данилевича. В прошлом году постановщик был на смотре с пилотом «Черная бухгалтерия», получившим теплый прием у зрителей. «Инкассаторы», по мнению режиссера, имеют все шансы повторить этот успех с одной небольшой разницей: сериал уже готов, и в ближайшем будущем публика сможет оценить его целиком – в эфир ТНТ проект выйдет уже 14 июля. БК поговорил с Данилевичем о том, как превратить статистику в сценарий, о тренде на справедливость в кино и о том, на какие компромиссы приходится идти, чтобы снять 2 минуты качественного экшна.

У сериала «Инкассаторы» уже известно место и дата эфира – это ТНТ, 14 июля. Логичный вопрос: зачем этому проекту нужен фестиваль? Причем тут сразу два вопроса в одном: зачем готовому продукту нужен фестиваль «Пилот» и зачем сериалу телеканала ТНТ нужен фестиваль как таковой?

Я выскажу свое мнение, так как не могу говорить за телеканал ТНТ, но отдаю себе отчет в том, что «Пилот» – это индустриальное мероприятие, куда все платформы и каналы привозят на показ свой продукт. И себя показать, и на других посмотреть, как говорится. И я очень надеюсь, что каждая платформа и каждый канал везут то, в чем они уверены и что считают хорошим, даже лучшим своим проектом на данный момент. «Пилот» – это индустриальный смотр: талантов, режиссеров, актеров, тенденций, которые есть в российском кинематографе. Что касается канала, то мне понятно, что это плюс к маркетингу сериала. Я хочу думать, что «Инкассаторы» получили хорошее продвижение, поскольку фестиваль – один из рычагов рекламы. Это не первый мой проект, который участвует в фестивале, о нем написали критики, есть какой-то отклик. А мне как творцу еще хотелось показать, что в нашем кинематографе даже с небольшими бюджетами можно стараться снимать хорошо. Да, может, у нашего сериала не супер хай-концепт, но с небольшим относительно флагманских проектов платформ бюджетом мы смогли снять что-то хорошее. А то, что сериал, будучи почти готовым, но съездил на фестиваль «Пилот» – позволительно со стороны самого смотра. И в прошлые годы там были представлены проекты, которые находились на разных стадиях производства, а в концепции фестиваля нет такого условия, что если пилот побеждает, то на его развитие дают деньги и начинают показывать. Я бы сравнил его с Comic Con: туда привозятся лучшие работы, чтобы показать их заинтересованной публике.

В прошлом году вы привозили в Иваново проект «Черная бухгалтерия», в котором рядовые бухгалтеры решаются на ограбление шефа. «Инкассаторы» – история о том, как рядовые инкассаторы решаются на ограбление шефа. Видите ли вы тренд в этих финансово-криминальных и при этом комедийных сюжетах?

Я сначала уточню: «Черная бухгалтерия» – действительно история про то, как бухгалтеры пытаются ограбить начальника. «Инкассаторы» основаны на статистике, согласно которой инкассаторов часто грабят их коллеги. Мы просто развили эту мысль и придумали оправдательный элемент: герои не могут грабить просто потому, что они хотят жить лучше, это с моральной точки зрения неправильно. Но они могут отомстить своему шефу, который хотел их подставить с таким ограблением. И я написал этот сценарий давно, еще до проекта «Черная бухгалтерия». Поэтому лично у меня просто совпали две финансово-криминальных истории. Тем не менее обе эти истории про справедливость, про желание наказать плохих людей, а таких в мировом кино очень много – классическая драматургическая модель. Что касается криминальных историй, то они были популярны в девяностые, в начале двухтысячных и показывали натуральную жизнь криминальной России. А выдуманных криминальных миров в сериалах, как мне кажется, не так много на нашем телевидении и с учетом того, каким спросом пользуется у зрителей западный контент такого рода, например, сериалы Гая Ричи, зрители хотят это смотреть. И с точки зрения работы с юмором это выигрышная история: шутить про криминал всегда получается резко. Я люблю такие комедии – чуть гротескные и выпуклые, но резкие. Да и любому режиссеру, особенно молодому, мне кажется, хочется снимать что-то поинтереснее, чем просто диалоги на кухне. В «Инкассаторах» у меня была возможность развернуться, с удовольствием снять много экшна, драк.

Какие выводы о фестивале «Пилот» вы сделали по итогам прошлого года? Может, оценили аудиторию, выявили для себя, что лучше заходит, а что – похуже? Как вы можете описать фидбэк, который формируется на фестивале?

Я очень удивился в прошлом году, потому как думал, что будет довольно циничная индустриальная аудитория. Я трезво понимаю, что «Черная бухгалтерия» и «Инкассаторы» с точки зрения событийности в индустрии не являются вау-проектами. Может, в плане каких-то операторских и режиссерских решений это можно оценить как хороший продукт. С точки зрения сценария это довольно простой, интересный контент, написанный по запросу телеканала ТНТ. Поэтому я думал, что будут достаточно суровые отзывы, но мне очень понравилось: зал был тепло настроен, смеялся, было много положительных комментариев, и это было приятно. А после фестиваля поступило еще и немало предложений от разных платформ и каналов, поэтому я понял, что для молодых режиссеров и молодых артистов это очень полезное мероприятие. Надо ездить, светиться, разговаривать. «Пилот» – это отличная витрина, чтобы прорекламировать себя и свой продукт. Кроме того, на этом фестивале в зале сидят обычные зрители, жители Иваново, и отчасти поэтому, я думаю, был такой хороший отклик. Мы же кино делаем для зрителей, и они – важный элемент эффективности этого фестиваля.

Возвращаясь к «Инкассаторам»: насколько это типичный продукт ТНТ? В чем его уникальность или необычность?

Если вставить «Инкассаторов» в некую линейку проектов телеканала ТНТ последних двух лет, то, мне кажется, они будут сильно отличаться по многим параметрам. Первое – мы хотели создать свой мир, уйти от бытового реализма, сделать его более стильным, глянцевым за счет костюмов, локаций. Когда рассказываешь такие истории, надо влюблять зрителей в героев и в мир, поэтому, мне кажется, наш сериал будет чуть-чуть выбиваться по визуалу, по цветовым решениям – он более холодный, криминальный. А по уровню юмора, тональности, сценарно он схож с продуктом канала. Второе – музыка. В «Инкассаторах» ее очень много, композитор написал около шестидесяти треков, и они довольно непривычны для телеканала ТНТ, потому что когда мы сдавали проект, меня попросили сделать попроще музыкальное сопровождение. Мы использовали контрабас, бас – не совсем типичное для канала звучание. Третье – у нас очень много экшна, процентов 20 именно крутого экшна, понятно, в рамках нашего бюджета. Например, в тринадцатой серии 7 минут драк. Драки в разных локациях, с драматургией, с использованием реквизита в стиле Джеки Чана, трюки, однокадровые решения. Это выглядит чуть непривычным в формате ТНТ. Надеюсь, зрители не воспримут наш мир как что-то странное и будут смотреть.

В недавнем интервью БК Тина Канделаки высказала мысль о том, что сериалы для узкой сегментированной аудитории уходят, в тренде снова простые, семейные зрительские и массовые истории. «Инкассаторы» отвечают этому внутреннему требованию канала?

Если говорить о каких-то производственных особенностях, которые делают сериал сложнее, то мы существовали в рамках бюджетов и заказа телеканала ТНТ. Исходя из этого, мы понимали, что если хотим потратить два дня на съемки одной двухминутной драки, то в другой день нам нужно будет выработать 10 минут. Мы шли на компромиссы с самими собой, чтобы снять проект так, как он написан. Поэтому я думаю, что Тина Гивиевна права, говоря, что в силу экономических обстоятельств, количества контента, который потребляет зритель, количества платформ, которые выдают контент, может быть, время сложных проектов прошло. Но я считаю, что это часть цикличной истории. Лично я за то, чтобы сериалов было поменьше, но они были получше. «Инкассаторы» относятся к ролевой модели, которую Тина озвучила, но мы с командой смогли пройтись по границе, если говорить о проявленной в рамках нашего бюджета изобретательности.

Если посмотреть на актерский состав – Чепурченко, Добрынин, Колчин, Глаубэ, Бирюкова – это такие крепкие «сериальщики», которых хорошо знает аудитория канала. Это целенаправленный кастинг «для ТНТ» или вы действительно подобрали этим актерам образы, которые лучше них никто не сыграет?

У ТНТ есть «волшебный список», из которого у нас в итоге только Вячеслав Чепурченко. И нам очень повезло, что мы его сняли, потому что он сейчас набирает бешеную популярность. Мне кажется, в возрастном диапазоне Славы, а это 30+, не так много классных актеров. Это либо элита – Табаков, Янковский, Петров, которые уже не пойдут в такие сериалы сниматься, да и это дорогие артисты для нашего сегмента сериалов. Либо как будто бы некого снимать в роли молодого, красивого парня, героя-любовника, который всех спасает и побеждает, и при этом является хоть немного медийным актером. В сериале есть Николай Добрынин, с которым мы не первый проект вместе работаем, он достаточно узнаваем среди своей аудитории, я под него эту роль и писал. У нас есть Кирилл Мелехов, он снимался у Ильи Куликова, поэтому аудитория его знает, но именно он свою роль выцарапал на пробах: пришел смешной, в шапке, с усами, сделал классно. Получился не тупой, а наивно милый персонаж. Слава, кстати, тоже пришел на пробы и доказал, что роль его. То есть задачи собрать каст именно под ТНТ не ставилось, при этом персонажи второго плана все знакомы аудитории канала – наши бандиты Андрей Пынзару и Дмитрий Колчин. То есть получается, что все узнаваемые, но при этом я точно могу сказать, что в проект попали те, кто хорошо играл свою роль.

Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее про героев проекта. Какие проблемы они будут решать: на злобу дня или из разряда вечных?

Два наивных, не до конца повзрослевших человека работают в инкассации, развозят деньги, в один момент на них совершается нападение. Они его мужественно отбивают, но узнают, что это нападение подстроено их руководителем, и они решают отомстить ему, восстановить справедливость, ограбив самих себя. Драматургия вся придумана за нас, но каждый творец ее берет и подкручивает под свои потребности. Сериал рассказывает о борьбе с несправедливостью, о борьбе с главенствующей тиранией, плохими людьми, нашим героям надо добиться правильности. Плюс у всех есть четкая динамика взросления. Герои становятся лучше и из инфантильных и слабохарактерных превращаются в более сильных личностей. Это касается даже пожившего и умудренного опытом Кузьмича. Все вокруг делают друг друга лучше. В сериале глубоко проработаны арки персонажей. Ну и, как я уже упоминал, в сюжете мы зацепились за статистику, что инкассаторов часто грабят инкассаторы. И их быстро раскрывают. Мы даже приводим эту статистику в сериале. Поэтому по жанровому описанию у нас сериал-ограбление. Но также есть много любовных, отношенческих линий. Каждая серия – это клиффхэнгер.

Насколько важно комедийному сериалу, учитывая, что он делается не одну неделю, попасть в текущие тренды? Заложены ли в него маркеры ближайшего года? А будет ли он понятен в условном 2028 году?

Я горжусь тем, что мы старались писать про наше время, используя все возможности современности. У нас есть гэги с умными колонками, с GPT-чатами. Например, одному из бандитов отрезали язык, и он вводит на телефоне текст, а «Алиса» озвучивает, что он говорит.

Как вы сами ощущаете изменения стоимости производства, которые наблюдаются в последние годы? Насколько они влияют на выбор жанров и тем для проектов?

На тему точно не влияют. Мы знаем примеры отличных фильмов за минимальные бюджеты. Да, стоимость производства увеличивается, но я не вижу в этом проблемы. Надо просто бюджетировать исходя из реалий. Мы же не снимаем на телефон, а на хорошие камеры. Тем, кто говорит, что удорожание усложняет производство, я говорю: а когда было легко? Нам всем повезло, что мы занимаемся любимым делом, нам дают такую возможность, и надо уметь существовать в текущих производственных реалиях. Я благодарен ребятам из продакшна «Старвилль», с которыми мы делали этот проект и сейчас разрабатываем еще несколько, за то, что они поддерживают меня в моей страсти и ищут продюсерские решения в рамках бюджета. И каналу ТНТ, конечно, за то, что он верит и лично в меня, и в наш проект, давая возможность реализовываться.

Неоднократно сталкивалась с мнением, что все русские сказки опираются на концепцию чуда. Емеля ловит щуку, Ивану, который третий и дурак, достается Конек-горбунок, кому-то просто фартит. И они обязательно в итоге наказывают недобросовестного царя, советника, вельможу. Насколько эта идея шального, сказочного обогащения и объегоривания начальства близка обоим проектам – «Инкассаторы» и «Черная бухгалтерия», а где сказка, если она есть, сталкивается все же с реальностью?

У нас персонажи – это российские обыватели, но наш жанр не может существовать без наивности и условности, потому что мы говорим о криминале, об ограблении. Ну я не представляю, чтобы сейчас кто-то по правде подготовил бы такое ограбление и никто об этом не узнал. Вот в этом сказочность, и чудеса, когда герои угнали машину, а этого никто не заметил, с ними случаются.

У «Инкассаторов» уже есть слот на канале. А как дела у «Черной бухгалтерии»? На какой стадии находится проект?

Мы привозили на «Пилот» именно пилот, поэтому проект сейчас пишут. Он оказался очень сложным с точки зрения сценария. Роуд-муви, разные города, разные части нашей страны, надо все показать и при этом придумать интересную драматургию. Надеюсь, в следующем году мы его снимем.

Возвращаясь к «Пилоту»: кроме того, чтобы представить свой сериал, в целом что вам интересно на фестивалях? Посмотреть другие работы, поучаствовать и послушать деловую программу? Нужно ли режиссеру и продюсеру как самостоятельной единице посещать кинофестивали?

Конечно, нужно. Мне интересно узнать, что в тренде в российском кино, заметить новых артистов, интересные решения, потому что мы все существуем примерно в одинаковых финансовых возможностях, посмотреть, кто как раскрывает актеров. Увидеть, что происходит на рынке, познакомиться с людьми. Продюсерам точно надо ездить. Тем более что подобных фестивалей не так много в России в этом сегменте рынка. И вообще там весело.

Фото: пресс-служба телеканала ТНТ