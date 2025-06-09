Тина Канделаки: «Времена контента для узкой сегментированной аудитории – а именно это и принес глобализм – подходят к концу»
Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа», управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и директор ТНТ рассказала БК о кинопрокатных и производственных амбициях холдинга
С начала 2025 года первая часть ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА победила в «новогодней битве», а БАТЯ 2. ДЕД стал самой кассовой комедией в прокате за пределами зимних праздников. БК подробно обсудил с заместителем генерального директора «Газпром-Медиа», управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и директором телеканала ТНТ Тиной Канделаки кинопрокатные и производственные амбиции холдинга, находящиеся в разработке новые фильмы про попугая Кешу и барона Мюнхгаузена, современное ТВ, экономику стримингов и контуры того, что ждет медиаиндустрию в будущем.
Поздравляем вас с успехом ваших проектов – комедии БАТЯ 2. ДЕД и военной драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Какие выводы вы сделали для себя по итогам проката этих картин?
Спасибо! Уже больше года мы вместе с нашими партнерами по холдингу, прежде всего – с «Централ Партнершип», последовательно движемся к цели – участвовать в производстве большого кино и формировать полноценный лайнап на весь год. Речь о десяти фильмах, которые, с одной стороны, дают нам кассовую отдачу, с другой – становятся важными премьерными событиями для ТНТ как главного развлекательного канала страны. Недавно в прокат вышел ОЛЕНЬ – легкий летний релиз. Впереди громкая премьера АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС. А в новогоднюю кассу врываемся с ПРОСТОКВАШИНО. Также у нас в производстве УМКА и ПРОСТОКВАШИНО 2, мы выступаем партнерами Вадима Верещагина по проекту БИТВА МОТОРОВ, а он, в свою очередь, наш партнер по ОЛИМПИЙЦАМ и БАРОНУ МЮНХГАУЗЕНУ, которые сейчас только пишутся.
У нас действительно масштабный лайнап, и успешные прокаты доказывают: все это не зря. Мы должны инвестировать в большое кино – деньгами, креативом, маркетингом. Потому что только большие премьеры формируют настоящее зрительское ожидание.
Насколько как продюсер вы довольны распределением дат выхода фильмов? Есть предположение, что, выйди БАТЯ 2 на майских праздниках, он заработал бы больше. Что вы думаете по этому поводу?
Мы довольны результатом БАТИ 2. ДЕД и при этом всегда учитываем интересы друг друга внутри холдинга. В вопросах стратегии полностью опираемся на опыт Вадима Верещагина – эстимейты по проектам всегда делает он, и его экспертиза для нас ключевая. Наша цель – не просто ловить отдельные удачные даты, а выстраивать календарь по принципу «одна премьера в месяц».
Май в этом году был особенно важным – 80-летие Победы. Мы с Тимуром Вайнштейном выступили сопродюсерами картины В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, которую представлял Владимир Машков. Для нас было принципиально создать для нее комфортное окно релиза. Это главный фильм юбилейной даты. БАТЯ поддержал прокат этого проекта, а заодно и сам собрал достойную кассу.
В целом результат нас порадовал. Лента оправдала самые смелые ожидания. Военное кино редко преодолевает планку в 500 миллионов рублей, и именно поэтому успех В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – показатель того, что все было сделано правильно.
А если говорить о десяти проектах в год, мы можем примерно представить эстимейты этих фильмов? Потому что БАТЯ – это один объем сборов, а ОЛЕНЬ – совсем другой.
Абсолютно. У ГПМ РТВ есть четкие амбиции стать одним из крупнейших производителей контента – и мы их последовательно реализуем. Например, проекты, которые мы делали с Сергеем Светлаковым, стабильно приносили около 300 миллионов рублей в прокате. Это устраивает нас не только с точки зрения возврата инвестиций, но и потому, что права на такие фильмы остаются у ГПМ РТВ. Это контент, который мы можем использовать внутри холдинга.
Параллельно у нас есть масштабный пакет с Тимуром Вайнштейном – от ТЕЩИ и БРАТЬЕВ до АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ. Эти картины дают телеканалу долю от 8 до 10, и при условии, что они отбиваются в прокате, нас такой результат полностью устраивает. Потому что это не просто кино, это еще и инвестиция в российский контент. Мы уверены, что ГПМ РТВ должно быть локомотивом развития российского кино.
Очевидно, что не каждый фильм может быть миллиардником. Настоящие блокбастеры – это четыре-шесть проектов в год, и они обычно приурочены к каникулам или новогодней кассе. Прокат не работает так, чтобы каждый месяц приносил миллиард. Но в годовом графике всегда есть место для легких, кассово адекватных фильмов, которые закрывают свою расходную часть, что-то приносят в плюс и, главное, отлично работают в сетке канала.
Такие фильмы мы получаем от разных производителей. Мы можем ставить их на премьерные показы, делать мультиран и использовать как надежный программный продукт. Есть и другая категория – большие премьеры. Это ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, который, надеюсь, выйдет на ТНТ в новогодние праздники. Уверена, что все три части ВОЛШЕБНИКА, как и УМКА, ПРОСТОКВАШИНО, БАРОН МЮНХГАУЗЕН, новый, совместный с «Союзмультфильмом» фильм про КЕШУ – все это фильмы, которые мы будем показывать. И, конечно, они уже претендуют на совершенно другой уровень бокс-офиса.
Высокие рейтинги на ТНТ показывают музыкальные новогодние фильмы – НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЁ. В чем вы видите секрет успеха этих картин? Есть ли в планах дальнейшее переосмысление советской классики?
Мы сейчас заходим в съемки ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА. И успех наших новогодних музыкальных фильмов объясняется очень просто – они актуальны. Советское кино, как и такие передачи, как «Поле чудес» или шоу Андрея Малахова, за десятилетия стали частью зрительской привычки. Это уже не контент, за внимание к которому нужно бороться – это телевизионная традиция, встроенная в восприятие праздника.
Новогодняя сетка сама по себе дорогая, и не секрет, что эти фильмы требуют серьезных вложений. Но нам удалось сделать их абсолютно рентабельными – во многом благодаря спонсорскому интересу.
Переосмысленные в современном ключе, эти фильмы превращаются в настоящий источник мемов, отсылок, виральных роликов. Именно такой контент и становится сегодня по-настоящему массовым. Мы все понимаем, что виральность формируется не вокруг больших произведений целиком, а вокруг узнаваемых фрагментов – и TikTok-логика этому только способствует. И как раз советская классика, прочитанная с юмором и уважением, идеально вписывается в эту модель.
Команда, работающая над этими фильмами, действительно нашла правильный тон – и это дало выдающийся результат. Три года подряд мы были лидерами в аудитории 14–44 лет и по городам 100+, и по всей стране. Это говорит о том, что жанр имеет потенциал для развития. Но при этом он крайне сложен в продюсировании – и на этапе производства, и на этапе препродакшна, и особенно в постпродакшне. Каждый раз это все – через приключения. То одну дверь открыли, то другую закрыли. Вы все эти приключения знаете.
Наши новогодние фильмы уже стали кейсами – и по маркетингу, и по работе с аудиторией. За три фильма мы прошли уже все стадии – от начального скепсиса до тотального зрительского успеха. И стресс-тесты у нас были: вспомните историю, когда мы перемонтировали целую картину за неделю до эфира. После этого уже ничего не страшно. Так что линию с новогодними фильмами мы продолжать однозначно будем. Более того, оставаясь «гангстерами на ТВ», как пелось в одной из домашних песен ТНТ, мы решились выйти в прокат. Это логичное повышение ставок, которое, уверены, только укрепит финансовую модель проекта. А уже 31 декабря, с самым коротким ТВ-окном в истории отечественного кино, мы покажем картину зрителям на телевидении.
То есть вы хотите в «новогодней битве» участвовать и с этим фильмом?
Мы выйдем пораньше – за две-три недели до Нового года – и к картине хардлоком прикрепим ПРОСТОКВАШИНО. Это даст нам дополнительную возможность качественно промоутировать фильм, на который мы делаем основную ставку в этом году.
В конце 2024 года вы сообщали о том, что ТНТ является самым популярным каналом у аудитории 14–44 лет. Нет причин сомневаться в этом статусе, но как вы оцениваете его конкурентное окружение и динамику в этом сегменте?
Я оцениваю все через деньги. В моих KPI не только аудиторные показатели, но и в первую очередь финансовые. Аудитория 14–44 лет самая финансово емкая, и тот результат, который сегодня показывает ГПМ РТВ по уровню спонсорской привлекательности и прямой рекламе, – исключительный. Мы стабильно лидируем в этом сегменте.
При этом важно понимать, что телевидение должно предлагать аудитории безопасный контент. Люди хотят видеть на экране то, что понятно, близко и вызывает доверие. Контент должен быть патриотичным, осмысленным, соответствовать духу времени и государственной политике – как внутренней, так и внешней. Потому что телевизионная аудитория воспринимает экран как голос страны, а не как частное мнение отдельных групп.
Планирует ли ТНТ становиться более универсальным и усиливать работу с аудиториями моложе 14 лет и старше 44-х?
Да, безусловно. Именно для этого мы запустили «Утро» и сейчас думаем над тем, как усилить вечерний эфир ТНТ. На канале действительно нет новостей и итоговой программы, но на ТВ-3 мы уже опробовали этот формат – и, как видно, довольно успешно.
Это не сложная задача, особенно если в команде есть профессиональные коллеги с НТВ. При желании такой проект можно реализовать за три месяца. Вы спрашиваете меня, можно ли в каком-то гипотетическом будущем представить ТНТ с новостями и итоговой программой?
Примерно так, да.
Это решение принимает мой руководитель Александр Александрович Жаров. Он известен тем, что умеет отодвигать горизонты и ставить цели, которые кажутся недостижимыми. Но именно по пути к таким целям и появляется настоящее новое телевидение. И, как мне кажется, результат уже виден.
Если говорить о юном зрителе: в индустрии есть значительное количество контента для pre-school-аудитории. А что может заинтересовать подростков, как вы считаете? И как холдинг работает конкретно с этим сегментом публики?
С этим сегментом холдинг работает в первую очередь благодаря телеканалу «Пятница!». Вот уже двенадцать лет – и, как вы знаете, довольно успешно. Мне кажется, на «Пятнице!» выросло целое поколение подростков, которые до сих пор остаются ее зрителями. Это самый быстрорастущий молодежный канал, и именно он формирует узнаваемый тон общения с аудиторией 14–25 лет: дерзкий, живой, смелый. «Пацанки», «Большие девочки», «4 свадьбы», «Выживалити», «Кондитер», «Адская кухня» и «Адский шеф», интеллектуальное шоу «Умнее всех» – все эти проекты становятся для подростков не только развлечением, но и способом самоопределения, площадкой для сопереживания, юмора и эмоционального опыта.
Если говорить об аудитории школьников и подростков, то в прошлом году мы заключили беспрецедентную сделку по «Леди Баг». Все права на этот сериал – и на ближайшие семь лет у «Газпром-Медиа» нет конкурентов в этой сделке. Это мировой бренд с колоссальной популярностью у подростковой аудитории.
Если говорить о жанрах, то, например, в классическое фэнтези мы целенаправленно не идем. Мы видели попытки других игроков – и пока никто не смог сделать свои «Сумерки». Но летом мы запускаем большой проект – ТАЙНЫЙ ГОРОД по книгам Вадима Панова. Это фэнтези, рассчитанное не только на подростков, но и на взрослую аудиторию. Это, по сути, первая серьезная попытка переосмыслить НОЧНОЙ ДОЗОР и создать его современную версию.
На ТВ-3 выйдет сериал «Беременна в 16» – он тоже обращен к поколению выпускников, поднимает важные темы: нежелательная беременность, отношения, взросление. Но я всегда подчеркиваю: подростковые сериалы – это в первую очередь платформенное смотрение. Телевидение предполагает другую структуру аудитории. Героем ТВ-сериала должен быть человек с опытом. Подростки могут присутствовать – как младшие братья, сестры, дети героев – но не быть в центре повествования.
Посмотрите на «Праздники», «Жуков», «Реальных пацанов» – все эти сериалы построены как династийные. Есть поколение 55+, есть 30+, и уже от них – младшее поколение. Но в центре – взрослые герои: Аронова и Хаев в «Праздниках», Стулова, Епифанцев, Лагашкин, Верник в «Жуках». Именно им зритель доверяет. При этом я бы отметила успех второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут» – там действительно есть герои чуть старше 18-ти, например, Саша Стоун или любовная линия «горничной» и «принца-наследника». Мы разговариваем с этой аудиторией, просто не делаем ставку на проекты, где весь каст – исключительно молодежь.
АЛИСА, например, будет переосмыслена как история любви двух выпускников школы – их играют Олег Савостюк и Аня Пересильд. Савостюк, кстати, появляется и в «Беременна в 16», и в еще одном проекте, о котором пока не могу рассказать. Мы вкладываемся в этих героев, строим образы современных Ромео и Джульетты – но это часть более широкой системы. Основную ставку мы делаем не на подростков, а на универсальные истории. Потому что телевидение – это все-таки про доверие. А к узкому, острохарактерному подростковому контенту, особенно если это не жанр, а драма, я отношусь скептически. На ТВ такой контент никогда не показывал высоких результатов – и, думаю, не покажет.
Подростки хорошо работают как явление – например, в проекте «Слово пацана». Это спецпроект, событие, самостоятельная история с мощным обрамлением – взрослыми актерами, контекстом. В таком формате – да. Но как основа долгосрочной сетки это не сработает.
В последние годы один из основных трендов в производстве контента формировали премиальные сериалы для стримингов, которые затем выходили на федеральном ТВ. Что произошло с этим трендом за недавнее время и какой вы видите дальнейшую эволюцию контента?
Системности в этом тренде нет и быть не может. Платформенный контент стоит в разы дороже, не ограничен хронометражем (одна серия может длиться 25 минут, другая – 30, третья – 18) и изначально создается под другой тип потребления. А телевидение жестко регламентировано: по безопасности смотрения, по хронометражу, срокам сдачи. Это разные миры.
Всплеск платформенного производства был связан с тем, что многим талантливым продюсерам надоело работать на телевидении, где их ограничивали, правили, заставляли защищать проекты. В «жирные» времена они все ушли на платформы – делать то, что душе угодно. Но при этом никакой «фабрики хитов» не возникло.
Например, мы с Антоном Зайцевым делаем проект «Бедные смеются, богатые плачут» – и сразу закладываемся не на второй или третий сезон, а на сто серий. Если получится, это будет бизнес. Даже шестьдесят часовых серий – уже серьезная база, уже можно говорить о возврате инвестиций.
А когда платформа выпускает восьмисерийный проект, даже если он становится событием, по деньгам он никогда не отобьется на телевидении. Телевизионная экономика работает иначе: лучше всего отбиваются 24-минутные форматы с производственным бюджетом в 10–12 миллионов рублей. Для всего, что дороже, надо искать платформенное плечо, чтобы было деление расходов. Как только проект стоит свыше 50 миллионов – это уже неокупаемо с точки зрения ТВ.
Надо понимать: с такими бюджетами на телевидении могут окупаться только программы. Потому что там работают спонсорские интеграции, прямая реклама. Программа может стоить 300–400 миллионов рублей и окупиться – за счет доли, охвата и брендов. А сериал с таким же бюджетом – нет. Как бы ни продавались на него права.
Когда нам предлагают поделить пополам сериал за 50 миллионов, мы предпочитаем вложить эти же 25 миллионов в собственный проект. Мир, который мы создадим сами, полностью контролируем, редактируем, доводим до нужной нам формы. И самое главное – он изначально будет адаптирован под телевидение. У ТВ есть четкое техническое задание, понятные фильтры, через которые контент должен пройти, чтобы попасть к зрителю. Это путь, который работает многие годы. А платформенные модели просто не вписываются в эту систему.
Насколько успешно на ТВ сейчас чувствуют себя non-scripted-проекты? Мы помним их грандиозные успехи прошлых лет, когда эти форматы только приходили в Россию. Как у них дела сейчас?
Non-scripted – это наш хлеб. О них говорить легко и приятно, потому что они показывают результат. На ТНТ этот сегмент поставлен на поток и за последние годы увеличен втрое.
У нас выстроен четкий стандарт программирования с понедельника по четверг: премьеры в 20:00. Иногда один час, иногда – два, в зависимости от результата, сетки, наличия сериала, экономической ситуации. Потому что два часа премьерного контента – это одни бюджеты, а если можно выполнить план по доле на одном часе – это уже совсем другая экономика.
С пятницы начинается другая история – программирование выходного дня. Раньше у нас были разрывы между проектами: Comedy Club, «Экстрасенсы», реалити – все шло с паузами, потому что продакшны не справлялись с объемами. Мы это изменили. Сегодня с нами работают все ключевые продакшны рынка.
Заканчивается Comedy Club – сразу начинается «Караоке Club». Потом пойдут новые пятничные премьеры. В субботу – «Экстрасенсы», «Мастер игры», и сейчас мы тестируем связку, чтобы «Экстрасенсы. Реванш» и «Битва сильнейших» шли без пауз, с бесшовным переходом. Под ними – «Конфетка», «Ярче звезд», «Музыкальная интуиция» или любой другой музыкальный проект, который органично ложится в вечер субботы.
А в воскресенье мы делаем то, чего не делает никто. Стартует большое трэвел-шоу, за ним – спортивное шоу, и замыкает этот пятичасовой марафон Павел Воля со своим late night show. Сейчас идут «Сокровища императора», завершились «Титаны», и «Ген Продакшн» приступает к съемкам нового спортивного реалити – «Погоня».
Какие проекты в 2025 году на ТНТ стали для вас приятным сюрпризом, а какие пока не оправдывают ожиданий в полной мере? С чем вы связываете подобные их результаты?
Наверное, от провокационного проекта «Это нормально» мы ждали более убедительного результата – но не сложилось. Мы целились в нишу программ вроде «Мужское / Женское», хотели предложить честный разговор о сложных темах, без прикрас и телешаблонов. Но формат не сработал так, как мы рассчитывали. Это тоже опыт. Мы продолжим искать другие формы и подходы – чтобы говорить с аудиторией откровенно, но находить точную интонацию. Важно делать выводы и двигаться дальше, а экспериментировать мы никогда не боялись.
Из приятных неожиданностей могу отметить «Блогеров взаперти» Андреасянов. Мы действительно удачно спрограммировали слот, и проект показал крепкие цифры. Мы много времени проводим с сеткой, и, честно скажу, угадать стало проще – погрешность может быть в пределах 30 процентов, но в целом мы понимаем поведение своих проектов.
«Казачок» во втором сезоне, наверное, не дал того результата, на который мы рассчитывали. Но у нас есть два варианта: либо пересобрать проект (как это было с «Патриотом» или «Реальными пацанами»), либо запустить что-то новое вместе с теми же продюсерами. Например, «Камера Мотор» прошел не так, как мы хотели, и мы приняли решение делать спин-офф. Посмотрим, как он сработает.
В сегменте реалити и программ все довольно стабильно – мы получаем те цифры, которые закладываем. Все реалити идут на уровне доли 12. Мы немного волновались за «Мастера игры» – раньше в субботнем слоте, кроме «Экстрасенсов», никто не ожидал большого развлекательного реалити. Но, как видите, сработало.
Параллельно идут съемки «Карибов», разрабатывается следующий сезон «Выжить в…» и другие проекты. В большинстве случаев уже есть четкое понимание, как они будут работать.
То есть удивить уже сложно?
Вы знаете, если ты ежедневно и вдумчиво занимаешься сеткой и программированием, это становится чем-то вроде математики. Ты начинаешь запоминать закономерности, видеть устойчивые рецепты успеха. На ТНТ такой рецепт сформулирован четко: праздники как философия.
Наш зритель приходит за историями про семью – с родителями, детьми, старшим и младшим поколением. И всем этим поколениям хочется одного и того же – любви, поддержки, счастья, возможности помогать близким, быть частью чего-то общего. Человеческие ценности – это то, на чем стоят «Жуки», «Патриот», «Реальные пацаны», «Иванько» – настоящие глыбы ТНТ.
При нашей команде ТНТ сильно изменился. Мы первыми сделали осознанный крен в сторону безопасного контента – и сегодня это особенно актуально. Если ты хочешь стабильный, гарантированный результат, то не обязательно удивлять зрителя сюрпризами. Ему важно чувствовать, что он дома, что все знакомо и по-настоящему.
Программирование ТНТ – это качественное, понятное, безопасное развлечение. Вы смотрите «СашуТаню» вот уже двадцать лет – и будет новый сезон. Вернутся и «Букины» – очень теплые, ностальгические. Прошло два десятилетия, а Геннадий и его супруга всё такие же. Это и есть тот самый эффект доверия. Безопасно – в хорошем смысле.
Конечно, бывают и приятные сюрпризы. Мы долго спорили по поводу сериала «Про это самое». Тема, казалось бы, небезопасная – сексолог в деревне. Но я сразу говорила: он должен «выстрелить». Потому что это сериал не про секс, а про отношения. Про то, как начать говорить друг с другом, чтобы быть счастливыми. И он действительно стал одним из удачных проектов этого года.
Или, например, феноменальный успех «Телохранителей». Там собраны три поколения – Маковецкий, Лысенков и Гаас. И это комбо дало гарантированный победный результат. Мы очень переживали после не самого сильного первого сезона, но второй все изменил – и теперь мы уверенно идем в третий. Я за этот проект очень рада.
А что в целом выгоднее производить – игровые или неигровые шоу?
Реалити отбиваются сразу. Это моментальная модель: деньги здесь и сейчас. А сериалы – это пакет. Пакетная сделка, где можно в перспективе заработать весьма ощутимую сумму. Но каждый канал выстраивает свою стратегию.
Не все продают права, потому что это вопрос с диалектикой: с одной стороны, размещение на платформе может мешать повторным показам, с другой – может, наоборот, усиливать их. Тут нет универсального ответа.
Как человек, который программирует ТВ-3, могу сказать: «Глухарь» на 125-м показе все еще дает долю от 6 до 8. То есть привычка на российском телевидении по-прежнему побеждает всё. Но стать привычкой – это большое искусство. А возродить ее – еще сложнее.
Когда началась волна пересъемок – от «Букиных» до «Папиных дочек», стало ясно: это крайне сложная задача. Потому что говорить с аудиторией сегодняшним языком, попадая в ее воспоминания и ожидания, – это тонкая работа.
Так что, если коротко, программы – это быстрые деньги. А сериалы – это отложенный, но тоже вполне приятный заработок.
А есть у ТНТ и других каналов холдинга какие-то рамки по бюджетам сериалов?
Драйверами спонсорских сделок у нас являются два канала – ТНТ и «Пятница!». То, что делает команда Николая Картозии – это большая и многолетняя победа. ТНТ всегда претендовал на основные деньги на рынке, но привычку делить эти деньги с «Пятницей!» сформировала именно команда «Пятницы!».
Мне нравится тот мир, который они создают. У Николая все устроено по принципу вселенных – от образовательных форматов «Умнее всех» до таких проектов, как «Большие девочки» и «Школа». Все это про созидание и про одну важную вещь: если человек по каким-то причинам не получил поддержку в своем кругу, общество – через экран – протянет руку. И именно про это «Пятница!».
Это дорогой канал. Мы его дорого продаем, он много зарабатывает и может позволить себе снимать амбициозные проекты – например, масштабное реалити на Бали. Мы только за, потому что хотим давать зрителю разнообразное, качественное, дорогое развлечение. И ТНТ и «Пятница!» себе это тоже могут позволить.
У нас все очень просто: money first. Любая трата должна быть экономически обоснованной. Вопрос всегда один: мы тратим, чтобы заработать, или просто потому, что хочется? Ответ: только чтобы заработать.
Как поднять канал? Это возможно сделать с любым каналом, но нужны две вещи. Первая – нащупать героя или героиню, в зависимости от аудитории канала. Вторая – придумать жанр, который можно поставить на поток. Потому что телевидение – это про потоковое смотрение. Восемь серий не спасут. Нужен постоянный, узнаваемый формат, в котором зритель, даже не включая звук, сразу понимает, куда попал и зачем.
Что вы думаете о практике совместного участия разных телеканалов и стримингов в производстве одного тайтла? Понятно, что это снижает финансовую нагрузку на всех, но есть ли у этого тренда другие плюсы? И какие здесь могут быть минусы?
Я хочу сказать большое спасибо нашим партнерам из «Кинопоиска» – именно благодаря их поддержке мы можем производить новогодние фильмы. Также с интересом смотрим в сторону VK и Okko.
Но мы работаем в рамках стратегии, определенной нашим генеральным директором Александром Александровичем Жаровым. У нас есть собственные цифровые активы, и мы в первую очередь предлагаем проекты им. Если понимаем, что не хватает бюджета – выносим проект за пределы холдинга и привлекаем партнеров, условно говоря, «докраудфандим» оставшуюся часть.
Это прагматичная модель. Но в основе всегда стоит один вопрос: кто контролирует проект, насколько он соответствует целям и стандартам канала?
В конце 2023 года вы давали большое интервью нашим коллегам из «Ведомостей». Там вы, в частности, обсуждали запрос на социальную справедливость как одну из сюжетообразующих тем для контента. Насколько сейчас эта тема по-прежнему актуальна? Какие еще темы вам кажутся сейчас наиболее интересными для зрителей?
Запрос на справедливость – огромный. Это видно по успеху «Ронина», «Кордона», и сейчас у нас в работе с «Триикс Медиа» новый проект – «Возвращенец». «Лесник», «Глухарь» – всё оттуда же, из этой же темы. Мы даже запустили копродакшн с НТВ: мы становимся партнерами как в их раскрученных франшизах, так и в новых сериалах. И это отлично работает в сетке.
Есть и другой устойчивый запрос – на безопасность. Если мы с генпродюсером ТНТ Аркадием Водаховым видим кровь, небезопасный секс или что-то, что может напугать ребенка, который случайно зашел в комнату, мы отказываемся. Даже если проект потенциально интересен. Платформенная аудитория, возможно, более устойчивая к небезопасным историям, но у ТВ другие задачи и другие границы.
Ни «Золотое дно», ни «Трасса» не могут быть драйверами прайм-тайма. Это качественные, но небезопасные проекты – они рассчитаны на узкую аудиторию и не подходят для семейного просмотра. А телевидение – это в первую очередь про совместный, комфортный просмотр. Представьте: вы включаете сериал не в одиночку, а вместе с ребенком, с родителями, с партнером. Готовы ли вы смотреть «Золотое дно» в такой компании? Я – нет. Хотя сама являюсь поклонницей и «Золотого дна», и «Трассы», это тот контент, который я буду смотреть один на один. А телевизор включают для другого – для ощущения уюта и безопасности. Телевидение – это семейное развлечение. Платформа – индивидуальное.
Вы сами выбираете, платите за подписку и смотрите то, что подходит вам лично. Это два разных сценария потребления. Именно поэтому платформенные сериалы редко бывают успешными на ТВ. А вот наоборот – работает. Телевизионные сериалы часто становятся драйверами и на платформах. Посмотрите топы по просмотрам на «Кинопоиске»: там регулярно появляются проекты ТНТ – и это как раз показатель силы универсального телевизионного сторителлинга.
Я ориентируюсь только на цифры, потому что за цифрами стоят деньги. Это единственный объективный инструмент для определения успеха.
Остальное – вопрос восприятия. В России нет неуспешных продюсеров, есть площадки, которые пока не признали их гений. Можно мерить успех признанием коллег, фестивалями, премиями. А можно считать доходы и расходы. Мы выбираем второе.
В телеэфире люди хотят справедливости и безопасности. А в кинопрокате чего ждет аудитория?
В той части кинопроката, где работаем мы – того же самого. Мы производим кино для семейного просмотра: ПРОСТОКВАШИНО, МЮНХГАУЗЕН, ОЛИМПИЙЦЫ, КЕША, УМКА – все это фильмы, в которых есть место базовым ценностям и понятным смыслам.
Скорость жизни из-за технологий сегодня стала колоссальной. Было отличное исследование, в котором TikTok называли новым героином. А если к этому добавить вейпы – картина печальная. Мы видим реальную деградацию, и важно не отрицать это, а понимать.
В этом контексте задача любого порядочного человека в профессии – закладывать в контент ценности. Я не боюсь соцсетей, я была одной из первых, кто пришел туда в России. И прекрасно понимаю: технологии – это самый быстрый героин для мозга. Мгновенное удовлетворение потребности, заполнение пустоты. Но эта пустота не заполняется книгами, не заполняется сложносочиненными историями – и это, на мой взгляд, большая проблема.
Поэтому и возникает желание обращаться к сказкам, к безопасной советской классике – ОГНИВО, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Спрос на эту русскосоветскую культурную базу колоссальный. Когда мы идем на эти фильмы с детьми, то вместе формируем у них базовое представление о добре и зле, о поведении в обществе, о любви и дружбе, отношениях между людьми. Там все четко, без двойных смыслов. А двойственность, которой полон сегодняшний контекст, – источник постоянной тревожности.
Двадцать лет назад определение СДВГ никто не знал. Сегодня каждый второй подросток знает, что это такое. Мы живем в состоянии фоновой тревоги, и технологии во многом ее усиливают. Поэтому самый простой, доступный и эффективный способ «психотерапии» – это безопасный просмотр. И чем больше у нас будет такого кино, тем здоровее будет общество.
Сказки с нами навсегда?
Я скажу так: то, что они вернулись так поздно – это результат непродуманной сдачи собственной территории. У границ есть не только география, но и информационное измерение. И мы зачем-то сдали эти информационные границы Marvel, позволив, чтобы наши дети росли на чужих героях.
Я не против Marvel – у меня дома никто не лишен ни Годзиллы, ни Человека-паука, ни Стича, ни смурфиков, ни миньонов. Но есть глобальная культура, а есть русская – и она до сих пор не раскрыта. Даже если в ближайшие триста лет мы будем без остановки снимать фильмы по русской литературе, нам хватит материала.
Поэтому я за то, чтобы мы больше не отдавали свои информационные границы. У нас не переработаны даже пушкинские сказки, не говоря уже об уральском, северном, южном фольклоре. Детские путешествия по этим мирам могут быть бесконечными – и захватывающими.
Я люблю американскую литературу, я хорошо знаю американское кино, я смотрю все новинки и ничего не пропускаю. Но я понимаю главное: мы никогда не будем частью этой культуры. Это не Советский Союз, который умел усиливать любую национальную идентичность – как, например, в фильме МИМИНО. Где сегодня грузинская культура в мировом контексте? Кому нужен «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели?
Поэтому я уверена: мы должны защищать свои границы – и культурные, и информационные. Посмотрите на Китай. Там зарубежным фильмам невероятно сложно попасть в прокат. Квота – всего около тридцати тайтлов в год на огромную страну. И они не страдают от этого. Их НЭЧЖА – это прямое доказательство того, что им больше не нужны мировые премьеры. У них есть свой контент, который собирает по два миллиарда долларов. И нам нужно учиться делать то же самое.
Но НЭЧЖА отгремел, и после него в Китае пока что крупных хитов не было. У нас киноходящая аудитория сокращается. Как с этим быть?
Это ровно то, о чем я говорила с самого начала: у ЦПШ и ГПМ РТВ есть четкий план – десять фильмов в год, премьера каждый месяц. Системный подход. Мы вошли в год с ВОЛШЕБНИКОМ, продолжили ПРОРОКОМ, после него вышли БАТЯ и В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Четыре картины – и свыше 7 миллиардов рублей сборов. По-моему, вполне достойное начало года. Мы не жалуемся.
Главное – стало понятно, что так можно работать на постоянной основе. Проекты есть, и в следующем году их будет еще больше. УМКА летом заходит в павильонные съемки, КЕША уже разработан, над сценарием МЮНХГАУЗЕНА сейчас работают, ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО уже снимается. Все идет – и в нужном направлении.
Если говорить глобально, еще более отдаленными сроками – что ждет медиаиндустрию в России и в мире в ближайшие годы?
Я всегда говорю одно и то же всем производителям: будет укрупнение. Такого количества платформ, как сегодня, просто не останется – в них нет нужды. Платформа может существовать только как часть экосистемы. Как у нас в холдинге: от идеи до бокс-офиса, эфира и цифрового показа – полный цикл. Это ключевое преимущество, которое есть далеко не у всех, но к этому сейчас стремятся все.
Маркетинг требует колоссальных вложений – и их надо как-то отбивать. А маркетинг восьмисерийных нишевых проектов никогда не окупится, если за этим не стоит построение франшизы. Времена контента для узкой сегментированной аудитории – а именно это и принес глобализм – подходят к концу. Денег на такие истории больше нет. Да их особо и не было.
Прогноз простой: телевидение должно становиться все более безопасным – на фоне все более небезопасного мира. И тогда оно будет востребовано. Потому что зритель приходит за спокойствием, за стабильностью, за ясным ощущением, что в телевизионном мире мы в безопасности.
Я уверена, что в ближайшие годы большие маркетплейсы заявят амбиции в производстве или агрегации контента. Потому что настоящая борьба идет за минуты. За то, сколько времени человек проводит с тем или иным брендом. Wildberries будет конкурировать с ТНТ не за внимание – за время. Телевидение – тоже платформа, и под словом «платформа» не надо понимать исключительно модель с подпиской.
К тому же, и это моя личная позиция, платная подписка в России заходит тяжело. У нас уникальная ситуация: качественное бесплатное ТВ, которого нет больше нигде. Особенно в спорте. В Великобритании вас всегда пригласят смотреть матч за деньги. А у нас – бесплатно, от итальянской серии А до чемпионата мира. И по спонсорским деньгам это работает. Потому что букмекеры тратят на большие турниры в телевизионном эфире в разы больше, чем на платформенные.
Поэтому вывод простой: будет борьба за время. А эта метрика не бесконечна. Аудитория не растет экстенсивно. Поэтому укрупнение – единственный путь. Только объединяясь в холдинги, можно удерживать человека в своем информационном поле. Посмотрите, как это делает «Яндекс»: вы заказываете еду, такси – и остаетесь внутри его экосистемы. А там уже есть и наше новогоднее кино, и «Этерна», и зарубежные покупки. Но вы – на их территории.
Поэтому, я уверена, мир будет двигаться в сторону синхронизации цифровых экосистем с государством. Я очень надеюсь, что система прав и обязанностей, которая у граждан есть по отношению к государству, и система государственных услуг – образование, здравоохранение и так далее – будут постепенно синхронизированы с цифровым потреблением.
Когда это произойдет, все сойдется – и ценности, и экономика, и смысл. И у человека появится четкое понимание, что он живет в лучшей стране. Где есть лучшие условия, чтобы состояться как личность. По сути, ничего не изменилось с моего детства. Просто нужна синхронизация всех усилий в формировании правильных ценностей.
Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»