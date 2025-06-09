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Тина Канделаки: «Времена контента для узкой сегментированной аудитории – а именно это и принес глобализм – подходят к концу»

Автор: Максим Острый

9 июня 2025

Заместитель генерального директора «Газпром-Медиа», управляющий директор «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и директор ТНТ рассказала БК о кинопрокатных и производственных амбициях холдинга

С начала 2025 года первая часть ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА победила в «новогодней битве», а БАТЯ 2. ДЕД стал самой кассовой комедией в прокате за пределами зимних праздников. БК подробно обсудил с заместителем генерального директора «Газпром-Медиа», управляющим директором «Газпром-Медиа Развлекательное телевидение» и директором телеканала ТНТ Тиной Канделаки кинопрокатные и производственные амбиции холдинга, находящиеся в разработке новые фильмы про попугая Кешу и барона Мюнхгаузена, современное ТВ, экономику стримингов и контуры того, что ждет медиаиндустрию в будущем.

Поздравляем вас с успехом ваших проектов – комедии БАТЯ 2. ДЕД и военной драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Какие выводы вы сделали для себя по итогам проката этих картин?

Спасибо! Уже больше года мы вместе с  нашими партнерами по холдингу, прежде всего  – с  «Централ Партнершип», последовательно движемся к цели – участвовать в  производстве большого кино и  формировать полноценный лайнап на весь год. Речь о десяти фильмах, которые, с  одной стороны, дают нам кассовую отдачу, с другой – становятся важными премьерными событиями для ТНТ как главного развлекательного канала страны. Недавно в прокат вышел ОЛЕНЬ – легкий летний релиз. Впереди громкая премьера АЛИСЫ В  СТРАНЕ ЧУДЕС. А в новогоднюю кассу врываемся с ПРОСТОКВАШИНО. Также у нас в производстве УМКА и ПРОСТОКВАШИНО 2, мы выступаем партнерами Вадима Верещагина по проекту БИТВА МОТОРОВ, а  он, в  свою очередь, наш партнер по ОЛИМПИЙЦАМ и  БАРОНУ МЮНХГАУЗЕНУ, которые сейчас только пишутся.

У  нас действительно масштабный лайнап, и  успешные прокаты доказывают: все это не зря. Мы должны инвестировать в  большое кино  – деньгами, креативом, маркетингом. Потому что только большие премьеры формируют настоящее зрительское ожидание.

Насколько как продюсер вы довольны распределением дат выхода фильмов? Есть предположение, что, выйди БАТЯ 2 на майских праздниках, он заработал бы больше. Что вы думаете по этому поводу?

Мы довольны результатом БАТИ 2. ДЕД и при этом всегда учитываем интересы друг друга внутри холдинга. В  вопросах стратегии полностью опираемся на опыт Вадима Верещагина  – эстимейты по проектам всегда делает он, и его экспертиза для нас ключевая. Наша цель – не просто ловить отдельные удачные даты, а выстраивать календарь по принципу «одна премьера в месяц».

Май в  этом году был особенно важным  – 80-летие Победы. Мы с  Тимуром Вайнштейном выступили сопродюсерами картины В  СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, которую представлял Владимир Машков. Для нас было принципиально создать для нее комфортное окно релиза. Это главный фильм юбилейной даты. БАТЯ поддержал прокат этого проекта, а  заодно и  сам собрал достойную кассу.

В целом результат нас порадовал. Лента оправдала самые смелые ожидания. Военное кино редко преодолевает планку в 500 миллионов рублей, и именно поэтому успех В  СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – показатель того, что все было сделано правильно.

А если говорить о десяти проектах в год, мы можем примерно представить эстимейты этих фильмов? Потому что БАТЯ – это один объем сборов, а ОЛЕНЬ – совсем другой.

Абсолютно. У  ГПМ РТВ есть четкие амбиции стать одним из крупнейших производителей контента – и  мы их последовательно реализуем. Например, проекты, которые мы делали с  Сергеем Светлаковым, стабильно приносили около 300 миллионов рублей в прокате. Это устраивает нас не только с точки зрения возврата инвестиций, но и потому, что права на такие фильмы остаются у  ГПМ РТВ. Это контент, который мы можем использовать внутри холдинга.

Параллельно у  нас есть масштабный пакет с Тимуром Вайнштейном – от ТЕЩИ и БРАТЬЕВ до АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ. Эти картины дают телеканалу долю от 8 до 10, и  при условии, что они отбиваются в  прокате, нас такой результат полностью устраивает. Потому что это не просто кино, это еще и  инвестиция в  российский контент. Мы уверены, что ГПМ РТВ должно быть локомотивом развития российского кино.

Очевидно, что не каждый фильм может быть миллиардником. Настоящие блокбастеры – это четыре-шесть проектов в год, и они обычно приурочены к каникулам или новогодней кассе. Прокат не работает так, чтобы каждый месяц приносил миллиард. Но в годовом графике всегда есть место для легких, кассово адекватных фильмов, которые закрывают свою расходную часть, что-то приносят в  плюс и,  главное, отлично работают в сетке канала.

Такие фильмы мы получаем от разных производителей. Мы можем ставить их на премьерные показы, делать мультиран и  использовать как надежный программный продукт. Есть и другая категория – большие премьеры. Это ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, который, надеюсь, выйдет на ТНТ в  новогодние праздники. Уверена, что все три части ВОЛШЕБНИКА, как и  УМКА, ПРОСТОКВАШИНО, БАРОН МЮНХГАУЗЕН, новый, совместный с «Союзмультфильмом» фильм про КЕШУ – все это фильмы, которые мы будем показывать. И, конечно, они уже претендуют на совершенно другой уровень бокс-офиса.

Высокие рейтинги на ТНТ показывают музыкальные новогодние фильмы – НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЁ. В  чем вы видите секрет успеха этих картин? Есть ли в  планах дальнейшее переосмысление советской классики?

Мы сейчас заходим в съемки ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА. И успех наших новогодних музыкальных фильмов объясняется очень просто – они актуальны. Советское кино, как и такие передачи, как «Поле чудес» или шоу Андрея Малахова, за десятилетия стали частью зрительской привычки. Это уже не контент, за внимание к которому нужно бороться – это телевизионная традиция, встроенная в восприятие праздника.

Новогодняя сетка сама по себе дорогая, и  не секрет, что эти фильмы требуют серьезных вложений. Но нам удалось сделать их абсолютно рентабельными  – во многом благодаря спонсорскому интересу.

Переосмысленные в  современном ключе, эти фильмы превращаются в  настоящий источник мемов, отсылок, виральных роликов. Именно такой контент и  становится сегодня по-настоящему массовым. Мы все понимаем, что виральность формируется не вокруг больших произведений целиком, а  вокруг узнаваемых фрагментов  – и  TikTok-логика этому только способствует. И  как раз советская классика, прочитанная с  юмором и уважением, идеально вписывается в эту модель.

Команда, работающая над этими фильмами, действительно нашла правильный тон  – и  это дало выдающийся результат. Три года подряд мы были лидерами в аудитории 14–44 лет и по городам 100+, и по всей стране. Это говорит о  том, что жанр имеет потенциал для развития. Но при этом он крайне сложен в продюсировании – и на этапе производства, и на этапе препродакшна, и особенно в постпродакшне. Каждый раз это все – через приключения. То одну дверь открыли, то другую закрыли. Вы все эти приключения знаете.

Наши новогодние фильмы уже стали кейсами – и  по маркетингу, и  по работе с  аудиторией. За три фильма мы прошли уже все стадии – от начального скепсиса до тотального зрительского успеха. И  стресс-тесты у  нас были: вспомните историю, когда мы перемонтировали целую картину за неделю до эфира. После этого уже ничего не страшно. Так что линию с  новогодними фильмами мы продолжать однозначно будем. Более того, оставаясь «гангстерами на ТВ», как пелось в  одной из домашних песен ТНТ, мы решились выйти в прокат. Это логичное повышение ставок, которое, уверены, только укрепит финансовую модель проекта. А уже 31 декабря, с самым коротким ТВ-окном в истории отечественного кино, мы покажем картину зрителям на телевидении.

То есть вы хотите в  «новогодней битве» участвовать и с этим фильмом?

Мы выйдем пораньше  – за две-три недели до Нового года  – и  к  картине хардлоком прикрепим ПРОСТОКВАШИНО. Это даст нам дополнительную возможность качественно промоутировать фильм, на который мы делаем основную ставку в этом году.

В  конце 2024  года вы сообщали о  том, что ТНТ является самым популярным каналом у  аудитории 14–44  лет. Нет причин сомневаться в этом статусе, но как вы оцениваете его конкурентное окружение и динамику в этом сегменте?

Я  оцениваю все через деньги. В  моих KPI не только аудиторные показатели, но и в первую очередь финансовые. Аудитория 14–44  лет самая финансово емкая, и тот результат, который сегодня показывает ГПМ РТВ по уровню спонсорской привлекательности и  прямой рекламе,  – исключительный. Мы стабильно лидируем в этом сегменте.

При этом важно понимать, что телевидение должно предлагать аудитории безопасный контент. Люди хотят видеть на экране то, что понятно, близко и  вызывает доверие. Контент должен быть патриотичным, осмысленным, соответствовать духу времени и  государственной политике – как внутренней, так и внешней. Потому что телевизионная аудитория воспринимает экран как голос страны, а  не как частное мнение отдельных групп.

Планирует ли ТНТ становиться более универсальным и  усиливать работу с  аудиториями моложе 14 лет и старше 44-х?

Да, безусловно. Именно для этого мы запустили «Утро» и  сейчас думаем над тем, как усилить вечерний эфир ТНТ. На канале действительно нет новостей и итоговой программы, но на ТВ-3 мы уже опробовали этот формат – и, как видно, довольно успешно.

Это не сложная задача, особенно если в команде есть профессиональные коллеги с  НТВ. При желании такой проект можно реализовать за три месяца. Вы спрашиваете меня, можно ли в  каком-то гипотетическом будущем представить ТНТ с  новостями и  итоговой программой?

Примерно так, да.

Это решение принимает мой руководитель Александр Александрович Жаров. Он известен тем, что умеет отодвигать горизонты и  ставить цели, которые кажутся недостижимыми. Но именно по пути к таким целям и появляется настоящее новое телевидение. И, как мне кажется, результат уже виден.

Если говорить о  юном зрителе: в  индустрии есть значительное количество контента для pre-school-аудитории. А что может заинтересовать подростков, как вы считаете? И как холдинг работает конкретно с этим сегментом публики?

С этим сегментом холдинг работает в первую очередь благодаря телеканалу «Пятница!». Вот уже двенадцать лет – и, как вы знаете, довольно успешно. Мне кажется, на «Пятнице!» выросло целое поколение подростков, которые до сих пор остаются ее зрителями. Это самый быстрорастущий молодежный канал, и  именно он формирует узнаваемый тон общения с  аудиторией 14–25  лет: дерзкий, живой, смелый. «Пацанки», «Большие девочки», «4 свадьбы», «Выживалити», «Кондитер», «Адская кухня» и  «Адский шеф», интеллектуальное шоу «Умнее всех» – все эти проекты становятся для подростков не только развлечением, но и способом самоопределения, площадкой для сопереживания, юмора и эмоционального опыта.

Если говорить об аудитории школьников и подростков, то в  прошлом году мы заключили беспрецедентную сделку по «Леди Баг». Все права на этот сериал – и на ближайшие семь лет у  «Газпром-Медиа» нет конкурентов в этой сделке. Это мировой бренд с колоссальной популярностью у подростковой аудитории.

Если говорить о  жанрах, то, например, в  классическое фэнтези мы целенаправленно не идем. Мы видели попытки других игроков – и пока никто не смог сделать свои «Сумерки». Но летом мы запускаем большой проект – ТАЙНЫЙ ГОРОД по книгам Вадима Панова. Это фэнтези, рассчитанное не только на подростков, но и на взрослую аудиторию. Это, по сути, первая серьезная попытка переосмыслить НОЧНОЙ ДОЗОР и создать его современную версию.

На ТВ-3 выйдет сериал «Беременна в  16» – он тоже обращен к  поколению выпускников, поднимает важные темы: нежелательная беременность, отношения, взросление. Но я  всегда подчеркиваю: подростковые сериалы – это в  первую очередь платформенное смотрение. Телевидение предполагает другую структуру аудитории. Героем ТВ-сериала должен быть человек с опытом. Подростки могут присутствовать – как младшие братья, сестры, дети героев – но не быть в центре повествования.

Посмотрите на «Праздники», «Жуков», «Реальных пацанов»  – все эти сериалы построены как династийные. Есть поколение 55+, есть 30+, и уже от них – младшее поколение. Но в центре – взрослые герои: Аронова и Хаев в  «Праздниках», Стулова, Епифанцев, Лагашкин, Верник в «Жуках». Именно им зритель доверяет. При этом я бы отметила успех второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут» – там действительно есть герои чуть старше 18-ти, например, Саша Стоун или любовная линия «горничной» и «принца-наследника». Мы разговариваем с  этой аудиторией, просто не делаем ставку на проекты, где весь каст – исключительно молодежь.

АЛИСА, например, будет переосмыслена как история любви двух выпускников школы – их играют Олег Савостюк и  Аня Пересильд. Савостюк, кстати, появляется и в «Беременна в 16», и в еще одном проекте, о  котором пока не могу рассказать. Мы вкладываемся в  этих героев, строим образы современных Ромео и Джульетты – но это часть более широкой системы. Основную ставку мы делаем не на подростков, а  на универсальные истории. Потому что телевидение – это все-таки про доверие. А  к  узкому, острохарактерному подростковому контенту, особенно если это не жанр, а драма, я отношусь скептически. На ТВ такой контент никогда не показывал высоких результатов – и, думаю, не покажет.

Подростки хорошо работают как явление – например, в  проекте «Слово пацана». Это спецпроект, событие, самостоятельная история с  мощным обрамлением  – взрослыми актерами, контекстом. В таком формате – да. Но как основа долгосрочной сетки это не сработает.

В  последние годы один из основных трендов в  производстве контента формировали премиальные сериалы для стримингов, которые затем выходили на федеральном ТВ. Что произошло с  этим трендом за недавнее время и какой вы видите дальнейшую эволюцию контента?

Системности в  этом тренде нет и  быть не может. Платформенный контент стоит в разы дороже, не ограничен хронометражем (одна серия может длиться 25 минут, другая – 30, третья – 18) и изначально создается под другой тип потребления. А телевидение жестко регламентировано: по безопасности смотрения, по хронометражу, срокам сдачи. Это разные миры.

Всплеск платформенного производства был связан с  тем, что многим талантливым продюсерам надоело работать на телевидении, где их ограничивали, правили, заставляли защищать проекты. В  «жирные» времена они все ушли на платформы  – делать то, что душе угодно. Но при этом никакой «фабрики хитов» не возникло.

Например, мы с  Антоном Зайцевым делаем проект «Бедные смеются, богатые плачут» – и сразу закладываемся не на второй или третий сезон, а на сто серий. Если получится, это будет бизнес. Даже шестьдесят часовых серий – уже серьезная база, уже можно говорить о возврате инвестиций.

А  когда платформа выпускает восьмисерийный проект, даже если он становится событием, по деньгам он никогда не отобьется на телевидении. Телевизионная экономика работает иначе: лучше всего отбиваются 24-минутные форматы с  производственным бюджетом в 10–12 миллионов рублей. Для всего, что дороже, надо искать платформенное плечо, чтобы было деление расходов. Как только проект стоит свыше 50 миллионов – это уже неокупаемо с точки зрения ТВ.

Надо понимать: с  такими бюджетами на телевидении могут окупаться только программы. Потому что там работают спонсорские интеграции, прямая реклама. Программа может стоить 300–400 миллионов рублей и окупиться – за счет доли, охвата и брендов. А сериал с  таким же бюджетом  – нет. Как бы ни продавались на него права.

Когда нам предлагают поделить пополам сериал за 50 миллионов, мы предпочитаем вложить эти же 25 миллионов в собственный проект. Мир, который мы создадим сами, полностью контролируем, редактируем, доводим до нужной нам формы. И самое главное – он изначально будет адаптирован под телевидение. У ТВ есть четкое техническое задание, понятные фильтры, через которые контент должен пройти, чтобы попасть к  зрителю. Это путь, который работает многие годы. А платформенные модели просто не вписываются в эту систему.

Насколько успешно на ТВ сейчас чувствуют себя non-scripted-проекты? Мы помним их грандиозные успехи прошлых лет, когда эти форматы только приходили в Россию. Как у них дела сейчас?

Non-scripted  – это наш хлеб. О  них говорить легко и  приятно, потому что они показывают результат. На ТНТ этот сегмент поставлен на поток и  за последние годы увеличен втрое.

У  нас выстроен четкий стандарт программирования с  понедельника по четверг: премьеры в  20:00. Иногда один час, иногда – два, в  зависимости от результата, сетки, наличия сериала, экономической ситуации. Потому что два часа премьерного контента – это одни бюджеты, а  если можно выполнить план по доле на одном часе – это уже совсем другая экономика.

С  пятницы начинается другая история  – программирование выходного дня. Раньше у  нас были разрывы между проектами: Comedy Club, «Экстрасенсы», реалити – все шло с  паузами, потому что продакшны не справлялись с объемами. Мы это изменили. Сегодня с нами работают все ключевые продакшны рынка.

Заканчивается Comedy Club  – сразу начинается «Караоке Club». Потом пойдут новые пятничные премьеры. В  субботу  – «Экстрасенсы», «Мастер игры», и  сейчас мы тестируем связку, чтобы «Экстрасенсы. Реванш» и  «Битва сильнейших» шли без пауз, с  бесшовным переходом. Под ними  – «Конфетка», «Ярче звезд», «Музыкальная интуиция» или любой другой музыкальный проект, который органично ложится в вечер субботы.

А  в  воскресенье мы делаем то, чего не делает никто. Стартует большое трэвел-шоу, за ним – спортивное шоу, и  замыкает этот пятичасовой марафон Павел Воля со своим late night show. Сейчас идут «Сокровища императора», завершились «Титаны», и  «Ген Продакшн» приступает к  съемкам нового спортивного реалити  – «Погоня».

Какие проекты в 2025 году на ТНТ стали для вас приятным сюрпризом, а какие пока не оправдывают ожиданий в  полной мере? С  чем вы связываете подобные их результаты?

Наверное, от провокационного проекта «Это нормально» мы ждали более убедительного результата – но не сложилось. Мы целились в нишу программ вроде «Мужское / Женское», хотели предложить честный разговор о  сложных темах, без прикрас и  телешаблонов. Но формат не сработал так, как мы рассчитывали. Это тоже опыт. Мы продолжим искать другие формы и  подходы – чтобы говорить с  аудиторией откровенно, но находить точную интонацию. Важно делать выводы и  двигаться дальше, а  экспериментировать мы никогда не боялись.

Из приятных неожиданностей могу отметить «Блогеров взаперти» Андреасянов. Мы действительно удачно спрограммировали слот, и  проект показал крепкие цифры. Мы много времени проводим с сеткой, и, честно скажу, угадать стало проще – погрешность может быть в пределах 30 процентов, но в целом мы понимаем поведение своих проектов.

«Казачок» во втором сезоне, наверное, не дал того результата, на который мы рассчитывали. Но у  нас есть два варианта: либо пересобрать проект (как это было с  «Патриотом» или «Реальными пацанами»), либо запустить что-то новое вместе с  теми же продюсерами. Например, «Камера Мотор» прошел не так, как мы хотели, и  мы приняли решение делать спин-офф. Посмотрим, как он сработает.

В сегменте реалити и программ все довольно стабильно – мы получаем те цифры, которые закладываем. Все реалити идут на уровне доли 12. Мы немного волновались за «Мастера игры» – раньше в  субботнем слоте, кроме «Экстрасенсов», никто не ожидал большого развлекательного реалити. Но, как видите, сработало.

Параллельно идут съемки «Карибов», разрабатывается следующий сезон «Выжить в…» и  другие проекты. В большинстве случаев уже есть четкое понимание, как они будут работать.

То есть удивить уже сложно?

Вы знаете, если ты ежедневно и  вдумчиво занимаешься сеткой и  программированием, это становится чем-то вроде математики. Ты начинаешь запоминать закономерности, видеть устойчивые рецепты успеха. На ТНТ такой рецепт сформулирован четко: праздники как философия.

Наш зритель приходит за историями про семью – с родителями, детьми, старшим и  младшим поколением. И  всем этим поколениям хочется одного и  того же – любви, поддержки, счастья, возможности помогать близким, быть частью чего-то общего. Человеческие ценности  – это то, на чем стоят «Жуки», «Патриот», «Реальные пацаны», «Иванько» – настоящие глыбы ТНТ.

При нашей команде ТНТ сильно изменился. Мы первыми сделали осознанный крен в сторону безопасного контента – и сегодня это особенно актуально. Если ты хочешь стабильный, гарантированный результат, то не обязательно удивлять зрителя сюрпризами. Ему важно чувствовать, что он дома, что все знакомо и по-настоящему.

Программирование ТНТ – это качественное, понятное, безопасное развлечение. Вы смотрите «СашуТаню» вот уже двадцать лет – и будет новый сезон. Вернутся и  «Букины» – очень теплые, ностальгические. Прошло два десятилетия, а  Геннадий и  его супруга всё такие же. Это и  есть тот самый эффект доверия. Безопасно – в хорошем смысле.

Конечно, бывают и приятные сюрпризы. Мы долго спорили по поводу сериала «Про это самое». Тема, казалось бы, небезопасная – сексолог в деревне. Но я сразу говорила: он должен «выстрелить». Потому что это сериал не про секс, а  про отношения. Про то, как начать говорить друг с  другом, чтобы быть счастливыми. И  он действительно стал одним из удачных проектов этого года.

Или, например, феноменальный успех «Телохранителей». Там собраны три поколения  – Маковецкий, Лысенков и  Гаас. И  это комбо дало гарантированный победный результат. Мы очень переживали после не самого сильного первого сезона, но второй все изменил – и теперь мы уверенно идем в третий. Я  за этот проект очень рада.

А что в целом выгоднее производить – игровые или неигровые шоу?

Реалити отбиваются сразу. Это моментальная модель: деньги здесь и сейчас. А сериалы – это пакет. Пакетная сделка, где можно в  перспективе заработать весьма ощутимую сумму. Но каждый канал выстраивает свою стратегию.

Не все продают права, потому что это вопрос с диалектикой: с одной стороны, размещение на платформе может мешать повторным показам, с другой – может, наоборот, усиливать их. Тут нет универсального ответа.

Как человек, который программирует ТВ-3, могу сказать: «Глухарь» на 125-м показе все еще дает долю от 6 до 8. То есть привычка на российском телевидении по-прежнему побеждает всё. Но стать привычкой – это большое искусство. А возродить ее – еще сложнее.

Когда началась волна пересъемок – от «Букиных» до «Папиных дочек», стало ясно: это крайне сложная задача. Потому что говорить с  аудиторией сегодняшним языком, попадая в ее воспоминания и ожидания, – это тонкая работа.

Так что, если коротко, программы – это быстрые деньги. А сериалы – это отложенный, но тоже вполне приятный заработок.

А  есть у ТНТ и  других каналов холдинга какие-то рамки по бюджетам сериалов?

Драйверами спонсорских сделок у  нас являются два канала  – ТНТ и  «Пятница!». То, что делает команда Николая Картозии  – это большая и  многолетняя победа. ТНТ всегда претендовал на основные деньги на рынке, но привычку делить эти деньги с  «Пятницей!» сформировала именно команда «Пятницы!».

Мне нравится тот мир, который они создают. У Николая все устроено по принципу вселенных – от образовательных форматов «Умнее всех» до таких проектов, как «Большие девочки» и «Школа». Все это про созидание и про одну важную вещь: если человек по каким-то причинам не получил поддержку в  своем кругу, общество – через экран – протянет руку. И  именно про это «Пятница!».

Это дорогой канал. Мы его дорого продаем, он много зарабатывает и  может позволить себе снимать амбициозные проекты – например, масштабное реалити на Бали. Мы только за, потому что хотим давать зрителю разнообразное, качественное, дорогое развлечение. И ТНТ и «Пятница!» себе это тоже могут позволить.

У нас все очень просто: money first. Любая трата должна быть экономически обоснованной. Вопрос всегда один: мы тратим, чтобы заработать, или просто потому, что хочется? Ответ: только чтобы заработать.

Как поднять канал? Это возможно сделать с  любым каналом, но нужны две вещи. Первая – нащупать героя или героиню, в зависимости от аудитории канала. Вторая  – придумать жанр, который можно поставить на поток. Потому что телевидение – это про потоковое смотрение. Восемь серий не спасут. Нужен постоянный, узнаваемый формат, в котором зритель, даже не включая звук, сразу понимает, куда попал и зачем.

Что вы думаете о  практике совместного участия разных телеканалов и стримингов в производстве одного тайтла? Понятно, что это снижает финансовую нагрузку на всех, но есть ли у этого тренда другие плюсы? И какие здесь могут быть минусы?

Я хочу сказать большое спасибо нашим партнерам из «Кинопоиска» – именно благодаря их поддержке мы можем производить новогодние фильмы. Также с интересом смотрим в сторону VK и Okko.

Но мы работаем в  рамках стратегии, определенной нашим генеральным директором Александром Александровичем Жаровым. У  нас есть собственные цифровые активы, и  мы в  первую очередь предлагаем проекты им. Если понимаем, что не хватает бюджета – выносим проект за пределы холдинга и  привлекаем партнеров, условно говоря, «докраудфандим» оставшуюся часть.

Это прагматичная модель. Но в  основе всегда стоит один вопрос: кто контролирует проект, насколько он соответствует целям и стандартам канала?

В конце 2023 года вы давали большое интервью нашим коллегам из «Ведомостей». Там вы, в  частности, обсуждали запрос на социальную справедливость как одну из сюжетообразующих тем для контента. Насколько сейчас эта тема по-прежнему актуальна? Какие еще темы вам кажутся сейчас наиболее интересными для зрителей?

Запрос на справедливость – огромный. Это видно по успеху «Ронина», «Кордона», и  сейчас у  нас в  работе с  «Триикс Медиа» новый проект – «Возвращенец». «Лесник», «Глухарь» – всё оттуда же, из этой же темы. Мы даже запустили копродакшн с НТВ: мы становимся партнерами как в их раскрученных франшизах, так и в новых сериалах. И это отлично работает в сетке.

Есть и  другой устойчивый запрос  – на безопасность. Если мы с  генпродюсером ТНТ Аркадием Водаховым видим кровь, небезопасный секс или что-то, что может напугать ребенка, который случайно зашел в  комнату, мы отказываемся. Даже если проект потенциально интересен. Платформенная аудитория, возможно, более устойчивая к  небезопасным историям, но у ТВ другие задачи и другие границы.

Ни «Золотое дно», ни «Трасса» не могут быть драйверами прайм-тайма. Это качественные, но небезопасные проекты  – они рассчитаны на узкую аудиторию и  не подходят для семейного просмотра. А  телевидение – это в  первую очередь про совместный, комфортный просмотр. Представьте: вы включаете сериал не в одиночку, а вместе с ребенком, с родителями, с  партнером. Готовы ли вы смотреть «Золотое дно» в такой компании? Я – нет. Хотя сама являюсь поклонницей и  «Золотого дна», и  «Трассы», это тот контент, который я  буду смотреть один на один. А  телевизор включают для другого – для ощущения уюта и  безопасности. Телевидение  – это семейное развлечение. Платформа – индивидуальное.

Вы сами выбираете, платите за подписку и смотрите то, что подходит вам лично. Это два разных сценария потребления. Именно поэтому платформенные сериалы редко бывают успешными на ТВ. А вот наоборот – работает. Телевизионные сериалы часто становятся драйверами и  на платформах. Посмотрите топы по просмотрам на «Кинопоиске»: там регулярно появляются проекты ТНТ – и это как раз показатель силы универсального телевизионного сторителлинга.

Я ориентируюсь только на цифры, потому что за цифрами стоят деньги. Это единственный объективный инструмент для определения успеха.

Остальное – вопрос восприятия. В  России нет неуспешных продюсеров, есть площадки, которые пока не признали их гений. Можно мерить успех признанием коллег, фестивалями, премиями. А  можно считать доходы и расходы. Мы выбираем второе.

В телеэфире люди хотят справедливости и безопасности. А в кинопрокате чего ждет аудитория?

В той части кинопроката, где работаем мы – того же самого. Мы производим кино для семейного просмотра: ПРОСТОКВАШИНО, МЮНХГАУЗЕН, ОЛИМПИЙЦЫ, КЕША, УМКА – все это фильмы, в которых есть место базовым ценностям и понятным смыслам.

Скорость жизни из-за технологий сегодня стала колоссальной. Было отличное исследование, в  котором TikTok называли новым героином. А если к этому добавить вейпы – картина печальная. Мы видим реальную деградацию, и важно не отрицать это, а понимать.

В  этом контексте задача любого порядочного человека в профессии – закладывать в контент ценности. Я не боюсь соцсетей, я  была одной из первых, кто пришел туда в России. И прекрасно понимаю: технологии – это самый быстрый героин для мозга. Мгновенное удовлетворение потребности, заполнение пустоты. Но эта пустота не заполняется книгами, не заполняется сложносочиненными историями – и это, на мой взгляд, большая проблема.

Поэтому и  возникает желание обращаться к  сказкам, к  безопасной советской классике  – ОГНИВО, БРЕМЕНСКИЕ МУЗЫКАНТЫ. Спрос на эту русскосоветскую культурную базу колоссальный. Когда мы идем на эти фильмы с  детьми, то вместе формируем у них базовое представление о добре и зле, о поведении в  обществе, о  любви и  дружбе, отношениях между людьми. Там все четко, без двойных смыслов. А  двойственность, которой полон сегодняшний контекст, – источник постоянной тревожности.

Двадцать лет назад определение СДВГ никто не знал. Сегодня каждый второй подросток знает, что это такое. Мы живем в  состоянии фоновой тревоги, и  технологии во многом ее усиливают. Поэтому самый простой, доступный и  эффективный способ «психотерапии»  – это безопасный просмотр. И  чем больше у  нас будет такого кино, тем здоровее будет общество.

Сказки с нами навсегда?

Я скажу так: то, что они вернулись так поздно – это результат непродуманной сдачи собственной территории. У  границ есть не только география, но и  информационное измерение. И мы зачем-то сдали эти информационные границы Marvel, позволив, чтобы наши дети росли на чужих героях.

Я не против Marvel – у меня дома никто не лишен ни Годзиллы, ни Человека-паука, ни Стича, ни смурфиков, ни миньонов. Но есть глобальная культура, а есть русская – и она до сих пор не раскрыта. Даже если в ближайшие триста лет мы будем без остановки снимать фильмы по русской литературе, нам хватит материала.

Поэтому я  за то, чтобы мы больше не отдавали свои информационные границы. У нас не переработаны даже пушкинские сказки, не говоря уже об уральском, северном, южном фольклоре. Детские путешествия по этим мирам могут быть бесконечными – и захватывающими.

Я  люблю американскую литературу, я  хорошо знаю американское кино, я  смотрю все новинки и  ничего не пропускаю. Но я  понимаю главное: мы никогда не будем частью этой культуры. Это не Советский Союз, который умел усиливать любую национальную идентичность – как, например, в  фильме МИМИНО. Где сегодня грузинская культура в мировом контексте? Кому нужен «Витязь в тигровой шкуре» Шоты Руставели?

Поэтому я уверена: мы должны защищать свои границы  – и  культурные, и  информационные. Посмотрите на Китай. Там зарубежным фильмам невероятно сложно попасть в  прокат. Квота  – всего около тридцати тайтлов в год на огромную страну. И они не страдают от этого. Их НЭЧЖА – это прямое доказательство того, что им больше не нужны мировые премьеры. У  них есть свой контент, который собирает по два миллиарда долларов. И нам нужно учиться делать то же самое.

Но НЭЧЖА отгремел, и  после него в  Китае пока что крупных хитов не было. У нас киноходящая аудитория сокращается. Как с этим быть?

Это ровно то, о чем я говорила с самого начала: у ЦПШ и  ГПМ РТВ есть четкий план – десять фильмов в  год, премьера каждый месяц. Системный подход. Мы вошли в  год с  ВОЛШЕБНИКОМ, продолжили ПРОРОКОМ, после него вышли БАТЯ и  В  СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Четыре картины – и свыше 7 миллиардов рублей сборов. По-моему, вполне достойное начало года. Мы не жалуемся.

Главное  – стало понятно, что так можно работать на постоянной основе. Проекты есть, и  в  следующем году их будет еще больше. УМКА летом заходит в  павильонные съемки, КЕША уже разработан, над сценарием МЮНХГАУЗЕНА сейчас работают, ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО уже снимается. Все идет – и в нужном направлении.

Если говорить глобально, еще более отдаленными сроками – что ждет медиаиндустрию в России и в мире в ближайшие годы?

Я всегда говорю одно и то же всем производителям: будет укрупнение. Такого количества платформ, как сегодня, просто не останется – в них нет нужды. Платформа может существовать только как часть экосистемы. Как у нас в холдинге: от идеи до бокс-офиса, эфира и цифрового показа  – полный цикл. Это ключевое преимущество, которое есть далеко не у всех, но к этому сейчас стремятся все.

Маркетинг требует колоссальных вложений – и их надо как-то отбивать. А  маркетинг восьмисерийных нишевых проектов никогда не окупится, если за этим не стоит построение франшизы. Времена контента для узкой сегментированной аудитории – а именно это и принес глобализм – подходят к концу. Денег на такие истории больше нет. Да их особо и не было.

Прогноз простой: телевидение должно становиться все более безопасным – на фоне все более небезопасного мира. И  тогда оно будет востребовано. Потому что зритель приходит за спокойствием, за стабильностью, за ясным ощущением, что в  телевизионном мире мы в безопасности.

Я уверена, что в ближайшие годы большие маркетплейсы заявят амбиции в производстве или агрегации контента. Потому что настоящая борьба идет за минуты. За то, сколько времени человек проводит с  тем или иным брендом. Wildberries будет конкурировать с ТНТ не за внимание – за время. Телевидение – тоже платформа, и под словом «платформа» не надо понимать исключительно модель с подпиской.

К тому же, и  это моя личная позиция, платная подписка в  России заходит тяжело. У  нас уникальная ситуация: качественное бесплатное ТВ, которого нет больше нигде. Особенно в спорте. В Великобритании вас всегда пригласят смотреть матч за деньги. А  у  нас – бесплатно, от итальянской серии А  до чемпионата мира. И  по спонсорским деньгам это работает. Потому что букмекеры тратят на большие турниры в  телевизионном эфире в разы больше, чем на платформенные.

Поэтому вывод простой: будет борьба за время. А  эта метрика не бесконечна. Аудитория не растет экстенсивно. Поэтому укрупнение – единственный путь. Только объединяясь в  холдинги, можно удерживать человека в своем информационном поле. Посмотрите, как это делает «Яндекс»: вы заказываете еду, такси – и остаетесь внутри его экосистемы. А там уже есть и наше новогоднее кино, и «Этерна», и зарубежные покупки. Но вы – на их территории.

Поэтому, я  уверена, мир будет двигаться в  сторону синхронизации цифровых экосистем с  государством. Я  очень надеюсь, что система прав и  обязанностей, которая у  граждан есть по отношению к  государству, и система государственных услуг – образование, здравоохранение и так далее – будут постепенно синхронизированы с цифровым потреблением.

Когда это произойдет, все сойдется – и ценности, и экономика, и  смысл. И  у  человека появится четкое понимание, что он живет в лучшей стране. Где есть лучшие условия, чтобы состояться как личность. По сути, ничего не изменилось с  моего детства. Просто нужна синхронизация всех усилий в формировании правильных ценностей.

Фото: пресс-служба «Газпром-Медиа Холдинг»

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