Тина Канделаки: «Времена контента для узкой сегментированной аудитории – а именно это и принес глобализм – подходят к концу»

Поздравляем вас с успехом ваших проектов – комедии БАТЯ 2. ДЕД и военной драмы В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ. Какие выводы вы сделали для себя по итогам проката этих картин?

Спасибо! Уже больше года мы вместе с нашими партнерами по холдингу, прежде всего – с «Централ Партнершип», последовательно движемся к цели – участвовать в производстве большого кино и формировать полноценный лайнап на весь год. Речь о десяти фильмах, которые, с одной стороны, дают нам кассовую отдачу, с другой – становятся важными премьерными событиями для ТНТ как главного развлекательного канала страны. Недавно в прокат вышел ОЛЕНЬ – легкий летний релиз. Впереди громкая премьера АЛИСЫ В СТРАНЕ ЧУДЕС. А в новогоднюю кассу врываемся с ПРОСТОКВАШИНО. Также у нас в производстве УМКА и ПРОСТОКВАШИНО 2, мы выступаем партнерами Вадима Верещагина по проекту БИТВА МОТОРОВ, а он, в свою очередь, наш партнер по ОЛИМПИЙЦАМ и БАРОНУ МЮНХГАУЗЕНУ, которые сейчас только пишутся.

У нас действительно масштабный лайнап, и успешные прокаты доказывают: все это не зря. Мы должны инвестировать в большое кино – деньгами, креативом, маркетингом. Потому что только большие премьеры формируют настоящее зрительское ожидание.

Насколько как продюсер вы довольны распределением дат выхода фильмов? Есть предположение, что, выйди БАТЯ 2 на майских праздниках, он заработал бы больше. Что вы думаете по этому поводу?

Мы довольны результатом БАТИ 2. ДЕД и при этом всегда учитываем интересы друг друга внутри холдинга. В вопросах стратегии полностью опираемся на опыт Вадима Верещагина – эстимейты по проектам всегда делает он, и его экспертиза для нас ключевая. Наша цель – не просто ловить отдельные удачные даты, а выстраивать календарь по принципу «одна премьера в месяц».

Май в этом году был особенно важным – 80-летие Победы. Мы с Тимуром Вайнштейном выступили сопродюсерами картины В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ, которую представлял Владимир Машков. Для нас было принципиально создать для нее комфортное окно релиза. Это главный фильм юбилейной даты. БАТЯ поддержал прокат этого проекта, а заодно и сам собрал достойную кассу.

В целом результат нас порадовал. Лента оправдала самые смелые ожидания. Военное кино редко преодолевает планку в 500 миллионов рублей, и именно поэтому успех В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ – показатель того, что все было сделано правильно.

А если говорить о десяти проектах в год, мы можем примерно представить эстимейты этих фильмов? Потому что БАТЯ – это один объем сборов, а ОЛЕНЬ – совсем другой.

Абсолютно. У ГПМ РТВ есть четкие амбиции стать одним из крупнейших производителей контента – и мы их последовательно реализуем. Например, проекты, которые мы делали с Сергеем Светлаковым, стабильно приносили около 300 миллионов рублей в прокате. Это устраивает нас не только с точки зрения возврата инвестиций, но и потому, что права на такие фильмы остаются у ГПМ РТВ. Это контент, который мы можем использовать внутри холдинга.

Параллельно у нас есть масштабный пакет с Тимуром Вайнштейном – от ТЕЩИ и БРАТЬЕВ до АТЕЛЬ-МАТЕЛЬ. Эти картины дают телеканалу долю от 8 до 10, и при условии, что они отбиваются в прокате, нас такой результат полностью устраивает. Потому что это не просто кино, это еще и инвестиция в российский контент. Мы уверены, что ГПМ РТВ должно быть локомотивом развития российского кино.

Очевидно, что не каждый фильм может быть миллиардником. Настоящие блокбастеры – это четыре-шесть проектов в год, и они обычно приурочены к каникулам или новогодней кассе. Прокат не работает так, чтобы каждый месяц приносил миллиард. Но в годовом графике всегда есть место для легких, кассово адекватных фильмов, которые закрывают свою расходную часть, что-то приносят в плюс и, главное, отлично работают в сетке канала.

Такие фильмы мы получаем от разных производителей. Мы можем ставить их на премьерные показы, делать мультиран и использовать как надежный программный продукт. Есть и другая категория – большие премьеры. Это ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА, который, надеюсь, выйдет на ТНТ в новогодние праздники. Уверена, что все три части ВОЛШЕБНИКА, как и УМКА, ПРОСТОКВАШИНО, БАРОН МЮНХГАУЗЕН, новый, совместный с «Союзмультфильмом» фильм про КЕШУ – все это фильмы, которые мы будем показывать. И, конечно, они уже претендуют на совершенно другой уровень бокс-офиса.

Высокие рейтинги на ТНТ показывают музыкальные новогодние фильмы – НЕБРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА, ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ВСЁ. В чем вы видите секрет успеха этих картин? Есть ли в планах дальнейшее переосмысление советской классики?

Мы сейчас заходим в съемки ПРИКЛЮЧЕНИЙ ШУРИКА. И успех наших новогодних музыкальных фильмов объясняется очень просто – они актуальны. Советское кино, как и такие передачи, как «Поле чудес» или шоу Андрея Малахова, за десятилетия стали частью зрительской привычки. Это уже не контент, за внимание к которому нужно бороться – это телевизионная традиция, встроенная в восприятие праздника.

Новогодняя сетка сама по себе дорогая, и не секрет, что эти фильмы требуют серьезных вложений. Но нам удалось сделать их абсолютно рентабельными – во многом благодаря спонсорскому интересу.

Переосмысленные в современном ключе, эти фильмы превращаются в настоящий источник мемов, отсылок, виральных роликов. Именно такой контент и становится сегодня по-настоящему массовым. Мы все понимаем, что виральность формируется не вокруг больших произведений целиком, а вокруг узнаваемых фрагментов – и TikTok-логика этому только способствует. И как раз советская классика, прочитанная с юмором и уважением, идеально вписывается в эту модель.

Команда, работающая над этими фильмами, действительно нашла правильный тон – и это дало выдающийся результат. Три года подряд мы были лидерами в аудитории 14–44 лет и по городам 100+, и по всей стране. Это говорит о том, что жанр имеет потенциал для развития. Но при этом он крайне сложен в продюсировании – и на этапе производства, и на этапе препродакшна, и особенно в постпродакшне. Каждый раз это все – через приключения. То одну дверь открыли, то другую закрыли. Вы все эти приключения знаете.

Наши новогодние фильмы уже стали кейсами – и по маркетингу, и по работе с аудиторией. За три фильма мы прошли уже все стадии – от начального скепсиса до тотального зрительского успеха. И стресс-тесты у нас были: вспомните историю, когда мы перемонтировали целую картину за неделю до эфира. После этого уже ничего не страшно. Так что линию с новогодними фильмами мы продолжать однозначно будем. Более того, оставаясь «гангстерами на ТВ», как пелось в одной из домашних песен ТНТ, мы решились выйти в прокат. Это логичное повышение ставок, которое, уверены, только укрепит финансовую модель проекта. А уже 31 декабря, с самым коротким ТВ-окном в истории отечественного кино, мы покажем картину зрителям на телевидении.

То есть вы хотите в «новогодней битве» участвовать и с этим фильмом?

Мы выйдем пораньше – за две-три недели до Нового года – и к картине хардлоком прикрепим ПРОСТОКВАШИНО. Это даст нам дополнительную возможность качественно промоутировать фильм, на который мы делаем основную ставку в этом году.

В конце 2024 года вы сообщали о том, что ТНТ является самым популярным каналом у аудитории 14–44 лет. Нет причин сомневаться в этом статусе, но как вы оцениваете его конкурентное окружение и динамику в этом сегменте?

Я оцениваю все через деньги. В моих KPI не только аудиторные показатели, но и в первую очередь финансовые. Аудитория 14–44 лет самая финансово емкая, и тот результат, который сегодня показывает ГПМ РТВ по уровню спонсорской привлекательности и прямой рекламе, – исключительный. Мы стабильно лидируем в этом сегменте.

При этом важно понимать, что телевидение должно предлагать аудитории безопасный контент. Люди хотят видеть на экране то, что понятно, близко и вызывает доверие. Контент должен быть патриотичным, осмысленным, соответствовать духу времени и государственной политике – как внутренней, так и внешней. Потому что телевизионная аудитория воспринимает экран как голос страны, а не как частное мнение отдельных групп.

Планирует ли ТНТ становиться более универсальным и усиливать работу с аудиториями моложе 14 лет и старше 44-х?

Да, безусловно. Именно для этого мы запустили «Утро» и сейчас думаем над тем, как усилить вечерний эфир ТНТ. На канале действительно нет новостей и итоговой программы, но на ТВ-3 мы уже опробовали этот формат – и, как видно, довольно успешно.

Это не сложная задача, особенно если в команде есть профессиональные коллеги с НТВ. При желании такой проект можно реализовать за три месяца. Вы спрашиваете меня, можно ли в каком-то гипотетическом будущем представить ТНТ с новостями и итоговой программой?

Примерно так, да.

Это решение принимает мой руководитель Александр Александрович Жаров. Он известен тем, что умеет отодвигать горизонты и ставить цели, которые кажутся недостижимыми. Но именно по пути к таким целям и появляется настоящее новое телевидение. И, как мне кажется, результат уже виден.

Если говорить о юном зрителе: в индустрии есть значительное количество контента для pre-school-аудитории. А что может заинтересовать подростков, как вы считаете? И как холдинг работает конкретно с этим сегментом публики?

С этим сегментом холдинг работает в первую очередь благодаря телеканалу «Пятница!». Вот уже двенадцать лет – и, как вы знаете, довольно успешно. Мне кажется, на «Пятнице!» выросло целое поколение подростков, которые до сих пор остаются ее зрителями. Это самый быстрорастущий молодежный канал, и именно он формирует узнаваемый тон общения с аудиторией 14–25 лет: дерзкий, живой, смелый. «Пацанки», «Большие девочки», «4 свадьбы», «Выживалити», «Кондитер», «Адская кухня» и «Адский шеф», интеллектуальное шоу «Умнее всех» – все эти проекты становятся для подростков не только развлечением, но и способом самоопределения, площадкой для сопереживания, юмора и эмоционального опыта.

Если говорить об аудитории школьников и подростков, то в прошлом году мы заключили беспрецедентную сделку по «Леди Баг». Все права на этот сериал – и на ближайшие семь лет у «Газпром-Медиа» нет конкурентов в этой сделке. Это мировой бренд с колоссальной популярностью у подростковой аудитории.

Если говорить о жанрах, то, например, в классическое фэнтези мы целенаправленно не идем. Мы видели попытки других игроков – и пока никто не смог сделать свои «Сумерки». Но летом мы запускаем большой проект – ТАЙНЫЙ ГОРОД по книгам Вадима Панова. Это фэнтези, рассчитанное не только на подростков, но и на взрослую аудиторию. Это, по сути, первая серьезная попытка переосмыслить НОЧНОЙ ДОЗОР и создать его современную версию.

На ТВ-3 выйдет сериал «Беременна в 16» – он тоже обращен к поколению выпускников, поднимает важные темы: нежелательная беременность, отношения, взросление. Но я всегда подчеркиваю: подростковые сериалы – это в первую очередь платформенное смотрение. Телевидение предполагает другую структуру аудитории. Героем ТВ-сериала должен быть человек с опытом. Подростки могут присутствовать – как младшие братья, сестры, дети героев – но не быть в центре повествования.

Посмотрите на «Праздники», «Жуков», «Реальных пацанов» – все эти сериалы построены как династийные. Есть поколение 55+, есть 30+, и уже от них – младшее поколение. Но в центре – взрослые герои: Аронова и Хаев в «Праздниках», Стулова, Епифанцев, Лагашкин, Верник в «Жуках». Именно им зритель доверяет. При этом я бы отметила успех второго сезона «Бедные смеются, богатые плачут» – там действительно есть герои чуть старше 18-ти, например, Саша Стоун или любовная линия «горничной» и «принца-наследника». Мы разговариваем с этой аудиторией, просто не делаем ставку на проекты, где весь каст – исключительно молодежь.

АЛИСА, например, будет переосмыслена как история любви двух выпускников школы – их играют Олег Савостюк и Аня Пересильд. Савостюк, кстати, появляется и в «Беременна в 16», и в еще одном проекте, о котором пока не могу рассказать. Мы вкладываемся в этих героев, строим образы современных Ромео и Джульетты – но это часть более широкой системы. Основную ставку мы делаем не на подростков, а на универсальные истории. Потому что телевидение – это все-таки про доверие. А к узкому, острохарактерному подростковому контенту, особенно если это не жанр, а драма, я отношусь скептически. На ТВ такой контент никогда не показывал высоких результатов – и, думаю, не покажет.

Подростки хорошо работают как явление – например, в проекте «Слово пацана». Это спецпроект, событие, самостоятельная история с мощным обрамлением – взрослыми актерами, контекстом. В таком формате – да. Но как основа долгосрочной сетки это не сработает.

В последние годы один из основных трендов в производстве контента формировали премиальные сериалы для стримингов, которые затем выходили на федеральном ТВ. Что произошло с этим трендом за недавнее время и какой вы видите дальнейшую эволюцию контента?

Системности в этом тренде нет и быть не может. Платформенный контент стоит в разы дороже, не ограничен хронометражем (одна серия может длиться 25 минут, другая – 30, третья – 18) и изначально создается под другой тип потребления. А телевидение жестко регламентировано: по безопасности смотрения, по хронометражу, срокам сдачи. Это разные миры.

Всплеск платформенного производства был связан с тем, что многим талантливым продюсерам надоело работать на телевидении, где их ограничивали, правили, заставляли защищать проекты. В «жирные» времена они все ушли на платформы – делать то, что душе угодно. Но при этом никакой «фабрики хитов» не возникло.

Например, мы с Антоном Зайцевым делаем проект «Бедные смеются, богатые плачут» – и сразу закладываемся не на второй или третий сезон, а на сто серий. Если получится, это будет бизнес. Даже шестьдесят часовых серий – уже серьезная база, уже можно говорить о возврате инвестиций.

А когда платформа выпускает восьмисерийный проект, даже если он становится событием, по деньгам он никогда не отобьется на телевидении. Телевизионная экономика работает иначе: лучше всего отбиваются 24-минутные форматы с производственным бюджетом в 10–12 миллионов рублей. Для всего, что дороже, надо искать платформенное плечо, чтобы было деление расходов. Как только проект стоит свыше 50 миллионов – это уже неокупаемо с точки зрения ТВ.

Надо понимать: с такими бюджетами на телевидении могут окупаться только программы. Потому что там работают спонсорские интеграции, прямая реклама. Программа может стоить 300–400 миллионов рублей и окупиться – за счет доли, охвата и брендов. А сериал с таким же бюджетом – нет. Как бы ни продавались на него права.

Когда нам предлагают поделить пополам сериал за 50 миллионов, мы предпочитаем вложить эти же 25 миллионов в собственный проект. Мир, который мы создадим сами, полностью контролируем, редактируем, доводим до нужной нам формы. И самое главное – он изначально будет адаптирован под телевидение. У ТВ есть четкое техническое задание, понятные фильтры, через которые контент должен пройти, чтобы попасть к зрителю. Это путь, который работает многие годы. А платформенные модели просто не вписываются в эту систему.

Насколько успешно на ТВ сейчас чувствуют себя non-scripted-проекты? Мы помним их грандиозные успехи прошлых лет, когда эти форматы только приходили в Россию. Как у них дела сейчас?

Non-scripted – это наш хлеб. О них говорить легко и приятно, потому что они показывают результат. На ТНТ этот сегмент поставлен на поток и за последние годы увеличен втрое.

У нас выстроен четкий стандарт программирования с понедельника по четверг: премьеры в 20:00. Иногда один час, иногда – два, в зависимости от результата, сетки, наличия сериала, экономической ситуации. Потому что два часа премьерного контента – это одни бюджеты, а если можно выполнить план по доле на одном часе – это уже совсем другая экономика.

С пятницы начинается другая история – программирование выходного дня. Раньше у нас были разрывы между проектами: Comedy Club, «Экстрасенсы», реалити – все шло с паузами, потому что продакшны не справлялись с объемами. Мы это изменили. Сегодня с нами работают все ключевые продакшны рынка.

Заканчивается Comedy Club – сразу начинается «Караоке Club». Потом пойдут новые пятничные премьеры. В субботу – «Экстрасенсы», «Мастер игры», и сейчас мы тестируем связку, чтобы «Экстрасенсы. Реванш» и «Битва сильнейших» шли без пауз, с бесшовным переходом. Под ними – «Конфетка», «Ярче звезд», «Музыкальная интуиция» или любой другой музыкальный проект, который органично ложится в вечер субботы.

А в воскресенье мы делаем то, чего не делает никто. Стартует большое трэвел-шоу, за ним – спортивное шоу, и замыкает этот пятичасовой марафон Павел Воля со своим late night show. Сейчас идут «Сокровища императора», завершились «Титаны», и «Ген Продакшн» приступает к съемкам нового спортивного реалити – «Погоня».