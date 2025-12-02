Татьяна Долженко: «Романтический триллер с Паттинсоном и Лоуренс – фильм для тех, кто уже успел за две недели посмотреть «Иллюзию обмана 3»

Генеральный директор компании «Про:взгляд» поделилась подробностями продвижения картины «Умри, моя любовь»

Премьера триллера УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном, сыгравших пару в кризисе, состоялась на Каннском кинофестивале в этом году. Спустя полгода фильм Линн Рэмси стал одной из лучших новинок уикенда и показал второй стартовый результат для компании «Про:взгляд» после недавнего успеха триллера ВЫХОД 8. Генеральный директор «Про:взгляда» Татьяна Долженко рассказала БК о том, как удалось добиться таких высот, и поделилась подробностями продвижения картины.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ! Ожидания по проекту у вас были высокими. Насколько они оправдались?

Спасибо, мы рады, что наши ожидания оправдались. В четверг фильм стартовал первым среди новинок недели, в субботу наработка среди них оказалась рекордной. Было немало сеансов с полностью распроданными залами. Романтический триллер с Паттинсоном и Лоуренс – фильм для тех, кто уже успел за две прокатные недели посмотреть ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3 (кстати, наш ролик был прикреплен к большинству копий картины) и теперь ищет, на что еще сходить в кино. Проект стартовал в 545 кинотеатрах, мы очень благодарны коллегам за сотрудничество и рады, что некоторые сети и площадки расширили количество сеансов проекта в пятницу и в субботу. Мы уверены, что при дальнейшем увеличении фильм сохранит высокую наработку, и просим кинотеатры проанализировать свои возможности по расширению. 38 процентов зрителей, посмотревших кино на данный момент, живут за пределами столиц – это достаточно убедительная статистика, которая свидетельствует об универсальном в плане географии спросе на кино.

Картина показала второй стартовый результат для «Про:взгляда» после ВЫХОДА 8. В чем вы видите главные причины этого успеха?

Если сравнивать показатели предпремьерных продаж, то это даже первый результат (5,1 миллиона рублей на ВЫХОДЕ 8 против 9,3 миллиона на УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ). В данном случае цифры предпродаж билетов ближе к АНОРЕ и МАТЕРИАЛИСТКЕ. В любом случае причина успеха – мы очень четко позиционировали событийность и бренд. С ВЫХОДОМ задача была нерядовая. Здесь же мы имеем дело с традиционным набором, формирующим спрос: снято в США, громкие имена голливудских актеров (многомиллионная фан-база), уникальность их романтического дуэта, имя Мартина Скорсезе, которое фигурировало на афишах и в промо (он продюсер и идейный вдохновитель картины), манкое название, каннский и оскаровский флер, именитый оператор, культовое в определенных кругах имя режиссера и так далее. Так что мы позволили себе выкрутить событийность на полную мощь и наслаждаться этим. Так ажиотаж, например, привел к тому, что кинотеатр «Художественный» в Москве открыл один за другим в тот же день три премьерных сеанса в большом зале и показывал фильм нон-стопом в стартовую субботу.

Как вы позиционировали картину при продвижении? Каких зрителей стремились заинтересовать?

Метод был успешно апробирован на МЕЛОЧАХ ЖИЗНИ и на ВЫХОДЕ 8: мы не акцентировали фестивальную/ авторскую принадлежность картины в общем позиционировании. Таким образом работали на аудиторию психологических триллеров, фильмов dark romance, фанатов актеров – это масштабный киноходящий пул. Отдельными инструментами и каналами мы общались с определенными сегментами аудитории, в том числе с поклонниками фестивального кино, которых нельзя упускать, потому что среди таких зрителей часто находятся громкие и влиятельные лидеры мнений. Тем не менее общий вектор был задан очень четкий и мы от него не отступали. Сам жанр картины мы сформулировали как «романтический триллер», нам показалось это привлекательным и соответствующим сути проекта. К тому же мы вспомнили, что ДРАКУЛА в свое время отработал на своих оборотах с позиционированием романтического хоррора. При различающемся сторителлинге и там, и там – любовные истории, которые проникают глубоко в сердце. Также на руку нам сработал мемный потенциал Паттинсона в связи с ростом интереса к СУМЕРКАМ. Шутки в сети про то, какой была бы жизнь повзрослевших Китнисс и Эдварда, обрели свою почву.

Какие ресурсы вы использовали в рекламной кампании проекта? Что считаете самым удачным в ней?

Мы считаем удачным решением привлечение «Кинопоиска» на самых ранних этапах продвижения картины. Она была подсвечена в разделе «Премьеры года» начиная с августа, что дало возможность в том числе получить рейтинг ожидания от 88 тысяч человек. В итоге среди новинок второй половины 2025 года картина заняла четвертое место. Сейчас мы расширяем рекламную поддержку «Кинопоиска», включая каналы Smart TV, и «Яндекс Афиши». Основной рекламный посыл, который мы используем: это фильм для большого экрана, два часа удовольствия от актерской игры голливудских звезд стоит пережить в кинотеатре. За поддержку проекта взялась радиостанция «Европа Плюс», в том числе за сопровождение премьер и проката в регионах. Привлечение медийных лиц к светским событиям, рассылка подарочных боксов широкоохватным блогерам с механикой «распаковка в личном блоге» – здесь этот инструмент сработал эффективнее, чем обычно, возможно, за счет звездных лиц проекта. Остальные механики и каналы, множество коллабораций с модными актуальными заведениями и брендами, онлайн-платформами, партнерская поддержка женскими и светскими изданиями также работали на усиление вовлеченности. Фильм озвучивали официальные голоса Паттинсона и Лоуренс в России, картина презентовалась на «Фандом Фесте», организованном «ВКонтакте», с многомиллионной трансляцией онлайн – это позволило выйти на массовую аудиторию поклонников СУМЕРЕК и ГОЛОДНЫХ ИГР.

Как пришла идея сотрудничества с приложением Twinby? Не слишком ли у фильма мрачный и драматичный сюжет для него? Насколько это перспективный ресурс для продвижения кино?

Фильм УМРИ, МОЯ ЛЮБОВЬ прежде всего про отношения. И разумным показалось использовать для коммуникации самый популярный ресурс знакомств для социально активной аудитории 16–36 лет. Наш запрос был встречен высокой вовлеченностью партнера. В итоге был использован формат профиля, встраивающийся в интерфейс приложения (профили для знакомства персонажей Лоуренс и Паттинсона), что привело к высокой конверсии. Более того, мы имели возможность настроить таргет показа этих профилей на аудиторию с нужными социально-демографическими и гендерными параметрами. Также в штате Twinby работают психологи, которые включились в продвижение картины (публикации в СМИ, обсуждение со зрителями психологии близости на одном из показов и так далее).

Что касается тональности фильма, то в этом и заключается часть его привлекательности. Самые непростые темы режиссеру удается сочетать с черным юмором, заразительными эмоциональными всплесками, танцами, саспенсом, модным саундтреком, клиповым монтажом и так далее. И, безусловно, любимые актеры очень интересны зрителю в этих неожиданных для них амплуа и регистрах, особенно интригует необычное воплощение Паттинсона в этой роли. Об этом много говорят его поклонники в сети.

Как вы оцениваете реакцию зрителей на проект? Как он будет работать дальше, на ваш взгляд?

Этот фильм обсуждается в сети так много, отзывы о нем такие пылкие и дискуссионные, он настолько задевает людей за живое, что это безусловно дает сильный прирост «сарафана». Как это обычно бывает, в подобных случаях людям хочется сформировать собственное мнение. Мы обратили внимание, что гораздо органичнее картина воспринимается аудиторией до 35 лет, преимущественно женской. Тем не менее ценны абсолютно все точки зрения, так как они создают важную для полемики среду. По амплитуде колебаний я бы могла сравнить его с фильмом АНОРА или СУБСТАНЦИЯ. Считаю, что, несмотря на яркие новинки 4 декабря, у проекта устойчивый спрос и яркий «сарафан», а значит, есть все предпосылки держать текущую динамику сборов на втором уикенде, а также сработать вдолгую, вплоть до сохранения части площадок на новогодних каникулах.

Фото: пресс-служба компании «Про:взгляд»