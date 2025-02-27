Теймур Джафаров: «Продюсирование в России сегодня – бизнес фанатиков»

Глава Team Films рассказал БК об грядущих проектах, о будущем студии и о специфике работы продюсера в текущих условиях

В начале февраля стало известно, что часть команды онлайн-кинотеатра «Иви» перешла на студию Team Films Теймура Джафарова. В числе проектов компании, которые сейчас находятся в разработке – сериалы «Трудно быть богом» и «Тоннель», второй сезон «Золотого дна» и многое другое. Теймур Джафаров рассказал БК об этих сериалах, о будущем Team Films и о специфике работы продюсера в текущих условиях.

Расскажите, пожалуйста, про недавние кадровые пополнения в команде Team Films. Какие планы у компании на ближайшее время?

К нам присоединились коллеги из «Иви», создавшие главные хиты платформы. Вадим Соколовский возглавлял департамент собственного производства стриминга и, по сути, вывел ориджиналс онлайн-кинотеатра на новый уровень. Сейчас мы сотрудничаем с Вадимом как с независимым продюсером. Креативный продюсер Инна Оркина-Сексте, на счету которой ключевые сериалы «Иви» «13 клиническая» и «Точка ноль», а также проекты «Стая» и «Лучше, чем люди», стала частью команды Team Films. Мы усилились не только креативно, директора по производству «Иви» Василий Балашов и Анастасия Дюкарева, большие профессионалы своего дела, когда у них закончились контракты, приняли решение делать проекты с нами. В компании мне удалось создать комьюнити, где творческим, ремесленно одаренным людям комфортно работать. Большинство специалистов, с которыми мы сотрудничали, хотят продолжить работу с нашей компанией, даже если у нас были творческие споры. В настоящее время у Team Films в съемках находятся три проекта, еще семь – в девелопменте и более тридцати – в сценарной разработке. В этом году вы увидите сайфай-сериал «Резервация», проект «Хирург» с Сергеем Гилевым, а также «Чужие деньги», которые написал Сергей Минаев, представленные на «Новом сезоне».

Столь значительное усиление команды дает дополнительные возможности для работы над амбициозными проектами. Ваш ближайший флагманский тайтл – «Трудно быть богом» братьев Стругацких. В каком жанре/формате планируется сериал?

Это будет зрительская приключенческая сайфай-драма. Из референсов можно назвать «Игру престолов», ДЮНУ, сверху мы добавим щепотку КИН-ДЗА-ДЗЫ (улыбается). Я занимаюсь этим проектом восемь лет. В какой-то момент у нас закончились права на книгу, и «Трудно быть богом» выкупила американская студия. Как правило, Голливуд забирает все виды прав и на длительный срок. Но после долгих переговоров мне удалось добиться, чтобы книга братьев Стругацких вернулась в Россию. Следующей задачей было найти идеального автора для экранизации. Мне повезло познакомиться с Андреем Золотаревым, для которого написать сценарий по произведению Стругацких было мечтой. В тот момент у него был эксклюзивный контракт с «Иви», поэтому с предложением по реализации проекта я пришел именно к ним, но сейчас у него другой партнер – «НМГ Студия». Уже по первому драфту стало понятно, что Андрей написал сценарий таким, каким его сегодня могли бы сделать сами авторы, это было удивительно. С одной стороны, мы раздвигаем границы вселенной, добавляем новых персонажей. С другой – максимально сохраняем язык и стилистику Стругацких. Сейчас сериал находится на поздней стадии разработки. Я хочу, чтобы наш «Трудно быть богом» стал проектом, который задаст планку качества на несколько лет вперед.

Почему важно экранизировать «Трудно быть богом» именно сейчас? В чем, по-вашему, его актуальность?

В этом жанре проекта такого масштаба в России за последние годы не было, «Трудно быть богом» станет первым сериалом такого высокого уровня. Более того, это будет международный проект, мы планируем экспедиции в страны, в которых никто до нас не снимал.

Как себя показали на стримингах приквел «13 клинической» и «Уроки китайского»? Довольны ли вы их просмотрами? Какую обратную связь по проектам вы получили?

У «13 клинической» большая фан-база, для нас стало вызовом соревноваться с собственным успехом, оправдать ожидания зрителей. Редко приквелы и вторые части получаются настолько же популярными. Мы не видели ни одного отрицательного зрительского отзыва на сериал «13 клиническая. Начало», а еще приквел вошел в топ-8 рейтинга «Кинопоиск PRO», это отличный результат.

Что касается «Уроков китайского», то вместе с Екатериной Сычевой мы начали делать этот проект давно, когда я еще работал на Okko, но реализоваться в конечном виде он смог именно на «Амедиатеке». Мы вышли в одном ряду с лучшими проектами HBO. Можете представить наше волнение, когда сериал, снятый за более чем скромный бюджет, находится в одной линейке с HBO, и более того, входит в тройку лидеров по просмотрам на сервисе.

Этой осенью у вас выходит сериал «Хирург» с Сергеем Гилевым. Почему вы взялись за этот проект?

Здесь есть несколько причин. По первому образованию я врач, в команде часто шутят, что при необходимости я могу реанимировать любой проект. Но, кроме шуток, это правда, отличительная черта нашей студии – мы работаем с абсолютно разными жанрами и форматами, подбираем сценаристов и группу так, чтобы производить максимально качественный по всем параметрам контент за предоставленный партнерами бюджет. Кроме личного интереса, все обращаются в больницу, это часть нашей жизни, поэтому за работой врачей наблюдать интересно. Истории про врачей – глобально про помощь окружающим. Когда мы наблюдаем за тем, как людям помогают доктора, нам становится легче. Я называю такие сериалы историями про милосердие. А есть еще медицинские процедуралы, построенные по принципу детектива. «Хирург» – это следующий шаг в развитии медицинских сериалов, когда два этих направления входят в противостояние. Это порождает сложный философский вопрос: где начинается милосердие и где оно заканчивается? Например, эвтаназия – это хорошо или плохо? Вот человек говорит, что не хочет больше мучиться. Пойти ему навстречу – это милосердие или убийство? «Хирург» отчасти про это. Не про эвтаназию, а про то, как помогать одним людям за счет других. По сюжету происходит похищение органов, донорство, «черное риелторство». А еще у нас получилась крутая семейная драма, которая похожа одновременно и на «Беглеца» с Харрисоном Фордом, и на «Настоящего детектива». Я горжусь этим проектом. Никто еще в России медицинскую тему так оригинально не затрагивал.

По первому образованию вы врач. Это как-то отразилось на проектах «13 клиническая» и «Хирург»? Например, вы как-то вмешивались в сценарий в стремлении грамотнее показать работу врачей?

Профессия продюсера и заключается в том, чтобы во все вмешиваться (улыбается). Каждую минуту на производстве что-то происходит, важно все держать под контролем и реагировать быстро.

В силу разных причин бюджетные процедуралы, в том числе медицинские, вновь набирают популярность на западном телевидении и стримингах. Как вы оцениваете этот тренд? Происходит ли в нашей индустрии что-то подобное?

На мой взгляд, в погоне за трендами и хай-концептами многие забыли, что аудиторию не всегда нужно шокировать и предлагать ей что-то новое. Зрителю зачастую требуется просто хорошо рассказанная простая, актуальная, вечная история и понятные эмоции после просмотра. У меня лежит пачка хороших, но не запущенных проектов. Среди них и медицинские процедуралы, и сериалы других жанров, которые редакторы стримингов и телеканалов назовут «обычными». Но в этом-то и смысл простого сериала – это истории, рассказанные на понятном обычному зрителю языке. Тут возникают вопросы: что такое понятный язык, что нового в плане изложения зрителю можно предложить, чтобы это было интересно смотреть? Выделяемого заказчиком бюджета часто хватает только на простые истории, но все хотят проекты с хай-концептом. И моя задача как продюсера заключается в том, чтобы убедить заказчика, что историю без хай-концепта станут смотреть. В общем, для меня сегодняшняя мода на медицинские процедуралы – это возвращение к понятной всем простоте историй.

Какая модель выпуска новинок на стримингах кажется вам более эффективной – регулярная, сезонная, событийная?

Team Films справляется со сложными задачами в том числе потому, что мы не исключаем любой вариант развития событий. Так, любая модель должна в первую очередь приводить зрителя и делать релиз максимально эффективным с точки зрения бизнеса. Я являюсь сторонником индивидуального подхода, где решения принимаются на основе серьезного анализа и заблаговременно. Последнее – самое главное. Спонтанность при принятии решений – главная трагедия любого бизнеса. Часть проектов помогает привлекать и удерживать платежеспособного зрителя, готового смотреть проект на протяжении трех месяцев. Но есть зрители, которые любят прийти и за одну ночь все посмотреть. От них тоже нельзя отказываться, для них подойдут другие проекты. Совмещение запросов разных групп клиентов помогает платформе расширять аудиторию. Поиск подобного баланса – всегда игра, которая не должна быть спонтанной.

Как вы оцениваете рост стоимости производства в последнее время? Весь прошлый год прошел в разговорах об этой проблеме. Каков ваш прогноз в этом отношении на 2025-й?

Стоимость производства продолжит расти, как и все вокруг. Продюсерские компании живут в дефиците. От момента договоренности с платформой до выхода на съемочную площадку проходит не меньше года. И даже если мы договоримся сейчас, а начнем снимать уже в сентябре, за это время цены вырастут на 20–30 процентов. В разговоре с представителем платформы я могу сказать, что не знаю, как это теперь снять, мне ответят: «Теймур, мы это провели через финансовый комитет, мы посчитали экономику, мы уже ничего не можем поменять». И надо либо останавливаться, либо придумывать, как можно уложиться в утвержденный бюджет. И каждый продюсер, который сегодня производит сериалы в России, изначально находится в дефиците. И при этом ему необходимо максимально сохранить качество и вовремя выплатить гонорар команде. В этом смысле продюсирование в России сегодня – бизнес фанатиков.

Между дефицитом и реанимацией есть общее. Реаниматолог – это врач, который берет на себя ответственность за восстановление важных функций организма пациента для его жизнеобеспечения. И в том, и в другом случае, несмотря на вводные и кризисы, результат должен быть один – поставить человека на ноги и выпустить качественный сериал или фильм.

А еще важно делиться опытом с коллегами. Безусловно, есть поколенческие особенности и нюансы, а также внешние факторы, в нашем случае – скачок роста проектов на рынке и, как следствие, дефицит сотрудников и снижение уровня их профессионализма. Так как ответственность за проект лежит прежде всего на мне, я заинтересован в том, чтобы каждый член съемочной группы обладал базовыми знаниями. Команда Team Films вкладывает свои силы в то, чтобы профессионализм в индустрии оставался на должном уровне. Я являюсь партнером киношколы «Студия 24», которую основали Александр Плотников, Иван Голомовзюк, Евгений Никишов, Валерий Федорович и Борис Хлебников. А еще мы берем студентов и выпускников к себе на практику, предоставляем инвентарь и фактуру для обучения.

Как вы оцениваете сотрудничество эфирных каналов и стримингов в работе над крупными проектами? По-вашему, в чем плюсы и минусы этого процесса?

Плюсы, они же и минусы, в том, что у телеканалов есть своя экспертиза и аудитория, а задача платформ – выйти за рамки этой аудитории. Идеально, если удается найти золотую середину, что в итоге приводит к улучшению проекта. Но происходит это только при условии, если все стороны четко понимают, чего они хотят. При обратной ситуации это уничтожает проект. Коллаборации возникают в первую очередь из-за финансовой составляющей. А еще зачастую бывает так, что у одного заказчика очень крутая команда экспертов, с которыми ты начинаешь воплощать определенный проект. А у другого заказчика команда сильна в чем-то другом. Идеально, когда все дополняют друг друга.

В другой рабочей схеме все партнеры полностью доверяют нашей экспертизе. Так получилось, например, с сериалом «В клетке», генеральный продюсер Тимур Вайнштейн доверился мне, и сериал стал переломным в этом жанре для индустрии. На Start «В клетке» вошел в топ-5 проектов сервиса по просмотрам, а позже был назван лучшим сериалом года по версии Peopletalk 2019.

Если раньше нам приходилось много дискутировать, доказывать, что так будет лучше для проекта, в крайних случаях даже проекты у стримингов или телеканалов забирать, то сегодня нас все чаще начинают слышать, к нам возникает все больше доверия, и, как следствие, проекты получаются круче, а рейтинги у них – выше.

Какие профессиональные хитрости позволяют вам оптимизировать производство?

Оптимизировать производство позволяет то, что мы его знаем досконально (улыбается). Я понимаю производство, креатив и осознаю результат, к которому хочу прийти, четко знаю, до какой грани можно довести оптимизацию и экономию, чтобы это не отразилось на качестве проекта. Приведу пример. В «13 клинической» главврача клиники в исполнении Владимира Стеклова по сценарию сажают в клетку. Было озвучено предложение изготовить декорацию за два миллиона рублей, на эскизах она выглядела впечатляюще, но я понимал, что в кадре такого эффекта не будет. После долгого обсуждения с командой мы нашли более интересное с точки зрения визуала решение. В кадре Владимир Стеклов сидит в лазерной клетке, мы видим на экране красные лучи, видим дьявола, который не может вырваться. Нам пришлось потратить немало сил, но в итоге получилось и круто визуально, и мы сэкономили полтора миллиона рублей на более принципиальные для качества проекта расходы.

Важно соблюдать в этом вопросе баланс. Осознавать, что дальше от изменений проекту станет хуже. Потому что главное, ради чего мы все делаем – чтобы люди посмотрели и сказали: какое классное кино, когда будет продолжение? Главный в кино – зритель. Доволен зритель – довольны результатами стриминги и счастливы создатели. Нет кино без зрителя.

Фото: пресс-служба Team Film