EFM-2025: опрос байеров
БК расспросил представителей кинопрокатных компаний о том, какие впечатления у них остались от мероприятия
После завершения European Film Market в Берлине мы обратились к представителям российских компаний, закупающих независимый контент на Россию и СНГ. Выражаем благодарность всем, кто нашел время ответить на вопросы БК.
Как для вас прошел EFM? Каким он был по сравнению с предыдущими рынками? Какие проблемы волнуют сейчас участников рынка? Насколько много было интересных вам проектов? Что происходит с предложением на рынке сейчас? Какие фильмы вы можете анонсировать в качестве закупок?
АЛИСА СТОЛЯРОВА / Руководитель отдела закупок компании «Про:взгляд»
EFM традиционно открыл киногод с высокой активностью. В сравнении с AFM было представлено больше проектов, что сделало переговоры более динамичными. В то же время заметна растущая осторожность: сделки заключаются более осмысленно, а дистрибьюторы все чаще стремятся минимизировать риски. Однако конкуренция за крупные проекты остается высокой.
В целом предложение на рынке довольно широкое, но прослеживаются определенные тенденции. Ощущается нехватка среднебюджетных коммерческих проектов, особенно качественных жанровых фильмов. Хорроры по-прежнему занимают значительную нишу, однако действительно сильных и оригинальных картин, полностью соответствующих нашим запросам, оказалось не так много. Большинство фильмов находится на ранних стадиях, и продавцы продолжают активно искать партнеров задолго до завершения производства.
На данный момент мы получили подтверждения уже трех сделок. Это разножанровые проекты: молодежный слэшер с потенциалом мировой маркетинговой кампании в духе Neon, атмосферный паранормальный хоррор с выразительной визуальной эстетикой и игровым сюжетом, а также напряженный психологический триллер. Поскольку договоры находятся еще в процессе подписания, мы не можем раскрывать названия, но каждый из этих фильмов обладает сильной концепцией и измеримым потенциалом для привлечения зрителя. Ожидаем еще как минимум несколько подтвержденных сделок.
АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР / Генеральный директор компании «Пионер»
В сравнении с AFM рынок для нас прошел прекрасно. Учитывая «контентное затишье» на предыдущем маркете, мы активно рассматривали новые проекты для закупок и укрепили свой пакет. Рынок был очень насыщенным, много сейлзов анонсировали интересные и яркие фильмы. Мы считаем, что после рынка наш пакет пополнился несколькими жемчужинами, поэтому остались довольны.
Главное, что обсуждалось очень активно – возможность или невозможность возвращения на рынок РФ студийного контента. Разумеется, это волнует всех участников. Также турбулентность отечественного кинопроката заставляет все тщательнее анализировать и прогнозировать. Меняется и конъюнктура закупок стриминговых сервисов и ТВ-каналов, что тоже настраивает аккуратнее относиться к контенту. На мой взгляд, глобально не за горами очередной виток рыночных перемен, что, конечно, держит в тонусе.
Интересных для нас проектов было сильно больше, чем на AFM, но конкуренция между отечественными дистрибьюторами очень серьезная и ценник по-прежнему неоправданно высок. Все сейлз-компании, с которыми мы встречались, говорят о том, что российский кинопрокат буквально катается на американских горках, при этом продолжает активно закупать и конкурировать. Но также отмечу, что порадовало то, что некоторые продавцы очень реально подходят к предложениям и готовы к конструктивным контрофферам.
Мы обычно не анонсируем фильмы до подписания договора, но уже можем поделиться некоторыми новостями. В нашем каталоге – два совершенно разных, но одинаково смешных и трогательных семейных фильма, картина в нестандартном для нашей компании жанре, а также масштабный проект со звездой, который мы выпустим в уникальной коллаборации. Еще несколько фильмов находятся на финальной стадии согласования. Подробности расскажем на ближайшем московском Кинорынке.
КСЕНИЯ МЕЛЬНИЧЕНКО / Cоучредитель компании Must see magic film
Кинорынки в Берлине и Каннах для нас всегда интереснее и насыщеннее в плане закупок. Этот EFM также не стал исключением. За четыре дня состоялось более тридцати встреч с партнерами, отсмотрено и прочитано огромное количество материалов.
Участников рынка волнует подвижность и нестабильность российского рынка для зарубежного контента, явное падение интереса к иностранным проектам, изменение ценообразования онлайн-платформ. Мы всегда закупали с большой осторожностью, а в этом году делали предложения максимально аккуратными.
Мы меняем фокус в закупках на более коммерческое кино и смогли найти несколько интересных проектов. Буквально в последний день Кинорынка мы получили положительный ответ на пять офферов и таким образом смогли приобрести все фильмы, на которых были сосредоточены. Мы сможем анонсировать их после подписания контрактов.