EFM-2025: опрос байеров

АЛЕКСАНДРА ГЕЛЛЕР / Генеральный директор компании «Пионер»

В сравнении с AFM рынок для нас прошел прекрасно. Учитывая «контентное затишье» на предыдущем маркете, мы активно рассматривали новые проекты для закупок и укрепили свой пакет. Рынок был очень насыщенным, много сейлзов анонсировали интересные и яркие фильмы. Мы считаем, что после рынка наш пакет пополнился несколькими жемчужинами, поэтому остались довольны.

Главное, что обсуждалось очень активно – возможность или невозможность возвращения на рынок РФ студийного контента. Разумеется, это волнует всех участников. Также турбулентность отечественного кинопроката заставляет все тщательнее анализировать и прогнозировать. Меняется и конъюнктура закупок стриминговых сервисов и ТВ-каналов, что тоже настраивает аккуратнее относиться к контенту. На мой взгляд, глобально не за горами очередной виток рыночных перемен, что, конечно, держит в тонусе.

Интересных для нас проектов было сильно больше, чем на AFM, но конкуренция между отечественными дистрибьюторами очень серьезная и ценник по-прежнему неоправданно высок. Все сейлз-компании, с которыми мы встречались, говорят о том, что российский кинопрокат буквально катается на американских горках, при этом продолжает активно закупать и конкурировать. Но также отмечу, что порадовало то, что некоторые продавцы очень реально подходят к предложениям и готовы к конструктивным контрофферам.

Мы обычно не анонсируем фильмы до подписания договора, но уже можем поделиться некоторыми новостями. В нашем каталоге – два совершенно разных, но одинаково смешных и трогательных семейных фильма, картина в нестандартном для нашей компании жанре, а также масштабный проект со звездой, который мы выпустим в уникальной коллаборации. Еще несколько фильмов находятся на финальной стадии согласования. Подробности расскажем на ближайшем московском Кинорынке.