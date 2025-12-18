top banner
Ольга Ермакова: «Истории ТВ-3 делятся на два типа – про обычных людей в необычных обстоятельствах и про уникальных героев, оказавшихся внутри обыденности»

Автор: Максим Острый

18 декабря 2025

Руководитель департамента производства телефильмов канала встретилась с БК, чтобы обсудить контентную политику ТВ-3 и то, каким вещатель видит собственное будущее

В этом году на фестивале сериалов «Пилот» телеканал ТВ-3 представил два проекта – мистический детектив «Тайный знак» и подростковую драму «16 лет и 9 месяцев». Если первый из них со стороны кажется совершенно органичным для ДНК вещателя, то второй значительно расширяет его привычные жанровые рамки. Незадолго до презентации нового сезона БК встретился с руководителем департамента производства телефильмов канала Ольгой Ермаковой, чтобы обсудить контентную политику ТВ-3 и то, каким вещатель видит собственное будущее.

Какие жанры в первую очередь производятся для ТВ-3? Как изменилась жанровая палитра канала в последние годы?

С одной стороны, мы сохранили направления и проекты, которые крепко связаны с основной тематикой ТВ-3 и проверены годами эфира, с другой, расширили жанры проектов в прайме, линейка пополнилась мистическими драмами и мелодрамами, триллерами, криминальными детективами, научно-фантастическими историями. География съемок разнообразилась Башкирией, Красноярским краем, Мурманской областью, Уралом, и этот список будет расширен. Значительная часть наших зрителей живет в регионах, поэтому в планах – максимально задействовать все эффектные сеттинги, дать зрителю понять, что действие в наших проектах происходит во всех уголках страны, в их регионах, а не только в рамках Садового кольца столицы. Таким образом мы объединяем страну через экран ТВ-3.

Расскажите, пожалуйста, об объемах производства телефильмов на ТВ-3 сегодня. Сколько проектов и в каких форматах выйдет в 2026 году? Сколько релизов находится на разных стадиях работы?

В разработке находятся около двадцати проектов, а к эфиру готовятся порядка пятнадцати тайтлов форматом от восьми до двадцати четырех серий. Это детектив «Ангел», в котором главная героиня расследует дела вместе с напарником «неземного происхождения», триллер «Террикон» о жителях шахтерского поселка, где происходят загадочные исчезновения и убийства людей, мистическая драма «Колдунья» о женской силе и цене магического дара, сериал «Менталистка» о ясновидящей, маскирующей свой дар под навык психолога. А в «Зове русалки» мы обратились к традициям русской фантастики, вдохновившись на создание криминальной версии.

Недавно стартовали съемки двух многосерийных проектов – остросюжетного детектива «Возвращенец», герой которого возвращается в Петербург из зоны боевых действий, и приключенческой драмы «Дубровский. Русский Зорро» о судьбе отважного мстителя, героя русской классики. Кроме того, канал продолжит работать над новыми сезонами «Ронина» и «Кордона», которые отлично показали себя в эфире.

На фестивале «Пилот» в этом году вы представляли два проекта – мистический «Тайный знак» и драму «16 лет и 9 месяцев». На каком этапе готовности сейчас они находятся?

«16 лет и 9 месяцев» ждет премьеры, «Тайный знак», который состоит из трех частей, еще находится производстве, но тоже будет в эфире в новом году. Оба проекта рассчитаны на широкую аудиторию, и там, и там в равных пропорциях есть линии как молодых, так и возрастных героев.

Если первый из этих проектов выглядит достаточно «профильно» для имиджа канала, то второй довольно заметно выделяется в сетке ТВ-3. Расскажите, пожалуйста, в чем вы видите важность этого проекта для самого вещателя – и для его аудитории?

В основе любого проекта ТВ-3 от дневного эфира до прайма заложена острая (пограничная) драматическая ситуация, дальше вопрос «упаковки» – жанра, в котором рассказана конкретная история. В случае с «16 лет и 9 месяцев» мы изначально договорились оставить сюжет в рамках семейной драмы, история сформировалась и не требовала дополнительных включений (подпорок). Главное, что она трогает, вызывает эмоцию, переживаешь абсолютно за всех участников, а это самое ценное.

Истории ТВ-3 делятся на два типа – про обычных людей в необычных обстоятельствах и про уникальных героев, оказавшихся внутри обыденности. «16 лет и 9 месяцев» создан как раз по первому типу. Узнаваемые семьи, отношения отцов и детей, семьи и школы отображены с максимальной достоверностью и поначалу вызывают ощущение рутины. Как вдруг герои попадают в экстренную ситуацию, переворачивающую все отношения, в которых мы, кажется, вполне узнаем и самих себя, и соседей, и друзей, и в которой придется сделать крайне непростой выбор.

Планируете ли вы в будущем усиливать роль в сетке канала контента, чья целевая аудитория – подростки?

Один из главных брендов канала – сериал «Чернобыль», герои – молодежь, а зрители – все возрастные группы. Это показательный пример того, что канал ТВ-3 смотрят в почти равных пропорциях и мужчины, и женщины. То есть наш профиль – это семьи, которые выбирают контент ТВ-3 для совместного вечернего просмотра. Удержать их – задача сложная, но выполнимая, поэтому, безусловно, мы развиваем это направление, одновременно обращаясь и к молодежи, и к зрителям постарше.

Если говорить о полных метрах, то насколько для современного российского телевидения в целом и ТВ-3 в частности они представляют интерес? Какова их роль в сетке канала?

Полные метры, безусловно, востребованны – это видно по рейтингам. Применительно к ТВ-3 стоит отметить, что зритель канала исторически смотрел полнометражное российское и иностранное кино в вечер пятницы, субботу и воскресенье, то есть привычка приходить на ТВ-3 за кино сформирована и она осталась, поэтому выходной на нашем канале – это день прокатного кино. Российские хорроры, приключенческое кино, сказки – лидеры вечерних слотов.

Насколько каналу интересны российские полнометражные релизы – или этот сегмент все же занимают в первую очередь иностранные проекты, права на которые по-прежнему доступны?

Главное, чтобы кино тематически попадало в нашу аудиторию. Но если конкуренция происходит между проверенным иностранным тайтлом и премьерой российского полного метра, при прочих равных приоритет за отечественным продуктом, он более востребован зрителем.

Как в целом протекает процесс импортозамещения для ТВ-3? Достаточно ли для канала производится российского контента – или вы заинтересованы в увеличении его объемов?

Масштабному собственному производству на канале не так много времени, и, конечно, мы нацелены на собственные линейки и развиваем направление прайма. Что касается импортозамещения, то начиная с конца девяностых годов на российском телевидении естественным путем собственный продукт постепенно вытеснил иностранный: раньше на федеральных каналах шли бразильские и иные латиноамериканские мыльные оперы, в вечернем прайме показывали американские сериалы и так далее, но с момента развития внутренней индустрии эта тенденция сама сошла на нет. Что совершенно понятно: смотреть про себя гораздо интереснее. Так во всем мире – как только появляется возможность делать достойное свое, чужое отходит на второй план, и особенно это касается телевидения как самого массового поставщика продукта.

Что вы думаете о стоимости сериального производства в последние годы? И какой видите динамику этого показателя в следующем году?

В последние годы мы видели, с одной стороны, колоссальный рост объема и стоимости производства контента для стримингов, а с другой – наблюдали ее стабильность на эфирных каналах. У каналов стоимость более регламентирована, она во многом зависима от рекламы и в этом смысле ее проще спрогнозировать, в то время как цена стриминговых сериалов зачастую поражала размахом. Отчасти это перегрело рынок, повысились цены в тех сегментах, в которых не предполагался такой существенный рост, что не могло не сказаться на общем уровне цен в индустрии. В том числе это сказывается и на съемочных группах. Ассистент художника, отработавший на двух-трех платформенных проектах, объявляет ставку, сопоставимую со ставкой знаменитого художника-постановщика – эта ситуация похожа на вышедшую из-под контроля. Впрочем, такое происходило на всех этапах съемочного процесса последних нескольких лет. И сегодня мы наблюдаем поиск разумных компромиссов.

Какие в целом вы видите тренды в производстве сериалов и фильмов, рассчитанных на стриминги или на телеэфир?

С момента появления платформенных проектов сериалы стримингов развивались якобы параллельными курсами с контентом каналов, декларировалось, что на платформе больше возможностей для эксперимента с жанрами, формами, меньше (или вообще нет) ограничений. Прошло время, и сейчас мы видим на всех платформах все больше продуктов федеральных телеканалов. При этом не так много стриминговых проектов, проданных на каналы, получили высокую зрительскую оценку в эфире. Стриминги кооперируются с каналами, каналы – со стримингами, происходит попытка создания универсального контента, подходящего и каналу, и платформе, и все стороны, включая зрителя, в этом заинтересованы.

