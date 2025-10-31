Алексей Федорко: «Фильмы ужасов дают опыт проживания некоего неосознанного страха»

Автор идеи проекта рассказал БК о перспективах жанра «хоррор» в России

31 октября в онлайн-кинотеатре Premier состоялась премьера фолк-хоррор МОРА. Режиссером картины выступил Даниил Тигулев, авторами замысла фильма были Алексей Федорко и Денис Гербер. Учитывая то, насколько редко сегодня отечественная индустрия работает с этим жанром, БК решил в формате блиц-опроса пообщаться с Алексеем и выяснить, что заставило его обратиться к теме славянского фольклора.

Расскажите о концепции фильма МОРА, чем вы вдохновлялись при его создании?

Концепция заключалась в том, чтобы «поженить» славянскую мифологию с современными реалиями, объединить их в рамках популярного жанра – фильма ужасов. Хотелось сделать не очередную сказку, ориентированную на детей (у нас сейчас все в порядке с этим контентом), а кино, которое будет интересно подросткам и более взрослой аудитории. Даже корейские ужастики хорошо работают в России, было бы странно такую разнообразную мифологию, как у нас, не использовать в полную силу. В российском кино уже были интересные проекты на данную тему и в данном жанре, но хотелось немного по-другому подойти к этому «упражнению».

Как возникла задумка проекта?

Идея появилась примерно 5 лет назад. Мы с моим любимым соавтором Денисом Гербером решили придумать своего рода Вселенную (да, звучит заезженно), которая базировалась бы на богатом наследии нашей мифологии и представлениях наших предков об устройстве мира и о том, кто его населяет. У них ведь не возникало вопроса, существуют ли водяные, домовые, банники. Они четко знали, что вся эта нечисть есть, вопрос только в том, как взаимодействовать с ней, как сосуществовать бок о бок. Денис живет в Сибири, он краевед и писатель, глубоко погружен в тему верований предков. А я в тот период как раз руководил медиа, которое писало в том числе и про блогеров, с этой братией я знаком тоже не понаслышке. Оставалось только объединить эти миры. И три года назад мы зашли в производство с кикиМОРОЙ.

Как вам кажется, каким в России может быть хоррор вообще и фолк хоррор в частности - учитывая то, насколько многонациональна наша страна и насколько разные обычаи и мифы живут внутри нее?

В этом и весь смысл – в разных регионах свои верования, свои обычаи, и эту историю локальных мифов интересно изучать, это же непочатый край сюжетов. Есть, конечно, и какие-то общие точки: например, Баба Яга – она у всех плюс-минус одинаковая. Но опять-таки, если углубляться, не такая, как о ней привыкли думать, ее история ведь про обряд инициации, про путешествие в мир мертвых.

Важно помнить о разнице между сказками и мифологией. Поскольку в разных регионах свои мифы, хорроры в них могут быть тоже очень разными. Мы видели, какие классные ужастики снимают в Якутии, Хакасии. Нам бы хотелось поработать с легендами северных народов. Впрочем, есть проекты для съемок в самых разных регионах. Хочется поработать в разных форматах, даже в разных жанрах – от психологического хоррора до мистики. И при этом рассказать зрителям легенды не сухим шаблонным языком, который молодежь, конечно, воспринимать не будет, а бодро, в понятных им терминах. В МОРЕ мы показываем на примере главных героев, как не нужно себя вести, иначе гарантирован гнев духов. Такая вот просветительская деятельность в каком-то смысле (улыбается).

Как, придумывая фолк-хоррор, не впасть в экзотизацию регионов России? Вам удалось этого избежать?

Нужно любить то, что ты делаешь, и стараться глубоко изучать вопросы. Настольными книгами у меня, конечно, были монографии Владимира Проппа, но за время работы над проектом я собрал целую библиотеку соответствующей литературы. Мы изучили тысячи узкопрофильных историй. При этом у нас художественный фильм, в некоторых случаях приходилось плясать от бюджета, поэтому иногда у нас вольные интерпретации мифов. И нам удалось избежать экзотизации как раз потому, что нашего бюджета хватило бы всего на несколько минут какого-нибудь фильма-сказки. Мы не могли себе позволить выезжать куда-то далеко. Снимали в Подмосковье, в реалиях общего бренда «славянская мифология». Проблема состояла скорее в том, чтобы не допустить в фильм шаблонных персонажей типа «Я водяной, я водяной». Было важно, имея базовые знания о былинных созданиях, реализовать их интересно и необычно. Наш фильм похож на многослойный пирог. Кому-то может показаться, что это просто кино-аттракцион, но человек, разбирающийся в теме, поймет, сколько в нем всего заложено. Нам хочется и дальше показывать людям нечисть, но не сказочную, скажем так.

Кто целевая аудитория вашего проекта, кому он может быть интересен в первую очередь?

Конечно, в первую очередь мы стараемся для молодой аудитории, для тех, кто слушал Хофманниту и кто может оценить камео Артемия Лебедева. Но в целом мы рассчитываем, что МОРА может быть интересна самой широкой аудитории. Ужастики – популярный жанр, так почему бы нам не развлечь людей? Многие считают, что фильмы ужасов, и особенно слэшеры, это про насилие ради насилия. На самом деле (и это довольно известный факт) фильмы ужасов, наоборот, людям помогают психологически. Они дают опыт проживания некоего неосознанного страха. Зритель видит на экране, как люди переживают ужасные ситуации, и его психика разгружается, стабилизируется. Он внутренне считает, что теперь-то готов к столкновению с непредвиденным, что со всем справится. Такой вот терапевтический эффект, вдобавок к просветительскому (улыбается).

Что вы думаете о перспективах этого жанра в разных медиумах – полном метре, сериалах, вертикальных драмах?

Все упирается в деньги. Давайте будем честными: хоррор может отбиться при производственном бюджете в 30-50 миллионов рублей. За такие деньги реально снять полный метр (и снять хорошо), а вот с сериалом сложнее. С другой стороны, я абсолютно убежден, что и в сериалах жанр можно развивать при желании и возможностях, в индустрии же был пример «Территории». Наша с Денисом первая совместная работа и наш с ним лучший, как я считаю, продукт, который пока лежит на полке – это как раз сериал. Мистический триллер, уходящий в байкальскую мифологию. Такой True Detective, только на сто процентов наш. Пока работали над этим проектом, расширяли в разные стороны свою Вселенную легенд и мифов. Мы придумали проект про Лихо, в котором оно – идеальная психологиня, высасывающая энергию у звезд шоу-бизнеса и тех, кого мы привыкли видеть на экранах. Есть задумка сделать проект про то, каким на самом деле было Рождество на Руси.

Я не то чтобы какой-то безумный, зацикленный на ужастиках человек, но это действительно популярный жанр, который можно снимать за относительно небольшие деньги и при этом он может собирать приличную кассу и даже выходить на международный рынок, взять хотя бы Латинскую Америку. Сейчас все цеха у нас в кино работают фантастически. Операторы способны выдавать потрясающую картинку. Много талантливых молодых актеров и режиссеров. И если есть хорошие авторы (как мы с Денисом, естественно), хорошие продюсеры и хороший продакшн, как Concept Films, можно делать отличное жанровое кино. Общение со многими продюсерами за эти пару лет дало мне возможность понять, что всем так или иначе интересно поработать в этом направлении, но крупные игроки пока осторожничают. Я надеюсь, МОРА пробьет стену недоверия, показав хороший результат на платформе PREMIER, где фильм можно посмотреть уже сейчас.

Фото: пресс-служба Premier