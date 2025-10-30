Аюр Базаров запустил новую прокатную компанию «Киномания»

В пакете компании – проекты «Стервятники», «Любовный переполох» и «Астрал. Родовое проклятие»

На российском рынке появится новая независимая кинопрокатная компания – «Киномания». Одним из основателей стал Аюр Базаров, ранее занимавший должность креативного директора в RWV Film.

Новый игрок на рынке планирует ориентироваться на широкую аудиторию и сосредоточится на прокате жанрового кино, включая хорроры, детективы, комедии и мелодрамы.

«С каждым годом интерес к жанровому кино только растет, и «Киномания» намерена занять свою нишу в этом сегменте. Мы планируем сотрудничать как с зарубежными, так и с российскими производителями и партнерами, и уже в ближайшее время сможем порадовать кинотеатры и зрителей большим разнообразием», – рассказал Аюр Базаров.

Первыми релизами «Киномании» станут тру-крайм триллер СТЕРВЯТНИКИ, романтическая комедия ЛЮБОВНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ и хоррор АСТРАЛ. РОДОВОЕ ПРОКЛЯТИЕ.

Компания уже активно работает над расширением своего пакета и анонсирует новые проекты в ближайшие месяцы.