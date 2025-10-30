Новинки ноября в онлайн-кинотеатре «Амедиатека»

Много детективов, аниме и документальных проектов

В числе ноябрьских новинок, которые появятся в онлайн-кинотеатре «Амедиатека» – финал сериала «Душегубы. 1989», второй сезон комедийного сериала «Папа в отлете» с Эйми Лу Вуд, фантастический сериал-антология про поиски любви «Родственные души» от создателей «Черного зеркала», «Очень странных дел» и «Теда Лассо», фэнтези «Таламаска: Тайный орден», основанное на романах Энн Райс и связанное с другими ее проектами – «Интервью с вампиром» и «Мэйфейрские ведьмы» в рамках так называемой «Бессмертной вселенной».

Помимо этого, зрителей платформы ждут драма британский сериал-триллер «Айрис» с Томом Холландером, новые серии аниме-сериалов «Титосэ в бутылке Рамунэ», «Любовь сквозь стены», «Вечность Югурэ», документальные фильмы про Хита Леджера, Пола Уокера и Джо Фрейзера и многое другое.

Уже на сервисе:

«Таламаcка: Тайный орден», 1-ый сезон (фэнтези)

1-я серия 1-го сезона

В мире, где существуют инфернальные сущности, просто не могла не появиться своя секретная организация – 1-, участники которой тщательно оберегают от людских глаз правду о себе. У них хранятся даже дневники вампира Лестата! Дэниел Моллой, получивший вечную жизнь, возвращается и вступает в противостояние с участниками организации. Главный герой, Гай Анатоль, пытается узнать больше о своей матери, а Хелен пытается завербовать его в ряды агентов.

С 1 ноября:

«Душегубы. 1989», 2-ый сезон (детектив)

финал второго сезона

Новая глава детективной драмы «Душегубы» о поиске маньяков в СССР, в основе которой лежат реальные события. Действие второго сезона разворачивается в 1989 году в Москве. Именно сюда из Минска переводится следователь Леонид Ипатьев, поймавший «витебского душителя». Маньяк-каннибал Самойлов сбегает из психиатрической клиники и возобновляет свою кровавую жатву, лишая жизни молодых женщин. Ипатьеву предстоит объединить усилия со столичным следователем Максимом Ковальским, чтобы поймать убийцу. Но чем больше мужчины погружаются в это мрачное дело, держащее в страхе москвичей, тем больше у них возникает вопросов. Творит ли эти зверства один человек, или в городе объявилось сразу несколько маньяков?

С 6 ноября:

«Родственные души», 1-ый сезон (фатастическая мелодрама)

Действие разворачивается в недалеком будущем, когда ученые совершают открытие, которое изменило жизни всех на планете, – теперь любой человек, используя высокие технологии, может найти своего идеального партнера. С момента открытия прошло уже 15 лет, однако сделало ли это людей счастливыми, избавило ли от конфликтов, измен и предательств?

Со 10 ноября:

«Тёмные ветра», 3 сезон (криминальный триллер)

Полицейские Джо Липхорн и Джим Чи пытаются раскрыть дело об исчезновении двух подростков, на месте пропажи которых осталась кровь и брошенный велосипед. В это же время Бернадетт Мануэлито узнает о заговоре, который зреет среди сотрудников пограничной службы. Оказывается, они уже много лет закрывают глаза на провоз запрещенных веществ и нелегальных мигрантов. Тьма сгущается над главными героями с неимоверной скоростью, заставляя их решать, что важнее – их собственные жизни или поиск правды.

С 13 ноября:

«Платформа 7», 1 сезон (мистический детектив)

Девушка по имени Лиза Эванс становится случайной свидетельницей загадочного происшествия на платформе самой обыкновенной железнодорожной станции. Однако вскоре она осознает, что между этим событием и ее жизнью существует связь. Девушка начинает собственное расследование, в котором детективная и мистическая линии переплетаются, а все дорожки ведут к близкому героине человеку. Всё дело в том, что Лиза – призрак…

С 20 ноября:

«Джейн Остин: Восхождение гения», 1 сезон (документальный)

Сериал расскажет о том, как простая девушка стала всемирно известной писательницей. Джейн росла в большой семье со скромным достатком в английской деревушке. С ранних лет она зачитывалась книгами из огромной библиотеки отца и начала писать собственные рассказы, развивая в себе острый юмор и наблюдательность. И хотя ее сердце было разбито, она направила свои нерастраченные чувства и эмоции в творчество, кульминацией которого стал роман «Гордость и предубеждение». Отвергнув предложение руки и сердца, Остин решила полностью посвятить себя искусству. Но она даже не догадывалась, что ждет ее впереди…

С 24 ноября:

Я – ХИТ ЛЕДЖЕР (документальный)

Фильм рассказывает о главных перипетиях в жизни Хита Леджера: как преодолевал кризисный период, не поддаваясь коммерческому соблазну, как переживал личные драмы и как стал вторым лауреатом «Оскара», получившим премию посмертно.

С 25 ноября:

Я – ПОЛ УОКЕР (документальный)

Документальный фильм о жизни и наследии актера Пола Уокера, выросшего в Южной Калифорнии. Карьера актера началась еще в раннем детстве, а всемирную славу он обрел благодаря франшизе ФОРСАЖ. Фильм выходит за пределы экранного образа, раскрывая личность актера – его страсть к океану и скорости, его бескорыстную доброту, навсегда оставившую след в сердцах поклонников

«Гарри Уайлд», 4-ый сезон (комедийный детектив)

новые серии

Главная героиня сериала не думает уходить на пенсию и мирно выращивать цветы на лужайке: разбираться в чужих проблемах и искать преступников ей гораздо интереснее! За помощью к ней обращается сын Чарли, что радует и огорчает женщину одновременно, и бывший друг, ставший монахом. Внучка по имени Лола сталкивается с заговором в стенах танцевальной школы, а Фергюс, верный напарник Гарри, вот-вот может уехать на учебу за границу…

С 26 ноября:

Я – ДЖО ФРЕЙЗЕР (документальный)

История о скромном, но бесконечно целеустремленном боксере, который сумел выйти из тени Мухаммеда Али и завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. История человека, который упорством и трудолюбием, кровью и потом прорубил себе дорогу к величию. «Дымящийся Джо» – такие прозвища просто так не даются.

Скоро:

«Папа в отлете», 2-ой сезон (комедия)

История 24-летней девушки по имени Джемма, ведущей разгульный образ жизни, и ее инфантильного отца Малькольма. Джемма пытается свыкнуться с ролью молодой матери, а Малькольм всячески стремится стать идеальным дедушкой и компенсировать годы безразличного отцовства. Помогать главной героине берутся также ее лучшая подруга, сестра и начальница. Неожиданный гость в доме Малькольма ставит привычную жизнь с ног на голову и заставляет его принять, пожалуй, самое важное решение в его жизни.

«Убийство в маленьком городке», 2-ой сезон (криминальная драма)

новые серии

Сыщик Карл Альберг переезжает из американского мегаполиса в провинциальный Гибсонс в Канаде. Тут он становится шерифом и ему в душу моментально западает местная сотрудница библиотеки Кассандра, но развитию их отношений вечно мешают убийства, которые в этих краях происходят с поразительной регулярностью. Во втором сезоне страсти в сонном Гибсонсе накаляются. И хотя Кассандра и Карл наконец-то стали близки, их отношениям мешают политические амбиции героини. Местная мэр Кристи не готова так просто расстаться с властью и всячески давит на героев. Карлу и его напарникам предстоит разобраться с убийствами, которые начались более 10 лет назад, но почему-то никто не спешил найти преступника. Неужели его или ее кто-то покрывал?

«Титосэ в бутылке Рамунэ», 1-ый сезон (аниме)

новые серии

Старшеклассник Саку Читосэ привык к тому, что в сети его имя стало оскорблением. «Бабник» – одно из самых мягких прозвищ, которым его называют завистники, прячась за экранами своих устройств. Но в реальной жизни всё иначе: Саку – харизматичный лидер, которого уважают одноклассники и которому доверяют учителя. Его уверенность в себе кажется неуязвимой, но за внешним блеском скрывается куда более сложная история. Ведь популярность – не только восхищенные взгляды и внимание, но еще и бремя, которое может оказаться намного тяжелее, чем кажется. Всё резко меняется, когда героя просят помочь одному замкнутому ученику…

«Призраки», 5-ый сезон (комедия)

новые серии

В пятом сезоне главные герои, семейная пара Саманты и Джея, теперь управляет не только отелем, но и рестораном. Но как всё успеть, когда от соседей-призраков физической помощи особо не дождешься? Тем более, есть проблема и поважнее. Джей случайно заключил контракт с самым настоящим дьяволом по имени Элиас, который мечтает утащить его в ад как можно скорее. Потусторонним обитателям дома предстоит спасти неудачливого мужчину, а заодно разобраться в собственных проблемах: между Питом и Альбертой случается поцелуй, а Айзек берет на себя функции психотерапевта для призраков.

«Любовь сквозь стены», 1-ый сезон (аниме)

новые серии

В школе Мари всегда была немного неуклюжей и неловкой девочкой, но одна случайная встреча меняет всё. Опоздав на урок, она сталкивается с новым одноклассником – загадочным парнем-зверем. В их мире всё людское и звериное живет бок о бок, но предвзятость и недоверие по-прежнему сильны. Сначала Мари насторожена, но шаг за шагом она открывает в нем нечто большее, чем необычную внешность: доброту, надежность и духовную силу. Постепенно ее робость сменяется на чувство, которое пугает и манит одновременно. История о том, как любовь способна преодолевать страхи и стереотипы, рождая новый мир для двоих.

«Айрис», 1-ый сезон (триллер)

новые серии

Айрис Никсон – большая любительница тайн, которая ведет двойную жизнь. Днем она работает обычным модератором, который находит и блокирует опасный контент в интернете, а вот по вечерам становится звездой сетей, решая самые сложные загадки и взламывая любые коды. Однажды это увлечение приводит девушку к обаятельному бизнесмену и филантропу Кэмерону Бэку, доступ к технологиям которого она почти случайно получила. Ей приходится сбежать в Италию и начать жизнь с чистого листа, но слухи о ее местонахождении быстро распространяются, и охота на нее только начинается…

«Вечность Югурэ», 1-ый сезон (аниме)

новые серии

Аниме рассказывает про молодого человека по имени Акира, который проснулся после 200-летнего сна в криокамере. Его глазам открылся совершенно новый мир, в котором произошла ужасная техногенная война, государств в привычном виде уже не существует, а всем заправляет таинственная организация. Самое удивительное, что вскоре парню встречается девушка-андроид по имени Югурэ, которая как две капли воды похожа на его невесту Товасу. Она тут же предлагает юноше пожениться, что крайне смущает главного героя. Вместе с ней Акира отправляется в долгое путешествие, отчего-то уверенный, что найдет свою возлюбленную живой и невредимой.

«Роковая черта: Невинность», 2-ый сезон (детектив)

новые серии

Во втором сезоне журналистка Нора Санд участвует в расследовании, в котором все обстоятельства дела кажутся максимально очевидными. В бассейне находят тело молодой женщины, подозрения сразу же падают на ее сожителя Тома. Он – человек с крайне сомнительной репутацией, в прошлом неоднократно занимался мошенничеством. Погружаясь в его прошлое, Нора открывает леденящую душу тайну и распутывает клубок из лжи, манипуляций и насилия.

«Тёмный демон», 1-ый сезон (аниме)

новые серии

Современное прочтение японской народной сказки о мальчике Момотаро, который сражался с демонами. Главный герой – дерзкий подросток по имени Сики Итиносэ. В его жилах течет кровь адских существ, которые раньше терроризировали людей. В наше время потомки смелого мальчика-воина объединились в «Агентство Момотаро», которые охотятся за Сики и ему подобными. После битвы с этими «народными мстителями» Итиносэ узнает тайну смерти своего отца и решает не сдерживать зов своей крови – он поступает в академию для потомков демонов, где можно развить сверхспособности и дать отпор убийцам, которые прикрываются связью с легендарным героем.

Фото: кадр из сериала «Душегубы. 1989»