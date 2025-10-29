top banner
Netflix предложит пользователям новые форматы вертикальных видео

Автор: Никита Никитин

29 октября 2025

Об этом рассказала технический директор Элизабет Стоун на TechCrunch Disrupt 2025

Netflix продолжает изучать возможности вертикальных видео. В стремлении экспериментировать с новыми типами контента стриминг вводит все больше новых опций в свое мобильное приложение, сообщает TechCrunch. Об этом рассказала технический директор сервиса Элизабет Стоун на конференции TechCrunch Disrupt 2025.

Со слов топ-менеджера, в задачи компании не входит напрямую конкурировать с TikTok и другими успешными приложениями для микродрам, однако в планах сервиса воспользоваться по максимуму преимуществами своей мобильной платформы. Стоун отметила, что все чаще пользователи применяют мобильные устройства, не просто чтобы смотреть телешоу или фильмы, но и находить что-то более экспериментальное. По этой причине Netflix стремится к тому, чтобы предлагать подписчикам максимально широкий спектр контента.  

В рамках данной стратегии сервис уже запустил вертикальную ленту с фрагментами своих шоу, а также функцию Moments, которая позволяет пользователям самим вырезать и делиться фрагментами сериалов и фильмов, что уже сравнимо с функционалом социальных сетей. Еще один эксперимент сервиса связан с недавним соглашением со Spotify, в соответствии с которым на Netflix станут доступны подкасты от музыкальной платформы.

«Мы не намерены в точности следовать за TikTok или другими сервисами, потому что хотим предложить нашим зрителям конкретный тип развлекательного контента. Мы хотим сфокусироваться именно на этом, а не сидеть на всех стульях сразу», – подчеркнула Стоун. 

По словам Стоун, пользователи смогут оценить экспериментальные новшества сервиса в перспективе ближайших месяцев и на протяжении 2026 года. 

Фото: Kimberly White/Getty Images

