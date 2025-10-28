Обзор новинок проката на уикенде 30 октября – 2 ноября 2025 года

Сразу два полнометражных продолжения популярных сериалов попробуют заманить в кинотеатры своих поклонников на грядущем уикенде. Это ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ (AK) и МАЖОР В ДУБАЕ (CP). Семейная комедия делает ставку на объединение в кадре старых и новых звезд, а также на то, что они все вместе покинут пределы ситкомовской квартиры. На руку проекту придутся и школьные каникулы, которые немного удлинятся за счет ноябрьских праздников. Исходя из этого новинка может ориентироваться на сборы проектов МАНЮНЯ: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БА (146 млн рублей и 407 тысяч зрителей на старте) и БАТЯ (132 млн рублей и 457 тысяч зрителей за первые выходные).

Экшн с Павлом Прилучным рассчитан преимущественно на мужскую аудиторию и, судя по материалам, не требует от зрителя глубоких познаний в исходном материале. А значит, он способен привлечь и «случайного» зрителя, в том числе благодаря заметному комедийному элементу. Ориентирами по сборам тут могут служить релизы МИЛЛИАРД (169 млн рублей и 588 тысяч зрителей за первый уикенд) и ГЕРОЙ (91 млн рублей и 341 тысяча зрителей на старте), оба выходившие, впрочем, достаточно давно – в 2019 году.

На будущий уикенд приходится празднование Хэллоуина, и прокатчики приберегли для этих выходных свежие американские хорроры: ШЕЛБИ ОУКС. ГОРОД-ПРИЗРАК (VLG) и ХЭЛЛОУИН. НОЧНОЙ КОШМАР (EXP). Первый – классический фильм ужасов о тайнах прошлого в антураже маленького таинственного городка. Благодаря краудфандинговым корням у ленты имеется высокий рейтинг ожиданий, так что ее ориентиры – 13 ИЗГНАНИЙ ДЬЯВОЛА (21,2 млн рублей и 67 тысяч зрителей после первого уикенда) и РИТУАЛ (14 млн рублей и 30 тысяч зрителей на старте), которые так же выпускала кинокомпания «Вольга».

Второй релиз – традиционный слэшер, отсылающий локализованным названием к популярной франшизе и наследующий ее эстетику. Поэтому ориентирами по сборам служат схожие КРИК. НОЧЬ ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ (8,8 млн рублей и 23,7 тысячи зрителей после первых выходных) и ПОТРОШИТЕЛЬ. НАСЛЕДИЕ (7,2 млн рублей и 19,2 тысячи зрителей за стартовый уикенд).

Триллер ОБОЛОЧКА (CAO), способный привлечь женскую аудиторию, выглядит, как идейный наследник СУБСТАНЦИИ, и среди прочих жанровых предложений на уикенде привлекает звездным актерским составом. На старте он может рассчитывать на показатели таких картин, как ВЫЖИВШАЯ (14 млн рублей и 38 тысяч зрителей за первый уикенд) и МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ (7,3 млн рублей и 16,3 тысячи зрителей за первые выходные).

Боевик ДЕТКА НА ДРАЙВЕ (GF) с Тэроном Эджертоном в главной роли с большей вероятностью может рассчитывать на роспись в крупных городах. Его ориентиры по сборам – СПЯЩИЕ ПСЫ (7 млн рублей и 14,5 тысячи зрителей на старте) и боевик КАМЕНЩИК (8,1 млн рублей и 16,5 тысячи зрителей за первый уикенд).

Ключевым релизом уикенда для всех поклонников фестивального кино выглядит лауреат Каннского кинофестиваля СИРАТ (INK). Также этот сегмент аудитории ждут документальный фильм БРАТ НАВСЕГДА (VLG) и перевыпуск мелодрамы Жана-Люка Годара ПРЕЗРЕНИЕ (PNR).

Копилку триллеров пополнят мистический проект ИЗВНЕ. ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ (KNLG), криминальная лента СТАРУХА С НОЖОМ (KAP) и фантастика ХИЩНИК: МИССИЯ «ОСИРИС» (RUR).

Также в прокат выйдут драма ПАРОМЩИК (CKINO), мультфильм ПАТРУЛЬ ДИНО: В ПОИСКАХ ДРЕВНЕГО ДИНОЗАВРА (CIPA) и очередной выпуск альманаха МУЛЬТ В КИНО (VLG, с 01.10).

Среди пиратских релизов роль новинки примерит фэнтези-мюзикл ВОЛШЕБНЫЙ ДОМИК ГАББИ В КИНО, который, впрочем, не окажет существенного влияния на официальный прокат.

Фото: кадр из фильма ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ

28.10.2025 Автор: Вероника Скурихина