Вера Фетищева: «Важно, чтобы рынок давал шанс независимому контенту проявлять себя»

БК пообщался с исполнительным директором Capella Film о том, как новая стратегия отразилась на деятельности прокатчика и как он адаптируется к изменениям на рынке

В октябре Capella Film планирует выпустить в прокат новую работу Люка Бессона, комедийный экшн АГЕНТ НА УИКЕНД с Люком Эвансом в главной роли. Лента станет самым дорогим и самым амбициозным проектом Capella Film, на продвижение которого будет выделен наибольший рекламный бюджет за всю историю дистрибьютора. Два года назад Capella Film в целом изменил стратегию закупок, сфокусировавшись на прокате более мейнстримного и жанрового кино и увеличив бюджет на закупки. Как новая стратегия отразилась на деятельности прокатчика и как он адаптируется к изменениям на рынке, БК рассказала его исполнительный директор Вера Фетищева.

В текущей ситуации, когда YouTube оказался под нешуточным ударом, где вы теперь будете размещать трейлеры своих картин? Есть ли у вас какой-то план Б на этот счет?

В наше непростое время без плана Б, мне кажется, не выжить (смеется). План Б необходим, потому что неизвестно, что случится послезавтра. Мы с подобной проблемой уже столкнулись на премьере трейлера АГЕНТА НА УИКЕНД. Сделав все, чтобы российская версия ролика вышла одновременно с мировой, мы столкнулись с лагами в первый день замедления YouTube. Поэтому быстро переориентировались и залили трейлер сразу на несколько альтернативных площадок: «ВКонтакте», которая является нашим партнером и мы часто работаем с этой соцсетью, и Rutube, который нам пришлось специально возродить для этого. Трудно сейчас сказать, возникнет ли какая-то весомая альтернатива YouTube.

В результате на каких ресурсах трейлер АГЕНТА НА УИКЕНД посмотрели больше всего? И где в целом больше смотрят трейлеры?

На сегодняшний день наибольшее количество просмотров трейлера АГЕНТА набралось во «ВКонтакте». До этого мы всегда старались использовать в качестве информационной площадки собственный канал на YouTube и заливали туда трейлеры наших проектов.

Как в целом замедление YouTube повлияет на вашу работу?

Может повлиять в негативную сторону, так как лишает нас, например, многих возможностей по интеграции в популярные каналы. Мы вынуждены искать альтернативные площадки и ресурсы для продвижения. Также YouTube активно используется прессой для публикации видеоконтента на сайтах изданий. Так как технически гораздо проще использовать уже имеющееся видео в публикациях, чем загружать контент на сайты, это требует дополнительных мощностей и объемов для хранения. При этом я надеюсь, что ситуация так или иначе в скором времени разрешится, и в случае печального исхода появится возможность соизмеримой альтернативы.

Расскажите, пожалуйста, поподробнее о картине АГЕНТ НА УИКЕНД.

АГЕНТ НА УИКЕНД – новый хит Люка Бессона. Он выступил в картине продюсером, автором сценария и принимал активное участие в производстве, несмотря на то, что не указан в титрах как режиссер. Постановщиком заявлен второй режиссер фильма. Это один из тех проектов, где Бессон участвует в съемках, но не называет себя режиссером, как было с ТАКСИ, ПЕРЕВОЗЧИКОМ и ЗАЛОЖНИЦЕЙ, что не помешало им пользоваться успехом у зрителей. Это крупнобюджетный экшн с голливудской звездой Люком Эвансом в главной роли, известным по фильмам ФОРСАЖ, КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ и ХОББИТ. Вторую главную роль сыграла восходящая азиатская звезда Квэй Луньмэй. По жанру это комедийный экшн, то есть такая взрывоопасная смесь комедии, боевика и гонок на спортивных автомобилях. Мы позиционируем фильм, с одной стороны, как работу старого доброго Люка Бессона, который удивлял в свое время режиссерскими и продюсерскими проектами. Помимо ТАКСИ, ЗАЛОЖНИЦЫ и ПЕРЕВОЗЧИКА, можно вспомнить ВАЛЕРИАНА и ЛЮСИ. А с другой стороны, это комедийная экшн-смесь ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ КИЛЛЕРА и ДЖОНА УИКА, неожиданно решивших прокатиться вместе на тачках из ФОРСАЖА. Помимо этого, в фильме присутствует сильная и яркая любовная история, что крайне важно сейчас для женской аудитории, которую мы также планируем задействовать при работе с проектом. Чтобы собрать большой бокс-офис, нам необходимо охватить максимум сегментов аудитории – мужчин, женщин, пары.

Фильм рассказывает историю спецагента, для которого не бывает невыполнимых миссий: он спасает мир от наркобаронов и по очередному спецзаданию вынужден приехать в Тайбэй, где встречает свою любовь после пятнадцати лет разлуки. Она работает перевозчиком на службе преступного синдиката, и они должны будут взаимодействовать. Отдаленно этим аспектом картина напоминает МИСТЕРА И МИССИС СМИТ. Героям предстоит не только разрушить преступный синдикат, но и снова не влюбиться друг в друга. Во всех экшнах, которые я назвала референсами, имеется сильная любовная история: в ФОРСАЖЕ герой Вина Дизеля любил героиню Мишель Родригес, в ТЕЛОХРАНИТЕЛЕ КИЛЛЕРА Сэмюэл Л. Джексон был безумно влюблен в свою жену в исполнении Сальмы Хайек, а Джон Уик очень любил свою собаку (смеется).

Можно ли назвать АГЕНТА флагманским проектом Capella в этом году?

Безусловно. АГЕНТ НА УИКЕНД – самый дорогой и самый амбициозный проект нашей компании. На продвижение картины будет выделен самый большой рекламный бюджет за всю историю Capella Film. Перед компанией стоит крайне амбициозная задача по выпуску этого фильма.

Можете ли вы озвучить ваши эстимейты по проекту?

Наверное, не буду озвучивать прогнозы напрямую, чтобы не сглазить. Но при работе с проектом мы ориентируемся на такие референсы, как основные картины Люка Бессона: франшиза ЗАЛОЖНИЦА, франшиза ПЕРЕВОЗЧИК, АННА, ЛЮСИ. И дополнительно ставим ДЖОНА УИКА и ТЕЛОХРАНИТЕЛЯ КИЛЛЕРА.

Расскажите, пожалуйста, подробнее о самой дорогой рекламной кампании Capella Film.

По нашему пониманию, для того, чтобы кампания была успешной, обычно тратится в районе 20 процентов от планируемого бокс-офиса. Иногда расходы больше, иногда, естественно, меньше. Тут имеется пропорциональная разница: если фильм большой, то растет стоимость затрат. Мы планируем провести широкую рекламную кампанию и будем использовать все основные каналы продвижения. Реклама фильма будет присутствовать на телеканалах СТС и ТНТ. Задействуем наружную рекламу в Москве, Санкт-Петербурге и в городах-миллионниках, будет предусмотрен большой объем диджитал-рекламы. Помимо этого, мы собираемся использовать дополнительные опции: рекламу в метро, брендинг такси, рекламу в банкоматах, indoor и outdoor в кинотеатрах. Проведем крутую креативную кампанию. Фильм планирует поддержать большое количество партнеров, в частности, радиостанция «Европа Плюс», которая продвигает только масштабные проекты, сеть ресторанов «Якитория», ведем переговоры с «Феррари», а также планируем интегрироваться в автогонки. «Формула» в России не проходит, но в Москве и Санкт-Петербурге состоятся дрифтовые гонки, например, Driftexpo-2024.

К каким релизам будет прикреплен трейлер АГЕНТА?

Трейлеринг всегда был одним из самых важных инструментов при работе с проектами. Мы планируем подклеивать ролик фильма ко всем основным релизам, которые будут выходить до его старта в октябре. Вот сейчас, за два месяца до премьеры, мы начинаем подклейку к БОРДЕРЛЕНДС и ВОРОНУ, точно планируем показывать трейлер перед фильмами ЛАРГО ВИНЧ: ГНЕВ ИЗ ПРОШЛОГО, ХЕЛЛБОЙ: ПРОКЛЯТИЕ ГОРБУНА, ИГРА КИЛЛЕРА, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, МЕГАН: К ВАШИМ УСЛУГАМ.

Какие подводные камни имеются в работе с этим проектом?

Самый главный – отсутствие имени Люка Бессона в качестве режиссера картины. Хотя я абсолютно убеждена, что это не имеет большого значения, учитывая, что это действительно проект Бессона. Есть фотографии со съемок, где он присутствует на площадке и управляет процессом. Еще один подводный камень – хотелось бы, чтобы рынок начал давать больше шансов всем независимым компаниям, чтобы мы могли показать, что тоже компетентны и конкурентоспособны рядом с уважаемыми более крупными компаниями. Взять такой дорогой, амбициозный, масштабный проект от известного режиссера, который, возможно, станет еще и франшизой, – задача не из легких. И очень хочется, чтобы рынок верил в нас и хорошо расписывал фильм, даже несмотря на то, что сейчас в кинопрокате превалирует пиратский контент.

Конкуренция за новый фильм Люка Бессона должна была быть огромной. Как в пакет Capella Film попал АГЕНТ НА УИКЕНД?

Она и была огромной. Не могу не гордиться тем, что нам удалось заполучить фильм. Проект был открыт на рынке и за него боролось несколько компаний. Мы сделали самое высокое конкурентное предложение и забрали картину.

Как показывает опыт, если дистрибьюторы вкладываются в продвижение фильмов хоть сколько-нибудь, то картины высокого качества получают шанс в прокате и собирают достойный бокс-офис. Именно так случилось с ПАДЕНИЕМ ИМПЕРИИ и СОБИРАТЕЛЕМ ДУШ. А если нет, то фильмы теряются в прокате. 20 процентов от потенциального бокс-офиса – это стандартный бюджет продвижения Capella Film или все-таки только на больших проектах?

На крупных проектах, на которые мы делаем особую ставку. В целом эта цифра может варьироваться от 10 до 20 процентов. Хотелось бы отметить, что работа с проектом предполагает не только рекламное продвижение, но и целый комплекс мер для достижения нужных результатов. Дело не только в том, сколько денег вольется в проект, потому что множество примеров на рынке доказывает, что огромный маркетинговый бюджет не гарантирует успеха в прокате. Комплексный подход начинается от стадии закупки и заканчивается анализом конкурентов, подбором правильной даты и даже неймингом. К примеру, основополагающим фактором успеха ПАДЕНИЯ ИМПЕРИИ, на мой взгляд, стало не столько рекламное продвижение, сколько нейминг. Хочу выразить свое уважение человеку, который придумал это название. Мне кажется, оно очень удачно помогло прокату картины. В случае с СОБИРАТЕЛЕМ ДУШ сложились все звезды: удачный нейминг, подходящая дата и очень креативная и насыщенная рекламная кампания зарубежного правообладателя. Neon заранее начал раскачивать кино по всему миру, приложил для этого большие усилия, что привлекло внимание. И коллеги на нашей территории просто очень качественно, на мой взгляд, выверенно и профессионально интегрировали эту рекламную кампанию. Иногда необходимо создать что-то эксклюзивное для нашей территории, учитывая потребности рынка, которые могут отличаться от потребностей за рубежом, а бывает, что нужно просто профессионально использовать то, что уже создали заранее.

При продвижении любого контента мы также занимаемся комплексом факторов. То есть перед тем, как принимать решение, сколько и как тратить, мы тщательно анализируем проект: на какую дату встать, сколько потратить, как распределить эти деньги, какие каналы коммуникации использовать, чтобы рекламная кампания оказалась эффективной.

В целом маркетинг каких еще фильмов в последнее время вас впечатлил? Что из опыта коллег вам хотелось бы применить?

Мне очень понравилась рекламная кампания ОГНЕННОГО ЛИСА, я обратила на нее внимание, потому что кейс показался мне непростым. Как раз при работе со сложными проектами очень важно смотреть на результаты и на то, какие каналы используются. Информация об ОГНЕННОМ ЛИСЕ была везде, и при этом это была креативная рекламная кампания. Из российских проектов я еще отметила бы СТО ЛЕТ ТОМУ ВПЕРЕД, яркая и насыщенная рекламная кампания которого выделяется на фоне ряда других конкурентов. И, естественно, СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, в случае с ним, повторюсь, не надо было ничего создавать, а только классно перенять и ничего при этом не забыть. Взять все использованные в зарубежной рекламной кампании инструменты, насытить их, правильно адаптировать и продать на нужную аудиторию для того, чтобы собрать то количество денег, которое они собрали. Молодцы!

НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ – российский проект в пакете Capella Film. Каково участие Okko в картине?

Okko выступает продюсерами картины, и мы совместно работаем с платформой и создателями над ее продвижением.

Что вообще вы думаете об активности стримингов на ниве традиционного проката?

Мир меняется, и законы этого мира тоже меняются. Тенденция роста и развития стримингов началась еще несколько лет назад. Сильная конкуренция – это в принципе точка роста. Чем сильнее конкуренция, тем сильнее развивается рынок. А мы все за развитие рынка. Поэтому, думаю, нет ничего плохого в их активности в традиционном прокате.

Как вы считаете, пиратский прокат вредит официальным релизам или все же идет на пользу, увеличивая общий трафик в кинотеатрах?

Когда живешь в непростое время и на самом деле ощутимо чувствуешь отток зрителей из кинотеатров в связи с разными причинами (естественно, основную все прекрасно знают), то главной задачей становится сохранение этих зрителей. Мне кажется, любые ограничительные меры негативно сказываются на бизнесе в целом. Все-таки мы работаем над одним делом поддержки индустрии и зарабатывания денег для будущего. Отдельно хотела бы отметить важность контента. Если раньше в прокате присутствовали крупные мейджорские проекты, то сейчас это пиратские фильмы. Пусть они и выступают без какой-то активной рекламной кампании, но при этом они есть. При подборе даты выхода мы учитываем все существующие риски, в том числе выход «пиратки». При этом нельзя не отметить, что такие картины, как СОБИРАТЕЛЬ ДУШ, или любые крупные российские проекты даже при наличии пиратского контента зарабатывают в прокате. Поэтому самое важное – это качество контента, который независимые компании предлагают рынку, чтобы он был конкурентен относительно пиратских фильмов, вносил разнообразие. И важно, чтобы рынок давал шанс независимому контенту проявлять себя. Ну и, наверное, самое главное – делать все, чтобы выстоять.

Как в целом показывает себя новая стратегия Capella по прокату более мейнстримного, жанрового кино? Довольны ли вы полученными результатами?

Мы довольны, потому что именно такая стратегия работает в текущих реалиях рынка. Да, может быть, она показывает себя не всегда так удачно, как того бы хотелось, но в этом же есть суть – расти и внешне, и внутренне. По аналитическим и статистическим данным мы отслеживаем динамику рынка и вкусовые предпочтения киноходящей аудитории. Например, мы замечаем, что аудитория меняется из года в год, поэтому иногда необходимо что-то менять в подходе и закупочной стратегии, в частности, выпускать в прокат более мейнстримный жанровый контент.

Если вы анализируете динамику рынка и вкусовые предпочтения аудитории, то как вы можете их охарактеризовать на текущий момент?

В кинотеатрах наблюдается определенный отток мужской аудитории. Стало больше молодежи. Одной из причин, почему мы стремимся переориентироваться на более жанровое мейнстримное кино, стало уменьшение числа зрителей артового и арт-мейнстримного кино. При этом, если посмотреть на цифры таких проектов, как ОДНА ЖИЗНЬ и ПО ФРЕЙДУ, аудитория интересного и умного кино все же сохранилась.

В ситуации оттока мужской аудитории какова ваша стратегия при выпуске таких релизов, как АГЕНТ НА УИКЕНД? Вы стараетесь привлечь эту мужскую аудиторию какими-то специальными средствами более усердно либо переориентируетесь на женскую?

АГЕНТА НА УИКЕНД мы стремимся продать массовой публике. Этот комедийный экшн подходит всем – и мужчинам, и женщинам, и парам разной возрастной категории. Достигнуть собственных прогнозов мы сможем, только если заведем эту аудиторию в кинотеатры. Для чего и делаем такую широкую масштабную кампанию с использованием всех каналов – и ТВ, и радио, и интернет, и наружку, и метро, и банкоматы. Мы стараемся идти в ногу со временем и тщательно следим за тем, как меняются каналы продвижения в рекламе. Ни для кого не секрет, что четыре года назад мы могли размещать рекламу в Instagram*, а сейчас – уже нет. Но появились другие инструменты: интеграции при работе с блогерами и даже реклама в мобильных приложениях VPN. По понятным причинам последнее – одна из часто используемых опций.

Можете ли вы поделиться какими-то еще инсайтами, какие инструменты оказались неожиданно результативными в текущих условиях, когда все наиболее эффективные инструменты оказались недоступны, и тем более в ситуации, когда YouTube может быть заблокирован? К примеру, считаете ли вы, что реклама в «Телеграме» эффективна?

По нашему опыту, интеграция в телеграм-каналы работает. Мессенджер стал одним из редких и эффективных инструментов, где можно размещать информацию о фильмах. Facebook*, Instagram* заблокированы на территории России, и поэтому большой приток аудитории произошел в «Телеграм» и во «ВКонтакте». «ВКонтакте» сейчас активно развивается, работая в разных направлениях: запускает свои шоу, платформы, как «VK Видео», и даже оффлайновые магазины. При работе с «ВКонтакте» мы наблюдаем хорошие цифры. Остальные инструменты, мне кажется, остались стандартными.

Жизнь меняется, и меняется работа с рекламой, поэтому наша основная задача – сделать так, чтобы люди увидели рекламу нашего контента. «Телеграм», «ВКонтакте» и вообще в принципе интернет – рабочие инструменты, потому что основная аудитория находится там. Телевизионная реклама также остается эффективным ресурсом с точки зрения охвата аудитории. Сейчас очень популярны рекламные интеграции с блогерами. Если все-таки заблокируют YouTube, то, я уверена, блогеры найдут возможность перейти на какую-то другую платформу так же, как это произошло с Instagram*, либо останутся там же, но пользователи будут заходить через VPN. Здесь важно отслеживать популярность блогеров. С кем-то из звезд, с кем работали два года назад, мы уже не сотрудничаем. Появились другие лидеры мнений. Изменились звезды даже в стендапе, усилились, к примеру, женщины-комики, в частности, стала популярна Варя Щербакова. И именно для этого нужно следить за тем, что меняется.

Как вы оцениваете такие инструменты, как рекламные сервисы «Яндекса» или партнерство с Ozon?

Это эффективные инструменты. С каждым проектом мы стараемся работать креативно, поэтому у нас есть отдельное направление кросс-промо и отдельное направление по развитию креативных кампаний. К примеру, при работе над фильмом КАТАСТРОФА мы сделали рекламу на Gismeteo, потому как посчитали, что существует прямая корреляция между кислотными дождями в картине и тем, что люди каждый день проверяют прогноз погоды. Цифры показали, что это было эффективно.

То же самое с такими сервисами, как «Яндекс Еда», «Яндекс Лавка» или Ozon. После пандемии сильно выросла востребованность сервисов доставки, и теперь они стали одним из передовых каналов для работы с аудиторией. И если делать крутые, интересные коллаборации, то таким образом можно охватить большое количество людей. Вот недавно «Яндекс Лавка» стала предлагать бутерброд, созданный к выходу сериала «Игры» «Кинопоиска». Эта идея мне очень понравилась. Это как раз то, о чем я говорю – ресурсы дают возможность работать креативно и чувствовать аудиторию, в которую нужно бить, для того, чтобы вытащить людей в кино в условиях сокращения зрителей. Часть из них перешла на онлайн-платформы, а часть просто перестала ходить в кинотеатры. И где нам их доставать? Можно доставать в сервисах доставки. Любой способ хороший, если он эффективен. Именно поэтому, например, мы будем рекламировать АГЕНТА НА УИКЕНД в сервисах «Яндекс.Такси».

Как вы оцениваете работу компании на текущий момент? Чего удалось добиться за последние два года в первую очередь? Что оказалось сложнее всего?

Последние два года были непростыми. Это продиктовано не только внешними политическими событиями, изменениями внутри страны, но и тем, что два года назад в компании сменился руководящий состав. Я возглавила компанию, и это априори оказалось не просто очень ответственной задачей. Главная сложность состояла в том, чтобы сохранить некий баланс. Взять все самые сильные и ранее наработанные стороны для того, чтобы удачно интегрировать их в новую модель. То есть усилить слабые стороны, где-то изменить стратегии развития компании, обновить команду, поменять стратегию закупок. На данный момент у нас сильно обновлена команда, увеличен штат. По сравнению с прошлыми годами мы в несколько раз увеличили закупочный бюджет, стали работать с другими жанрами и предпринимать шаги для усиления репутации компании на рынке. То есть мы стремимся продемонстрировать, что компания работает не только узкопрофильно, но может выпускать абсолютно разный контент – арт-мейнстрим, боевики, фильмы-катастрофы, что показывают сборы картины КАТАСТРОФА. Мы работаем со всеми видами прав, обладаем большой библиотекой. Оглядываясь назад, могу с уверенностью сказать, что мы достигли больших результатов. Как минимум это видно по цифрам, потому что с каждым годом мы увеличиваем свою выручку.

Конечно, этот год пока не показывает каких-то очень ярких «выстрелов» в кинопрокате. Могу отметить проект ПО ФРЕЙДУ, превзошедший наши внутренние ожидания. Но мы планируем удивить рынок во второй половине года, потому что на этот период заявлены большие амбициозные проекты, и мы надеемся выровнять наши цифры. Речь идет не только об АГЕНТЕ НА УИКЕНД, но и о семейной картине БЕМБИ. Мы делаем на нее ставку в первую очередь в силу известности бренда. Также у нас высокие ожидания по российской комедии НОВЫЙ ГОД В БЕРЕЗОВКЕ с Дмитрием Нагиевым и Марком Богатыревым. Мы представим криминальную мелодраму РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА, самый высокобюджетный проект Франции со стоимостью производства 40 миллионов долларов. В декабре планируем выпустить фэнтези-приключения ДЕТИ ЛЕСА, первую часть экранизации крайне популярной серии книг. В том числе она продается в каждом книжном магазине в России. Мы характеризируем проект как ХРОНИКИ НАРНИИ встречают СУМЕРКИ. Фильм рассказывает классную историю о том, как дети превращаются в животных, и четко попадает в молодежную аудиторию. Мы сделаем все для того, чтобы ее привлечь.

За эти два года какие проекты в вашем пакете вообще удивили вас, а какие выступили ниже ожиданий? И что бы вы сделали по-другому, может быть, при их релизе?

Достаточно много проектов нас удивили за эти два года. ОТКРЫТОЕ МОРЕ: МОНСТР ГЛУБИНЫ, КАТАСТРОФА, КРУИЗ ПО ДЖУНГЛЯМ: ТАЙНА ВАЛЬВЕРДЕ, НЕУВОЛЬНЯЕМЫЙ, ПО ФРЕЙДУ – все сработали выше наших ожиданий. Могу сказать, что все эти фильмы в принципе оказались рентабельными, а рентабельность имеет для нас важное значение. Но, конечно, были и неудачи. Наверное, единственным проектом за два года, который нас по-настоящему разочаровал, могу назвать анимацию ДОЗОР ДЖУНГЛЕЙ 2. При этом она отлично сработала на других видах прав, поэтому в принципе не сильно ударила по нам. Мы любим работать над ошибками и анализируем как успехи, так и провалы. Благо, в нашей компании было не много неудач среди проектов, на которые мы делали ставку. Бывают удачные релизы, где все получается: и дата, и конкурентное окружение, и рекламная кампания удачная, и нейминг, и реклама зарубежного правообладателя, и сам проект, и «сарафан». А бывают фильмы, где по каким-то причинам все сложно. С ДОЗОРОМ мы недооценили, что вторые части анимационных картин могут недорабатывать в прокате. Первая часть ДОЗОРА ДЖУНГЛЕЙ изначально была не очень удачна в прокате, но мы решили, что сможем как-то перевернуть эту статистику и показать, что вторая часть может работать лучше первой. Это наше упущение. Во-вторых, мы подобрали неудачную дату выхода. Одновременно с мультфильмом в прокат вышли три ожидаемых пиратских релиза – БАРБИ, ОППЕНГЕЙМЕР и ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ. БАРБИ и ЧЕРЕПАШКИ перетянули на себя часть семейной аудитории. «Барби» – известнейший бренд производства игрушек для девочек, и, соответственно, семейная аудитория также посмотрела фильм, возможно, даже и не зная о том, что картина совершенно не предназначена для детей.

Расскажите, пожалуйста, о задачах, которые вы ставите перед собой на ближайший год.

В этом году и в следующем у нас выходит множество больших проектов. Кроме уже названных, это комедийный экшн с Джеки Чаном ОПЕРАЦИЯ «ПАНДА». Мы выпускаем классное кино в духе недавнего хита ЭСКОРТНИЦЫ, триллер МИЛЛИОН ЛАЙКОВ. В следующем году представим крупный проект РЕЙС 298 от режиссера ГЕОШТОРМА и от продюсеров ПУНКТА НАЗНАЧЕНИЯ 4. Мы закупили большое количество дорогого контента для того, чтобы показать рынку, что умеем работать не только с арт-мейнстримом, но и с большими крупнобюджетными проектами. Поэтому наша основная задача – выполнить все поставленные цели, проработав какие-то ошибки, и, насколько возможно, поддерживать индустрию, предоставляя качественный контент, конкурентоспособный в том числе и пиратским релизам. Иными словами, задачи все те же – показывать результат, увеличивать выручку и расти.

* Instagram и Facebook принадлежат компании Meta, признанной экстремистской организацией, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Фото: пресс-служба компании Capella Film