Александр Фомин: «Комедия – это не жанр, а интонация»

БК поговорил с режиссером фильма «По барам» о том, как личные истории помогают создавать сценарии

Сценарист Александр Фомин в качестве режиссера дебютировал относительно недавно: его первый полнометражный фильм МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК вышел летом 2022 года. После этого о перспективном постановщике можно было прочитать в основном в новостях кинопроизводства. И вот теперь настало время оценить все проекты, над которыми Александр работал последние два года. 2025-й буквально начался с сериала «Министерство Всего Хорошего», 30 января в прокат выходит комедия про дружбу ПО БАРАМ, а на 6 марта запланирован выход фантастической комедии ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. БК поговорил с постановщиком о том, как личные истории помогают создавать сценарии, почему важно смотреть на мир через монокль юмора и что на самом деле значит «собрать свою стаю».

Поскольку вы являетесь автором сценария комедии ПО БАРАМ, расскажите, пожалуйста, историю создания проекта. Как к вам пришла эта идея? Почему вы решили заняться ею? Есть ли в ней личный след, как это было в вашем дебюте МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК?

Задумка сюжета ПО БАРАМ появилась примерно в то же время, что и МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. У меня был, как оказалось, довольно плодотворный кризис среднего возраста. История во многом основана на моих личных переживаниях. У меня так же, как и у главного героя фильма, есть три лучших друга, с которыми мы вместе с первого класса и всегда были очень близки. Даже когда закончили вузы и начали работать, первое время постоянно устраивали совместные квартирники и бархоппинги. Жизнь менялась, но друзья оставались константой. Однако постепенно, ближе к тридцати, это начало угасать: мы стали все реже видеться, все меньше как будто появлялось общих тем и все больше каждый углублялся в какую-то свою жизнь – в отношения, в семью, в работу. И главное, что никто ни с кем не ссорился, а все происходило естественным путем. Я очень переживал по этому поводу: в какой-то год мы вообще ни разу не смогли собраться. Мне казалось, что все отмазки про работу и семью – это просто отмазки. А через какое-то время, чуть позже, чем мои друзья, я и сам стал замечать, что у меня пропадает мотивация для встреч. Я всегда был аккумулятором, который всех собирает, организует. Но внезапно стало самому неинтересно. И в этот момент я ощутил и грусть, и обиду, и ностальгию – важные для меня люди как будто бы навсегда от меня уходят. И это все совпадает с кризисом взросления, когда ты прощаешься со всем, что было в детстве, в юности. А друзья – последний столп этого периода. Я попытался это как-то внутренне отрефлексировать, и мы с друзьями, что самое главное, смогли этот кризис преодолеть, найти компромисс, чтобы нашу дружбу сохранить. Она продолжается до сих пор!

Мне захотелось придумать историю, которая, во-первых, эту проблему поднимет, во-вторых, поделиться рецептом, как сохранить дружбу и пронести ее из юности во взрослую жизнь. Я общался со многими знакомыми (и мужчинами, и женщинами), все говорят об одних и тех же проблемах: один друг женился, другой по работе переехал, третий – еще что-то… А самое грустное мне сказал папа: «Я последнее время с одноклассниками вижусь только на похоронах». Я подумал, что это актуальная тема, не суперосвещенная, не суперпопулярная, но как будто бы очень близкая многим.

Как сильно ваши друзья могут на вас обидеться, когда посмотрят этот фильм? Насколько биографично вы написали свой сценарий?

Пожалуй, только основа – проблема исчезновения дружбы – взята из моей личной жизни, а остальное – вымысел. Я всегда стараюсь основываться на реальном жизненном опыте. Мои друзья только знают, что я что-то снимал про бары. Они впервые увидят фильм на премьере. Может, в каких-то только нам понятных моментах они себя узнают. Но я очень надеюсь, что им понравится. Будет обидно снять фильм о том, как ты сохранил дружбу, и из-за него же эту дружбу потерять.

Какие темы вы исследовали в фильме?

Это такая же тема, только в новом ракурсе, как была в МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ, – тема взросления и тема дружбы, как она меняется с возрастом. Поскольку я по первому образованию учитель, то знаю, что дружба – это важный фактор становления личности, он важен для детей и подростков, потому что им нужно «найти своих и успокоиться», как говорил Алексей Балабанов. А с возрастом человек выстраивает свой собственный мир – семью, карьеру, и друзья уже не являются фундаментом, как прежде. Хотелось проследить трансформацию дружбы, как она меняется с течением времени, из-за чего может угаснуть и как ее сохранить. Но это все в рамках большой темы взросления: мы рано или поздно перестаем быть подростками и пытаемся стать взрослыми.

Слоган фильма – «Собери свою стаю». Тема найденной семьи была популярна несколько лет назад, но сейчас, кажется, все изменилось, и такие вопросы в сложные времена не стоят на первом плане. Или вы считаете, что эта тема все равно актуальна и привлечет зрителей в кино?

Это смешной факт: герой, кажется, один раз за фильм говорит «мы команда, мы стая», и продюсеры решили сделать слоган «Собери свою стаю». Но я им доверяю, они лучше понимают в маркетинге. Мне кажется, что главная, глобальная проблема, которую рассматривают все подобные фильмы – это человеческое одиночество. И эта проблема всегда будет актуальной. Это самое, наверное, острое ощущение для человека – осознание собственного одиночества перед миром, перед конечностью своего бытия и попытки это одиночество преодолеть. Мы же, как говорит у нас один герой, социальные существа. Вся наша культура построена на социуме, на взаимодействии, на том, что мы иногда ради общих интересов пренебрегаем личными, и в этом всегда была наша сила как вида. Поэтому эта тема вечная, и она будет решаться в фильмах бесконечно, но по-разному: иногда через любовь, через поиск своей второй половинки; иногда через дружбу, поиск своих единомышленников; иногда через карьерные и творческие союзы. Но главное, что когда человек взрослеет, он неизбежно ощущает себя одиноким в этом мире. Даже сам мой фильм – это тоже попытка преодоления одиночества, коммуникация со зрителем. Я делюсь своими проблемами в надежде на то, что зрители это поймут, что у них это откликнется. Творчество – это тоже сублимация и попытка преодолеть одиночество.

ПО БАРАМ – это комедия положений или комедия нравов? На чем здесь строится смешное?

Сейчас редко найдешь чистый жанр. Я этот фильм больше определяю, как и в случае с МОЛОДЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, как лирическую комедию. У меня вообще есть свое отношение к комедии: для меня это не жанр, а интонация. Как мне кажется, в основе современной комедии всегда лежит какой-то другой жанр с точки зрения драматургии. В основе либо драма, либо мелодрама, либо приключения, либо детектив. Например, мой любимый фильм, который я пересматриваю каждый февраль и как раз готовлюсь пересмотреть снова, это ДЕНЬ СУРКА. С точки зрения сценария это очень грустная, депрессивная история, драма человека, который застрял в своей жизни на одном месте. Карьера, отношения, саморазвитие. День сурка – это метафора того, что у него один день похож на другой. Мир вокруг поменять не получается. Но можно поменять свое отношение. И вот тогда День сурка заканчивается и начинается что-то новое. Очень грустная история рассказана с комедийно-ироничной интонацией. Вот так и должна работать комедия с моей точки зрения. Если смотреть на мир немножечко с приколом, то становится чуть легче жить и преодолевать трудности. Поэтому я и называю свои фильмы лирическими комедиями: я беру за основу реальные проблемы, важные, серьезные, которые действительно щемят, которые действительно болят, и рассказываю о них в ироничном ключе, чтобы попытаться «преодолеть трагическое», как говорили у нас на филфаке. Поэтому я делю фильмы не на «комедия положений» и «комедия нравов», а как «драма в комедийной интонации», «мелодрама в комедийной интонации», «фантастический сериал про борьбу добра и зла в комедийной интонации».

В целом, если бы вам пришлось рассказывать о картине человеку, который ничего о ней не знает, как бы вы ее описали? С какими фильмами сравнивали бы по визуалу, а также по персонажам и сюжету? Готовы ли ответить на зрительский или критический вопрос, почему это так похоже на «Квартет И»?

Я очень люблю «Квартет И». Мои родители – кажется, вообще самые главные их фанаты: знают наизусть все фильмы, цитируют их постоянно и по любому поводу. Поэтому я тоже очень хорошо знаком с их творчеством. Конечно, «Квартет И» – во многом первопроходцы и вдохновители того, что в России можно делать интеллигентное разговорное кино. Но таких фильмов, разговорных комедий, очень много. Я их обожаю. Например, фильмы Ричарда Линклейтера ПЕРЕД РАССВЕТОМ, КЛУБ «ЗАВТРАК», РЕЗНЯ, ИДЕАЛЬНЫЕ НЕЗНАКОМЦЫ, работы Вуди Аллена, САТИСФАКЦИЯ Евгения Гришковца, ПРОГУЛКА Алексея Учителя, ИГРА В ПРАВДУ Виктора Шамирова. А еще множество французских разговорных комедий, где несколько героев собираются в одном месте и весь фильм строится на диалогах. Корни разговорной комедии, конечно же, в театре и театральных пьесах.

Но надо сказать, что для своего фильма ПО БАРАМ я специально искал сюжетный движок. Я не хотел делать кино о том, как друзья собрались в баре и просто болтают. Кино получилось довольно динамичное. Там есть экшн, путешествие, драки, концерты, прогулки, встречи, любовные перипетии. Есть общий сюжет с поворотами и кульминацией плюс у каждого персонажа своя линия, свой конфликт и его решение. Мы разгоняемся и идем по истории в очень высоком темпе. Как я презентовал фильм на питчинге: это что-то среднее между О ЧЕМ ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ и МАЛЬЧИШНИК В ВЕГАСЕ, где будут и угар, и веселье, и пятничная Москва, и путешествие по барам, но вместе с тем лирика, рефлексия и жизненные наблюдения.

По вашим ожиданиям, каким зрителям будет интересен фильм?

Мне кажется, что в большей степени это миллениалы, мое поколение, с 25-ти до 40 лет – это, наверное, самый костяк, которому и юмор будет близок, и сюжет, и проблематика. Скорее всего людям постарше, которые это уже прошли и могут сравнить свой опыт и наш, тоже будет интересно. Ну а зрители до 25-ти, которые с этими всеми нашими проблемами еще не столкнулись, может, тоже кайфанут с общей атмосферы, музыки, шуток. Хочется верить!

У вас уже очевидны фавориты среди актеров: Павел Табаков, Ингрид Олеринская, Александр Алябьев. Вам важно иметь «свою стаю» актеров?

Можно, конечно, шуткой ответить, что если вам нужен в кадре пьющий интеллигент, то надо позвать Пашу Табакова. Идеальный выбор! Но на самом деле я, когда начал работать как режиссер, понял, почему многие постановщики собирают свою команду: Уэс Андерсон, Джим Джармуш, Квентин Тарантино часто снимают одних и тех же. Во-первых, потому что кино – это путешествие. Ты выбираешь актеров и отправляешься с ними минимум на месяц в очень сложное, долгое приключение, в котором все очень сильно держится на ваших взаимоотношениях. Ты думаешь: я с этим человеком поработал, я знаю его способности, знаю, что он меня не подведет и со своей ролью справится – возьму его.

Но я люблю открывать и новые лица, и если они проходят, как бы это высокомерно ни звучало, проверку на нашем первом проекте, я обязательно позову их снова. Например, мы с Дмитрием Ендальцевым впервые поработали на сериале «Министерство Всего Хорошего», и я подумал, что для него есть роль в ПО БАРАМ. Есть прекрасный Александр Алябьев, которого я полюбил еще с сериала «Карамора», где был сценаристом, он сыграл там Нобеля, мне очень понравилось, я стараюсь теперь его приглашать. Я знаю, что он сам режиссер, ставит спектакли в театре «а39», но, мне кажется, он прекрасно исполнил свою роль в нашем фильме. Играть пьяного – это очень сложно, но у него получилось. А еще один из четверки – актер, с которым я никогда раньше не работал, но который по своим ролям мне нравился, это Эльдар Калимулин. У него очень важная роль со своей собственной линией. Мне очень понравилось с ним работать, и я надеюсь, что он тоже будет дальше в «моей стае».

А почему в фильме в том числе снялись вы сами? И не просто в эпизоде, как было в сериале «Министерство Всего Хорошего», а во вполне полноценной роли.

Как в «Квартете И»: «Потому что!» На самом деле я понял, что хочу быть вместе с этой компашкой в момент читок. Мы сначала репетировали с каждым актером по отдельности, а перед началом съемок решили собраться вчетвером и пройти вместе весь текст. Я придумал, что мы сделаем, как наши герои: придем в бар, выпьем, прочитаем первую сцену, пойдем в другой бар, выпьем, прочитаем вторую сцену и так до конца, как в сценарии. Будем запоминать состояние, понимать, как герои себя чувствуют после третьей, как – после четвертой, как – после пятой. Это во-первых. А во-вторых, хотелось провести своего рода тимбилдинг. Важно было показать в фильме, что это друзья, что между ними есть реальная «химия», есть свои приколы. И вот мы ходили по барам всю ночь, читали сценарий, фиксировали состояние, и действительно, как мне кажется, нужная «химия» возникла – и у меня с ними, и у них друг с другом. Появились между ними какие-то прикольчики, они поняли, кто как ведет себя, когда выпьет, и фирменный знак персонажей, когда они чокаются, выпивают и дважды стучат об стол, родился во время репетиции. Его придумал Паша Табаков. Он, кстати, сказал, что это были лучшие читки в его жизни (смеется). И когда я с ними вот так походил, порепетировал, мне очень захотелось оказаться в этой компании, пускай пятым, но тем не менее – не смог отказать себе в удовольствии.

Как выстраивается промокампания фильма? Какие ресурсы задействованы? Как она развивается, из каких этапов состоит, что у нее еще впереди?

Ведение промокампании я полностью доверяю продюсерам. Я только помню, как в свое время МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК взял «сарафанным радио», особой рекламы не было, но людям понравилось, они передавали из уст в уста, все прошло хорошо и фильм окупился. Моя надежда снова на «сарафан». И на то, что наша комедия будет отличаться по юмору от новогодних сказок, капустников, что она ориентирована на взрослого зрителя.

В этом году выходит еще один ваш авторский проект, также комедия, но на этот раз – фэнтези, ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. Какие у вас ожидания перед релизом картины? О чем она рассказывает?

В ее основе тоже лежит достаточно личная и печальная история, когда моя бабушка, которая меня воспитала, лежала в коме с аневризмой мозга, ее не стало, и тот период был для меня очень тяжелым. Ощущение потери, ощущение смерти и попытка помыслить, а что же там, по ту сторону. Я понял, что я все равно сейчас не узнаю, а что же там, зато могу выдумать это для себя, чтобы мне, сейчас живущему, было спокойнее. И снова мне хотелось преодолеть трагическое, посмотрев на все через иронию, через юмор, потому что это единственное оружие, которым можно победить страх.

Огромный пласт мирового юмора – юмор черный и юмор про смерть. И, конечно, мне хотелось показать это в противопоставлении с жизнью, исследовать понятие отложенной жизни: что мы откладываем на потом, что такое «потом», что стоит откладывать, а что – не стоит, и наступит ли это «потом». То есть исследование смысла жизни в обстоятельствах того, что существует смерть и она неизбежна. Когда я говорю это, звучит довольно депрессивно. Но у нас получился смешной фильм: и трогательный, и динамичный, с множеством приключений, и вместе с тем – с авторским почерком, как мне кажется, трогательный. Сейчас мы в активной стадии постпродакшна.

Можете ли вы дать авторский синопсис, о чем в итоге фильм? Есть ли какая-то идея, которую вы хотели бы транслировать?

Главный герой, рекламщик, у которого очень развито референсное мышление, очень начитанный и насмотренный, впадает в кому и оказывается в мистическом аэропорту, из которого рейсы летят либо в рай, либо в ад. Поскольку он в коме, то застрял в этом аэропорту и не может никуда вылететь, но все, что он там видит, напоминает его жизнь: что он читал, что видел, что делал по работе. У него винегрет сознания. А главное, что он еще и аэрофоб. Это тоже очень личная история, потому что я тоже боюсь летать на самолетах. Я подумал, что это будет хорошей шуткой, будто все аэрофобы после смерти попадают в аэропорт. А в целом эта история о том, как герой многое откладывал на потом: вот сейчас надо напрячься, сейчас поработать, сейчас потерпеть, и вот потом я заживу. А никто же не знает, когда это «потом» настанет, и настанет ли оно вообще, а мы так живем годами и десятилетиями. На эту тему хотелось порефлексировать. Но, повторюсь, это приключения, комедия с яркой, необычной картинкой.

Вы на этом проекте работали с новыми для себя актерами, не из «вашей стаи». Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали Дмитрия Чеботарева и Никиту Ефремова?

Дмитрия Чеботарева я знаю по «Караморе», где он играл небольшую, но заметную роль вампира. Мне очень понравилось, как он исполнил эту роль, я хотел с ним поработать и поэтому пригласил в ДОРОГУЮ. Никита Ефремов для меня был абсолютно новой единицей, но мы быстро нашли общий язык и начали обмениваться мемами. Из «стаи» есть небольшая роль у Евгения Шварца, которого я всегда стараюсь снимать, если где-то будет хотя бы маленькая подходящая для него роль. Есть Валентина Ляпина, с которой мы подружились на МОЛОДОМ ЧЕЛОВЕКЕ. Валерия Федорович – вообще мой талисман. Она снималась в моем дипломном фильме: я – студент, снимаю короткий метр, а она уже блистала в «Кухне» и согласилась сыграть у меня бесплатно. Я ей безумно благодарен и всегда стараюсь ее приглашать.

ДОРОГАЯ задействует сложные технологии Unreal Engine. Как они влияли на работу? Как сказались на характере и настроении фильма?

Это довольно интересная технология, которая только развивается, когда для создания локации мы используем не зеленый экран, а уже готовую картинку на экране. То есть мы сразу в кадре уже видим эту фантастическую локацию, а не дорисовываем ее потом на посте. В этом есть и свои плюсы, и свои минусы. Плюсы в том, что оператор сразу видит готовую картинку и под это выстраивает свет и кадр. Актер сразу оказывается в локации, ему легче войти в предлагаемые обстоятельства. Ну и техническая особенность в том, что это пространство может быть живым. То есть локация может трансформироваться на наших глазах, перетекать из одной в другую, раз это мир в голове героя. Для продюсеров большой плюс в том, что эта технология экономная, потому что не приходится рисовать графику покадрово, а пространство заранее нарисовали и мы в нем работаем. Это также оптимизирует процесс. Минусы в том, что это еще достаточно новая технология, и ее именно так еще никто не использовал. Ее использовали в качестве фонов. Эта же команда делала ВОЗДУХ, «Челюскин. Первые», и она использовала экраны для создания реальных локаций: неба, воды, Арктики. Она никогда до этого не рисовала выдуманную фантастическую локацию, которой не существует. Например, наш выдуманный аэропорт, по сюжету, сконструировал Гауди, в реальности же его неоткуда подсмотреть – его можно только самим придумать. У нас были также и огромные физические декорации, наш художник-постановщик поработала архитектором буквально, создавая залы ожидания, бары, кабинеты, опираясь только на художественные референсы.

Технически у этих экранов есть свои ограничения по съемке. Экран не может стоять на 360 градусов. Он может покрывать только одну сторону. И если мы снимаем диалоговую сцену, то у нас фон есть только у одного актера. Чтобы снять реакцию и ответы второго актера, нужно передвинуть все декорации, поменять картинку на экране и переставить свет. Это занимает минимум сутки, а то и больше. Таким образом получается, что одну сцену, которую в реальных декорациях можно снять за два часа, с экранами мы снимаем два дня. А если у нас три героя и три стороны – то три дня. Кроме того, нужно очень точно рассчитать, как поставить свет, камеру на правильном расстоянии, чтобы они не заходили за границы этих экранов. Каждый кадр – словно задачка по геометрии со звездочкой. Но наш оператор-постановщик Наталья Макарова со всем этим справилась.

И ПО БАРАМ, и ДОРОГАЯ – комедии, в российский прокат за последнее время их выходит очень много. Чем эти два проекта выделяются на фоне остальных? Есть ли у вас планы и дальше работать в этом жанре?

Я частично уже ответил на этот вопрос. Конечно, кино – это эскапизм. Желание зрителя прийти, на два часа забыть о своих проблемах и выйти из кинотеатра в хорошем настроении. Поэтому комедии всегда будут актуальны, как и сказки, как и приключения. Но если в основе этих комедий будет крепкая история, драматичная, мелодраматичная, детективная, не важно, то они не будут надоедать и чувства перенасыщения тоже не будет. Мне хочется работать и с историческими фильмами, и с приключенческими. Сейчас я как раз пишу сценарий приключений, например. Но я все равно буду стараться делать это в ироничном ключе, хоть и с лирикой, и с серьезными темами. В этом есть, наверное, моя миссия – дать зрителю монокль прикола, в который он глянет на мир, и ему станет чуть полегче.

Недавно на Okko вышел ваш сериал «Министерство Всего Хорошего», где вы были режиссером, но не сценаристом. Насколько сложнее было работать не со своим материалом?

Я оказался в необычных обстоятельствах: раньше я сам писал сценарии, а кто-то другой по ним снимал. А тут получилось наоборот. Но нам легко удалось найти общий язык с Александром Цыпкиным. Я тоже корпел над сценарием «Министерства», но всегда при этом созванивался с ним, все обсуждал, пытался понять, почему ему важны те или иные моменты, проговаривал все возможные изменения. Проработав долгое время сценаристом, я никогда не буду повторять ошибки многих режиссеров, которые считают себя самыми умными и переделывают текст, даже не понимая до конца заложенный туда смысл. Сценаристов надо уважать. Они дают работу всей индустрии. Мне нравится, что сериалы дают возможность создания целой вселенной. Что в «Караморе», что в «Министерстве» мне хотелось создать целый открытый мир со своими правилами, историей и эстетикой.

Как вы оцениваете релиз проекта и зрительскую реакцию на него? Что в целом думаете об этом сериале?

Это мой первый сериал, над которым я работал целых два года, начиная со сценария и заканчивая долгим постпродакшном – и вот он наконец вышел! Первый по просмотрам в праздники и после них, очень много положительных отзывов. Я очень доволен. Конечно, выводы о том, что и как можно было сделать лучше и точнее, тоже имеются. Я получил колоссальный опыт.

Фото: личный архив спикера