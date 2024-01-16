Алексей Герман-младший: «Разница у «Воздуха» с «Дюнкерком» только в том, что у нас не было настоящих самолетов»

Алексей, мы с вами встречаемся для того, чтобы обсудить ВОЗДУХ, однако в начале нашего разговора я не могу не спросить вас о другом вашем проекте, документальной картине «Архитектор: История Алексея Германа и его фильмов», который 9 декабря появится в онлайн-кинотеатре Start. После его показа на фестивале «Послание к человеку» в Санкт-Петербурге вы стали едва ли не самым обсуждаемым человеком в российской киноиндустрии из-за скандала с участием в фильме Антона Долина* как режиссера и отсутствием его имени в титрах. Сам Долин* написал, что его имя убрали из титров без его ведома. Как бы вы могли прокомментировать эту ситуацию?

* Признан в России иноагентом.

Я не знаю, что сказать. Я растерян, я очень подавлен. Антон был мне другом. Скажу коротко: его слова настолько же далеки от действительности, насколько это вообще возможно. Я не знаю, зачем он обманывает тысячи людей. Бог ему судья. Я думаю, что это был заказ для удара по ВОЗДУХУ в Токио. Все слишком совпадает по времени. Все было срежиссировано. И это сработало. О скандале знали. Ложь удалась. Мы могли бы выиграть в любом суде, в любой стране, я порой думаю об этом, но, с другой стороны, понимаю, что будет лишь новый повод для выставления себя жертвой событий, которых в реальности не было. Не знаю. Может, придется и засудить их компанию. Я судиться умею и люблю. Но меня останавливает то, что я всегда очень уважал и любил Антона. Даже сейчас я не хочу причинять ему ущерб. Я помню и скорблю по нашей многолетней дружбе.

Мировая премьера вашего фильма ВОЗДУХ состоялась в конце октября в рамках основного конкурса 36-го Токийского международного кинофестиваля. Вместе со съемочной группой вы летали в Японию для того, чтобы представить картину и пообщаться со зрителями. Однако фильм не получил на фестивале никаких наград. С чем, на ваш взгляд, это связано? Каковы ваши общие впечатления от фестиваля?

Если честно, то мы ничего не ожидали, на мой взгляд, уже победа, что фильм взяли. Мы не могли ничего получить в нынешнем историческом моменте, и понимали это еще до приезда. С первых дней было понятно, что отношение к нам у фестивальной публики очень настороженное, что с нами боятся общаться. Но фильм при этом прошел просто великолепно. Зал смотрел завороженно, никто не выходил, все сопереживали, потом подходила масса простых японцев. Показом я очень доволен, а результаты фестиваля были предсказуемы. Любая награда для русского фильма сейчас была бы политическим заявлением жюри и фестиваля, что привело бы для них к репутационному ущербу. Фестиваль и так проявил огромные достоинство и смелость, что взял наш фильм.

Наш разговор о ВОЗДУХЕ я хотела бы начать с самого финала вашей картины, где вы посвящаете ее всем женщинам, которые воевали либо так или иначе участвовали в войне. В Великой Отечественной, по разным данным, участвовало более миллиона советских женщин, их истории почти не рассказаны. Есть документальный фильм У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО о подвиге женщин на войне и написанная на его основе одноименная книга Светланы Алексиевич, за которую она получила Нобелевскую премию. И это - то немногое из документальной прозы, что свидетельствует о подвиге советских женщин во время Второй мировой войны. Расскажите, почему вы решили говорить именно о женщинах на войне? Почему для вас важно было рассказать эту историю? К каким источникам вы обращались, когда писали сценарий?

Как ни странно, мы вообще знаем про войну одновременно очень много и очень мало. До сих пор точно неизвестно, сколько людей погибло. Нет точной статистики по первым годам войны, по партизанским отрядам, очень многое сокрыто. Называют цифру в 27 миллионов, но и по поводу нее идут споры – она может быть и больше, и меньше. Неизвестно, сколько женщин воевало. Меня немного смущает вопрос об источниках. Обычно режиссеры говорят о том, что изучали множество источников, а потом выясняется, что в фильме все неверно: погоны использованы, когда их еще не ввели, танков такой модификации в то время еще не было, фронты были не там.

Собственно говоря, мы шли по нескольким направлениям. Во-первых, восстановили по историческим хроникам, фотографиям, воспоминаниям хронологию событий: где были женские подразделения летчиц, в каком году они начали воевать, в какие полки попали, потому что были не только женщины-истребительницы, но и бомбардировщицы. Во-вторых, посвятили много времени изучению материально-технической области для того, чтобы хорошо в ней ориентироваться и понимать, не только, как был устроен авиационный полк, но и какие самолеты существовали, как менялись их модификации по ходу войны. Какие использовались прицелы, какая была связь. В-третьих, изучали по большому корпусу художественной и нехудожественной литературы конкретные периоды войны, начиная от «Окопов Сталинграда» Виктора Некрасова и прозы Даниила Гранина, заканчивая военной поэзией.

Как вообще появилась идея снять фильм о военных летчицах?

Идею мне предложил один товарищ. Я отказывался, потому что не понимал, как воплотить ее технически. Фильм нужно было сделать на высоком уровне, а в нашей стране, если честно, в последние годы не очень получалось снимать сцены с самолетами. Поэтому нужно было найти технологическое решение для съемок. По сравнению с фильмами коллег о военно-воздушных силах ВОЗДУХ сделан по радикально другой технологии. Я пытался делать ровно противоположное тому, что делали все последние годы фильмы, выходившие в прокат. Нам не только удалось найти в истории эмпатию, чувственность и драматизм, но мы сделали фильм хорошо технически. В этом я был не уверен и долго думал, как это снять. Я хотел передать гравитацию и фотореалистичность происходящего. Боевых сцен в фильме больше 30 минут, включая бомбардировки, то есть почти четверть фильма связана с воздушными боями либо со сценами в Сталинграде. Это радикально иначе, чем, например, в ДЕВЯТАЕВЕ, где только две сцены с воздушными боями, если их в принципе можно назвать таковыми. Я не верю во многие технические решения нашего кино, потому что они, на мой взгляд, смотрятся хуже, чем в каких-то крупных американских проектах. Они воспринимаются как дешевая либо не очень осмысленная анимация.

Поговорим о производстве картины. За время съемок вы столкнулись с серьезными сложностями, когда продакшн нужно было перезапускать заново из-за аномальной погоды в Питере, карантина, невозможности снимать реальные самолеты за границей (в России нет «Мессершмиттов» и «Яков»), изменения цен и других сложностей. Можете ли вы рассказать подробнее обо всех преградах и о том, как изменился бюджет картины по сравнению с изначальными цифрами?

Перед съемками мы столкнулись с определенными сложностями, связанными с тем, что наши представления о том, что мы можем использовать для съемок этого фильма, оказались несколько далеки от действительности. Я хотел снимать реальные самолеты. Выяснилось, что в России нет никаких самолетов нужной нам модификации – тем более летающих. То есть нам не с чего было их восстанавливать и копировать. Выяснилось, что нет летных комбинезонов. Были только какие-то бутафорские, смешные, нелепые комбинезоны. То есть то, что мы когда-то видели прекрасно сделанным в фильме ТОРПЕДОНОСЦЫ, не сохранилось, и Лене Окопной, художнику картины, пришлось это восстанавливать. Выяснилось, что почти нет соответствующих тому времени гимнастерок – не моделей из 50–60-х годов, которые теперь выдают за военные. Нам все же удалось преодолеть эти проблемы.

Еще одной трудностью стала аномальная погода. Картина должна была быть зимней. Мы начали снимать 12 января 2020 года, а в ту зиму снега не было вообще. Мы должны были снимать на аэродромах на берегу Финского залива, были готовы самолеты. К тому моменту мы с большими сложностями изготовили 10–12 моделей «Яков», не считая «Мессершмиттов». Эти самолеты должны были выдерживать подъемы на гимблы (устройства, позволяющие легко двигаться по разным траекториям, имитируя невесомость или полет) для того, чтобы вертеться. Мы с этим справились, вышли на съемки. А льда не было, начались шторма, нас сносило, затапливало, ломало самолеты. Такого, чтобы не выпал снег за всю зиму, на моей памяти не было никогда. Только мы справились, нашли в Европе настоящие самолеты, только договорились их перекрасить, была готова группа – началась пандемия ковида. К этому моменту была снята часть материала и работала огромная группа. Мы остановили фильм, а когда съемки стали возможны, натуры уже не было, так как наступило лето. Через паузу происходит полный перезапуск.

Заканчивается ковид – начинается взрывной рост цен на производство. За фактически пять лет производства с потерями от ковида, то есть полной остановкой, перезапуском через год с новой группой и изменением технологии съемок в целом, потому что мы не смогли снять настоящие самолеты в Европе, и где-то их пришлось заменить, а где-то – переделать современные, произошел рост бюджета. Сумму озвучивать не буду, но это справедливый рост. На момент запуска и до всех неприятностей ориентировочный бюджет составлял 450–500 миллионов рублей – это не космическая сумма.

Вашими партнерами по производству стали «Кинопрайм», Фонд кино, Первый канал, «Амедиа Продакшн», «Ленфильм». Насколько сложно было привлечь финансирование всех этих структур? Много ли придется возвращать?

Конечно, в бюджете использована часть возвратного финансирования, часть безвозвратного. Константин Эрнст с самого начала участвовал в проекте. Я предложил ему фильм, и он его заинтересовал. Мы уже сотрудничали при создании ДОВЛАТОВА. «Кинопрайм» присоединился через год. Мы благодарны Фонду кино за поддержку. Там мы получили безвозвратные средства. Увидев материалы со съемок, где-то на середине продакшна присоединилась «Амедиа». Комитет по культуре города Санкт-Петербурга очень помог. «Ленфильм» присоединился в начале, студия помогала частично с арендой транспорта, помещением для группы, реквизитом, костюмами.

История про женщин-летчиц очень трогательная и важная, она сделана в соответствии с сегодняшними тенденциями мирового кинематографа, где принято говорить о женщинах в современном обществе и в историческом контексте. Вы написали сценарий совместно с Еленой Киселевой, которая много работала с Андреем Кончаловским. Как строилась ваша работа над сценарием? Можно ли сказать, что Елена отвечала за женскую линию в фильме?

Мы работаем совместно: что-то привносит она, что-то привношу я, мы обсуждаем. Если ты не совсем идиот и обладаешь какими-то компетенциями и желанием снять кино, то довольно сложно не найти эмоцию, правду, сопереживание в истории взросления молодых девушек-воинов, их обретения любви, понимания жизни, смелости, умения воевать и в некоторых случаях – героической гибели. История изначально строилась как путь воина. Условно это СЕМЬ САМУРАЕВ. Далее стояла задача выстроить историю, сделать так, чтобы она держала зрителя. Мы показывали фильм на этапе монтажа множеству разных людей и пытались добиться того, чтобы при достаточно большом хронометраже история не отпускала зрителя. И на этапе сценария было важно сделать так, чтобы не пропадала энергия. Это многосоставная вещь, которая заключалась в бесконечных обсуждениях с Леной того, какой герой выживет, а какой – нет, как выживет и как погибнет. Мы бесконечно по-разному героев спасали и бесконечно искали разные способы их убийства, пытались находить более кинематографические. Они и тонули, и сгорали. Потом от этого отказывались. Далее мы обсуждали, где мы врем, а где не врем. Где-то мы врем технически, потому что использованная в фильме модификация самолета в реальности появилась через пять месяцев, но зато там было видно заднюю полусферу, и можно было делать более эффектные, кинематографичные кадры.

Для вас как мужчины не было проблемы в создании женского мира в картине?

Огромное количество женщин работало над созданием картины. Изначально в этом и был во многом смысл: делать в значительной степени женский фильм усилиями его создательниц-женщин. Мне казалось это правильным и дающим какое-то накопление энергии. В этом нам помогала художник-постановщик Лена Окопная, которая продумывала костюмы героев. Кроме Константина Плотникова, операторами фильма были Юлия Галочкина и Наталья Макарова. Также в нашей команде художник по гриму Наташа Раткевич и директор Лена Белкова.

В фильме девушки говорят о том, что об их подвигах не пишут в газетах, они как будто невидимы для постороннего взгляда. На протяжении всего повествования в них не верят, их упрекают в ненужности и пытаются всячески унизить. Откуда, на ваш взгляд, это пренебрежительное отношение к женщинам на войне? Ведь к тому времени уже свершилась революция, которую начали российские женщины, прошла одна из первых в мире волн феминизма, Первая мировая война, и везде участвовали женщины. Тем не менее, они постоянно сталкивались с унижением во время своего пребывания на фронте.

Женщины действительно сталкивались с таким отношением. Пилоты-мужчины в картине не верят, что девушки могут воевать. Это такие пацанские глупости. В составе ВВС доля женщин была крошечной, но летчицы так же успешно сбивали противников, гибли. Самым успешным летчиком-истребителем времен войны стала героически погибшая советская летчица Лидия Литвяк. Тем не менее, по законам драматургии для того, чтобы герой стал героем и победил, он должен не только бороться с обобщенным антигероем, но ему приходиться преодолевать трудности, в него не верят, сомневаются в его способностях.

Все это основано на довольно распространенных негативных общественных стереотипах по отношению к женщинам.

Они действительно распространены! Но для меня эти стереотипы не существуют, именно поэтому этот фильм делали женщины. Когда моя жена Елена Окопная начинала путь художника-постановщика, очень многие скептически к этому относились, в том числе потому, что она женщина. Когда моя мама Светлана Кармалита начинала путь сценариста, то сталкивалась с тем же самым. Даже в советские времена. Другое дело, что я не преувеличивал бы сексизм в Советском Союзе по сравнению с Европой и США. Избирательные права женщин в СССР появились раньше, чем во многих странах. И до войны в СССР были выдающиеся женщины-летчицы. Я не склонен преувеличивать проблему равноправия полов в Советском Союзе. Наверное, были какие-то сложности, но по сравнению с Европой женщины в нашей стране обладали бόльшими правами. Естественно, были какие-то предубеждения. Какие-то предубеждения существуют и до сих пор. Любой женщине в профессии – будь-то оператор или звукорежиссер – приходится что-то доказывать. Хотя я не вижу в этом каких-то больших проблем и преувеличений в России. Я немного содрогаюсь от феминитивов – «режиссерка», «актерка» – и не считаю, что в современной российской киноиндустрии эта проблема так уж существенна.

Если бы российская киноиндустрия была устроена чуть по-другому, этот фильм должна была бы снять женщина. Но женщины-режиссеры в России не снимают крупнобюджетное кино, им не дают средств на создание масштабных блокбастеров, и они существуют в нише авторского и документального кинематографа.

Если бы у меня был миллиард, я дал бы его какой-нибудь прекрасной женщине, чтобы она сняла блокбастер (смеется). В таких нюансах я не ориентируюсь. Я начал снимать большие сложные исторические фильмы двадцать лет назад.

Вы сняли один из самых воодушевляющих российских фильмов про женщин на войне за последние годы, и при этом вы мужчина. Вы феминист, Алексей?

Я не знаю, что такое феминист. Я нормальный человек, и не считаю, что женщина должна сидеть на кухне и восхищенно на меня смотреть. Наверное, в этом есть своя завлекательность, но я не уверен, что мне было бы интересно с этой женщиной, и это было бы интересно самой женщине. Это вообще не предмет моего размышления. Фильм рассказывает про то, как девушки пробивали себе дорогу, про то, что они должны были доказать свою состоятельность. Все, что мы с Леной Киселевой задумали при написании сценария, мы воплотили на экране. Высказывание завершено. Для меня нет никакого значения, какого пола человек, вероисповедания, национальности, с кем он живет. Очевидно, в каких-то моментах женщинам приходится больше доказывать, но для этого есть художественные высказывания.

Светлана Алексиевич в своей книге пишет, что когда мужчины возвращались с фронта, их встречали как героев, а женщин часто унижали и в тылу, намекая на то, что они были «походными женами» для воевавших мужчин. При этом подвиги женщин в расчет никто не брал. Или вообще о них не было принято говорить. У вас есть в фильме эпизод с попыткой изнасилования, есть несколько эпизодов, где молодые девушки из разных слоев общества говорят о том, как их насиловали в детском доме или в приюте. И это чудовищные истории, которые существуют как бы параллельно основной линии повествования, но никуда не уходят. Летчицу-истребителя, одну из лучших, мужчина обвиняет в том, что ее взяли для красоты, а затем пытается изнасиловать. Откуда это скотское, неуважительное отношение к женщине, которая уже всем все доказала?

К сожалению, это распространено. Я знаю очень много женщин, у которых были подобные проблемы, и знаю много женщин, которые несколько гиперболизируют случившееся. Для одной из героинь это важная составляющая истории формирования ее характера. И важно, как она наказывает этого человека за содеянное. Обратите на это внимание. Это важный социальный аспект и важная драматическая история для фильма. Когда-то советские режиссеры были абсолютно потрясены, когда голливудский режиссер в ответ на вопрос, что такое режиссер, ответил, что он рассказывает истории. А наши режиссеры говорят, что ставят проблемы. Вы меня спрашиваете как советского режиссера, ставящего проблемы, а я хочу рассказывать истории.

Но история не может быть без проблем.

Правильно. Поэтому для меня есть миллион нюансов фильма – есть части характера, драматургии, ощущений, безусловно, артикуляция важных для людей вещей. Мне важна драматическая история каждой героини. Мне важно, как летают самолеты и как они взрываются. Лене важно, как она сделала костюмы и декорации. Это все одинаково важно. Потому как я глубоко убежден, что нормальное кино многосоставное. В нем должно быть не только драматическое, но и смысловое напряжение. Оно должно быть энергетически заряжено, и эти энергии должны соприкасаться, высекать какие-то искры. Это все должно двигать повествование. И это все можно делать абсолютно в хорошем, прекрасном драматическом кино, в том числе, в арт-мейнстриме. И это нужно делать.

Понятно, что в фильме есть ваше четкое высказывание и про женщин, и про Великую Отечественную, но с учетом того, что картина была задумана до многих событий, которые произошли с нами за последние несколько лет, как вы считаете, есть ли у зрителя в современной России потребность смотреть масштабный и во многом очень тяжелый фильм о войне?

Большое спасибо, что вы сказали слово «тяжелый», чтобы кинотеатры никогда не взяли фильм (смеется). Да не такой он тяжелый. И думаю, такая потребность есть. Мы были очень озабочены, с одной стороны, тем, чтобы человек «въезжал» в этот фильм, с другой стороны, тем, чтобы рождалось ощущение сопричастия, присутствия и некой документальности, реалистичности событий, воздушных боев и обстановки военного быта. С этим, собственно говоря, было связано огромное количество производственных сложностей. Мне казалось, что мир выдуманных рисованных комиксов постепенно истончается и исчезает. Думаю, сейчас как раз пришло время фильмов не пошлых, пластиковых и глупых, а тех, которые, наоборот, довольно честно говорят о войне, о человеке на войне, о плохом и хорошем в нем, о его страхах – и делают это искренне. Сегодня мы все живем в мире Telegram и YouTube-роликов и видим, как происходят события на самом деле. Этот опыт, когда мы все сопричастны к перестройке и к рождению какого-то нового мира и новой реальности, которую мы постоянно видим в трансляциях, дает новое измерение для военного кино. Все то, чем режиссеры раньше так гордились и о чем снимали комиксы или фильмы с компьютерной графикой, умирает, потому что выглядит фальшиво. А мы клали жизнь, чтобы фальши не было либо ее было мало, и мне кажется, что отличие нашего фильма о войне в том, что его пространство минимально выдумано.

В фильме было воссоздано шесть воздушных боев при помощи компьютерной графики и комбинированных съемок. Расскажите, кого вы выбрали для реализации ваших замыслов? Сложно ли было найти компанию, которая соответствовала бы вашим высоким стандартам?

Ознакомившись с отечественными достижениями в области компьютерной графики и проведя определенные калькуляции, мы поняли, что это выглядит плохо, а если выглядит хорошо, то настолько дорого, что значительно дешевле снимать настоящий самолет. Соответственно, изначально мы решили проецировать фон, снятый с прикрепленных к самолетам камер, на систему LED-экранов, а не привлекать дорогую компьютерную генерацию. Далее нам было необходимо спроектировать специальный гимбл, который поднимал бы самолет и вертел бы его. Я ставил задачу сделать так, чтобы кабина кренилась под воздействием гравитации, вибрировала и чтобы физика тела человека внутри самолета была настоящей. Не должно было быть чистого прозрачного компьютерного изображения, то есть не должно было быть «зеленки» (хромакея) при съемках. А мы снимали огонь в кабинах и живые облака. То есть изначально я выбрал более сложную технологию. Было много вариантов, как ее реализовать, но от съемок на хромакее мы отказались сразу по причине того, что эта технология устарела, является дорогой и бессмысленной, в ней нет жизни. Именно поэтому на самом деле ТОП ГАН: МЭВЕРИК снимали в значительной степени в самолетах. Далее мы рассматривали возможность снимать с LED-экранами либо размещать камеру внутри самолетов и только фрагментарно захватывать лица.

Мы сразу поняли, что бомбардировки и пролеты самолетов над артистами вместе со взрывами будем снимать без компьютеров, потому что аренда настоящих самолетов стоит радикально дешевле графики. Можно взять четыре относительно современных «Як-52», впоследствии доработать их в графике, чуть видоизменить хвост, стереть шасси, сделать небольшое декорирование и снимать с определенных ракурсов: снизу, когда он пролетает над героями, когда он проходит сквозь взрыв, сквозь дым, ниже над землей. Четыре самолета на весь день стоят кратно дешевле, чем один кадр компьютерной графики. На снятых с земли кадрах, когда пролетает настоящий самолет, дым видоизменяется, происходит его турбулентность. Люди внизу по-настоящему вжимаются в землю. Такое стоило бы в графике космических денег, и неизвестно, возможно ли в России сделать это качественно и живо. У самолетов есть вес, траектория их движения в воздухе не подчиняется законам компьютерных художников, а обладает своей физикой, которую практически невозможно воспроизвести на компьютере.

На крупных планах пролета самолетов мы изначально решили, что будем искать настоящие самолеты, потому что это тоже дешевле, чем компьютерная графика. До ковида съемки за границей двух самолетов, «Яка» и «Мессершмитта», в достаточно большом объеме стоили радикально дешевле, чем если бы мы их рисовали. А их же потом можно размножить. Плюс это настоящие самолеты. Но этого не случилось. Опять же, устаревшие технологии не могут точно передать полет.

Вы можете посмотреть китайский фильм за 100 миллионов долларов с компьютерными самолетами, и вам будет казаться, что они нарисованы, потому что такие вещи фактически невозможно передать, это под силу небольшому количеству американских компаний. В полете самолета миллион нюансов – у самолета есть колебания, он скользит по воздуху. Тогда мы решили снимать модели. В съемках принимали участие чемпионы мира по авиамоделированию. Так же во многом сделан ДЮНКЕРК. Разница у ВОЗДУХА с ДЮНКЕРКОМ только в том, что у нас не было настоящих самолетов. Продюсеры запрещают мне сравнивать ВОЗДУХ с ДЮНКЕРКОМ, но я считаю, что они неправы, потому что в нашем фильме что-то сделано даже лучше. К примеру, в ДЮНКЕРКЕ порой не двигается земля.

Компания XOVP, которая занимается графикой, LED-экранами и созданием искусственных миров, соединила проекцию на экраны и построенные Федором Журовым гимблы. Нам был необходим достаточно большой и высокий экран, который позволил бы снимать самолет, поднимающийся на огромную высоту и способный совершать все маневры. Проблемой было сделать так, чтобы края экрана не виднелись, поэтому его высота достигала 12 метров, а длина – 20 метров. Он был полуизогнутый, сверху и сзади также были расположены экраны. Еще мы хотели, чтобы в кабине пилота в очках и на стеклянных поверхностях отражалось небо и были блики. Правда состоит в том, что когда вы сидите в кабине, то между небом и человеком есть множество мелких отражений и искажений, которые дает стекло. Это невозможно либо очень дорого сделать на хромакее – а выглядеть будет искусственно. Также в фильме есть сцены с пожаром в кабине и подбитым самолетом на фоне экранов, должна была быть пиротехника между проекцией фонов и самолетами. Компания XOVP предложила интегрировать в эту часть компьютерную графику. На базе игрового движка Unreal Engine они разработали алгоритм движения самолета, движения трассеров, моделей, чтобы это все жило, чтобы фактически тот материал, который мы снимали без доработок, внутри кабин, происходил сразу. Другое дело, что у нас возникли проблемы с вибрациями камер. На 5-6 видов самолетов были установлены разные камеры, снимавшие фоны, которые потом проецировались на экраны, и затем в эти фоны сходу внедрялась компьютерная графика.

Следующая компания, Trehmer, делала нам замену некоторых самолетов в компьютерной графике. В какие-то моменты нам все-таки пришлось ее использовать, например, на общих планах. Но самолеты были нарисованы специальным способом: сначала мы снимали настоящие «Як-52», а потом полностью заменяли их в компьютерной графике, повторяя траекторию и физику движения, покачивание крыла, заносы корпуса. Проблема российского кино о летчиках состоит в том, что самолеты там летают, как не могут в жизни, как будто они движутся по рельсам. А самолеты плывут в воздухе и их часто заносит. Смысл был в том, чтобы максимально передать фотореалистичность движения полета.

Плюс на съемках случались всякие моменты: аварийные посадки, обледенение самолетов, на которых стояли камеры, на съемках воздушных сцен бомбардировок самолеты проходили низко, и у них пробивались крылья. Очень много неприятностей было связано с закрытием воздушных пространств, сложностей с разными самолетами. Все это требовало больших вычислительных мощностей, не всегда их хватало, тем не менее, учитывая довольно большой объем воздушных сцен, мне кажется, это все более или менее сложилось.