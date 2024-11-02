Дина Годер:​​​​​​​ «В молодой российской анимации идет уход от сказочности к реальным проблемам»

Программный директор Большого фестиваля мультфильмов рассказала БК о конкурсной программе этого года и о развитии современной авторской анимации

25 октября в Москве стартовал XVIII Большой фестиваль мультфильмов. Крупнейший российский анимационный смотр продлится до 5 ноября, а с 8 по 17 ноября он будет доступен онлайн по всей России. В программе фестиваля представлено более 400 работ из 26 стран. Конкурс проходит в трех категориях: короткометражные, полнометражные работы и национальные проекты. Фильмом открытия стал ШТОРМ режиссера из Китая Яна Чжигана, стилизованный под традиционные китайские рисунки тушью. Фестиваль проходит при поддержке министерства культуры, стратегическим партнером выступает киностудия «Союзмультфильм». Программный директор Большого фестиваля мультфильмов Дина Годер рассказала БК о конкурсной программе этого года и о развитии современной авторской анимации.

Большой фестиваль мультфильмов проходит в восемнадцатый раз. Каким он получился в 2024 году? Отличается ли чем-то от предыдущих фестивалей?

Отличается буквально всем: мы столкнулись с новыми вызовами в условиях изменившихся отношений с зарубежными странами, поэтому ищем новые подходы ко всем и возможности собрать программу в текущих обстоятельствах, показываем новые фильмы, иначе структурируем программу, например, тематические блоки теперь входят в конкурс. Очень многое меняется каждый год. Особенно если сравнивать с прошлым годом, когда совсем не было средств и мы провели только детский международный конкурс. Теперь объем программы восстановился.

Расскажите, пожалуйста, о международной и российской программах этого года. Есть ли в них какие-то отличительные черты?

Международной программой мы очень гордимся, мне кажется, она получилась отличная. В ней очень много хитов мировых фестивалей, которые я мечтала показать нашим зрителям. Мультфильм «27» побеждал по всему миру и попал в шорт-лист «Оскара», «Персебес» получил в этом году Гран-при в Анси. «Голос сирен», «Красавцы», «Сексуальная жизнь моей матери» – хиты текущего года. В целом среди особенностей международной программы могу отметить увеличившийся хронометраж фильмов (минут 15–20, а раньше это было редкостью), поэтому и сами программы длиннее обычного. Много нарративных картин с очень интересными историями. И заметно больше профессионального кино, нежели студенческого, которое составляет примерно треть. Обращаю на это внимание, поскольку программы у нас смешанные и сразу этого не видно. А в национальном конкурсе ситуация противоположная. Так сложилось, что среди самых активных режиссеров среднего поколения не много. И вперед выходят студенты, чьи работы составляют почти половину программы. Причем бόльшая часть их фильмов – учебные работы в частных школах и на интенсивах, то есть совсем коротенькие фильмы длиной около минуты.

В фестивале принимают участие аниматоры не только из Азии, но и из Европы и США. Они сами присылали заявки или вы их приглашали? Насколько в целом сейчас сложно фестивалю в Москве заполучить участников из европейских стран?

Кто-то сам присылал, кого-то мы приглашали, если это был яркий фильм, который я видела на фестивалях, но в заявках его не было. Тут общего правила нет. Конечно, проблемы есть и с участниками из Восточной Европы, большие студии свои фильмы не дают. Я понимаю, что для них неучастие в российских проектах – вопрос репутации внутри страны, и не уговариваю. В остальном с участниками из Западной Европы и США ситуация персональная: решение принимают режиссеры, если у них есть сомнения, их можно обсудить.

Отдельная программа посвящена документальной анимации. Какие темы сейчас интересуют участников конкурса? Что в их фильмы привносит формат анимации?

Документальных программ на фестивале две – анимадок есть и в международном конкурсе, и в национальном. Фильмы очень разнообразные, и в этом тоже наша цель как фестиваля, продвигающего анимадок: работа с реальностью может идти на разных уровнях, разными способами и с разными подходами. В международной программе есть главные документальные хиты последнего времени. Там речь и про семью, и про национальную идентичность, и про память, исторические травмы, тело, болезни и многое другое. Конечно, анимадок часто выбирает острые темы, но не только их, и по картинам из российской программы это тоже видно. Есть фильмы-наблюдения, фильмы-воспоминания, фильмы-размышления, связанные с какими-то волнующими автора проблемами, иногда довольно неожиданными. В российской программе, например, представлен проект о том, как трудно проснуться, или о том, как эхолокация помогает слабовидящим людям. И в российской, и в международной программах имеются картины, исследующие место, где мы живем – страну, город, и каждый это делает по-своему. Анимация дает автором много свободы, сжимает время, играет с метафорами, многое решает через ритм и дизайн.

Какие темы интересуют женщин-аниматоров из программы «Женский взгляд»?

Существует много актуальных и нерешенных тем, связанных с женщинами и снятых женщинами, которые важны для таких программ. Среди них насилие, независимость, разные аспекты телесности, материнство, взаимоотношения матери и дочери, любовные истории.

Расскажите, пожалуйста, о динамике количества работ, присылаемых на Большой фестиваль мультфильмов. Как она менялась в последние годы – в пандемию и после февраля 2022-го?

Не уверена, что можно авторитетно говорить о тенденциях, поскольку наш фестиваль стал конкурсным (в смысле фильмы начали подаваться на конкурс и появилось жюри) только в 2020-м, во время пандемии. Так что трудно сказать о какой-то наглядной динамике в подаче. В прошлом году мы получили меньше фильмов, поскольку сделали ограничение: только детский конкурс. В этом году их стало больше. Но, конечно, в другой ситуации можно было бы ждать более резкого роста интереса к фестивалю, который стал конкурсным.

Как обстоят сейчас дела у фестиваля с международным сотрудничеством? Есть ли у вас какие-то партнерские отношения с другими анимационными смотрами?

Вот, например, в этом году мы делаем обменные программы с китайским фестивалем Feinaki Beijing Animation Week, это прекрасно развивающийся молодой фестиваль с творческой командой организаторов. Уже второй раз в нашем жюри члены их оргкомитета, режиссеры и продюсеры. На фестивале в этот раз будет интересный сборник новой китайской анимации, который собрали для нас друзья из Feinaki.

Какие тенденции вы видите в современной короткометражной анимации? Какие темы интересуют российских авторов и есть ли в этом плане какие-то отличия от западной или азиатской анимации?

Есть тенденции, связанные с дизайном, с интересом к ручным техникам (кукольных фильмов становится все больше), а с другой стороны – к технологиям, к экспериментированию с искусственным интеллектом. Фильмы становятся длиннее, есть желание рассказывать развернутые, сложные истории. В целом анимация очень развивается как язык, на котором можно говорить о чем угодно. Она все дальше уходит от тех форматов и жанров, которые превалировали прежде – притч, анекдотов, аллегорий. Сложные истории были и раньше, однако сейчас, как мне кажется, их становится больше, расширяется круг тем, о которых хочет говорить анимация. Но и самих фильмов становится больше, так что не удивительно. В молодой российской анимации за последние годы наблюдается уход от сказочности к реальным проблемам, в азиатской, как мне кажется, тоже, а еще движение в сторону экспериментальной анимации – в этом смысле азиатское кино очень интересно.

Фото: пресс-служба Большого фестиваля мультфильмов