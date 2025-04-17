Мария Гречишникова: «Многие классические бестселлеры давно не экранизировались, поэтому есть потребность снять их с использованием более современного киноязыка»

Генеральный директор группы компаний Star Media рассказала БК об интересе студии к историческим проектам и о копродукции между разными каналами дистрибуции

К 80-летию победы в Великой Отечественной войне группа компаний Star Media готовит премьеры целого ряда военных проектов: документального сериала «Победа» на KION и Первом канале, восьмого сезона «По законам военного времени» на Первом, драмы «Значит, нам туда дорога» на «Смотрим» и телеканале «Россия 1», 12-серийного шпионского триллера «По следу зверя» и детектива «СМЕРШ.1944» на РЕН ТВ и Wink. В марте этого года начал вещание новый тематический канал компании «Русская история». Идет работа над масштабными историческими релизами: сериалами «Капитанская дочка», «Воскресение» и «Повести Белкина», а также полнометражным байопиком ЛЕРМОНТОВ. Прямо сейчас идут съемки совместной с «Централ Партнершип» сказки МОРОЗКО, а 9 октября в прокат выйдет спортивная драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ. Генеральный директор группы компаний Star Media Мария Гречишникова рассказала БК об интересе студии к историческим проектам и о копродукции между разными каналами дистрибуции.

К 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне на Первом канале покажут документальный сериал «Победа». Расскажите, пожалуйста, о проекте: в чем его уникальность?

Star Media много лет выпускает докудрамы, которые пользуются популярностью у аудитории по всему миру – «Романовы», «Рюриковичи», «Великая война» и многие другие. Но сериал «Победа» действительно стал для нас уникальным проектом, каждая из шести серий которого посвящена самым масштабным сражениям Великой Отечественной: битве за Москву, Сталинградской и Курской битвам, блокаде Ленинграда, форсированию Днепра и освобождению Белоруссии, взятию Берлина. Совместно с Первым каналом мы задумали проект, где зрители увидели бы войну через глубину личных переживаний человека. Каждая серия наполнена выдержками из дневников и воспоминаний участников тех событий. Мы работали с более чем 230 первоисточниками, что дало проекту невероятную эмоциональность. Его уникальность также заключается в работе с хроникой. В сериале мы используем 120 минут восстановленной кинохроники, по сути, это половина каждой серии. Мы применяли новейшие методы реставрации военной съемки, максимально аккуратно отнеслись к колоризации, улучшению качества видео и звука используемых архивных материалов. Как результат – полученный объем восстановленной хроники уникален. Мы рады, что проект поддержал Институт развития интернета.

Игровые реконструкции с актерами сняты на основе придуманных историй или использованы реальные события?

В основе всех реконструкций использованы только реальные судьбы, нам это было действительно важно – с именами, датами рождения, званиями и номерами войсковых частей. Мы проделали огромную работу по подбору и исследованию исторических документов – мемуаров, дневников, интервью, рапортов, писем и других источников. Важной составной частью сценария стала серия воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, представленных на интернет-портале «Я помню», который был сделан под руководством писателя Артема Драбкина. Докудрама создавалась также при участии специалистов Российского военно-исторического общества.

На тему Великой Отечественной снято множество документальных фильмов. Каким вообще должен быть новый док о войне, чтобы получить зеленый свет на создание и привлечь аудиторию?

Тема Великой Отечественной войны действительно легла в основу множества игровых и документальных картин. Неизменный интерес зрителей к нашим проектам на эту тему от года к году и, более того, по всему миру говорит о ее важности. Чтобы контент был понятен и интересен самой разной аудитории, мы стараемся искать новые формы киноязыка. Так случилось и с «Победой» – в этом проекте мы решили сфокусироваться не только на тактике боя, но и большой акцент сделать на людях.

Как в целом на телевидении сейчас воспринимается документальное кино?

Докудрамы Star Media на протяжении многих лет пользуются неизменным успехом у зрителей Первого канала и в онлайн-кинотеатрах. Например, «Романовы» (рейтинг «Кинопоиска» – 8,9) были в эфире десять раз, «Крещение Руси» (рейтинг «Кинопоиска» – 8,5) – одиннадцать раз, а «Великая война» (рейтинг «Кинопоиска» – 9,0) – целых семнадцать раз! Кстати, докудрама «Великая война» вошла в этом году в список фильмов, рекомендованных Минпросвещения РФ для школьников. Кажется, цифры говорят сами за себя, не помню игровых сериалов с таким количеством повторов. Помимо этих историй, аудитория с интересом смотрит и новые проекты. Например, наш сериал «Империя» выходит в эфире Первого канала с 2022 года. Всего в цикл войдет 28 эпизодов, на данный момент выпущено тринадцать серий. Сейчас готовимся к съемкам завершающих серий об императорах Александре Третьем и Николае Втором. Скажу больше: интерес к нашим историческим сериалам побудил нас выпустить совместно с издательством «АСТ-нонфикшн» одноименные книги. Уже вышли «Романовы», «Рюриковичи», «Первая мировая война» и «Страна Советов. Забытые вожди». Совокупный тираж этих изданий на сегодняшний день достиг 54 тысяч экземпляров. В планах – выпуск книг по проектам «Великая война», «Победа», «1812», «Подлинная история русской революции» и другим.

«Газпром-Медиа» выпускает свои документально-художественные проекты в прокат. Что вы думаете по поводу этой практики? Рассматривали ли такую возможность для «Победы»?

С «Победой» у нас другая стратегия – мы изначально хотели, чтобы проект был доступен максимально широкой аудитории, поэтому сначала сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION, а сразу после состоится премьера в эфире Первого канала.

Будет ли проект показан на новом телеканале Star Media «Русская история»? Какие задачи вы ставите перед собой, запуская его? Каковы ваши ожидания от работы этого канала?

Принимая во внимание обширный собственный каталог исторических проектов, мы давно задумывались об открытии соответствующего канала, так что это логичный шаг. У нас уже есть три других тематических канала совместно с компанией «Медиа-Телеком»: Star Family, Star Cinema и Bolt. Пока «Русская история» доступна в онлайн-кинотеатре Wink, в сетях кабельного телевидения компании «Ростелеком» на 251-й кнопке. В ближайшее время телеканал появится в сетях основных кабельных и спутниковых операторов, а также на ОТТ-платформах. Делать какие-то выводы о работе канала слишком рано, но могу пока сказать, что стартом мы довольны. Проект «Победа», как и многие другие исторические проекты нашей компании, будет через какое-то время доступен на канале.

На канале «Русская история» планируется демонстрировать исторический контент только Star Media или будут представлены и другие производители?

Несмотря на то, что каталог Star Media насчитывает сотни часов исторического контента, на канале работает и партнерский контент. Например, среди апрельских премьер «Русской истории» проект Российского военно-исторического общества, авторский курс лекций Владимира Мединского, посвященный самым ярким фигурам и событиям русской истории, и современный образовательный цикл «Лекторий «Достоевский».

Исторические документальные и художественные сериалы – это то, что сделало очень успешным YouTube-канал Star Media. Как изменилась его работа за последние полгода? Сократилось ли число просмотров и насколько? Можно ли сказать, что вы запустили телеканал как замену YouTube?

В последнее время количество просмотров на платформе YouTube в России уменьшилось. При этом русскоязычный контент всегда смотрели и продолжают смотреть по всему миру. Телеканал «Русская история» – точно не замена YouTube, а логичный шаг вперед в развитии. Каталог Star Media и неизменный интерес зрителей к нашим проектам стали предпосылками к его запуску.

Так как Star Media занимается производством сериалов для «России 1», Первого канала, РЕН ТВ, «Домашнего», изменился ли запрос телеканалов на контент? Какие сериалы им сейчас интересны и на какую аудиторию они должны быть рассчитаны?

Наши партнеры-телеканалы достаточно точно понимают свою аудиторию и формируют запрос на создаваемый контент. Каждый канал имеет свою целевую аудиторию и жанровые предпочтения. Они практически неизменны. Но сейчас на рынке существует тенденция партнерств телеканалов и онлайн-платформ. Это понятный шаг к разделению рисков, минимизации затрат и, как результат, возможности получить больше качественного контента. Как раз подобные коллаборации расширяют контентную политику игроков, что для нас, производителей, открывает больше возможностей с точки зрения разнообразия предложения.

Выросли ли бюджеты производства для Star Media по сравнению с прошлым годом? Согласны ли вы с оценкой коллег, что стоимость растет на 20–30 процентов в год последние несколько лет? Что вы делаете для снижения издержек: ищете партнеров для производства, снижаете стоимость проектов, количество создаваемого контента или нечто другое?

Да, мы наблюдаем рост производственных затрат на около 30 процентов, а по некоторым цехам – и до 50 процентов. Это совершенно нездоровая ситуация, которая уже привела к тому, что большинство потенциальных заказчиков встали на путь сокращения производственных бюджетов и уменьшения количества запускаемых проектов. Путь, надо сказать, болезненный на перегретом рынке. Очевидно, индустрии нужна перебалансировка, и это займет какое-то время. Сейчас отрасль все чаще создает проекты в партнерстве, что дает возможность запустить большее количество сериалов. Star Media – не исключение: мы находим правильную конфигурацию для каждой истории в зависимости от ее постановочной сложности и стоимости.

О чем, на ваш взгляд, говорит то, что стриминги стали производить крупнобюджетные исторические сериалы? Так, Star Media планирует снимать «Капитанскую дочку» Егора Анашкина с «Россией 1» и KION, а «Воскресение» Юрия Быкова – с «Россией 1». Аудитории стримингов такие проекты тоже интересны? Это традиционные телесериалы или там будет более интересный киноязык?

Интерес рынка к экранизации классики – вполне объяснимый тренд. В основе проекта лежит произведение с сильной драматургией, известное широкой аудитории. Принимая во внимание то, что многие классические бестселлеры достаточно давно не экранизировались, есть потребность снять их с использованием более современного киноязыка. В работе Star Media имеется сразу несколько классических произведений. Экранизация любого произведения Александра Сергеевича Пушкина – это очень ответственная миссия. Мы планируем сделать классическую экранизацию, максимально близкую к первоисточнику. Основная идея «Капитанской дочки», содержащаяся в эпиграфе, «береги честь смолоду», актуальна всегда, а сегодня – особенно.

«Воскресение» – проект совсем с другим настроением, о переосмыслении жизни, о внутреннем кризисе. Это уже не точная экранизация. Режиссер проекта Юрий Быков совместно с авторами сценария Ларисой Жолобовой и Аллой Суриной (Криницыной) очень интересно переработали текст Льва Николаевича Толстого. Оба проекта мы планируем к производству в этом году. Также у Star Media сейчас в разработке находится другое произведение Пушкина, «Повести Белкина». Режиссер и автор сценария – Анна Матисон.

А что при этом происходит с аудиториями этих сериалов на стримингах и ТВ-каналах? Объединяется ли она или просто продакшнам удалось найти универсальный тип контента, который устраивает всех?

Извечная борьба за зрителя телеканалов и онлайн-кинотеатров никуда не уходит. Кажется, рынок практически достиг максимума по аудитории и теперь важно удержать свою, параллельно борясь за перехват аудитории конкурента, это непростая задача. В огромном контентном предложении необходимо найти возможность выделиться и заинтересовать зрителя. Совместное производство проектов помогает игрокам не только получать высокобюджетный контент, но и объединять маркетинговые активности, что дает бóльший охват. Любое совместное производство предполагает нахождение истории, которая подходит каждому партнеру, это не нишевые жанровые проекты, а в какой-то степени более универсальные.

Тренд на сказки не прошел мимо Star Media. Завершились ли съемки совместного с «Централ Партнершип» проекта МОРОЗКО? Каким получается фильм? Чем он будет выделяться на фоне новых русских сказок?

Star Media давно хотела окунуться в сказочный мир, и история Морозко показалась нам прекрасным вариантом. Это не новая версия известной всем сказки, экранизированной Александром Роу. Несмотря на то, что в нашей версии тоже есть две сестры и, конечно же, Морозко в исполнении Кирилла Зайцева, в остальном история сильно отличается от первоисточника. В отличие от оригинальной сказки, в нашем фильме Настя в исполнении Марии Канунниковой и Марфа, которую играет Виктория Серикова, – любящие сестры, им предстоит противостоять древней колдунье, роль которой исполняет Елизавета Боярская. Из-за этого персонажа в их деревушке уже много десятков лет не идет снег. Съемки МОРОЗКО под руководством режиссера проекта Эдуарда Бордукова еще идут и завершатся в середине мая. Выход картины запланирован на 14 февраля 2026 года.

Что вы в целом думаете об отечественных сказочных блокбастерах?

После ухода мейджоров появился очевидный запрос на создание больших развлекательных проектов для семейной аудитории. В России не сильно развита культура комиксов в отличие от русских народных сказок, которые живут с нами с самого раннего детства. Поэтому нынешний сказочный бум вполне понятен. Как в любом жанре – есть удачные проекты, есть не очень. Однозначно качество графики и исполнения значительно выросли за последнее время.

В октябре в прокат выйдет историческая драма ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ, созданная вместе с «Централ Партнершип», «Россией 1» и при поддержке Фонда кино, об академической гребле. Это не самый популярный вид спорта. Чем вас привлекла данная история? Какой аудитории будет интересен фильм и чем?

В первую очередь нас заинтересовала история главного героя – блокадника, гребца Юрия Тюкалова, который пришел в большой спорт после войны, когда не было сил даже жить, а не то чтобы вести изнурительные тренировки. Наш герой стал легендой советского гребного спорта, двукратным олимпийском чемпионом, шестикратным чемпионом Европы. Нам кажется, кино о таких людях может быть интересно самой широкой аудитории. Главную роль исполнил Глеб Калюжный. К тому же гребля – фантастически красивый вид спорта, и чтобы именно таким показать его зрителям, команда проекта разработала настоящее ноу-хау для съемки сцен на воде. Фильм будет очень зрелищным!

Вы также работаете над байопиком ЛЕРМОНТОВ, это уже второй проект о писателе за последний год – Бакур Бакурадзе снял свою картину совместно с Сергеем Сельяновым. Почему именно Лермонтов привлекает кинематографистов сейчас?

В 2014 году мы произвели документальный фильм, посвященный Михаилу Лермонтову. Уже тогда мы понимали, что хотим вернуться к нашему герою и снять игровую картину. Спустя десять лет мы вернулись к этой идее и нашли партнера в лице фонда «Кинопрайм». Сейчас идет работа над сценарием.

Будет ли участвовать в фестивалях в этом году драма Юлии Трофимовой БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ? Наверняка появится на «Маяке», а кроме него?

БОЛЬШАЯ ЗЕМЛЯ – это фильм-преодоление как в прямом, так и в переносном смысле. История главной героини, которая возвращается в свой дом детства на отдаленном острове, где ее отец был смотрителем маяка и где в юности она пережила настоящую трагедию. Нам повезло найти невероятную локацию – маяк Бюссе, только ради этого места можно было придумать кино. Однако сами съемки проходили в очень тяжелых погодных условиях – группа снимала в разгар шторма, но все получилось. Это, как мне кажется, даже добавило эмоциональности проекту. Безусловно, мы планируем участие фильма в различных фестивалях, видим в этом большой потенциал. Стоит добавить, что проект создан при поддержке министерства культуры и в сотрудничестве с фондом «Кинопрайм».

Видите ли вы какие-то пути для такого (по сути фестивального) кино выйти на более широкую аудиторию? Что для этого требуется?

У фестивального кино изначально другая задача. Как правило, это камерное высказывание автора, разговор режиссера с определенной аудиторией. Такая беседа не предполагает широкую роспись в кинотеатрах. Хотя, безусловно, бывают и исключения. Нельзя не вспомнить «эффект АНОРЫ» – фильма для фестиваля «Сандэнс», который вдруг получил «Оскара».

Какие премьеры ждать от Star Media в ближайшее время?

7 апреля одновременно в онлайн-кинтеатрах «Кинопоиск» и «Иви» стартовал второй сезон ретродетектива «Формула преступления». Первый сезон проекта вошел в топ-250 лучших сериалов на «Кинопоиске» с рейтингом 8,4. Скоро на «Смотрим», а следом на телеканале «Россия 1» выйдет военный шестисерийный проект, приуроченный к 80-летию Победы и созданный при поддержке ИРИ – «Значит, нам туда дорога» о пятерых друзьях-однополчанах из разных республик СССР, которых ведет вперед к победе песня «Дорога на Берлин», придуманная о них поэтом и фронтовым корреспондентом, майором Долматовским.

На май запланирована премьера сериала «По следу зверя» для канала РЕН ТВ и онлайн-кинотеатра Wink о работе советской и немецкой военных разведок во время переломного момента Великой Отечественной войны в 1943 году. В начале мая первые серии этих проектов и докудрамы «Победа» будут представлены на спецпоказах ИРИ в национальном центре «Россия». Для РЕН ТВ и Wink мы произвели шпионский детектив «Разящий луч» о борьбе контрразведок КГБ СССР и ЦРУ США в период холодной войны, онлайн-премьера которого стартует 14 апреля. Также 14 апреля запланированы еще две премьеры: на Первом канале стартует восьмой сезон нашего хита, детектива «Ищейка», а на канале «Россия 1» состоится долгожданная телепремьера военно-исторической драмы «Адмирал Кузнецов», цифровой релиз которой состоялся в марте прошлого года на «Смотрим».

16 апреля на Wink пройдет премьера нового сезона легендарного проекта «СМЕРШ», который мы производим для телеканала РЕН ТВ. Первых части франшизы – «СМЕРШ» и «СМЕРШ. Продолжение» – входят в топ-6 самых рейтинговых сериалов канала, а также в список лучших сериалов (зарубежных и российских) по версии «Кинопоиска». Также зрителей Первого канала ждет новый сезон популярного проекта «По законам военного времени 8», который в следующем году отметит десятилетний юбилей. Продолжаем развивать и наш многосезонный проект для канала «Россия 1» «Анна медиум», премьера четвертого сезона которого выйдет до конца этого года.

Каким вы видите дальнейшее развитие Star Media в ближайшие несколько лет? Чего бы хотелось добиться?

Безусловно, производственное направление для нашей компании основополагающее, но далеко не единственное. В рамках стратегического партнерства с НМГ мы развиваем собственные тематические каналы, а наша совместная производственная компания Star Media Vision выпустила такие хиты, как «Ваша честь», «Операция «Неман», «Банда «ЗИГ ЗАГ» и другие. В Star Media сильное направление дистрибуции – проекты компании продаются по всему миру. Наш бренд ContentScan защищает контент партнеров-правообладателей от нелегального использования. В 2023 году при поддержке ИРИ мы выпустили мобильное приложение «Тренажер по истории» для учащихся школ и вузов, которое сейчас доступно во всех мобильных магазинах. В планах его дальнейшее развитие в сотрудничестве с РВИО. В марте этого года мы запустили первые FAST-каналы. В разработке еще имеется пара новых направлений бизнеса, но о них мы поговорим в следующий раз.

Фото: компания Star Media