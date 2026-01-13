Эдуард Илоян: «Конкуренция между крупными релизами не ослабляет рынок, а, наоборот, стимулирует рост посещаемости и формирует привычку ходить в кино»

Генеральный продюсер «Чебурашки 2» и студии Yellow, Black and White подвел итоги «новогодней битвы»

ЧЕБУРАШКА 2 заработал пять миллиардов рублей в рекордные сроки – c учетом предпродаж на следующие дни отметка покорилась фильму на двенадцатый день проката. Картина стала вторым релизом за всю историю наблюдений, сумевшим преодолеть знаковую отметку – ранее это удалось только первому ЧЕБУРАШКЕ (тотал – 6,793 млрд рублей) на 22-м дне проката (также с учетом предпродаж). Генеральный продюсер фильма и студии Yellow, Black and White Эдуард Илоян подвел итоги «новогодней битвы» и подробно рассказал о релизе ЧЕБУРАШКИ 2.

Поздравляем вас с результатами ЧЕБУРАШКИ 2 на новогодних праздниках! Как вы оцениваете работу фильма?

Спасибо! Релиз полностью оправдал и даже превзошел наши ожидания. Мы изначально понимали уровень ответственности после успеха первого фильма и осознанно закладывали высокую планку по качеству, масштабу и зрительскому отклику. ЧЕБУРАШКА 2 подтвердил, что интерес аудитории не был разовым, а стал устойчивым. Для нас ключевым показателем остается не только касса, но и количество зрителей, а также их эмоциональная вовлеченность.

Как вы считаете, какие преимущества позволили ЧЕБУРАШКЕ стать безоговорочным лидером по сравнению с двумя другими сказками?

Одним из ключевых факторов успеха стал сам персонаж. Чебурашка – один из самых сильных и узнаваемых национальных брендов, с которым у зрителей разных поколений уже сформирована устойчивая эмоциональная связь. Наша задача заключалась не только в том, чтобы возродить интерес к герою, но и сделать его актуальным для современной аудитории. Фильм изначально создавался как семейная история, одинаково работающая для детей и взрослых. В сочетании с современной визуальной формой, масштабом постановки и проработанной драматургией это позволило ЧЕБУРАШКЕ стать проектом, объединяющим поколения и выделяющимся на фоне других релизов.

Если сравнивать с цифрами первого фильма за тот же период времени, то сиквел превосходит его по сборам, но все-таки уступает по количеству проданных билетов. Как вы думаете, почему?

Эта разница в первую очередь связана с ростом средней цены билета. При этом по количеству зрителей ЧЕБУРАШКА 2 приближается к отметке в 10 миллионов человек, что сопоставимо с показателями первого фильма. Для нас это подтверждение того, что интерес аудитории к проекту сохранился на очень высоком уровне. Подобную динамику мы видим и по другим нашим проектам: они показывают высокие кассовые результаты и устойчивый зрительский интерес с 2019 года. Сегодня в топ-5 фильмов российского кинопроката входят четыре проекта студии Yellow, Black and White, что подтверждает системный характер этих показателей, а не разовый эффект одной картины.

Эта «новогодняя битва» стала рекордной по сборам и даже по посещаемости превысила показатели 2019 года. Что это говорит об индустрии на текущем этапе, на ваш взгляд?

При наличии сильного контента зритель готов возвращаться в кинотеатры. Конкуренция между крупными релизами не ослабляет рынок, а, наоборот, стимулирует рост посещаемости и формирует привычку ходить в кино.

Новогодние релизы, а до этого – октябрьские премьеры, кажется, показали, что можно выпустить в прокат три больших фильма на одну аудиторию и с масштабным маркетингом и они будут увеличивать количество зрителей. Действительно ли можно так говорить, как вы считаете?

Да, последние релизы это подтверждают. Несколько крупных проектов могут не конкурировать напрямую, а расширять аудиторию и увеличивать общее количество походов в кино.

Каков должен быть маркетинговый бюджет и в целом маркетинг проекта, чтобы обеспечить ему сборы под 5 миллиардов рублей за одиннадцать дней, а также позволить ему выделиться на фоне масштабных рекламных кампаний еще двух фильмов?

Решающую роль играет не столько сам бюджет, сколько комплексная стратегия. В случае с ЧЕБУРАШКОЙ 2 маркетинговая кампания была значительно масштабнее, чем у первого фильма: к проекту подключились партнеры по лицензионным и кросс-промопрограммам. Среди них генеральный партнер «Сбер», сеть магазинов «Пятерочка», маркетплейс Ozon, сеть «Вкусно – и точка», АЗС «Газпромнефть», Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы, сеть магазинов modi, российский автомобильный бренд Tenet, портал «Госуслуги», социальные сети Likee, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Мы заранее понимали, что столкнемся с серьезной конкуренцией, поэтому усилили маркетинговое присутствие фильма и расширили партнерские интеграции.

Как вы думаете, сможет ли ЧЕБУРАШКА 2 превысить по итоговым сборам цифры первого фильма?

Фильм уже превзошел наши первоначальные прогнозы и приблизился к рекордным показателям. Однако мы не ставим перед собой задачу бить рекорды любой ценой. Для нас главный показатель успеха – количество зрителей и их отклик.

В следующую «новогоднюю битву» ЧЕБУРАШКА 3 будет показан в кинотеатрах вместе с сиквелом ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА и ХОТТАБЫЧЕМ и выпущен с новым дистрибьютором. С какими мыслями вы ожидаете новый раунд «битвы»?

Мы воспринимаем конкуренцию как естественную часть индустрии. Наша основная задача – сделать качественный фильм и предложить зрителю сильную историю. При таком подходе конкуренция работает на рынок в целом.

Фото: пресс-служба Yellow, Black and White