Роман Исаев: «Новогодняя битва» дала кинотеатрам понимание, что рост цены билета подошел к критической черте»

БК поговорил с генеральным директором Comscore в России/СНГ, членом совета АВК и соучредителем компании Ray of Sun Pictures о летнем кинопрокате и необходимости вернуть голливудский контент

БК поговорил с генеральным директором Comscore в России/СНГ, членом совета Ассоциации владельцев кинотеатров и соучредителем компании Ray of Sun Pictures Романом Исаевым об итогах «новогодней битвы», о предельной цене билета в кино и ее будущем росте за счет сервисного сбора, о летнем кинопрокате и необходимости вернуть голливудский контент, а также о новой кинокомпании, которая покажет российскому зрителю кино из СНГ.

Какие впечатления оставила после себя «новогодняя битва»? Насколько вы лично и кинотеатры удовлетворены ее итогами?

«Новогодняя битва» оставила невеселые впечатления. С одной стороны, два фильма-лидера суммарно заработали пресловутые и желанные 6 миллиардов рублей (но с учетом сборов после праздников, а не за выходные). С другой стороны, продолжающийся уже не первый год катастрофический перекос по жанрам, к сожалению, вызывает отток молодежной аудитории, зрителей старше 20 лет, которые на сказки уже не ходят, а интересного для них контента в кинотеатрах в этот период нет. Если в прошлую «новогоднюю битву» был представлен фильм ФЕРРАРИ с Адамом Драйвером, собравший 253 миллиона рублей, то в этом году, кроме очередной комедии с Павлом Прилучным ПОСТУЧИСЬ В МОЮ ТВЕРЬ и нишевых ПОСЛЕДНИЙ РОНИН и АСТРАЛ. КОШМАР В «СПРИНГ ГАРДЕН», альтернативы не было. В этом сегменте очень хорошо сработали ЕЛКИ 11, потому как помимо того, что это фильм для самой широкой аудитории и узнаваемый бренд, нынешняя картина оказалась существенно лучше предыдущих трех серий по качеству. Поэтому эта часть собрала более миллиарда рублей. Мы рады, но хотелось бы, чтобы и зарубежного кино, и российского для взрослого зрителя, для думающей аудитории, релизов несемейного формата в репертуаре «новогодней битвы» было больше. В следующем году на праздниках, по нашим прогнозам, ситуация будет еще сложнее, потому что там участвуют четыре семейных фильма, а контента для взрослой аудитории нет. К сожалению, мы теряем эту часть зрителей. Относительно 2019 года 2024-й показал падение посещаемости в два раза. Половина киноходящей аудитории потеряна – и это страшно. «Новогодняя битва» тоже следует этому тренду: по отношению к прошлому году посещаемость просела. Этим результатом мы недовольны.

Оглядываясь на «битву» сейчас, как вы думаете, стоило ли дистрибьюторам смелее ставить в праздники ориентированные на несемейную аудиторию проекты? Или они не выстояли бы в противостоянии со сказочными блокбастерами?

Да, нам не хватает таких проектов. И они однозначно смогут выстоять. Прекрасную наработку показала ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА, хорошие цифры продемонстрировала АНОРА. Подобные картины могут сбалансировать новогодний репертуар, сделать его более гармоничным, универсальным и удовлетворяющим потребности всех зрительских сегментов. Прошлогодний фильм ФЕРРАРИ был арт-мейнстримом, который хоть и не собрал полмиллиарда, но показал хорошие результаты. Если бы на тех же датах стоял, например, ДЖОН УИК, его целевая аудитория принесла бы ожидаемые сборы. В этом году в «новогодней битве» можно было заметить приключенческую картину ПОСЛЕДНИЙ РОНИН, но она в целом не зашла зрителям, не заинтересовав их сюжетом.

Что будет дальше с динамикой посещаемости, сборов и цены билета? Как будет меняться баланс в этом уравнении в 2025 году?

«Новогодняя битва» дала кинотеатрам понимание того, что рост цены подошел к критической черте: мы получили определенное количество негатива со стороны зрителей относительно очень высокой стоимости билета. Не на всех площадках эта цена соответствует уровню качества проекции, звука, удобства кресел. Кинотеатры сейчас испытывают на себе кумулятивный эффект последних непростых лет с 2020 года, который выражается в трудностях с обновлением технической базы, проблемах с логистикой и с выручкой. Абсолютно верный и вынужденный тренд на поднятие цены билета где-то вызывает зрительское недовольство. Мы считаем, что в каких-то городах подошли или подходим к определенному уровню правильной и сбалансированной цены. Повышать ее дальше будет сложнее, и это зависит от того, есть ли у кинотеатра основание для увеличения стоимости: новый ли это кинотеатр, недавно открытый (что за последние годы в сегменте коммерческих площадок – редкость) или нашедший возможность для технического апгрейда и повышения комфорта. Не все площадки могут устанавливать цену билета по максимальной планке в регионе, не давая зрителю соответствующий уровень сервиса. Тем не менее с учетом продолжающегося инфляционного процесса в экономике страны цены на билеты должны будут повышаться. Но, к сожалению, мы видим, как изменилась зрительская риторика: если в 2021 году аудитория благодарила кинотеатры за то, что столько лет при изменении цен на продуктовую корзину, бензин, доллар они держали прежние цены на билеты, то сейчас недовольства больше. Но есть и другая существенная проблема: ряд коллег – операторов кинотеатров – сводят на нет все усилия АВК по единой стратегии выведения цены билета на адекватный уровень, продолжая играть в демпинг ценами в 100, 150 рублей, избыточными акциями и скидками – эта вредоносная практика должна быть немедленно прекращена.

Что нужно делать, на ваш взгляд, чтобы повысить посещаемость?

Нужно, не снижая темпов наращивания производства российского контента (что обязательно должно системно продолжаться), увеличить в формате официального полноценного проката присутствие крупного западного контента, у которого есть зритель. И бόльшая часть этого зрительского сегмента на российский контент ходить не хочет. Мы это видим на примере цифр фильмов ДЖОН УИК 4, ЛЕДИ БАГ И СУПЕР-КОТ: ПРОБУЖДЕНИЕ СИЛЫ, ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО, СУБСТАНЦИЯ. Несмотря на то, что это независимые западные проекты, которые не заработали бы свою кассу при былом рынке, с присутствием Голливуда, зритель показал, что ему нужен этот контент. Поэтому мы приветствуем дистрибьюторов, находящих возможность привозить подобные релизы, в первую очередь – «Атмосферу кино». Очень надеемся, что в 2025 году выйдет БАЛЕРИНА, которая поддержит летний прокат и заработает серьезные деньги именно на аудитории, считающей, что в кинотеатрах нечего смотреть. Суммируя меры: сбалансированность репертуара, наличие фильмов в разных жанрах и среднего контента. На рынке сейчас есть российские миллиардники, есть контент, собирающий до 100 миллионов, а фильмов с кассой в 300–700 миллионов рублей не хватает на порядок. Этот сегмент закрывал Голливуд своими комедиями, хорошими детективами, боевиками, драмами. Российские производители над этим контентом работают, но его не хватает в 5–7 раз.

Что вы думаете о следующей «новогодней битве», которая сейчас по конфигурации напоминает минувшую?

В «новогодней битве» будут принимать участие фильмы ЧЕБУРАШКА 2, БУРАТИНО и ПРОСТОКВАШИНО, а также мультфильм ТРИ БОГАТЫРЯ И СВЕТ КЛИНОМ. Если в этом году за семейную аудиторию сражались два релиза, то в следующем их будет уже как минимум четыре, и все они в итоге недоберут свою кассу. Очень многим непонятно, почему нельзя разнести эти проекты равномерно по году, выпускать их раз в квартал и получать заслуженную полноценную кассу. На конференции Ассоциации владельцев кинотеатров в Йошкар-Оле мы обсуждали с коллегами, что на следующий Новый год обязательно нужны серьезные взрослые картины.

Расскажите, пожалуйста, о компании Ray of Sun Pictures. Этот бренд пришел на смену АВК’PRO? Какие фильмы будут появляться в его пакете в дальнейшем?

История компании АВК’PRO, работавшей с середины 2022 года, подошла к логическому завершению. Мы не ставили задачей сделать из АВК’PRO большого системного прокатчика, а скорее реализовывали желание освежить былой опыт дистрибуции в новой конфигурации рынка. Большая красивая точка была поставлена выпуском фильма из Кыргызстана РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ, который собрал почти 85 миллионов рублей, превзойдя прогноз в разы. Наша команда точечно и высокопрофессионально поработала с картиной и показала результат, для многих ставший ориентиром. Надеюсь, такие проекты будут появляться и дальше, а однажды преодолеют планку в 100 миллионов рублей.

В прошлом году было принято решение преобразовать АВК’PRO, и мы с партнерами Павлом Дедюриным и Лианой Минаковой решили создать компанию Ray of Sun Pictures, которая будет заниматься выпуском как российских, так и привлеченных проектов, а также закупать независимый зарубежный контент на международных Кинорынках. В рамках этой стратегии были выпущены российский проект ХУЖЕ ВСЕХ от студии «ВГИК-Дебют», наш первый зарубежный фильм ОПЕРАЦИЯ «КРОВАВАЯ ОХОТА», который хоть и не оправдал ожиданий, но позволил нам отработать цепочку покупки и выпуска зарубежного контента. На прошлой неделе мы стартовали криминальной драмой РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА. Режиссер картины РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ Руслан Акун посоветовал нашу команду постановщику РЭКЕТИРА Акану Сатаеву. Работать с партнерами из Казахстана, студией Sataifilm, очень комфортно: это очень профессиональные люди, вложившие за последнее десятилетие немало усилий в развитие кинематографа республики. Подзаголовок НОВЫЕ ВРЕМЕНА добавлен для российского проката, потому что, несмотря на то, что у первого и второго РЭКЕТИРА имеется гигантская фан-база в Казахстане, о чем красноречиво говорят цифры первого уикенда, российская аудитория не так привязана к этому бренду. Основными референсами для работы стали «Бригада», БУМЕР и отчасти БРАТ. Участие в первом РЭКЕТИРЕ Владимира Вдовиченкова, а в третьем – Андрея Мерзликина считываются как трибьюты культовым российским фильмам о девяностых и начале нулевых.

Как показал себя РЭКЕТИР. НОВЫЕ ВРЕМЕНА в рамках первого уикенда в России и в Казахстане?

В Казахстане фильм показал рекордные сборы первого дня, уступив лишь второму АВАТАРУ, чему мы несказанно рады. На данный момент сборы картины у себя на родине превысили отметку в 125 миллионов рублей. Дистрибьютором там является компания Sulpak. Мы не предполагали аналогичного успеха в России, так как работа по популяризации проектов из стран СНГ среди российского зрителя даст свои системные плоды только по прошествии времени, но достигнутый результат обеспечила та роспись, которую мы получили точечно и вдумчиво по регионам, где такое кино востребовано и имеет своего зрителя: Якутия, Бурятия, Северный Кавказ. Мы сейчас анализируем динамику сборов. Но предыдущий рекорд в РФ фильма из Казахстана ДАСТУР был побит нами всего за шесть дней проката.

Насколько вообще сейчас в СНГ успешен локальный контент? Выдерживает ли он конкуренцию с Голливудом? Видите ли вы перспективы роста его популярности не только на родных для него рынках, но и в России?

Как глава Comscorе и как человек, приложивший руку к выпуску двух релизов-рекордсменов из стран СНГ, могу сказать, что путь, пройденный кинематографистами из Казахстана за последние двадцать лет, кинематографистами Кыргызстана за последние десять лет, по которому начинают двигаться их коллеги в Узбекистане, показывает, что эти страны создают интересный и перспективный формат, и их кинематографии движутся в правильном направлении. На примере Казахстана мы видим, что период производства малобюджетных проектов «на коленке» пройден, и сейчас там создаются картины более высокого уровня по драматургии, бюджету, актерской игре. И это же уже можно заметить в других странах СНГ. Развиваются кинематографии Грузии, Армении, Азербайджана. Там тоже производится локальный контент, на который зритель с удовольствием ходит и испытывает гордость за то, что в его стране снова начали снимать достойное кино. По цифрам Comscorе мы видим потрясающую наработку местных фильмов в масштабе национальных сборов и при наличии официального контента из Голливуда. Эта тенденция дарит оптимизм относительно дальнейшего развития. Что касается перспектив роста популярности контента из СНГ в России, то мы только в начале пути. Цифры ДАСТУРА в прошлом году показали интерес российского зрителя к тому, что братья-казахи создали в жанре ужасов. Почти 7 миллионов боксофиса фильма обеспечили не только казахи, живущие в России, но и российские любопытствующие зрители. Этот путь будет непростой, очень долгий, но мы готовы приучать российскую аудиторию к тому, что кинематографисты из СНГ могут предоставить достойный по качеству контент. Мы не ждем быстрых ярких успехов, РАЙ ПОД НОГАМИ МАТЕРЕЙ тут скорее был исключением, так как фильм рассчитан на широкую аудиторию, но он является ориентиром, к которому надо стремиться. Я уверен, что такие кейсы будут повторяться.

В какой ситуации сейчас пребывает пиратский прокат? Какая у него доля в общих сборах площадок, по вашей оценке? Усилилось ли давление государства на кинотеатры в этом направлении за последнее время?

Как член совета Ассоциации владельцев кинотеатров я придерживаюсь общей политики в рамках официальных заявлений: мы четко понимаем и даем очередной посыл индустрии и обществу, что показ контента, не имеющего официального правообладателя в России, в рамках предсеансового обслуживания является абсолютно вынужденной, нежелательной мерой, на которую все кинотеатры идут, скрепя сердце и переступая через свои моральные принципы, но это вопрос выживания. Особенно сейчас, когда мы видим полный провал на полугодовом горизонте в середине года, как мы видели его в прошлом и позапрошлом годах. Кинотеатрам надо что-то показывать, чтобы не вешать замок на дверь. К сожалению, российские кинопроизводители не хотят ставить свои крупные релизы на лето. В этом контексте хочется выразить благодарность компаниям «Атмосфера кино», «Каро Премьер» и другим прокатчикам, которые в прошлые годы летом выпускали проекты с потенциалом сборов от 100 миллионов рублей и будут продолжать это делать. Нежелание продюсеров ставить крупные зрительские проекты на лето «топит» кинотеатры, которым приходится ежегодно по несколько месяцев подряд спасать себя самостоятельно. Хотя все мы прекрасно помним замечательные сборы крупных мейджорских проектов летом – аудитория прекрасно на них ходила, а сейчас люди меньше выезжают за границу, проводя летние отпуска в России. Тем не менее АВК находится в рамках стратегического внутрииндустриального понимания ситуации, ставит определенные периоды, когда альтернативный контент выходить не должен, это соблюдается членами ассоциации. Так и должно происходить саморегулирование отрасли. Мы благодарны коллегам за понимание. А уровень сборов альтернативного контента балансирует в вилке от 20 до 30 процентов годовых цифр. Но именно эта доля дает кинотеатрам возможность выживать в периоды отсутствия крупного и среднего отечественного контента, не нанося вреда российскому кинопрому. Государство продолжает штрафовать кинотеатры за показы фильмов по системе предсеансового обслуживания, но на данный момент достигнута понятийная договоренность, чтобы количество этого альтернативного контента не переходило разумные пределы. Когда отечественные фильмы станут собирать 60 миллиардов рублей в год, вопрос отпадет сам собой.

Как вы относитесь к практике периодических рекомендаций кинотеатрам со стороны крупных дистрибьюторов отказываться от пиратского проката на конкретные периоды времени?

Рекомендации – это часть индустриального диалога, внутри которого АВК всегда ведет себя адекватно.

Год назад вы говорили в интервью БК, что у вас вызывает тревогу техническое состояние кинотеатров. Как сейчас обстоят дела с этой проблемой?

За год ситуация ухудшилась. У большого количества кинотеатров на данный момент нет средств для того, чтобы заниматься обновлением материально-технической базы, и это проблема. Изнашиваются проекторы, серверы, кресла, брать кредиты по текущим ставкам нет возможности, а новогодние сборы бывают только раз в году. С этих сборов закрываются долги, которые у многих кинотеатров тянутся со времен ковида, и на обновление залов ресурсов не остается с учетом огромного роста по позициям фонда оплаты труда, аренды, коммунальных платежей. Мы потеряли половину своей аудитории, минимальной точкой выживания кинотеатров является годовой бокс-офис в 60 миллиардов рублей, а в прошлом году он составил 46 миллиардов.

31 января в Йошкар-Оле состоялась очередная конференция АВК. Можете ли вы рассказать об обсуждавшихся на ней проблемах и о выводах, к которым пришли ее участники?

Прежде всего обсуждали проблему отсутствия крупного контента летом. Обсуждали повсеместное введение сервисного сбора на билет таким образом, чтобы сервисные 10 процентов были переведены на зрителя. На данный момент кинотеатры выплачивают около 5 процентов сборов агрегаторам по продаже билетов, дистрибьютор забирает себе 50 процентов, и получается, что показчикам достается только 45 процентов. Это крайне болезненно в ситуации, где каждый рубль на счету, поэтому даже такой сервисный сбор ощутим. В прошлом году огромную работу по этому вопросу провел председатель АВК Алексей Воронков, и была достигнута договоренность с большинством прокатных компаний о том, что в 2025 году мы все переходим на этот сервисный сбор. Также обсуждали вопросы, связанные с налогообложением и с обновлением технической базы, цену билета, проведение очередного АВКшоу в июне в Сочи, всю текущую актуальную повестку. Не по всем проблемам были финализированы решения, потому что это динамический процесс, но движение есть, что не может не радовать.

Какая в целом сейчас наблюдается динамика в сегменте несетевых кинотеатров? Какие вы можете выделить там основные тренды?

Не имея ресурса большой управляющей компании или льготных кредитных линий от системообразующих банков, несетевые кинотеатры выживают, как могут. Как совладелец такого кинотеатра всю эту проблематику я ощущаю лично: задача – не закрыться. Поэтому говорить о трендах не приходится: недостаточно репертуара, нет трафика, нет возможности нормально обслуживать кинотеатр, как хотелось бы это делать, удовлетворяя публику по уровню качества.

Чего необходимо достичь отраслям кинопроизводства и кинопоказа в 2025 году? Каким вы видите план их действий на ближайшие месяцы или на более отдаленную перспективу?

Говорить об увеличении среднебюджетного контента – риторическое упражнение. Под него нет государственного финансирования, нет желающих его создавать, потому что мейджоры концентрируются на потенциальных миллиардниках, а у других компаний нет доступа к адекватной финансовой поддержке государства. Кинопоказу главное – выжить и поддерживать качество на приемлемом для зрителей уровне. Что касается плана действий, то надо обратиться к мудрым стратегическим построениям Олега Березина относительно кинотеатра как аудиовизуального комплекса и сегментирования площадок на те, которые занимаются показом большого, сложного и высококлассного по уровню продакшна контента, и те, которые показывают контент для думающего зрителя, артхаусный, фестивальный. К сожалению, сегмент «попкорновых» кинотеатров в торговых центрах, а таковых большинство, теряет свою аудиторию: возможность посмотреть контент онлайн приводит к оттоку зрителей. Если по подписке на стриминге фильм выходит через месяц после кинотеатрального старта, то многие экономят деньги и не идут в кино. Поэтому важен вопрос более адекватного цифрового окна: хотя бы два-три, а лучше – четыре-шесть (как делали студии) месяцев были бы для кинотеатра комфортными, но российские продюсеры не очень хотят идти на такие окна. Сейчас это повод для продолжения внутрииндустриальной дискуссии и нахождения баланса. В прошлом году АВК сделала большой шаг в разворачивании диалога со стримингами и агрегаторами, результатом чего стало продвижение «Кинопоиском» похода в кино на ряд крупных фильмов и поддержка кинохождения другими игроками цифрового рынка.

Как сейчас функционирует Comscorе в России? Насколько полноценна его деятельность?

Comscorе никуда не уходил и продолжает работать. Я очень рад, что лично мне удалось убедить коллег в головном офисе в США, что работу по сбору данных в РФ нельзя останавливать, все эти цифры нам обязательно пригодятся, когда Голливуд вернется. Мы не скрываем, что произошли изменения в работе в силу геополитических перемен, но наша небольшая команда справляется и сохраняет работоспособность российского офиса и процессов, благодаря которым наша база продолжает обновляться, и на этих цифрах будет выстраиваться стратегия работы индустрии после возвращения крупного западного контента и после того, как киноиндустрия явит свою новую итерацию.

Как вы думаете, ожидать ли возвращения голливудских мейджоров в ближайшем будущем? И как бы это могло происходить, учитывая нынешнюю конфигурацию рынка?

Скорее всего Голливуд в Россию не вернется в былом виде в силу того, что за последние годы российские продюсеры привыкли к тому, что рынок полноценно принадлежит им, плюс всех изменений в законодательстве и так далее. Но я очень надеюсь, что правильными, дальновидными и взвешенными дискуссиями между сообществами производителей, дистрибьюторов, кинопоказчиков, с участием представителей власти, отвечающих за культуру и цифровое развитие рынка, и АВК как ядром торговой точки, через которую реализуется контент в адрес зрителя, мы сможем достичь какого-то оптимального, стратегически правильного формата возвращения Голливуда в Россию без нанесения вреда нашим морально-духовным ценностям. Главное, чтобы внутри этого диалога все слышали друг друга и были готовы идти навстречу. Нам необходимо сохранить кинотеатры как точки кинопоказа, нам необходимо сохранить зрителя, его системность кинохождения и вернуть хотя бы какую-то часть потерянной аудитории. Те движения, которые мы наблюдаем сейчас, вселяют надежду, что это произойдет. Индустрия очень устала выживать в «кризисной пятилетке». Очень хочется, чтобы она завершилась в 2024 году, а в 2025-м начались процессы восстановления.

Фото: личный архив спикера