Вадим Иванов и Николай Борунков: «2025 год можно назвать временем устойчивого роста – и для индустрии, и для «Атмосферы Кино»

Соучредители «Атмосферы Кино» подвели итоги работы компании в прошлом году и рассказали о перспективах на 2026-й

«Атмосфера Кино» второй год подряд сохраняет второе место по доле рынка в рейтинге дистрибьюторов, в 2025-м обеспечив 17,6% валовых сборов кинотеатров. Выручка фильмов компании в прошлом году достигла рекордных для нее 7,962 млрд рублей, ее релизы привлекли 17,919 млн зрителей. И показатели «Атмосферы Кино» теперь будут только расти, так как в 2025-м студия Yellow, Black and White (создатель четырех фильмов из топ-10 самых кассовых релизов российского проката за всю его современную историю) стала совладельцем компании. 2026 год уже начался для дистрибьютора с яркого успеха сказочных проектов ПРОСТОКВАШИНО и СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, чьи сборы преодолели отметку в миллиард рублей. Соучредители «Атмосферы Кино», генеральный директор Вадим Иванов и директор по стратегии и маркетингу Николай Борунков, подвели итоги работы компании в прошлом году и рассказали о перспективах на 2026-й.

Как вы оцениваете работу своей компании в 2025 году? Какие итоги можете подвести?

Вадим Иванов и Николай Борунков: 2025-й для нашей компании был годом устойчивого стабильного роста. Мы сумели выжить в 2023-м, затем вышли в 2024-м на уровень результатов, которые позволили нам увидеть свет в конце тоннеля, а уже в 2025-м вполне уверенно двигались по хайвею. Не в крайней левой полосе, распугивая всех дальним светом фар, но уже в запланированном режиме, без аварий и технических проблем, одновременно контролируя как скорость движения, так и время прибытия в пункт назначения. Мы увеличили свои кассовые результаты по сравнению с 2024 годом, сократили разрыв от дистрибьютора номер один, одновременно сохранив второй год подряд вторую позицию в рейтинге дистрибьюторов. С ДОМОВЕНКОМ КУЗЕЙ сделали первый «ярд» для наших партнеров из Кинокомпании братьев Андреасян. Формально ДОМОВЕНОК КУЗЯ – релиз 2024 года, но своего миллиарда он добился в январе 2025-го. Мы достигли прорыва в прокате голливудского кино в постпериод. В нашем сентябрьском интервью мы говорили о том, что надеемся на ИЛЛЮЗИИ ОБМАНА 3 получить 50 процентов зрителей сиквела. Но результаты превзошли все ожидания. Мы взяли 85 процентов аудитории второй картины, что является беспрецедентным результатом. Шикарно «выстрелил» в максимально конкурентном октябре фильм ПАПИНЫ ДОЧКИ. МАМА ВЕРНУЛАСЬ, который стал первым большим релизом нашего нового стратегического продуктового партнера Yellow, Black and White. Также можно отметить успех второй части НЕ ОДНА ДОМА и 43 процента международных сборов ДРАКУЛЫ, собранных в России, в противовес 22 процентам, которые приходятся на Францию.

Произошли ли какие-то изменения в стратегии закупок и выборе российских проектов для проката?

Вадим Иванов и Николай Борунков: Из года в год у нас происходит эволюция подхода к отбору фильмов и коммерческой политике. Слабое кино не выдерживает конкуренции, и мы вынуждены ужесточать селекцию, каждый год поднимая планку. 2025-й не стал исключением.

С какими продюсерскими компаниями у вас сейчас заключены соглашения об эксклюзивных партнерствах?

Вадим Иванов и Николай Борунков: В пул стратегических партнеров входят YBW, КБА, Arna Media, «Маурис» и Legio Felix, для которых мы уже выпускаем или будем выпускать несколько картин в год. Мы также представляем фильмы Алексея Пиманова, планируем выпускать проекты компании SoFilm и у нас есть first-look deal с «Амедиатекой».

Что стало главным событием в 2025 году для вашей компании, а что – для всей российской киноиндустрии?

Вадим Иванов и Николай Борунков: Без сомнения, главным событием для нас, а может быть, и для многих участников рынка, стало появление нового стратегического партнера «Атмосферы Кино» в лице Yellow, Black and White. Эта компания является лидером российского производственного рынка. Она запустила несколько успешных франшиз, включая ПАПИНЫ ДОЧКИ, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ, ХОЛОП и ЧЕБУРАШКА. Это партнерство дает нам возможность опереться на продуктовую линейку студии и в том числе на ее основе выстраивать лайнап. Если оценивать 2025-й с индустриальной точки зрения, то, пожалуй, можно назвать его годом устойчивого роста. Это был четвертый год СВО. Индустрия и государство в целом уже адаптировались к ситуации и выработали схемы работы, которые способствуют сохранению рынка и его более или менее стабильному развитию. В 2025-м был найден баланс в работе с альтернативным прокатом. В этом вопросе необходимо отметить особую заслугу Ассоциации владельцев кинотеатров и лично Алексея Воронкова, который сумел найти аргументы для достижения компромисса как внутри АВК, так и при взаимодействии с органами власти. Кинотеатры дисциплинированно воздержались от альтернативного проката в Новый год 2025-го, затем – в майские праздники. Не было блэкаутов, форсированных какими-то отдельными российскими релизами. Как результат – наладился поток зрителей, которые идут смотреть голливудское кино. И даже несмотря на, мягко скажем, плохое студийное лето, во второй половине года мы получили несколько шикарных результатов в прокате западных релизов, включая МАТЕРИАЛИСТКУ, ДРАКУЛУ и ИЛЛЮЗИЮ ОБМАНА 3.

При этом с началом нового высокого сезона, который мы для себя определяем как период с октября по март, резко пошли в гору и результаты российских фильмов. Это уже было связано с увеличением предложения, умноженного на улучшение качества предлагаемого контента, который представлялся зрителям с привлечением медийных холдингов. В каком-то смысле с сентября 2025-го мы наблюдаем «гонку вооружений», когда для достижения максимального результата продюсеры и прокатчики вынуждены объединяться с информационными партнерами. Широкое вовлечение медийных холдингов позволяет раскачивать аудиторию на уровне, который недостижим в обычной ситуации для дистрибьюторов и прокатчиков. При этом мы не увидели каннибализации. В октябре во время репетиции «новогодней битвы» свою кассу собрали все ключевые участники «битвы», что стало для нас приятным сюрпризом. А затем все то же самое повторилось в Новый год 2026-го. При этом нужно отметить, что большие релизы с поддержкой холдингов позволяют собирать друг другу, но перетягивают одеяло со средних и мелких релизов, которые лишаются воздуха. Таковы законы и последствия конкуренции – и нужно их учитывать.

С какими вызовами вам пришлось столкнуться в прошлом году?

Вадим Иванов и Николай Борунков: Слава богу, 2025-й не подкинул ни нам, ни индустрии «черных лебедей». Да, есть эрозия кассовых сборов по отдельным категориям фильмов. Практически пропал интерес к ромкомам. Хотя в октябре надежду дал СВОДИШЬ С УМА. По-прежнему слабо работают комедии. Есть огромная проблема с заполняемостью лета. Мы на протяжении двух последних лет были, наверное, самым главным промоутером летнего проката и выпуска российских релизов в этот период, но пока проблема далека от решения. Будем надеяться, что в 2026-м произойдет позитивный сдвиг благодаря нашим партнерам из YBW, которые готовят к выпуску сразу два блокбастера – ХОЛОП 3 в июне и ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК в августе.

Каковы ваши ожидания от работы компании в 2026 году? На какие проекты вы делаете ставку?

Вадим Иванов и Николай Борунков: Результаты «Атмосферы Кино» первых шести недель проката года, а также линейка наших релизов на ближайшие одиннадцать месяцев должны вселять в участников рынка уверенность в том, что мы находимся на правильном пути. В календарном 2026 году запланировано сразу несколько потенциальных «ярдников» в противовес двум «ярдникам» в 2024-м и одному – в 2025-м. Это уже состоявшееся ПРОСТОКВАШИНО, затем СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ, ДОМОВЕНОК КУЗЯ 2, ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК, КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ (его YBW продюсирует совместно с Первым каналом), ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ. Постучим по дереву, чтобы они все стали этими «ярдниками».

В дополнение к нашим локомотивам мы также планируется семь релизов с эстимейтом от 300 миллионов. Это экранизация книги номер один по продажам в России в 2022–2024 годах «К себе нежно» Ольги Примаченко, которую мы будем выпускать вместе с «Кинопоиском»; экранизация бестселлера Анны Джейн «Твое сердце будет разбито»; один из главных военных фильмов года ЛИТВЯК от создателя 28 ПАНФИЛОВЦЕВ Андрея Шальопы, рассказывающий историю героя Советского Союза Лидии Литвяк, самой результативной женщины-аса истребительной авиации за всю мировую историю, сбившей двенадцать самолетов противника; третья часть НЕ ОДНА ДОМА; боевик МЯТЕЖ с Джейсоном Стэйтемом; 1812. ОХОТА НА ИМПЕРАТОРА Алексея Пиманова о драматичных событиях спасения московского Кремля от подрыва наполеоновской армией при ее отступлении из Москвы; вторая часть хита РУКИ ВВЕРХ! Итого мы имеем в графике релизов шесть картин, претендующих на сборы от 1 миллиарда, и семь релизов, претендующих на сборы от 300 миллионов рублей. Для сравнения: в 2025-м мы выпустили один «ярдник» и пять фильмов 300+.

Это очень серьезная демонстрация наших планов и амбиций, которую можно сравнить только с 2008 годом UPI, когда студия выпустила золотой лайнап Universal и Paramount, включавший, кроме всего остального, второй МАДАГАСКАР, ОСОБО ОПАСЕН, третью МУМИЮ и КУНГ-ФУ ПАНДУ. Или с нашим шагом вверх в 2021 году, когда UPI начала выпускать фильмы студии WB в дополнение к пакету Universal. В общем, планов громадье. Да пребудет с нами сила!

Фото: пресс-служба компании «Атмосфера Кино»