Сергей Катышев: «“Авиатор” – не прямая экранизация. Это надтекст»

Второй лучшей новинкой уикенда стала фантастическая драма Егора Кончаловского АВИАТОР, снятая по одноименному романа Евгения Водолазкина. Писатель также участвовал в работе над сценарием. Константин Хабенский сыграл в картине ученого Гейгера, который возвращает к жизни замороженного в начале XX века авиатора Платонова, чей образ воплотил Александр Горбатов. Фильм заработал за первый уикенд 76,3 млн рублей и привлек 158 тысяч зрителей. Генеральный продюсер АВИАТОРА Сергей Катышев поделился подробностями релиза картины и рассказал о новой экранизации, над которой сейчас работает.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма АВИАТОР? Какими были ваши ожидания?

В первый день проката фильм заработал около 10 миллионов рублей, что позволило ему занять вторую строчку в российском бокс-офисе. Это очень хороший, солидный старт для проекта такого интеллектуального масштаба. Сеансы картины посетили десятки тысяч человек, и мы видим, что интерес только растет.

По сравнению с романом в картине сильно смещены акценты – вплоть до изменения главного героя. Если вы хотели сосредоточиться на более зрелищной драматичной сюжетной линии, то почему сделали главным героем Гейгера, а не авиатора Платонова?

Это осознанное творческое решение. Литература позволяет себе длинные философские размышления, а на экране это может выглядеть статично и не интересно. Нам нужен был более динамичный сюжетный стержень, и трансформация роли Гейгера помогла достичь этого. Если роман Водолазкина – это история о человеке, выпавшем из времени, то наш фильм – про Гейгера, который пытается разгадать загадку этого человека. Это две разные истории, рассказанные на разных языках. Авиатор здесь – символ, а не сюжетное наполнение, и в этом, пожалуй, сохранено сходство с романом. К тому же на роль Гейгера согласился Константин Хабенский. Его мощное актерское присутствие неизбежно притягивает внимание, и мы решили оправдать это внимание драматургически, превратив Гейгера из второстепенного персонажа в полноценного героя с его собственной трагической историей и даже любовной линией. В какой-то момент он превращается из спасителя Платонова в его соперника.

Какой вообще должна быть экранизация романа, чтобы стать хорошим фильмом?

Хорошая экранизация – это не рабское следование тексту, а его интерпретация и перевод на язык кино. Фильм должен работать для зрителя, который книгу не читал. Он обязан иметь собственную драматургию, логику и эмоциональный заряд. Он создает свой собственный, мощный и целостный художественный мир, который ведет диалог с миром книги, а не копирует его. Нам очень повезло: с нами в связке работал сам автор, и он считает, что все главное в фильме сохранилось, несмотря на разительное и даже намеренное внешнее отличие от книги. Задача экранизации — вызвать те же чувства, что и у читателя, и, возможно, даже побудить зрителя прочесть первоисточник, чтобы увидеть историю с другой стороны.

Как вы позиционировали картину в рекламной кампании? Какие преимущества фильма подчеркивали?

Мы много говорили до премьеры о том, что наш фильм – отдельное художественное произведение, отличное от романа. Мы готовили зрителя и к особенному ощущению времени, к пониманию того, что времени нет, по большому счету. Мы обещали много иносказательности, намеков, символов, и зритель подсознательно «ловил», считывал их. Например, мы разбросали по всему фильму древние византийские, христианские символы. Как сигнальные огни, они намекают зрителю, что картина – о чем-то большем, нежели любовный треугольник и заморозка или последствия одного совершенного преступления, что без «разговора с Богом» здесь явно не обошлось, без споров с ним, и без понимания, что все равно приходишь к его заповедям. На премьере АВИАТОРА в Санкт-Петербурге, в Александринском театре, мы воссоздали атмосферу начала прошлого века. А на московском показе в киноконцертном зале «Октябрь» были капсулы времени, в которые артисты заложили послания в будущее.

Как выстраивалось продвижение АВИАТОРА? Как участвовал Первый канал и «Кино ТВ»?

Мы готовились к релизу больше двух лет. Выбрали самого сильного и профессионального партнера – кинопрокатную компанию «Атмосфера Кино», которая подключилась к подготовке фильма еще на этапе монтажа. Вся рекламная кампания была подготовлена заранее и выверена до мелочей. Первый канал стал нашим ключевым телевизионным партнером, и это сотрудничество было исключительно концептуальным – мы сошлись в общем видении вселенной АВИАТОРА.

Какую аудиторию вы стремились охватить? Кого в целом видите зрителем картины?

АВИАТОР – это фильм-событие, масштабная научно-фантастическая сага. Наш зритель — человек вдумчивый, подготовленный. Для него кино не просто развлечение, а форма искусства, способная ставить сложные вопросы. Он приходит в кинотеатр не «отключиться», а, наоборот, «включиться» в диалог с авторами, с историей и с самим собой. При этом мы уверены, что каждый сможет найти в фильме что-то близкое и интересное – ведь это масштабная история о времени, любви и смысле жизни с участием топовых актеров.

Как вы выбирали дату премьеры? Неделей ранее у «Атмосферы кино» вышел большой проект, который хорошо работает и на второй неделе. Не опасались ли вы конкуренции или меньшей росписи в кинотеатрах?

Дату назначала «Атмосфера Кино». Нам представили мощную аналитику – все эти таблицы, фокус-группы, где все было рассчитано до миллиметра. Мы шли вперед, не оглядываясь на конкурентов, и сделали ставку на яркие премьерные события, чтобы познакомить аудиторию с фильмом. Состоялись три большие премьеры. Первая – в Санкт-Петербурге в историческом Александринском театре, где мы воссоздали машину времени и полностью погрузили зрителей в начало прошлого века. Вторая – традиционно, в московском кинотеатре «Октябрь». И, наконец, грандиозное представление на сцене Большого театра, где соединили музыку, литературу и кино. Кстати, любопытное совпадение: 20 ноября – дата релиза АВИАТОРА – это еще и день рождения жены Евгения Водолазкина.

Что думаете по поводу реакции зрителей на фильм?

У нас получился эксперимент. Его можно сравнить с проектом ДАУ Хржановского* или с работами Терренса Малика и Терри Гиллиама. Внешне это упаковка обыденного зрительского кино, а внутри – сложная, многослойная работа. Поэтому первоначальная неоднозначность критиков, которые в основном сравнивали фильм с книгой, была ожидаема. Но мы ответственно заявляем: АВИАТОР – не прямая экранизация. Это надтекст. Кто такие авиаторы? И почему книга называется «Авиатор», хотя в книге ни слова нет про авиацию? Авиаторы – это первопроходцы, люди, которые переступают через границы времени, пространства, люди, которые создают все новое и живут в будущем. Мы намеренно создали своего АВИАТОРА для зрителей, которые посмотрят его через 20–30 лет и оттуда, из будущего, увидят нас сегодняшних и поймут, что мы тут с вами делали и какое кино снимали. А обычные зрители, в отличие от критиков, открыли для себя АВИАТОРА совершенно иначе. В соцсетях – огромное количество благодарных, глубоких, пронизывающих отзывов. Это уникальный случай настоящей народной позитивной критики.

Будет ли продолжаться реклама после премьеры?

Жизнь АВИАТОРА только начинается! «Долгий прокат» – это мягко сказано. Мы выпустили фотоальбом со съемок, который стал каталогом выставки 2036 года. Первый экземпляр этого каталога был заложен в постоянную экспозицию Центра «Космонавтика и авиация» на ВДНХ, а последний будет открывать нашу выставку в 2036 году в Санкт-Петербурге в легендарном Доме Кранкенгагена. В нем в 2026 году откроется образовательный центр, посвященный кинематографу. Его открытие – один из «крючков времени», заложенных в нашем проекте. И, конечно, мы будем проводить авторские показы, лекции и концерты, посвященные АВИАТОРУ и его вселенной, в течение предстоящих лет.

Есть ли у вас в планах работа над какими-то еще экранизациями? В целом над какими фильмами вы сейчас работаете? Экранизация «Лавра» Эмиром Кустурицей – это также ваш проект?

АВИАТОР – это открытие новой Вселенной Кронос. Первый проект – экранизация романа «Авиатор» Евгения Водолазкина. И это уже само по себе значимое явление в кинематографе, и мы можем этим гордиться – мы это сделали, стали первыми кто экранизировал его книгу. И да, мы продолжим. Второй проект уже в работе, это тоже экранизация произведения Евгения Водолазкина – фильм о святых и юродивых ЛАВР. Он действительно уже в работе. А кто именно станет его режиссером – покажет время.

Как вы в целом оцениваете потенциал книжных бестселлеров как фундамента коммерческого успеха экранизаций? Достаточно ли «книжной» аудитории – даже у самых заметных из них – чтобы обеспечить успех фильму?

Потенциал огромен, но он реализуется только при грамотной стратегии и работает не как гарантия, а как мощный катализатор и страховочная сеть. Одной лишь «книжной» аудитории почти всегда недостаточно для полного коммерческого успеха фильма. Это большое заблуждение (и ему подвержены некоторые продюсеры, к сожалению) – думать, что коктейль из этих ингредиентов – книжный бестселлер, звездный актерский состав, режиссер с именем – гарантирует успех. Не гарантирует, и даже иногда наоборот – приносит трудности в виде завышенных ожиданий, пристального внимания с изучением каждой детали через лупу, требований соответствовать большой литературе. Так что было бы очень недальновидно надеяться только на книжную аудиторию раскрученного произведения. Мы старались сделать хорошее кино. И о коммерческом успехе даже не особо задумывались. Мы делали то, во что верили, чем «болели и горели», то, чем от сердца хотели поделиться со зрителем. И этот эксперимент мы продолжим.

* Внесен Минюстом в реестр иноагентов.

Фото: «Кино ТВ»