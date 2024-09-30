Дмитрий Казуто: «Наше главное достижение за 25 лет – доверие участников контент-форума»

Директор СПбМКФ рассказал БК, что ожидает участников форума на юбилейном индустриальном мероприятии

С 30 сентября по 3 октября в Санкт-Петербурге, в конгресс-центре международного конгрессно-выставочного комплекса «Экспофорум» состоится юбилейный, XXV Санкт-Петербургский международный контент-форум. В его рамках также пройдут международная выставка «КиноТеатр Экспо» и выставка «Контент Экспо». В программе запланировано пятнадцать презентаций. Свои проекты нынешней осени и следующей зимы представят «Централ Партнершип», «Атмосфера кино», «НМГ Кинопрокат», «Вольга», «Наше кино», «КарроПрокат», «Экспонента» и другие. Директор СПбМКФ Дмитрий Казуто рассказал БК, что ожидает участников форума на юбилейном индустриальном мероприятии, какие вопросы будут обсуждаться в деловой программе и что изменилось в выставочной отрасли за последние два с половиной года.

Санкт-Петербургский международный контент-форум в этом году празднует 25-летний юбилей. Чего ожидать участникам от нынешнего форума? Какие готовите сюрпризы по случаю юбилея?

Пусть сюрпризы останутся сюрпризами (смеется). Наши партнеры – дистрибьюторы контента – подготовили невероятную программу презентаций, их будет более пятнадцати, и также состоятся показы трех фильмов. Экспоненты выставки подготовили очень масштабную экспозицию, которая удивит наших делегатов. Деловая программа также будет крайне насыщенной и актуальной, причем для всех сегментов нашей аудитории. Поэтому мы призываем коллег приезжать на форум как можно более масштабными делегациями, чтобы специалисты по репертуару смогли побывать на всех презентациях, а руководители и специалисты в других областях тем временем имели возможность посещать выставку, мероприятия деловой программы и общаться. Напомню, что для технических специалистов и специалистов кинобаров посещение выставки и соответствующих деловых мероприятий является бесплатным. На данный момент запланировано уже семь мероприятий для данных категорий посетителей. Наши партнеры из компании «Премьер Зал» подготовили самый масштабный за последние годы форум «ВедуКиноБизнес», который впервые будет состоять из трех сессий. Его проведение в рамках наших форума и выставки стало уже доброй традицией. В сотрудничестве с Ассоциацией владельцев кинотеатров уже в 21-й раз состоится конференция «Бизнес кинотеатров». Так что нас ждут невероятно насыщенные три дня, а также программа в кинотеатре «Аврора» 30 сентября. Завершится юбилейный форум дружеской вечеринкой 3 октября. Программа мероприятий постоянно обновляется и размещена как на нашем сайте, так и в мобильном приложении «Контент Форум» для IOS и Android.

Какие итоги вы можете подвести за эти 25 лет? Какими достижениями особенно гордитесь?

К сожалению, в силу известных обстоятельств мы пока не можем рассчитывать на то, чтобы превзойти достижения прошлых лет. А основное достижение последних четырех лет заключается в том, что мы еще живы, как господин Де Жюссак из «Трех мушкетеров» (смеется). Гордиться мы можем тем, что наш форум как совокупность усилий наших партнеров, дистрибьюторов и экспонентов, а также нашей команды реально помогает кинопрокатной индустрии вновь обрести себя. Это было особенно заметно в 2022 году, когда люди приехали обескураженными и с большой долей скепсиса, а уезжали воодушевленными и с новыми надеждами. Пока, конечно, нельзя сказать, что жизнь кинопроката наладилась, но ситуация все-таки объективно улучшается.

О достижениях на дистанции 25-ти лет можно говорить очень долго. Остановлюсь лишь на нескольких. На нашем форуме в 2006 году впервые была представлена цифровая кинопроекция, в 2016-м – лазерная. А в этом году участники форума смогут ознакомиться с технологией кинопоказа на основе LED. В 2012–2014 годах наша выставка стала третьей в мире по всем показателям, лишь немного уступая CineEurope.

С 2016 года форум проходит в самом лучшем конгрессно-выставочном комплексе страны – «Экспофоруме». Мы принимали участие в создании концепции конгресс-центра, а компания «Невафильм» спроектировала амфитеатр таким образом, чтобы экран было отлично видно с любого места в зрительном зале. «Экспофорум» получил такой великолепный зал именно благодаря нашему форуму. 25 лет мы всегда лидировали, и несмотря ни на какие трудности, выпавшие на долю страны и индустрии, форум остается крупнейшим и самым значимым событием в сфере киноконтента в России и странах СНГ. Но главное достижение – это, конечно, доверие коллег, партнеров, экспонентов, делегатов, всех участников форума, которым мы безмерно дорожим.

Стабилизировалась ли ситуация в выставочной индустрии за последние два с половиной года? Какие основные изменения в ней произошли?

Мы организуем несколько конгрессно-выставочных мероприятий в довольно далеких друг от друга областях. Ситуацию в отрасли мы обсуждаем с коллегами в рамках Российского союза выставок и ярмарок (РСВЯ). На наш общий взгляд, роль конгрессно-выставочной деятельности после пандемии и особенно после 2022 года возросла как никогда ранее в современной истории индустрии. В целом по отрасли по результатам 2023-го превзойдены все показатели 2019 года, а в 2024-м продолжается феноменальный рост. Это становится очевидным, даже если просто посмотреть на загрузку крупнейших выставочных комплексов по всей стране, что не может не сказаться на стоимости аренды. И не случайно главным медийным событием страны в этом году стала выставка-форум «Россия». Выставки и форумы вернули себе тот драйв, который, казалось, начал мало-помалу покидать отрасль даже до пандемии. Нам как индустрии еще предстоит осмыслить этот феномен. Возможно, после пандемии люди переосмыслили важность живого общения. А может быть, пришло понимание того, что общение исключительно в цифровом мире несет достаточно большие риски.

К сожалению, наш контент-форум пока выбивается из общего позитивного тренда конгрессно-выставочной отрасли. Последствия выпавших на долю кинотеатрального проката беспрецедентных потрясений, конечно же, не могут быть преодолены быстро, но позитивный тренд очевиден. Качество российского кино растет опережающими темпами, и поэтому у нас всех есть надежда на дальнейшее улучшение ситуации.

Расскажите, пожалуйста, сколько делегатов приедет на нынешний форум и кто это? Изменились ли как-то количество участников и их состав по сравнению с прошлыми годами?

Постепенно количество делегатов возвращается к докризисному уровню, и мы надеемся существенно преодолеть планку в 2500 человек (общее количество участников мероприятия). До пандемии число участников превышало 3000. В составе участников особых изменений пока нет, хотя количество представителей онлайн-платформ и ТВ неуклонно растет. Но ничего удивительного в этом нет с учетом бурного роста стриминговых сервисов.

Что сейчас происходит с участниками выставки оборудования? Будут ли как-то представлены зарубежные производители оборудования?

Выставка вернулась на уровень 2021 года, представлены все российские компании – поставщики и интеграторы оборудования для кинотеатров, будет и несколько новых экспонентов. Что касается западных производителей оборудования для кинотеатров, продукция которых ранее составляла значительную часть выставки, похоже, их возвращения ждать не приходится. В то же время производители из КНР и других дружественных стран также до сих пор не вернулись на выставку после пандемии. И пока это не произойдет, у нас не будет шансов «догнать и перегнать» 2019 год.

Как вы оцениваете перспективы российско-китайского сотрудничества? Насколько в нем заинтересованы китайские партнеры, на ваш взгляд?

По моему мнению, при должной рекламной поддержке фильмы из Китая могли бы иметь успех в нашем прокате, так как качество китайской кинопродукции уже вполне достигло голливудского уровня. Вместе с тем в КНР огромный внутренний рынок, фильмы собирают сотни миллионов долларов. Поэтому, на мой взгляд, прокат китайских картин в России с масштабной промоподдержкой должен решаться в рамках культурного обмена на государственном уровне. Также на государственном уровне необходима поддержка совместного производства с КНР. У нас достаточно сюжетов, которые могли быть интересны и нашему, и китайскому зрителю.

Обсуждалось ли перед форумом какое-либо сотрудничество с другими дружественными странами (MENA, БРИКС и прочими)?

Очевидно, что наших скромных возможностей недостаточно, чтобы в эти непростые времена обеспечить приезд зарубежных участников. Поэтому мы считаем, что надо постепенно создавать условия, при которых им было бы интересно приезжать к нам. Надеюсь, что в будущем году у нас получится придать определенный импульс этому процессу.

Какие темы будут обсуждаться в рамках программы «Контент в единой цифровой среде»? Что самое главное происходит в этой среде, по вашему мнению?

В этом году данная тематика возвращается в деловую программу, которая последние два года по вполне понятным причинам была сосредоточена на проблемах кинотеатров. Конечно же, фокус на кинотеатрах остается самым серьезным, и программа для них даже более масштабна, чем ранее. Вместе с тем в цифровой среде действительно происходит много интересного. Одной из наших задач мы видим необходимость разобраться в том, как именно кинотеатры и онлайн-платформы могут эффективно взаимодействовать. Также планируем обсудить ряд тем, которые релевантны непосредственно для онлайн-платформ, в первую очередь – факторы их дальнейшего роста в среднесрочной перспективе.

В этом году количество дистрибьюторов, представляющих свои проекты, побило прошлогодний рекорд и достигло пятнадцати. За счет чего в первую очередь удалось увеличить их число?

На самом деле потребность в презентациях еще больше, и если бы у нас было больше времени, их могло бы быть и более двадцати. Раньше мы скорее сознательно ограничивали количество презентаций, но сейчас с учетом необходимости для кинотеатров получать информацию о как можно большем количестве контента мы решили попробовать расширить горизонты. Очевидно, появилась необходимость возвращения к четырехдневному формату форума, но в этом году у нас не было такой возможности в силу загруженности «Экспофорума». Надеюсь, она появится в следующем году.

В целом откуда вы сейчас черпаете вдохновение для проведения форума? Ориентируетесь на европейские и американские мероприятия или на азиатские? Что бы вам хотелось еще внедрить в форум?

Глядя на старые добрые CinemaCon и CineEurope, видно, что там все идет по накатанной. И действительно, зачем что-то менять, если и так все хорошо работает? Есть спонсор – Coca-Cola, есть Dolby и IMAX, и китайские компании пока едут не к нам, а в Лас-Вегас. В свое время мы активно сотрудничали с коллегами, а в 2013 году помогли «Централ Партнершип» провести российскую презентацию в рамках CineEurope. Сейчас все это надолго потеряло актуальность, поэтому черпать вдохновение надо из внутренних источников. И, к счастью, они оправдывают наши ожидания: многие российские фильмы действительно взяли очень высокую планку по качеству, и на форуме мы вновь в этом убедимся – нас ждут потрясающие презентации и ударный осенне-зимний сезон.

В большой степени наш форум уникален – за рубежом существуют форумы исключительно для кинопроката, то есть по модели разделения сборов между кинотеатром и дистрибьютором, и есть рынки контента. Наш форум сочетает в себе функционал этих мероприятий, и наша аудитория включает в себя представителей всех платформ демонстрации контента. Нам остается развивать эту уникальную особенность, а также международную составляющую. Несмотря на трудности текущего периода, наша цель остается прежней – создать в России один из мировых форумов в сфере контента.

Фото: пресс-служба СПбМКФ