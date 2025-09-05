Дмитрий Казуто и Яна Назарова: «Мы разделяем мнение кинотеатров о том, что большие событийные релизы должны более равномерно распределяться в течение кинопрокатного года»

БК поговорил с директором СПбМКФ Дмитрием Казуто и продюсером Яной Назаровой о программе грядущего форума

9 сентября в Санкт-Петербурге начнет работу 26-й Международный Контент Форум, в рамках которого ведущие кинокомпании представят ключевые релизы ближайшего полугодия, включая «новогоднюю битву», а игроки киноиндустрии обсудят самые острые на данный момент вопросы – от неизбежного внедрения ИИ в производство до развития кинотуризма. О программе форума и о планах на следующие 25 лет БК поговорил с его директором Дмитрием Казуто и продюсером Яной Назаровой.

Прошлый год был праздничным – форум отметил свое 25-летие, и в интервью БК вы вспоминали ключевые события прошедших лет. Но юбилей позади, пора двигаться дальше. Можно ли говорить о стратегии на следующие 25 лет или хотя бы на ближайшую пятилетку?

Дмитрий Казуто: Юбилей прошел, по общему мнению, триумфально, с рекордными показателями и по посещаемости, и по количеству и качеству представленного контента. Но уже очевидно, что в этом году мы сделаем еще один шаг вперед и превзойдем прошлогодние показатели. Выставка в этом году вернется к уровню 2021-го. В ситуации, когда у нас по-прежнему отсутствуют зарубежные экспоненты, это хорошая динамика. Безусловно, у нас есть стратегия развития на ближайшую пятилетку, но мы пока не будем ее обозначать. Можем анонсировать, что форум 2026 года состоится в Санкт-Петербурге с 22 по 25 сентября, и в наших планах – более активное привлечение зарубежных участников.

Как форум трансформировался в связи с изменившимися обстоятельствами самой киноиндустрии? Какие ключевые перемены произошли в его организации в этом году?

Яна Назарова: Кинопрокат в целом оживился, и хочется верить, что это оживление подтолкнет к поиску большей жанровой вариативности. Как только разные сегменты зрительской аудитории будут иметь возможность увидеть на большом экране предпочитаемые ими жанры, а не только сказки, появится шанс, что индустрия заживет реально сказочной жизнью. Главное изменение программы форума не касается его основной структуры. Но в этом году мы добавляем новое направление, а именно – специальные бесплатные показы новых российских фильмов для широкой публики, в том числе для некоторых отдельных категорий зрителей. Мы проведем показ для глухих и слабослышащих, для зрителей старшего возраста, а также для молодежной аудитории. Основным организатором форума является социально ориентированная АНО «ЦКВИ «Экспоконгресс», и в том числе таким образом мы реализуем некоторые социальные инициативы, соответствующие нашей уставной деятельности. Основная программа форума остается ориентированной на все сегменты контент-индустрии – кинопрокат, цифровые медиа и ТВ.

Программа этого года длится четыре дня. За счет чего получилось удлинить ее? Может, это было в том числе пожелание участников, чтобы успеть все показать и рассказать?

Яна Назарова: До пандемии четырехдневный формат был стандартным. По понятным причинам после пандемии мы перешли на формат «три дня плюс нулевой день». Но уже в прошлом году стало ясно, что количество запросов от дистрибьюторов увеличивается, к нам обращаются продюсеры, расширяется деловая программа. В программу первого дня форума, 9 сентября, войдут два показа полнометражных фильмов. Форум откроет презентация и первый эксклюзивный показ полнометражного художественного фильма ВОЗВРАЩЕНИЕ МЕНДЫША от создателей дилогии МЫ ИЗ БУДУЩЕГО. В этот день также состоится презентация кинопрокатной компании Capella Film, которая отмечает в этом году 10-летие, и мы готовимся поздравить ее с юбилеем. Также в расписании первого дня презентация кинокомпании «СБ Фильм». Завершит программу российская премьера картины ДВОЕ В ОДНОЙ ЖИЗНИ, НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ, которая получила призы зрительских симпатий и награды за мужскую и женскую роли на разных кинофестивалях. Фильм представит творческая группа. Мы рады, что премьера снятого в Санкт-Петербурге кино состоится в рамках нашего форума и его увидят петербургские зрители! Первая сессия делового форума «ВедуКиноБизнес» также пройдет 9 сентября. Возвращаться к четырехдневному формату мы будем постепенно, чтобы в дальнейшем презентации всех компаний более равномерно распределялись по дням.

Будут ли проходить мероприятия в историческом центре Санкт-Петербурга, в кинотеатре «Аврора»?

Яна Назарова: Несмотря на то, что основная программа форума состоится в «Экспофоруме», мы продолжаем сотрудничество с «Авророй»: в любимом петербуржцами кинотеатре состоятся показы фильмов для широкой аудитории.

Сколько компаний примет участие в выставке в этом году? Сколько в целом участников вы ожидаете?

Дмитрий Казуто: В выставке примет участие свыше тридцати крупных компаний, что по нынешним временам отличный показатель. Что касается общего количества участников форума, то динамика поступления заявок на аккредитацию позволяет уверенно прогнозировать более 3500 участников.

На деловых программах прошедших летних кинофестивалей зачастую активно презентовали себя телеканалы с собственным оригинальным контентом. Планируете ли вы расширять форум в эту сторону, приглашая для участия в нем телевещателей?

Дмитрий Казуто: Фестивали могут себе позволить экспериментировать, так как у них есть возможность за свой счет привозить любой контент, представляемый правообладателями и творческими группами, который может их заинтересовать. У нас пока таких возможностей нет. А в случае необходимости оплачивать проведение презентаций и командировки сразу же встает вопрос о целесообразности. Мы открыты к расширению форматов презентаций контента и появлению в программе форума презентаций оригинального контента телеканалов и онлайн-платформ. Но для того, чтобы в этом появилась бизнес-компонента, нам нужно еще большее количество и более широкий спектр участников, чтобы с аншлагами проходили презентации не только полного метра, но и иных форматов. Такое расширение входит в нашу стратегию развития, но для его реализации необходимо совершить еще целый ряд конкретных шагов.

Кроме традиционных презентаций кинокомпаний, какие еще мероприятия запланированы в этом году? Будут ли необычные форматы или новые темы?

Яна Назарова: Как раз на презентациях стоит остановиться отдельно. Могу с уверенностью сказать, что такого уровня презентаций не было даже в голливудские времена. Участников ждут фееричные, беспрецедентные по масштабу представления с большим количеством звездных гостей и действительно невероятными креативными решениями. 10 сентября запланированы презентация и показ фильма «Централ Партнершип» и презентация «Атмосферы Кино», 11 сентября – презентации компаний «Наше кино», «Каро Премьер» и «Вольга», 12 сентября – презентации «НМГ Кинопроката» и «Парадиза». Также в этом году планируется небывалое ранее количество креативных стендов в поддержку фильмов с самыми разными интересными активностями для участников форума. Отдельно хочу упомянуть новый необычный формат взаимодействия с участниками форума от компании Capella Film в рамках выставки, который всех приятно удивит.

Дмитрий Казуто: В рамках деловой программы впервые за многие годы вернется тема взаимодействия кинотеатров и торговых центров. Специальную сессию мы организуем совместно с форумом «ВедуКиноБизнес» от «Премьер Зал» и Российским советом торговых центров. Будет интересно!

С каждым годом все острее стоит вопрос технического оснащения кинотеатров. Есть ли новые игроки на этом рынке? Есть ли среди них зарубежные компании? Будут ли они представлены в этом году?

Дмитрий Казуто: Да, будет представлено несколько компаний, которые впервые участвуют в выставке, в том числе зарубежные. Так что техническая часть форума, за которую отвечает выставочная экспозиция, будет самой масштабной с допандемийных времен и позволит кинотеатрам реализовать любые планы в отношении модернизации оборудования.

Что такое Университет «Кинотеатр Экспо»? В чем заключается цель этой программы?

Дмитрий Казуто: Эта программа – традиционная и неотъемлемая часть форума, начало которой было положено двадцать лет назад. Благодаря этой программе любое количество представителей от кинотеатров имеет возможность посещать выставку и принимать участие в ряде мероприятий деловой программы бесплатно. Университет «Кинотеатр Экспо» – это бесплатная программа семинаров, технических и маркетинговых презентаций для повышения квалификации технических специалистов и других заинтересованных представителей кинотеатров. Мероприятия в рамках данной программы будут проводиться с 10 по 12 сентября в специальном конференц-зале на выставке. Также в рамках форума многие годы проводится бесплатное ежегодное мероприятие для управляющих кинобарами и других специалистов в области общественного питания в кинотеатрах – конференция «Кинобары и иные возможности продаж в кинотеатрах: новые источники дохода». Эта конференция является единственным ежегодным событием в сфере общественного питания в кинотеатрах, и в этом году она пройдет в расширенном формате. Для аккредитации на Университет и конференцию, а также на посещение выставки с 10 по 12 сентября включительно представителям кинотеатров достаточно заполнить онлайн-заявку в личном кабинете на сайте форума.

Тематический поток «Контент в единой цифровой среде: кино, цифровые медиа, ТВ» сохранил свое название с прошлого года, однако тема в этом году выглядит «аналоговой» – это обсуждение деятельности региональных кинокомиссий и кинотуризм. Расскажите, пожалуйста, откуда появился запрос на эту тему и какого практического результата форум ожидает от этой сессии?

Дмитрий Казуто: В рамках этого потока в программе форума проводятся те мероприятия, которые не относятся напрямую к работе кинотеатров. Практически ежегодно мы организуем мероприятия, посвященные развитию производства контента в регионах, в сотрудничестве с АПКиТ, ФПРК и с рядом региональных кинокластеров и таким образом вносим свой посильный вклад в эту деятельность в масштабах страны. В рамках конференции будут представлены актуальные данные по объемам компенсаций затрат, понесенных производителями контента в регионах в 2024-2025 годах, представлена информация о действующих и создаваемых кинокомиссиях, а также получена обратная связь от продюсерских компаний. Будет также представлен проект «Кинокарта 2.0» – платформа для поиска киносъемочных локаций. Запланирован питчинг проектов региональных киностудий. В прошлом году мы провели очень продуктивную сессию по кинотуризму, и в этом году эта тема также получит новое развитие.

Форум, по сути, репрезентует сетку кинопроката на ближайшие полгода или даже больше. Как вам кажется, какие проекты должны стать фаворитами грядущего мероприятия? Презентации каких проектов вы ждете сами в первую очередь?

Дмитрий Казуто: Действительно, на форуме будут представлены проекты не только ближайшего полугодия, но и весны и даже осени 2026 года. Как организаторы форума, в рамках которого проводятся презентации всех ведущих дистрибьюторов, мы переживаем за каждый проект, представленный у нас, так как видим, какие колоссальные усилия вкладывают наши партнеры в их продвижение.

Закончилось кинотеатральное лето. Как вы оцениваете его итоги? Как вам кажется, с каким настроением в Санкт-Петербург приедут представители кинотеатров?

Яна Назарова: Кинотеатральное лето все с удовольствием провели на деревне у дедушки. Фильм с Юрием Стояновым заработал уже свыше 800 миллионов рублей и держится в лидерах. Мы поздравляем «Каро Премьер» с таким впечатляющим результатом! МАТЕРИАЛИСТКА от компании «Вольга» оказалась весьма материально обеспеченной барышней с капиталом более 400 миллионов рублей. Эти примеры в очередной раз продемонстрировали, что хорошее кино даже летом найдет своего зрителя, и мы не можем не согласиться с кинотеатрами в том, что большие событийные релизы должны более равномерно распределяться в течение кинопрокатного года, с особым вниманием к летним месяцам. Мы разделяем мнение, что необходимо проработать дополнительные меры поддержки для тех продюсерских компаний, которые запланируют свои релизы на лето, например, в части поддержки продвижения таких релизов. А что касается настроения кинотеатров, то они всегда приезжают к нам с прекрасным настроением, желанием везде побывать и все успеть посмотреть. У нас всегда полные залы, первые лица компаний, звезды и ведущие федеральные СМИ. Это обусловлено высочайшим уровнем презентаций от наших дистрибьюторов, которые готовы из года в год поражать воображение наших участников, а также наступлением самого вкусного для кинотеатров мандаринового сезона.

Как вы оцениваете конфигурацию «новогодней битвы» и как вам кажется, удастся ли всем ее участникам выработать свой потенциал?

Яна Назарова: Полагаю, что стоит запастись попкорном и наблюдать за «битвой»: она будет роскошной! Я сужу об этом по масштабам подготовки дистрибьюторов к нашему форуму. А это свидетельствует о том, что ставки будут высоки! На мой взгляд, несмотря на то, что все три фаворита являются фильмами для семейной аудитории, они абсолютно разные и не будут бороться за зрителя. Уверена, что в период новогодних каникул каждый побывает в кино несколько раз!

Как вам кажется, на грядущем форуме могут вырисоваться какие-то новые тренды в отрасли? Если да, что это будет?

Яна Назарова: Главный тренд – повышение зрелищности проектов, и это именно то, что ожидают кинотеатры, и то, что любят зрители!

Фото: пресс-служба СПбМКФ