Анастасия Корчагина: «С прошлого года международная дистрибуция встала на новые рельсы и постепенно наращивает обороты»

БК пообщался с генеральным директором Art Pictures Distribution о текущих перспективах отечественного контента на международных рынках

БК ранее рассказывал о новом учебном курсе школы кино «Индустрия», который будет посвящен в том числе международной дистрибуции. Одним из лекторов курса выступит генеральный директор Art Pictures Distribution Анастасия Корчагина. В разговоре с БК она объяснила актуальность программы для индустрии, выделила основные причины сокращения сборов российских проектов в зарубежном прокате и рассказала о текущих перспективах отечественного контента на международных рынках. А также обсудила новое для Art Pictures Distribution направление – кинопроизводство. В частности, компания работала над созданием КРАСНОГО ШЕЛКА, копродукции России и Китая, и масштабной сказки БУРАТИНО.

Вы будете одним из лекторов новой учебной программы школы «Индустрия», посвященной дистрибуции кино и сериалов. Насколько важен этот курс для отрасли, как вы думаете?

Эта программа абсолютно необходима, так как в сфере дистрибуции контента ощущается нехватка квалифицированных специалистов. Данная отрасль относительно молодая, и ранее подобного полного курса обучения не было. Поэтому я рада, что коллегам пришла в голову прекрасная мысль создать программу, которая в будущем поможет индустрии и пополнит ее новыми молодыми экспертами.

Объем международных продаж сократился с 53 миллионов долларов в 2019 году до 17 миллионов в 2024-м. В чем вы видите основные причины такого существенного спада? Азия, Ближний Восток, Латинская Америка оказались не заинтересованы в российском контенте? Или дело в ценообразовании, которое отличается на этих рынках?

До 2022 года основными платежеспособными рынками для отечественного контента были Европа и англоговорящие страны мира. Безусловно, страны БРИКС заинтересованы в проектах российского производства, но речь идет о совсем других расценках. Рост продаж на эти регионы – дело определенного времени.

Насколько сказки, которые столь активно снимают российские кинопроизводители, привлекательны на зарубежных рынках? И в случае с фильмами по русским народным сказкам, и с картинами, в основе которых лежат зарубежные сюжеты, как ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА или БУРАТИНО?

Это два разных сегмента. Русские сказки – нишевый продукт, часто основанный на былинах и преданиях, знакомых и понятных славянским народам. Но даже в таком случае сказания могут разниться от народности к народности, а значит, сюжет о трех богатырях будет малопонятным даже для жителей балканских стран. А вот международные истории, универсальные IP находят хороший отклик. Они понятны и зрителю, и дистрибьютору (последний знает, как продвигать такой тип контента с маркетинговой точки зрения, кто его аудитория и так далее). Поэтому, конечно, глобальные сюжеты рассматриваются зарубежными байерами охотнее.

Представил ли уже Art Pictures Distribution БУРАТИНО байерам? Как они реагируют? Какие стороны проекта вы подсвечиваете при продвижении? Как позиционируете картину? Как закупщики воспринимают схожесть сюжета с историей Пиноккио, которая им более известна?

Мы начали активно продвигать БУРАТИНО еще в конце прошлого года. Это знаковая для нас картина и мы верим в ее прекрасный результат в международном прокате. Нам удалось представить трейлер и материалы по фильму на рынках DICM в Дубае, TIFFCOM в Токио, берлинском EFM, Filmart в Гонконге, каннском Marche du Film и шанхайском SIFF и получить максимально положительные отзывы. Со многими партнерами мы подошли к финалу переговоров и надеемся скоро объявить официально о данных сделках. Не скрываем, что в картине есть отличия от известного миру сюжета. Но это и хорошо. Если бы была экранизирована именно классическая версия, а не представлено наше прочтение, то это оказалось бы малоинтересно зарубежному зрителю – похожих адаптаций слишком много. На этом фоне наш Буратино даже выигрывает.

Как в целом изменились продажи Art Pictures Distribution за последние три года – по объему заключенных сделок и по территориям?

Мы наблюдаем медленный и планомерный рост. 2022-2023 годы были периодом адаптации, поиска новых цепочек взаимодействия, выхода на новые рынки. Мы тщательно и пошагово выстраивали отношения со странами, с которыми ранее сотрудничали реже, работали в менее активном формате, такими как Китай, Индия, ОАЭ. С прошлого года международная дистрибуция встала на новые рельсы и постепенно наращивает обороты. По данным на май-июнь 2025-го, мы уже заключили больше сделок, чем за весь 2023-й. Это говорит о том, что рынок становится еще более активным. Могу сказать, что участились запросы на российский контент даже от американских партнеров. Список стран не сильно увеличивается. Скорее возвращаются партнеры, с кем мы не сотрудничали долгое время: Италия, Япония, Южная Корея, Северная Америка и другие.

Какую долю продаж раньше составляли сделки с Европой?

По сериалам ситуация следующая: до 2022 года доля продаж сериального и анимационного контента на Европу составляла около 50 процентов от валового объема продаж APD, так как готовые проекты и особенно форматы активно покупали партнеры из Восточной Европы. Часть контента также успешно продавалась на крупные стриминговые сервисы (Netflix, Apple+), которые перестали работать с Россией. Но несмотря на определенные сложности, по-прежнему наши сериалы покупают для релиза в Польше и странах бывшей Югославии, в Прибалтике. С этого года начали проявлять интерес закупщики из Испании, Франции и Германии.

По фильмам до 2022 года доля продаж полных метров на Европу была порядка 60 процентов от валового объема продаж APD. Наибольшие по выручке сделки заключались с Германией, Францией, Испанией и другими странами. Начиная с 2023 года объем продаж сократился, хотя мы продолжали заключать сделки с Польшей, Балканами – странами Восточной Европы. Однако в 2024-2025 годах начали постепенно восстанавливаться связи с Францией, Италией и Испанией. Как я говорила ранее, сейчас мы в активной фазе переговоров по тому же БУРАТИНО с ведущими европейскими странами. В то же время финансовая часть и объемы сделок в европейском регионе сильно снизились по сравнению с уровнем 2020-2022 годов.

В международном кинопрокате российские фильмы стали зарабатывать значительно меньше. А как у них дела на стримингах и ТВ?

Для ТВ-рынка показатели продаж зависят от того, говорим мы о дружественной стране или нет. Если мы говорим о продажах на Китай или Турцию, то там контент может приобрести крупный телеканал, что даст хорошие денежные показатели.

В европейских странах ключевые ТВ-станции, платившие большие деньги за показы, отказываются от приобретения российских картин по причине санкций – поэтому в таких странах рынок ТВ чаще всего закрыт для отечественных проектов.

У стриминговых платформ больше единства: почти на всех территориях основную долю зрителей и денежных возможностей представляют мировые лидеры – такие как Netflix, Disney+, Max, Apple+ и другие. Они перестали закупать российский контент, что оставляет для отечественных картин слишком маленький гэп в виде независимых местных платформ (которые чаще всего не имеют большой базы подписчиков). Это, в свою очередь, отражается на стоимости, которую готов заплатить стриминг.

Но выходы на крупные платформы тоже остаются. Например, на Amazon оперирует множество агрегаторов, выставляющих контент на ресурсе. И для них совершенно нет ограничений, какое происхождение будет у фильма.

Спортивная мелодрама ЛЕД 3 – достаточно универсальная история, но при этом значительных объемов сборов в международном прокате ей достичь не удалось. С чем вы связываете то, что фильм вышел только в ОАЭ? Неужели в других странах картина не привлекла закупщиков? Или же предлагаемая за нее цена была меньше минимальной, поэтому вы отказались от сделок?

Основная сложность картины ЛЕД заключается в ее музыкальности. Использованные в фильме песни близки и понятны только российскому зрителю. Для остальных стран это лишь набор музыкальных треков. Также из-за песен сильно дорожает дубляж картины при адаптации. Тем не менее проект уже продан на западное полушарие (в США, Канаде, Латинской Америке ЛЕД 3 выйдет в 2025 году), на территорию Балтии (релиз будет тоже в 2025 году), а сейчас к нему проявляет большой интерес Индия, в том числе к формату. Поэтому, несмотря на жанровые сложности, картина найдет своего зрителя за рубежом.

Продавали ли вы фильм как триквел или, может, адаптировали материалы как отдельный фильм?

Мы представляем картину как продолжение, финальную часть истории, очень близкой по духу к первому фильму. Все-таки в ленте существует множество отсылок к предыдущим частям, ее нельзя преподнести как совсем оторванный от предыдущих частей фильм. Тем более что первые две картины пользовались успехом за рубежом в свое время. Это плюс.

Как сложилась судьба ЛЬДА 3 на стримингах и ТВ?

Фильм нашел своего зрителя в Юго-Восточной Азии, в этом году выйдет на стримингах в Северной Америке, а также на ТВ и платформах Латинской Америки.

Основным рынком для российского контента в 2024 году стал Китай. Занимаетесь ли вы продажами КРАСНОГО ШЕЛКА на эту территорию или для проекта все устроено иначе, так как он снят в копродукции с этой страной?

КРАСНЫЙ ШЕЛК – первая копродукция НМГ с Китаем, и мы ею очень гордимся, несмотря на то, что процесс взаимодействия был небыстрым. Фильм стал первым из российских проектов, получившим китайскую «печать дракона», что означает релиз в Китае без ограничений для иностранных фильмов. China Film выступит дистрибьютором картины. Прокат запланирован на сентябрь 2025 года и приурочен к визиту президента России Владимира Владимировича Путина в Китай в связи с 80-летием победы над Японией. Для Китая считается нормальной практикой выстраивать монетизацию на другие виды прав исходя из успехов фильма в прокате. Так что, скрестив пальцы на удачу, ждем сентябрь.

Если говорить о продажах на другие территории, то КРАСНЫЙ ШЕЛК представляется как российский или как китайский фильм? В какие страны он продан? Чем проект интересен закупщикам на зарубежных рынках?

Все просто – это копродукционный проект, который мы создали совместно с Китаем. У фильма уже закрыта территория балканских стран, ведется работа по Индии, Корее, Японии, Латинской Америке и США. Проект интересен своей стилистикой: схожестью с любимыми публикой картинами УБИЙСТВО В ВОСТОЧНОМ ЭКСПРЕССЕ, ШЕРЛОК ХОЛМС и ПАССАЖИР. Это динамичный, жанровый фильм с шикарно отснятыми экшн-сценами, которые выглядят масштабно и ничем не уступают проектам голливудских студий – а это огромный плюс для дистрибуции за рубежом.

Насколько сложно было договориться с Китаем о совместном производстве КРАСНОГО ШЕЛКА? Какие основные выводы вы сделали по итогам этого процесса?

Основной вывод – это очень долгий процесс (смеется). К нему нужно готовиться сильно заранее и понимать, что каждый этап может занять месяцы. К примеру, получение статуса национального фильма мы ждали более полугода.

Будет ли ЧЕРНЫЙ ШЕЛК создан в копродукции с Китаем? Планирует ли Art Pictures Distribution участвовать в создании проекта?

Наша компания участвует в создании ЧЕРНОГО ШЕЛКА, как и его предшественника. Мы сейчас ведем переговоры по выбору партнеров для сиквела с китайской стороны, так как в феврале уже заходим в съемки; времени осталось не так много.

Насколько в целом Китай реально готов сотрудничать и закупать – или это все же очень точечные истории? Удастся ли российским фильмам в Китае вернуться к цифрам ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ, по вашим ожиданиям?

Точечные истории. За последние три года китайский рынок сильно изменился. Доля голливудского контента в прокате сокращается, и интерес к нему падает. Напротив, растет востребованность локальных проектов, которые в большинстве своем максимально успешны в Китае. Отличным примером стал анимационный фильм НЭЧЖА ПОБЕЖДАЕТ ЦАРЯ ДРАКОНОВ, собравший 2 миллиарда долларов. Одним словом, китайский медиарынок сильно сконцентрирован на локальном продукте. История ДВИЖЕНИЯ ВВЕРХ – кейс четырех-пятилетней давности. Тогда и американские фильмы работали в прокате Китая, и зрителю было более интересно иностранное кино. Сейчас ситуация кардинально иная, поэтому и цифры не могут быть как раньше.

Насколько востребованным оказался в Латинской Америке ВАСИЛИЙ? Оправдался ли в итоге такой выбор сюжета и места действия?

Фильм ВАСИЛИЙ действительно вызвал интерес в Латинской Америке – во многом за счет участия локальных актеров и узнаваемого сеттинга. Мы рассчитывали на чуть более активную реакцию со стороны рынка, однако интерес к проекту есть: сейчас мы на финальной стадии переговоров с несколькими дистрибьюторами и стремимся выбрать оптимальный вариант с точки зрения условий и охвата.

Art Pictures Distribution теперь также участвует в производстве, вы выступили продюсером фильмов ВАСИЛИЙ, КРАСНЫЙ ШЕЛК, БУРАТИНО, КАЧЕЛИ. Почему вы решили заняться и этим направлением? Какие задачи тут стоят перед вами?

Продюсирование – прекрасный способ расширить бизнес и диверсифицировать его направления. Работа над такими фильмами, как ВАСИЛИЙ, КРАСНЫЙ ШЕЛК, БУРАТИНО и КАЧЕЛИ вызвана желанием создать качественный контент, который будет интересен зрителям и сможет оставить след в киноиндустрии. APD растет, и кинопроизводство – новое перспективное направление для компании. Мы работаем над значимыми для холдинга проектами, поддерживая их всеми своими возможностями. Следующим таким фильмом станет ЧЕРНЫЙ ШЕЛК.

Лидерами по зарубежным сборам среди российских проектов остаются мультфильмы, выходившие в последние два года – ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА, КОТЫ ЭРМИТАЖА, СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА: РАЗМОРОЗКА. В чем вы видите причины того, что такие старые проекты, явно дорабатывающие в прокате, выступают лучше новых фильмов? Дело только в том, что это анимация?

Анимация по-прежнему является самым популярным жанром для продаж на все территории, будучи универсальным видом контента. Особенно это относится к полнометражным мультфильмам в 3D. Франшизы СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА и «Маша и медведь» шли к популярности в мире несколько лет, и, можно, сказать, их авторитет уже работает сам за себя. Франшиза входящего в группу НМГ телеканала СТС ТРИ КОТА была лицензирована более чем в 150 стран и локализована на 26 языках. В частности, в Китае наши котики пользуются успехом и проданы на такие цифровые платформы, как QIYI, на канал ССTV и другие.

Планирует ли Art Pictures Distribution участвовать в производстве анимации, учитывая ее востребованность на зарубежных рынках?

Да, у нас большие планы на совместное производство с международными партнерами, в том числе по анимации.

Если российская анимация более популярна, чем фильмы, почему ее не снимают в России чаще, как вы думаете?

Создание анимационного полнометражного фильма занимает примерно от двух до четырех лет, для этого необходимы большие производственные мощности и денежные вложения.

Как сегодня обстоят дела с международными продажами в Европе? Какие тенденции появились за последний год?

По-прежнему есть точечные сделки на страны Европы, так как потребность в качественном контенте остается. Интерес вызывает жанровое кино.

Насколько продвижение фильмов перестроилось на Азию, регион MENA и Латинскую Америку? Согласны ли вы с мнением, что российский контент не всегда грамотно адаптируется к внешним рынкам и не учитывает их специфику?

В каждом регионе есть свои специфика и ограничения. Например, религиозные – в странах MENA. Продвигая контент, мы учитываем все нюансы и стараемся адаптировать продукт под местные запросы. Сложнее всего продаются комедии ввиду специфики локального юмора.

За последние три-четыре года российский контент достиг очень высокого уровня со всех сторон – и с точки зрения качества продакшна, уровня CG, съемок сложнопостановочных сцен, сценария. Нам есть чем гордиться. Сказки, которые сейчас так популярны в России, довольно востребованы и за рубежом. Будем ждать результатов БУРАТИНО, у меня ожидания самые высокие. Наверное, отмечу, что для арабского рынка и Латинской Америки нам не хватает длинных (более ста серий) мелодрам. По сути, это то, на чем сейчас так успешно выезжают турки.

Какую в целом вы можете выделить специфику Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки для российского контента?

Если мы говорим про Азию, то в данном регионе нужно выделить определенные страны. В Китае по-прежнему остаются популярными аниме, анимация, экшн, приключения и драма. Юго-Восточной Азии также интересны ужасы и триллеры. Для Ближнего Востока привлекательны анимация и высокобюджетные блокбастеры. Латинской Америке интересны адаптации известных сказок, а также мелодраматические сериалы для женской аудитории, схожие с их теленовеллами, и хорроры.

Какие новые или дополнительные проблемы возникали в связи с выходом российского контента на рынки новых дружественных стран?

На самом деле таких проблем нет. Есть сложности с переводом денег, но, думаю, они коснулись большинства игроков.

Что происходит сейчас с ценами на российский контент на международной арене? Стремятся ли они вернуться на прежние уровни?

В разрезе последних лет цены упали от пяти до десяти раз в зависимости от региона. Пока я не чувствую, что мы возвращаемся к ценообразованию трех-пятилетней давности.

В пакете Art Pictures Distribution представлено авторское кино – КЕНТАВР, АГНИЯ, АКВАРИУМ, ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ. Как сейчас обстоят дела с его продвижением и продажами за рубеж?

ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ – наиболее давний проект в нашем каталоге. КЕНТАВР, АГНИЯ и АКВАРИУМ появились только в 2025 году. Сейчас фильм ПЛАКАТЬ НЕЛЬЗЯ нашел своего зрителя в Польше и Турции. В целом европейские страны любят подобный тип кино. Но есть сложность в том, что сами они мало в нем заинтересованы. Точнее, они не могут себе позволить скупать авторское кино, поскольку существует множество барьеров для реализации российских картин в Европе. Поэтому это очень точечная история, но мы стараемся ее поддерживать, развивать и находить для нее новые каналы взаимодействия.

В лайнапе Art Pictures Distribution собраны сильные сериалы, но как они работают на международной арене? На какие территории удается их продавать? Насколько зарубежным байерам интересны 90-е в России, как в случае со «Словом пацана» или «Комбинацией», либо исторические проекты, такие как «Челюскин. Первые», «ГДР»?

Сериалы – очень специфическое направление. Это минимум шесть-восемь часов контента, который чаще всего может быть реализован только на платформах. Его дорого адаптировать на местные языки, а такие крупнейшие платежеспособные стриминги, как Netflix, Amazon, на которые до 2022 года успешно продавались российские сериалы, сейчас их вообще не покупают. Вместе с тем ряд стран приобретает наши сериалы. Мы активно сотрудничаем с Бразилией, Польшей, Балканами, Японией, Монголией и другими. Для байеров не так важен период, о котором рассказано в сериале. По «Слову пацана» заключена не одна сделка, в том числе проект был продан в Японию. И локальная история Казани 90-х не является барьером. То же самое можно сказать и о «ГДР», и о «Челюскине». С «Комбинацией» сложнее, поскольку это музыкальный сериал, но и у него есть свой зритель.

С точки зрения востребованности на зарубежных рынках какие проекты вы рекомендовали бы создавать российским кинопроизводителям?

Опять же, все зависит от региона и специфики. Добротная и качественная анимация – отчасти всегда беспроигрышный вариант. Адаптация классических произведений, фильмы в жанре фэнтези, сказки, а если они еще и созданы по знакомому зарубежному зрителю бренду, то точно найдут свой дом и будут востребованы широкой аудиторией за границей.

Фото: компания Art Pictures Distribution