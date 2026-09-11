Анастасия Корецкая и Анна Колчина: «Наша задача – насыщать развлекательные истории смыслами, а сложные истории делать увлекательными, чтобы их хотелось смотреть»

Создатели «Ученых дам» рассказали, каким должен быть современный документальный сериал и почему не нужно бояться ИИ

Имена продюсеров Анастасии Корецкой и Анны Колчиной киноиндустрия знает давно, но, пожалуй, наиболее громко они зазвучали, когда объединились в проектах «Студии Видеопрокат» – «Неверные» и «Тайны Карениной». Работа над сериалами сформировала не просто творческий тандем, а новую киностудию под названием Tigra Films, которая 21 августа выпустила в онлайн-кинотеатре Okko свой первый проект «Ученые дамы» – мультимедийный документально-анимационный сериал, вовлекающий зрителей в историю о женщинах, связавших с наукой всю свою жизнь. А 2 сентября кинопроект получил продолжение в виде одноименной выставки, развивающей научно-популярную вселенную. Это стало поводом поговорить с новыми игроками на рынке кинопроизводства, чей опыт уже гарантирует высокий уровень качества и стиля исполнения проектов. О том, каким должен быть современный интересный документальный сериал, почему не нужно бояться искусственного интеллекта, об экосистемах вокруг кино и будущих проектах Анастасия Корецкая и Анна Колчина рассказали БК Медиа.

Проект «Ученые дамы» уже две недели доступен в Okko. Есть ли у вас первые впечатления и обратная связь от обычного зрителя – не премьерного и не индустриального?

Анастасия Корецкая: Мы видим статистику просмотров и отзывы, и пока все нас очень радует. Мы наблюдали за рейтингами ожиданий проекта и были приятно удивлены тем, насколько широкой оказалась эта аудитория. Это было нашим главным переживанием: с одной стороны, «Ученые дамы» – это научпоп, ориентированный на определенную аудиторию, с другой – тема связана с женщинами в науке, то есть имеет гендерную направленность. И название достаточно провокационное. Мы долго думали, не сделать ли его более универсальным, но сохранили то, с которым проект начал жизнь. И нам очень приятно, что его в итоге смотрят не только женщины.

Анна Колчина: Мы благодарны нашим партнерам, онлайн-кинотеатру Okko, организовавшему премьеру проекта. На ней было много ученых, экспертов, исследователей – это необычная для такого события аудитория. Некоторые из них участвовали в сериале, некоторые пришли от наших партнеров: Фонда Потанина, Сколтеха. Важно получить реакцию этого сообщества, мы были рады, что она оказалась положительной. Взявшись за такой проект, мы понимали, что не можем брать на себя ответственность за самостоятельный выбор героев-ученых, и обратились к научным партнерам, которые помогли найти именно тех, кто сегодня занимается действительно интересными исследованиями в российской науке.

Анастасия Корецкая: У проекта было две миссии. Первая – рассказать о женщинах, которые 100–150 лет назад занимались наукой, несмотря на почти полное отсутствие доступа к образованию и знаниям, а порой и физические ограничения, и чьи истории раньше не были рассказаны. Вторая – обратиться к молодому поколению. 21-й век – это век науки. Технологический прорыв, в том числе искусственный интеллект, позволяет связывать огромные массивы данных, и мы видим влияние науки буквально на все. И наука сегодня – это путь и для девочек, и для мальчиков, тех, кто сейчас выбирает свое будущее.

Анна Колчина: У нас с Настей вообще есть цель – говорить на сложные темы и в документальном, и в игровом кино так, чтобы это было интересно большой аудитории. Мы проверяли сериал в том числе на собственных детях, 16–20 лет, и видели, что он смотрится легко. Поэтому надеемся на максимально широкого зрителя.

Я познакомилась с проектом на фестивале «Пилот», где вы участвовали в конкурсе документальных сериалов. Как вы оцениваете эту площадку с точки зрения резонанса и влияния на дальнейшую судьбу проекта?

Анастасия Корецкая: Мы уже представляли в Иваново «Тайны Карениной» в программе «Самый ожидаемый сериал», поэтому без сомнений повезли туда «Ученых дам». На самом деле площадок, где можно презентовать документальные фильмы и сериалы, у нас не так много. Например, недавно мы с «Учеными дамами» участвовали в фестивале ОРИДЖИНАЛ+ ДОК, но в более узком профиле, в конкурсе «Номинация «Инновация», где говорили прицельно про использование искусственного интеллекта в сериале. «Пилот» замечательно работает с прессой, дает хорошие охваты, и если проект там представлен, индустрия и аудитория уже начинают о нем узнавать. Для документального сериала такая пиар-работа особенно важна, потому что исходный интерес аудитории все равно ỳже, чем у игрового сериала или игрового фильма.

Анна Колчина: Мы лет пять-шесть наблюдаем, как растет аудитория документальных сериалов на международных площадках. Нам кажется, то же самое возможно и у нас: если проект зрительский и если правильно выстроить стратегию его презентации индустрии.

На «Пилоте» одновременно представляли анимационный альманах «Маленькие мечтательницы» про выдающихся женщин от науки, искусства, управления. Это совпадение или вы чувствуете, что тема женщин – интеллектуально и профессионально выдающихся – действительно стала трендом?

Анна Колчина: Идея нашего проекта появилась у меня несколько лет назад и во многом выросла из семейной истории. В моей семье женщины отвечают за науку: бабушка – профессор биохимии, мама – профессор мехмата МГУ. И естественные науки, открытия, преподавание ассоциируются у меня именно с женщинами. Моей бабушке Галине Яровой сейчас 96 лет, и именно после ее истории, которой нет в сериале, но она будет рассказана на выставке, мы с Настей окончательно решили работать над этим проектом. В 1964 году моя бабушка поехала на международный конгресс в Нью-Йорк, ей было около 30 лет, она была хороша собой (это важный факт для истории), подготовила научный доклад и выступила на конгрессе в составе советской делегации. Но американские журналисты написали, что советская делегация привезла с собой блондинку-актрису, которая виртуозно изображает биохимика. Эта история осталась с ней на всю жизнь. Она стала профессором, но не стала академиком – в ее профессиональной среде академиками становились мужчины. Когда мы с Настей начали думать, как рассказать историю, литературные агенты принесли нам статьи доктора исторических наук Ольги Вальковой, которая много лет по крупицам собирает судьбы женщин-ученых с конца восемнадцатого века. Мы познакомились с Ольгой и поняли, что нельзя ограничиваться только историческими фактами: нужно связать женщин прошлого с выдающимися учеными, работающими сегодня в тех же областях. Так и родился формат. Нам важно подсветить их имена и показать молодым девушкам: естественные науки – огромный интереснейший мир, где можно сделать что-то важное.

Анастасия Корецкая: Мир очень быстро меняется. Дети сегодня не всегда понимают, нужно ли им высшее образование, каким оно должно быть, какие профессии исчезнут, какие будут автоматизированы. Поэтому вопрос «кем быть?» сейчас звучит особенно остро. И нам хотелось показать одну из возможных траекторий.

Анна Колчина: Ну и нам лично было важно начать самостоятельный путь нашей компании, которая, конечно, работает с большим числом партнеров и съемочных групп, вот с такой сильной женской истории.

Тематическая выставка – это способ продвижения фильма или самостоятельная часть произведения? Что возникает первым: фильм, вокруг которого потом строится культурная экосистема, или вы уже на этапе разработки думаете сразу обо всех форматах?

Анастасия Корецкая: Это наш второй опыт. Первый был с «Тайнами Карениной», которые мы делали в составе «Студии Видеопрокат»: с нашим партнером МТС Live мы организовали необычный проект на Витебском вокзале в Питере, где снимали несколько экранизаций «Анны Карениной». Это была не просто выставка, а самостоятельное художественное высказывание, в которое также был включен иммерсивный аудиоспектакль, предлагавший пройти по вокзалу вместе с героями. Школа Masters вместе с Полиной Бондаревой показала нам это пространство и сделала публичную программу. То есть был сериал и была выставка, не повторявшая сериал, а расширявшая его благодаря куратору Нине Гомиашвили и ее команде. Они пригласили современных художников, а те, в свою очередь, переосмыслили, что в сериале было рассказано. Была разработана образовательная программа с участием историков, литературоведов, критиков, рестораторов, которые рассуждали о кухне, о моде конца девятнадцатого века. Сам аудиоспектакль, спецпроекты в Доме книги на Невском, тематические ужины в стиле эпохи романа. Наконец, мы переиздали книгу Павла Басинского «Подлинная история Анны Карениной» и саму «Анну Каренину» с АСТ в специальной обложке в стиле сериала. Тогда мы точно поняли, что проект не должен останавливаться только на кино. Ну и, конечно, после нашей выставки осталась книга отзывов, наполненная теплотой и любовью посетителей.

Анна Колчина: Экосистемы вокруг сериалов и фильмов сами по себе не новы. Но нам было важно сделать это именно вокруг документального сериала, рассчитанного на большую аудиторию. С «Учеными дамами», как и с «Тайнами Карениной», мы такую систему – мультиплатформенную – продумали заранее. Снова отправились в этот путь с Ниной Гомиашвили, которая стала главным куратором. Вместе с кураторской командой – Дмитрием Ликиным, Ольгой Вад и Никитой Лавреновым – пришли в Музей Москвы и Фонд Потанина, поддержавшими идею. В итоге современные ученые на выставке будут представлены именно экспертами и стипендиатами от фонда. Наша экспозиция соединяет науку и искусство и продолжает сериал, используя другие визуальные инструменты.

Как будет устроена выставка? Будет ли вокруг нее публичная программа – например, лекции?

Анна Колчина: В Музее Москвы со 2 сентября открылась большая выставка, структурно похожая на сериал: восемь эпизодов превращаются в восемь пространств, каждое посвящено отдельной области науки. Точка входа – историческая героиня, та же, что выбрана в сериале, но ее история рассказана под другим углом. Дмитрий Ликин выбрал подход, при котором мы рассказываем о женщинах в историческом контексте: в каких культурных, общественных, социальных условиях им приходилось работать, как они выходили замуж, чтобы заниматься наукой, договаривались, придумывали всякие схемы, только чтобы получить возможность учиться в университете или стать слушательницами у какого-нибудь известного профессора. Затем мы переходим к ученым, которые работают в этих же областях сегодня. А объединяют пространство – объекты science art – работы на стыке науки и искусства, представленные куратором Ольгой Вад из ИТМО. Публичную программу мы сейчас прорабатываем. Идея появилась сравнительно недавно, и мы ищем возможность реализовать ее за время работы выставки.

Анастасия Корецкая: Здесь есть еще важный продюсерский аспект. Одно дело, когда платформа продвигает свой игровой сериал и вкладывает в это собственные ресурсы. Другое – когда независимый продюсер сам выстраивает механизм вокруг документального проекта, понимает, почему он интересен партнерам, и умеет собирать такую систему.

Анна Колчина: Считаю важным отметить нашего партнера – социальную сеть «Одноклассники». Он появился на стадии участия в конкурсе ИРИ, когда нужно было, по условиям, опубликовать материал в социальных сетях. В обсуждениях с партнерами, в том числе с сопродюсером сериала Сашей Шебановым, мы пришли к тому, что женская аудитория 40+, которая будет скоро отдавать своих детей учиться и которая пользуется именно этой соцсетью, действительно может заинтересоваться наукой в том ключе, как мы ее показываем. Ну и нам, конечно, понравилась рифма Okko + OK. А позже среди наших партнеров появился и журнал OK!, который подготовил большое интервью с голосом нашего сериала Ириной Горбачевой. И нам очень важно, как сама Ира подключилась ко всем рассказанным историям. Она, как и мы все, знала на входе лишь несколько имен женщин-ученых, а все остальные показались новыми.

Проект представляли на Marché du Film. Что именно оказалось интересно иностранным продюсерам и покупателям: российские героини, сама тема женщин в науке или формат проекта? Есть ли из этого уже какие-то конкретные предложения?

Анастасия Корецкая: Оказалось, что сама тема очень понятна людям в разных странах. Положение женщин в науке исторически во многих странах было схожим. К нам подходили представители разных рынков и говорили: у нас тоже есть выдающиеся женщины-ученые и открытия, об этом тоже можно рассказывать. Поэтому здесь работает сочетание – и женщины, и наука, и просветительский потенциал. Сейчас у нас идут переговоры о покупке и дистрибуции проекта в разных странах.

Анна Колчина: Нам даже предлагали продать саму идею и концепцию как формат. Мы не можем раскрывать детали, но это подтверждает, что тема универсальна. Проект мы показывали на Кинорынке в Каннах вместе с партнерами из Ассоциации женщин-кинопродюсеров WRAP.

Сегодня довольно много российских проектов говорят об экспортном потенциале, но реально международная дистрибуция сильно осложнена. Можно ли сказать, что качественному документальному проекту сейчас в чем-то проще выйти на международный рынок, чем игровому?

Анна Колчина: Не уверена, что проще. Мы стараемся выбирать темы, которые важны и понятны везде. У «Тайн Карениной» случилась счастливая международная судьба: это Толстой, один из самых экранизируемых романов в мире, понятный глобальной аудитории материал, который по итогу был куплен Amazon. Поэтому для нас скорее важно не ограничивать себя заранее и искать темы с международным потенциалом.

Анастасия Корецкая: Мы скорее ориентируемся на внутреннее ощущение того, что сегодня актуально.

На фестивале ОРИДЖИНАЛ+ ДОК, где вы также были представлены в конкурсе «Номинация «Инновация», деловая сессия была посвящена теме «Док-революция: как технологии разрушают формат «говорящих голов». Что вы делали, чтобы «Ученые дамы» не выглядели как набор интервью, какими техническими и эмоциональными инструментами пользовались?

Анастасия Корецкая: Это ровно тот вопрос, который мы ставим перед собой. По нашему отношению к проекту, документальная история должна увлекать. Нужна эмоциональная мотивация смотреть дальше, динамика внутри кадра, ощущение развлечения в хорошем смысле слова. Мы хотим делать энтертейнмент, который можно посмотреть самому, с родителями, с детьми. Иначе документальный проект обречен на нишевое существование. Мы экспериментируем с формой и, когда за «Тайны Карениной» получили премию АПКиТ, моим главным посылом индустрии было пробовать делать разное классное документальное кино. Мы любим его именно потому, что это конструктор, с которым можно экспериментировать, и автор ограничен только своей фантазией. В «Тайнах Карениной» таким решением стал условный кастинг внутри экранизации. Для «Ученых дам» Аня изначально предложила анимацию. Но классическая анимация не укладывалась в бюджет, и проект некоторое время ждал, пока технологии не дошли до уровня, когда мы смогли попробовать другой подход. Так в проект вошел искусственный интеллект. С нашей идеей мы пришли к нашему другу Константину Раенку и вместе придумали восемь разных анимационных стилистик. Каждая отталкивается от времени, науки, визуальной культуры эпохи и самой героини. Параллельно мы развивали визуальный мир съемок в Сколтехе: пространство меняется, в кадре работают экраны, зеркала, изображения. Нам хотелось удерживать внимание молодой аудитории с ее клиповым мышлением и постоянно давать ей новый визуальный импульс.

Анна Колчина: Мы вообще не стесняемся того, что развлекаем зрителя. Чтобы рассказать сложную историю широкой аудитории, нужны концепция, формат и драматургия. Если одной из этих составляющих нет, проект не складывается. В «Ученых дамах» подробно продумано буквально все: захватывающие драматические истории, анимация, цветовое решение серий, которое вы вроде бы при просмотре не замечаете, но оно подсознательно работает на зрителя, пространство, костюмы, грим. Художник по костюмам Виктория Ефимова-Шестаковская, работавшая с нами на сериале «Неверные», одевала наших ученых дам, для которых это все было новым необычным опытом. И важно упомянуть режиссера Ксению Казазаеву, именно она с командой креативного продюсера, авторов и художников придумала вот эти зеркала, оживившие пространство Сколтеха. На съемках работали специалисты, многие из которых пришли из игрового кино. Поэтому отсутствие ощущения «говорящих голов» – не случайность, а результат очень детально собранного визуального и драматургического решения.

Сейчас вокруг ИИ много разговоров об экономии. Можете ли вы уже на собственном опыте сказать, действительно ли он сокращает бюджет производства – или пока просто перераспределяет деньги и время?

Анна Колчина: ИИ, конечно, может экономить деньги, но для нас важнее было другое: он дал возможность реализовать то, что в классической анимации оказалось бы слишком дорого и долго. При этом мы считаем принципиальным не нарушать этику документального кино. Зритель должен понимать, где используется искусственный интеллект; нельзя выдавать вымысел за факт. Мне хочется через наш опыт обратиться к коллегам, которые очень осторожно относятся к искусственному интеллекту, несмотря на то, что понимают: за ним – будущее. При этом для нас он не исключает живой работы с героями.

Анастасия Корецкая: Главное преимущество для нас – скорость перехода от идеи к визуальному прототипу. Раньше на это могли уйти месяцы, сейчас – недели. Но сам процесс был непростым: за время производства нейросети сильно менялись, и к моменту завершения последних серий первые уже иногда выглядели устаревшими, поэтому некоторые фрагменты приходилось переделывать. Но мы понимали это изначально и закладывали в рабочий план, потому что, повторюсь, «Ученые дамы» сразу были научпоп-проектом с элементами анимации. ИИ дает много возможностей: можно работать с фоном, пространством, совмещать его с реальными съемками, использовать вместо неубедительных, аляповатых и изрядно поднадоевших исторических реконструкций. Но это не кнопка «сделать дешево». Это еще один инструмент, для которого нужно находить правильные задачи и художественный язык.

Анна Колчина: Для нас использование ИИ было обосновано еще одним фактором: по некоторым историческим героиням сохранилось одно-два изображения или архив очень плохого качества. Вместо условной реконструкции мы могли оттолкнуться от реального графического изображения и развить его в анимацию. Плюс сериал начинается с математики – фундаментальной науки, которая сегодня во многом двигает развитие искусственного интеллекта. Поэтому мы с нашими учеными объясняем зрителю, как работает ИИ, на что способен сегодня и что они делают, чтобы он функционировал лучше. И в этой серии о математике мы буквально разрушаем четвертую стену, когда нарратор говорит зрителю, что анимационные фрагменты в этом сериале сделаны с помощью ИИ, и предлагает разобрать, как работает технология.

То есть грандиозной экономии не было?

Анастасия Корецкая: Нет, скорее появилась возможность вообще сделать проект в задуманном виде. С классической анимацией это заняло бы намного больше времени и, вероятно, было бы для нас просто недоступно по бюджету. Мы точно не собираемся останавливаться на документальном кино: будем смотреть, какие задачи ИИ может закрывать в анимации и полнометражных проектах.

Анна Колчина: И мы уже сделали вывод на будущее: рядом с продюсером анимации нужен человек с художественным или режиссерским бэкграундом, который умеет соединять рукотворное, оригинальное решение с возможностями ИИ. Не брать то, что нейросеть выдает по умолчанию, а сочинять и задавать ей культурный и визуальный контекст.

Анна Колчина: Это должен быть человек с хорошим художественным образованием и искусствоведческим, социокультурным бэкграундом, который не боится нового и при этом мыслит технически.

Анастасия Корецкая: Да, и под разные задачи будут нужны разные специалисты. Одно дело – документальное кино, другое – детский формат или реклама. Но люди, которые умеют задавать нейросети большой контекст и понимают не только визуальную сторону, будут очень востребованы.

Переходя к игровым проектам, после «Неверных» вы продолжаете искать для игрового формата истории вокруг сложных социальных тем. Но платформы сейчас становятся осторожнее и больше требуют жанра и зрительского потенциала. Насколько легко сегодня продать социальную драму?

Анна Колчина: «Неверных» мы делали внутри «Студии Видеопрокат» Сергея Бондарчука. Настя была партнером и продюсером, а я – креативным продюсером, придумала и принесла саму историю, режиссером стал мой муж Алексей Кузмин-Тарасов. У него сейчас в Okko вышел сериал «Фейк» на еще одну важную социальную тему – проблему киберсталкинга и подделок виртуальной идентичности. «Неверные» выросли из реальных семейных юридических кейсов. Название «Неверные» для нас было не столько про измену, сколько про неверность человека самому себе, про зависимости, травмы, невозможность договориться, про нелюбовь, равнодушие к детям. Опорным кейсом была история героини, которая погибла от алкоголизма во время судебного процесса в борьбе за права на своих детей. Вместе с «НМГ Студией», продюсерами Андреем Першиным и Денисом Уточкиным мы решили вывести эту историю на первый план, так наша юрист по семейным процессам превратилась в женщину с алкогольной зависимостью. В целом в тех проектах, над которыми работаем сейчас, мы по-прежнему стараемся закладывать большие социальные темы, даже если форма становится более развлекательной. И во многих, конечно, в центре – женщины.

Анастасия Корецкая: Мы очень благодарны «НМГ Студии», Федору Бондарчуку и Дмитрию Табарчуку, платформе Wink за возможность сделать этот невероятный по своей важности и очень смелый по форме сериал. Вместе с ним вышел большой социальный проект «Трезвожить.рф», который работает и по сей день и куда люди могут обратиться, если столкнулись с этой проблемой. После «Неверных» мы получали отклики «я так живу», «моя мама так жила», несколько десятков тысяч человек обратились за помощью. Сейчас наша стратегия действительно сильнее сместилась в сторону развлекательного коммерческого контента – и в полном метре, и в сериалах. Но опыт многолетней работы с драмой остается базовым. Нам важно не делать поверхностные истории и не обманывать зрителя. Для нас это показатель того, что даже развлекательный проект должен быть про настоящих людей.

Почему сейчас вы больше сосредоточены на развлекательном продукте: это запрос рынка, осторожность онлайн-кинотеатров и проката в отношении сложных тем или ваш личный интерес? Социальную тему сегодня эффективнее прятать внутри жанра?

Анастасия Корецкая: Лично я действительно устала от длинной череды драматических проектов – они требуют большого внимания и внутреннего ресурса. На такие темы нужно снимать, только когда тебе есть что сказать. Соответственно, у каждого из нас есть какой-то определенный круг тем, который нас трогает, или личный опыт, или особое понимание героя, проживающего описанную ситуацию. Только тогда история трогает зрителя. И круг этих тем не может быть бесконечным. Но это одновременно и запрос зрителя, который мы слышим и не можем игнорировать. При этом развлекательный формат не означает упрощение. Наоборот, требования к качеству могут быть еще выше, потому что нужно удерживать баланс между правдой персонажа и развлечением. Сейчас нам особенно интересно работать на стыке жанров.

Анна Колчина: Даже в более развлекательных проектах у нас остается смысловой посыл. И если мы возвращаемся к драме, то внутренняя планка для такого проекта теперь очень высокая: нам хочется, чтобы это был большой, действительно знаковый материал, а не просто еще одна драма. Мы сейчас, например, пишем черную комедию, где также продолжим заворачивать смыслы в жанр. В этом мы последовательны.

О каких следующих проектах Tigra Films уже сейчас можно говорить конкретно?

Анастасия Корецкая: Мы можем говорить как минимум о двух историях. Первая – цикл документальных фильмов, который мы делаем совместно с брендом 12 Storeez. Это серия портретов героев нашего времени. Первая серия посвящена Алексею Молчанову, многократному чемпиону мира по фридайвингу.

Анна Колчина: Это двенадцать портретов людей, за которыми стоят большие смыслы и выдающиеся достижения. Для нас это новый опыт в одном из направлений современного документального кино. Получилась интересная синергия на сегодняшнем рынке, когда бренд работает над созданием большого культурно-просветительского проекта и потом приходит с ним в онлайн-кинотеатр. Мы рассматриваем его как уникальный документальный сериал, над которым работают авторы, редакторы, журналисты, художники, режиссер Иван Юдин, снимавший «Тайны Карениной». Второй выпуск уже готовится, но героя пока объявлять рано. Будет двенадцать историй настоящих героев нашего времени, удивительно интересных, чья внутренняя красота находит отражение в их мироощущении и внешнем облике. Нам самим было интересно познакомиться и проинтервьюировать их. Конечно, все участники отражают ценности бренда, но надо сказать спасибо компании-заказчику, потому что она не ограничивает нас в художественных решениях.

С точки зрения экономики такие брендированные документальные проекты выгоднее для вас как продакшна традиционного заказа от платформы?

Анастасия Корецкая: Их сложно сравнивать напрямую: структура сделок и сама логика производства разные. Такие проекты расширяют наши кинематографические навыки, позволяют работать с разными героями и художественными решениями. Важное преимущество – скорость принятия решений выше, чем на классическом рынке сериалов.

Анна Колчина: Нам вообще близка идея экосистем. Когда бренды и другие партнеры ищут новые способы говорить со своей аудиторией и готовы делать это через киноязык, нам интересно помогать находить формат и собирать под него правильную команду.

Анастасия Корецкая: Нам нравится, что вот эта коммерческая часть рынка начинает расти. И мы чувствуем свою уверенность в том, что при сокращении рекламных расходов можем предложить потенциальным клиентам новый подход разговора со зрителем – на эмоциональном языке, чтобы выстроить контакт другого уровня.

Какой второй проект вы можете назвать?

Анна Колчина: У нас есть несколько полнометражных проектов в девелопменте. Из того, о чем уже можно говорить – полнометражный проект АЙБОЛИТ, он был недавно на питчинге Фонда кино. Его делает «Студия Видеопрокат», генеральный продюсер – Сергей Бондарчук, а мы выступаем креативными продюсерами. Это будет большое детское семейное кино, в котором есть много юмора, приключений, визуальных аттракционов, и автором заложены смыслы, цепляющие и взрослую аудиторию. Айболит – один из самых любимых и узнаваемых персонажей русской детской литературы, знакомый нескольким поколениям. История доктора про доброту, сострадание, готовность помочь тем, кто нуждается в помощи… Семья едет на выходные на старую дачу, напоминающую дом Чуковского в Переделкино, но все идет не по плану, когда дети оказываются заперты в джунглях Африки – внутри книжки про Айболита… Это масштабный фильм, в том числе с серьезной и сложной графической составляющей, а это означает, что авторам придется на многие вопросы ответить заново и сделать апгрейд своих навыков.

Какие проекты сейчас легче всего финансировать независимой компании, а какие практически невозможно запустить без крупного партнера?

Анна Колчина: Полный метр без крупного партнера практически невозможен. Вот и весь ответ (смеется).

Российские платформы за последние годы прошли путь от стремительного наращивания оригинального контента к гораздо более жесткому отбору. Вы уже чувствуете, что рынок девелопмента стал существенно конкурентнее?

Анастасия Корецкая: Очень дорогие проекты, за которые раньше платформы конкурировали в надежде получить суперхит, сейчас стали единичными. Бόльшая часть контента ушла в более жесткий ценовой диапазон, а значит, этот диапазон диктует и определенные форматы. При этом запрос зрителя тоже меняется. Мы видим в этом отличную возможность для нас – мы как раз добрались до тех жанровых историй, которыми давно мечтали заниматься и хотим по-хорошему оторваться. Авторские драмы, такие как «Аутсорс», «Дыши», «Фейк», «Холод», «Я знаю, кто тебя убил» появляются и привлекают большое внимание, но и они вынуждены существовать в определенной экономике.

Анна Колчина: Мы сейчас пишем несколько сериалов, часть – под конкретные платформы, и надеемся, что после завершения девелопмента они пойдут в производство. Ограничения рынка одновременно заставляют иначе придумывать форму. Например, у нас есть в разработке герметичный детектив – остросюжетная комедия, события которой происходят в нескольких локациях. Мы закладываем это не как компромисс уже на этапе производства, а как правило игры с самого начала разработки.

Те проекты, о которых вы сегодня рассказали, во многом строятся на партнерстве – платформы, фонды, музеи, образовательные институции, бренды. Можно ли сказать, что новая модель независимого продюсирования – это умение собирать под один проект несколько совершенно разных источников денег и интересов?

Анастасия Корецкая: Да. А в художественном смысле наша задача – насыщать развлекательные истории смыслами, чтобы они не были пустыми, а сложные истории делать достаточно увлекательными, чтобы их хотелось смотреть.

Как вы сегодня определяете Tigra Films?

Анастасия Корецкая: Мы работаем с очень разными форматами: полный метр, сериал, документальное кино, выставочные проекты, анимация, коммерческий документальный формат, реклама. Накопленного опыта уже хватает, чтобы свободно переходить между ними. Для меня, например, полнометражное кино – это в некотором смысле возвращение к тому, с чего я начинала.

Анна Колчина: Мы не беремся за проекты, в которые не верим. Бόльшая часть наших идей придумана нами, и мы всегда стараемся ответить себе на вопрос, зачем делаем конкретную историю. Наверное, хочется, чтобы зрители после наших фильмов и сериалов находили для себя какие-то смыслы и ориентиры.

Фото: Tigra Films