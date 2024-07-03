Макар Кожухов: «Производство сериалов в скором времени начнет стагнировать, а выпуск полных метров – расти»

Продюсер «Киборга» поделился с БК впечатлениями о прошедшем фестивале «Пилот», его конкурсной программе и росте интереса к неигровому кино

На VI фестивале сериалов «Пилот» главную награду по версии жюри получил детский детектив «Любопытная Варвара», а по версии зрительского голосования – комедия «Убойный отпуск». Среди прочего можно выделить приз Эмилю Никогосяну за сценарий к сериалу «жЫЫЫзнь», награждение Светланы Ивановой за главную роль в проекте «Эль Русо», а также присуждение проекту «Киборг» звания самого ожидаемого документального сериала. БК поговорил с продюсером «Киборга» Макаром Кожуховым о прошедшем фестивале, его конкурсной программе и росте интереса к неигровому кино.

Как вы оцениваете только что завершившийся фестиваль «Пилот»? Насколько это важное событие для индустрии?

Фестиваль для сериальной индустрии очень важен, и крайне здорово, что команда Антона Калинкина продолжает его развивать именно в направлении делового форума. «Пилот» окончательно превратился в большую фестивальную площадку, которая особенно важна сейчас, в период бурного развития оригинального контента и ставки на собственное производство. Фестиваль – это возможность провести переговоры, наладить взаимоотношения с другими представителями отрасли, включая непосредственных производителей контента. Также очень важно посмотреть пилоты или первые полноценные серии проектов, которые уже отсняты и находятся в дальнейшем производстве. Чтобы оставаться успешным в нашем деле, очень важны насмотренность и общее понимание ландшафта рынка. У нас есть два ведущих фестиваля с фокусом именно на сериалах – это «Новый сезон» и «Пилот». И оба они необходимы для посещения людьми из индустрии. Я лично знаю продюсеров, которые отдельно готовятся именно к участию в этих двух смотрах. Уже одно это говорит нам об их важности и значимости.

Как вы оцениваете конкурс «Пилота» в этом году? Какие проекты показались вам наиболее перспективными?

Как и на любом фестивале, конкурс был достаточно неровный, на мой взгляд. Никогда не бывает так, чтобы все проекты находились на одном уровне, особенно с точки зрения взыскательной публики. Также не стоит забывать, что взгляд на проект изнутри индустрии и то, как премьеры воспринимаются обычными зрителями – это две большие разницы. Для себя лично по понятным причинам отмечу проекты «Эль Русо» и «Киборг», к производству которых я имею непосредственное отношение.

Если говорить опроектах коллег, то мне кажется, что «Дайте шоу!» – originals в полноценном значении этого слова, очень здорово сделанный с точки зрения профессии и в то же время очень смелый и дерзкий проект. «Любопытная Варвара» – крепкий семейный сериал. Это представитель самого сложного жанра детско-семейного кино, которым нужно развлечь и заинтересовать самого требовательного зрителя, детей и их родителей. Также нельзя не отметить «Убойный отпуск», неслучайно выигравший зрительское голосование. Это понятный и качественный развлекательный проект. Мне кажется, как раз сериалы «Дайте шоу!» и «Убойный отпуск» получат в дальнейшем наибольший резонанс.

Что вы думаете о жанровом разнообразии на «Пилоте» и в сериальной индустрии в целом? Как оцениваете некоторый перекос в сторону комедии?

Я не считаю, что это плохо – это закономерно. Комедия остается самым востребованным жанром как на телевидении, так и на стримингах. И она продолжит оставаться в своем выигрышном положении с учетом того, что платформы сегодня все чаще производят контент в сотрудничестве с телеканалами. Именно такая модель создания повышает шанс реализации проектов на телевидении. Развлекательному продукту всегда будет отдаваться предпочтение в сравнении с драматическим хотя бы в силу аудиторного среза, который по-прежнему доминирует в телеэфире.

В чем для вас особенность проекта «Эль Русо»?

Здесь важно сразу отметить, что проект реализован при содействии Института развития интернета, за что ему большое спасибо. «Эль Русо» производился полностью в Аргентине. У нас была огромная, дорогостоящая экспедиция. В современных условиях подобная затея встречает большое количество преград, и благодаря партнерству с ИРИ нам было сильно проще. С точки же зрения профессии «Эль Русо» – очень точная режиссерская и актерская работа. Это довольно нетипичный для нашей индустрии проект в жанре криминальной мелодрамы, и при этом снятый в крайне непривычном сеттинге. Про жизнь старообрядцев в Аргентине не просто мало снимают – мало кто вообще знает, что такие люди являются нашими современниками.

Разрешите отдельно поздравить вас с победой «Киборга» в номинации «Самый ожидаемый документальных сериал»! Как развивался этот проект? С какой идеи начался, что в нем менялось по ходу съемок?

В случае «Киборга» я снова очень благодарен ИРИ за то, что этот проект на невероятно важную тему был в свое время поддержан. Он развивался достаточно интересно. Несколько лет назад на встрече с одним из продюсеров я узнал о компании «Моторика», которая занимается производством инновационных протезов. Тогда впервые и возникла идея снять об этом документальный проект. А года через два такая же идея пришла в голову еще одному продюсеру – Дмитрию Литвинову. В итоге мы сделали этот проект вместе. Сегодня этот сериал приобретает все бόльшую актуальность в связи с проведением СВО, да и вообще людей, нуждающихся в протезировании, становится больше. Начавшись с идеи рассказать про уникальную технологию, в конечном счете «Киборг» перерос в историю про людей. Наш сериал манифестирует, насколько прекрасна жизнь сама по себе. У нас получился рассказ о том, что люди с так называемыми ограниченными возможностями могут прожить гораздо более полную жизнь, чем многие другие. «Пилот» стал первым фестивалем, где мы полноценно заявили «Киборга» в конкурсной программе. Дальше у нас большие планы как в отношении его дальнейшей фестивальной судьбы, так и вообще активностей по представлению проекта в образовательных центрах, дискуссий по сериалу и так далее. Так что я уверен: мы еще не раз прозвучим с «Киборгом». И если этот проект поможет хотя бы одному человеку изменить свою жизнь, то уже наш труд не пройдет даром. Но я уверен, что «Киборг» будет полезен и интересен огромному количеству людей. Пусть это произойдет не сразу, но это и не важно.

Кто, по-вашему, целевая аудитория проекта? На какой отклик о сериале вы рассчитываете?

Наш проект будет интересен и самой широкой аудитории, и людям, увлеченным новыми технологиями. Безусловно, проект будет интересен и всем тем, кого тема протезирования затронула напрямую. В случае с документалистикой сложно как-то конкретно оценивать успех. Безусловно, тот social impact, который заложен в нашем сериале, гораздо более важен, чем потенциальные объемы просмотров. Надеемся, наш проект поспособствует тому, что людям станет проще признавать необходимость протезирования. Конечно, самая большая цель – поспособствовать тому, что люди на улице перестанут отворачиваться при виде человека с протезом.

Какое впечатление на вас произвели остальные участники секции «Самый ожидаемый документальный сериал»?

Во-первых, я отметил бы проект «Баста. С самых низов» – свежий и яркий сериал в жанре докуреалити, с хорошей музыкой. На мой взгляд, это очень большая работа. Также мне показался очень честной и по-настоящему большой работой неигровой проект про Диану Арбенину, хоть он и не был в конкурсе. Крайне интересен «Путь лотоса» про буддизм в России. Мне кажется, подобная линейка имеет очень большой потенциал к развитию. У нас огромная страна, где много различных конфессий, и точно не одному мне интересно, как они развиваются и как живут люди в каждой из них.

Какие тенденции в производстве документалистики сегодня вы видите? Какие темы наиболее востребованы?

Я очень рад, что жанр документалистики сейчас очень бурно развивается, что платформы обращают на нее все больше внимания. Здорово, что в следующем году на «Пилоте» пройдет отдельный полноценный конкурс неигровых проектов. И Premier, и KION очень активно работают по данному направлению, особое внимание документалистике готовятся уделить Wink и Национальная Медиа Группа, они создают новый кластер неигрового кино. Мне кажется, мы выходим на принципиально новый уровень его производства, что не может не радовать. Во всем мире давно развивается тренд на эдьютейнмент, то есть на развлекательно-образовательный контент на все более сложные темы, снятый на увлекательном и понятном для современной аудитории языке.

Как проявляет себя неигровой контент на платформах в последнее время? Насколько он в целом конкурентоспособен по сравнению с игровым?

Конечно, сравнивать напрямую показатели документального и игрового проектов нельзя. Аудитория игрового кино будет заведомо шире, и платформы тратят на такие релизы гораздо больше денег. Но что касается качественных просмотров, показателей досматриваемости проектов, то здесь документалистика вполне конкурентоспособна. Важно отметить, что неигровые проекты работают тогда, когда есть системность, регулярность выпуска. У зрителя необходимо вырабатывать паттерн потребления документального контента, как, впрочем, и любого другого. Так или иначе, выпускать один неигровой проект раз в полгода – это очень мало, это не дает результат. Но если быть системным и постоянно выпускать такие тайтлы, это приведет к тому, что зритель точно будет знать, что на конкретном ресурсе можно посмотреть документальный фильм. Ровно так мы и сделали год назад на Premier – каждые две недели по понедельникам мы выпускали новое документальное наименование. Поначалу это было в диковинку для зрителей, но постепенно стало давать результат. Например, у проекта «Романовы. Последнее слово» показатели просмотров уже были сравнимы с данными отдельных игровых тайтлов.

По-вашему, почему так часто меняются руководители платформ? Как, на ваш взгляд, это отражается на их стратегии развития?

Это один из моих любимых вопросов, на которые всегда сложно отвечать (улыбается). Что вы имеете в виду под словом «часто»? Мне лично не кажется, что это часто происходит. Люди реализовывают свои амбиции, завершают задачи и переходят работать в другой проект – это естественный процесс. Они хотят развиваться, брать на себя новые вызовы, достигать новых вершин. Если мы посмотрим ретроспективно, то даже так называемые частые смены руководства в глобальном смысле мало как повлияли на то направление, в каком развивается каждая из платформ. Когда все работает – никто ничего не ломает. А улучшать что-то можно постоянно, но это критически не изменяет глобальную стратегию или позиционирование сервисов. Возможно, с кадровыми переменами что-то менялось в том смысле, какие originals запускаются, но это все личный вкус или стиль конкретного топ-менеджера, это все субъективно. В общем, прямого ответа на ваш вопрос у меня нет.

Что сейчас происходит со стоимостью производства контента, насколько она выросла?

Это большая проблема, и невероятно сложно даже просто ответить, насколько в среднем растет стоимость. Это очень волатильная составляющая индустрии. Любая новость о том, что где-то вырос бюджет на контент или открыли новый конкурс на производство контента, тут же приводит к всплеску стоимости производства. Мы давно забыли о производственной инфляции год к году в 20 процентов. За одно лето этот показатель может вырасти на 30–40 процентов, включая актерские ставки. Это все связано в том числе с перепроизводством. Мы наблюдаем огромное количество запусков, оно фантастическое, и количество заказчиков контента продолжает расти. Что, в свою очередь, напрямую ведет к постоянному росту стоимости производства. Задача продюсеров сейчас – найти или изобрести модель продакшна, позволяющую при росте стоимости создавать за адекватный бюджет желаемый контент без потери в качестве. Но пока я не могу сказать, что у кого-то это получилось. Мы все находимся в поиске этой модели. У меня самого нет такого волшебного рецепта. И если кто-то скажет, что у него этот рецепт есть, то у меня к этому человеку будут большие вопросы (улыбается).

Как вам кажется, нужно сокращать количество запусков, чтобы не терять в качестве, или производить больше, но дешевле, чтобы было больше возможностей для подготовки молодых кадров в индустрии?

Я предлагаю смотреть на это с позиции зрителя. У него есть примерно час в день, который он может потратить на потребление контента. Если судить по количеству оригинальных проектов, которые сейчас выходят совокупно на всех платформах, то предложение кратно больше объемов спроса. И понимание этого индустрией уже начинает приводить к тому, что количество запускаемых оригинальных сериалов органически сокращается. В то же время наблюдается заметный недобор полных метров, которые нам требуются и в кинотеатрах, и на телеканалах, и на платформах. Все везде говорят о сказках, но на это нужно смотреть шире. Необходимо увеличивать темпы производства оригинальных полнометражных картин, и платформы сегодня начинают уделять время именно их производству. Не все зрители хотят погружаться в большие, многотомные романы и потреблять сериалы, многим хочется посмотреть завершенную двухчасовую историю. И мы как индустрия должны быть готовы предложить им интересные полнометражные проекты. Так что я жду, что производство сериалов в скором времени начнет стагнировать, а выпуск полных метров – расти.

Как вы оцениваете тенденцию по совместному участию телеканалов или нескольких платформ в производстве контента? Не размывает ли она едва сложившиеся имиджи площадок? И не стимулирует ли платформы производить менее смелые, «диетические» проекты?

Проекты, демонстрируемые что на платформах, что на телеканалах, так или иначе регулируются законами РФ, так что здесь давно нет никаких иллюзий. А так это попросту оптимизация конкретных бизнес-кейсов. Разделение расходов и прочего, что требуется для запуска и дальнейшего продвижения. Важно понимать, что оригинальных проектов, которые формируют имидж платформ и привлекают новых пользователей, не должно быть много. А эфир на телеканале расширяет аудиторию и дает дополнительное промо, обеспечивает вторую-третью волну просмотров. Здесь важен стратегический вопрос синергии, с одной стороны, и тактический вопрос выдерживания окон, с другой. Необходимо грамотно соблюсти баланс между онлайн-релизом и телеэфиром, чтобы все стороны остались довольны.

Как вы относитесь к тому факту, что рынок стримингов остается непрозрачным в смысле статистики по количеству просмотров? При том, что, насколько нам известно, эта статистика уже собирается по единым для всех платформ принципам.

Мы пока остаемся на той стадии развития рынка, на которой эти сведения останутся непрозрачными, в настоящий момент это данность. Каждая платформа опирается на те показатели, которые указаны в ее бизнес-стратегии, и у всех они разные. У кого-то это качественные показатели, у кого-то – количественные. И пока вряд ли это можно унифицировать. Рынок еще к этому не готов.

Что из сделанного для Premier вызывает у вас гордость?

Гордость всегда вызывает команда, с которой ты работаешь, это всегда секрет подлинного успеха. Но вообще, мы очень плодотворно работали как внутри холдинга «Газпром-Медиа», так и с внешними игроками рынка, и выделять кого-то мне не хочется. Кроме того, мы прекрасно наладили сотрудничество с ИРИ, а также синергию с ГПМ в целом и его телеканалами в частности. Из последнего выделю выстроенную нами впервые в истории индустрии онлайн-платформ полноценную документальную линейку, о которой я уже рассказал.

Вы в данный момент выступаете в качестве независимого продюсера. Каковы ваши планы на будущее?

Сейчас у нас в запуске большое количество проектов, включая несколько сериалов для платформ. Также мы готовимся к запуску крупного полнометражного проекта в сентябре.

Фото: личный архив спикера