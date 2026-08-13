Евгений Крас: «Аудитория перевыпусков бесконечна»

Новый глава компании «Иноекино» рассказал о том, как часто можно возвращать классические фильмы на большие экраны

28 августа в повторный мировой прокат выходит легендарный боевик Джеймса Кэмерона ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ. Перевыпуск приурочен к 35-летию картины. Двухдневные специальные показы в России проведет компания «Иноекино», хотя дистрибьютор выпускал ленту в полноценный повторный прокат ровно год назад. О том, как часто можно возвращать классические фильмы на большие экраны, кто приходит на такие сеансы и стоит ли считать лето сезоном перевыпусков, мы поговорили с новым главой компании «Иноекино» Евгением Красом.

Прошлым летом «Иноекино» выпустило в прокат четыре фильма, которые в результате вошли в первую пятерку самых кассовых проектов компании: ГАДКАЯ СЕСТРА и перевыпуски АКИРЫ, ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ и ТЕРМИНАТОРА 2: СУДНЫЙ ДЕНЬ. Какие у вас ожидания по этому лету? Удастся ли с ТЕРМИНАТОРОМ 2 повторить прошлогодние результаты, как вы думаете?

Лето – стабильно хороший сезон для перевыпусков. Не только прошлый год стал для нас рекордным благодаря нашей жемчужине, оригинальному хоррору ГАДКАЯ СЕСТРА, но и, например, лето 2019-го тоже было крайне удачным для компании на тот момент. Тогда в конце июля мы выпустили БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ. Лето для нас – всегда хороший сезон, в отличие от коллег, которые жалуются на этот период. Мы смело встаем на теплое время года, и в этот раз также хотелось хороших цифр, приумножения нашего результата, но в связи с внутренними перестановками в компании у нас нет завышенных ожиданий от нынешнего сезона. Побить прошлогодние показатели не получится, но текущими сборами мы довольны. Важно сказать, что подборка релизов прошлого лета уникальна в том смысле, что фильмов уровня АКИРЫ и ПРИЗРАКА В ДОСПЕХАХ за всю историю кино немного, и каждый год находить подобные тайтлы невозможно. Несколько проектов мы хотели заявить летом, но нам их пока не подтвердили. Есть шансы, что они выйдут позже. Мы ставили на МЕМЕНТО Кристофера Нолана, совместный релиз с «Арна Медиа», и прошел он хорошо, но текущие сложности рынка никто не отменял.

Чем вы объясняете прошлогодний результат – силой самих тайтлов или качеством продвижения?

Я думаю, это совокупный результат силы самих тайтлов и эффекта сезонности. Все-таки у нас достаточно сезонный бизнес. Осенью пойдет череда фестивальных хитов. Зимой, и тем более в Новый год, вставать попросту страшно. Весна по разным причинам обычно для нас проседает. А дальше начинается лето, куда мы уже не боимся заявлять релизы.

То есть гипотеза, что у перевыпусков есть сезонность, имеет основания?

Сезонности подвержена вся индустрия. Неслучайно у нас боятся выпускать большие российские фильмы летом, а в Америке, наоборот, это сезон блокбастеров. Получается, в Америке период с июня по август работает как сезон блокбастеров, а у нас это сезон перевыпусков. Последних на рынке стало очень много. Думаю, все это видят. Не хочу сказать, что мы именно соревнуемся с другими прокатчиками, работающими в данном сегменте, но релизы-перевыпуски, безусловно, сталкиваются друг с другом на одних датах на протяжении лета.

Вы не боитесь, что текущее лето может стать последним спокойным периодом для перевыпусков? Только что прошел ХОЛОП 3, в этот уикенд стартовал ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ. КОЛОБОК. Если у дистрибьюторов получится превратить лето в сезон российских блокбастеров, то лакуна для вас, возможно, скоро закроется?

У меня нет такого страха. Кинотеатрам нужно зарабатывать, и я буду только рад, если летом начнут собирать большие фильмы, отечественные или нет. Например, МАЙКЛ работает уже почти все лето. БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, если я не ошибаюсь, выходил в одну дату с КОРОЛЕМ ЛЬВОМ, и это ему никак не помешало. Если бы мы боялись чего-то подобного, то не работали бы в остальные сезоны.

Вы упомянули про перестройку в компании. Можете ли напомнить читателям, о чем речь?

Алексей Бажин, мой партнер и один из основателей компании «Иноекино», покинул ее и продал свою долю мне. На данный момент единственным владельцем, учредителем и директором являюсь я. Работать мы продолжим так же самоотверженно и в том же направлении. Попытаемся выйти на новые горизонты, только уже под моим руководством. В связи с этим какие-то внутренние процессы неминуемо поменяются. Нужно какое-то время, чтобы перестроиться и полноценно встать на новые рельсы.

Есть ли у перевыпусков событийность, связанная с юбилеями, другими датами или уходами актеров? Например, перевыпуск САМУРАЯ состоялся через одиннадцать дней после смерти Алена Делона.

Замечу отдельно, что САМУРАЙ стоял в графике релизов еще до ухода Делона, так что все это не было запланировано. Но после я получал комментарии коллег, что у нас получилась самая лучшая промокампания, которая только может быть. Позволю себе этот черный юмор, потому что Делон сам много лет публично заявлял, что хочет уйти из жизни.

Конечно, у перевыпусков есть событийность. Мы много лет по такому принципу и работаем. Юбилеи, новые реставрации, иные даты, связанные с фильмом или актерами. Мы выпускали три года назад ДОННИ ДАРКО, а в этом году будем его повторять. Релиз состоится в День Донни Дарко. В целом сложился целый набор «событийностей» для фильма: юбилейный год и 4К-реставрация картины. 29 августа, собственно в Судный день, мы выпускаем ТЕРМИНАТОРА 2. Но сеансы состоятся только в выходные, субботу и воскресенье. Мы показывали картину в прошлом году, и в этот раз решили не повторять полноценный прокат. Однако весь мир на 35-летие будет смотреть ТЕРМИНАТОРА 2, и правообладатель предложил нам присоединиться к этому приключению. Мы согласились. Но делать так со всеми проектами нельзя. Мы выпускаем по два релиза в месяц, и непросто подгадать под каждый особое событие. Тем не менее это справедливо во многих случаях.

Я сам ходил на перевыпуски в конце десятых, в том числе на ваши релизы, но сейчас, если честно, перестал за ними пристально следить. Получается, среди вашей аудитории происходит постоянное обновление? И в этом смысле эта аудитория бесконечна?

Я это тоже наблюдаю и каждый раз этому удивляюсь. Одиннадцать лет назад мы начинали свой проект, переросший в компанию «Иноекино», с точечных, событийных показов в петербургском кинотеатре «Аврора». На них приходили люди и спрашивали, как пройти в кинотеатре в большой зал. Согласно моему внутреннему ощущению, спустя одиннадцать лет новые зрители должны были давно закончиться, но я до сих пор продолжаю слышать в «Авроре», как люди спрашивают, где большой зал. Недавно премьерили, если можно так сказать, МЕМЕНТО Кристофера Нолана. Мы сами показывали его на ретроспективе режиссера лет восемь назад. На недавнем показе зрителям был задан вопрос: «Кто впервые смотрит фильм?» – и две трети зала подняли руки. Им можно только позавидовать. То же произошло на недавнем ЗАПРЕДЕЛЬЕ: 80 процентов зала смотрело ленту впервые. Хотя картина Тарсема Сингха выходила в официальный прокат в 2006 году усилиями компании «Парадиз». Нам самим порой кажется: ну кто еще не видел тот или иной проект? Но всегда подрастает новое поколение, которое посмотрит фильм впервые, и всегда будут те, кто придет пересматривать любимое. В кинотеатры на наши повторные релизы постоянно приходит примерно по 50 тысяч человек. В этом смысле наша аудитория фактически бесконечна, да.

А есть ли у перевыпусков все же лимит прочности? Понятно, что какие-то вечнозеленые бренды типа Миядзаки работают постоянно. Чем вы это объясняете?

Я бы поправил: прочность не перевыпусков, но классики. Прочность именно классики бесконечна, ее невозможно сломать. Если бы мы могли сегодня вновь показать БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ, думаю, добились бы примерно тех же результатов, что и семь лет назад. И дело не в том, что это наш кассовый релиз, особенно с учетом допандемийного курса. Фильм недавно наконец-то вышел в 4К-реставрации, перфекционист Финчер ее наконец закончил, дорисовал все, что хотел дорисовать. Мы не успели в свое время показать СЕМЬ, так как у картины не было 4К-реставрации. В то время ее можно было демонстрировать только с пленки, но у нас не было такой возможности. Я думаю, эти и другие проекты продолжили бы собирать. Можно вспомнить недавний выпуск УБИТЬ БИЛЛА у коллег. Прекрасные цифры фильма показывают, что на достойное кино даже продолжительностью в четыре с половиной часа можно собрать аудиторию. Кейс Миядзаки – отдельная история, это абсолютный феномен, дай бог, чтобы он продолжал работать. В этом плане я радуюсь и за публику, и за правообладателей, и за прокатчиков. В общем, у классики огромный запас прочности, и учитывая, что мы выпускаем по двадцать релизов в год, список наших желаний, если честно, можно расписать на пятнадцать лет вперед.

Вслед за Миядзаки какие другие вечнозеленые тайтлы вы бы назвали?

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ, МАТРИЦА, ТИТАНИК, КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ, КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО, фильмы Тарковского, БРАТ и БРАТ 2. Таких проектов много.

В чем все же особенность упомянутых вами релизов, по вашему мнению? Почему они продолжают работать, чем привлекают аудиторию?

К сожалению, я не вижу единой формулы. Предположить, что ЗАПРЕДЕЛЬЕ соберет больше, чем МЕМЕНТО, было невозможно. Может быть, Нолан в этот раз недобрал из-за комплекса различных факторов: дата, конкуренция, где-то не хватило продвижения, что-то еще. Но не всегда есть предсказуемые вещи. У нас было много релизов, чьи эстимейты были сильно выше. Казалось, это очень популярный фильм, тут же есть каст и прочее. Но люди не шли пересматривать картину именно в кинотеатры. Нет ответа, что нужен режиссер или актер. Должен быть комплекс составляющих. Впрочем, есть один конкретный момент: важно, чтобы кино не выглядело устаревшим. Именно такое хочется пересматривать в кинотеатрах. Есть фильмы, которые теряют актуальность, устаревают визуально и киноязыком. Поэтому мы упоминаем о 4К-реставрациях, о техническом восстановлении изображения и так далее. Как с ЗАПРЕДЕЛЬЕМ, очень красивой картиной.

Интересно все-таки, как распределяется доля новых зрителей и именно пересматривающих на перевыпусках.

Думаю, в случае фильмов Тарантино или Миядзаки это больше пересмотры, а в случае ЗАПРЕДЕЛЬЯ или МЕМЕНТО, то есть не таких давних, но культовых картин, которые могли пропустить, – уже больше новая аудитория. Это одно из направлений, которое можно пытаться охватить. Не брать фильм, который все видели, на него повторно могут и не пойти, но найти что-то, о чем все слышали и что по-прежнему интересно, но многие не видели. Много кто слышал про дебютное ПРЕСЛЕДОВАНИЕ Кристофера Нолана, но его мало кто видел. Думаю, появись оно в кинотеатрах, было бы интересным зрителю. Возможно, мы для этого предпримем какие-то усилия. Такое кино имеет ценность и потенциал, оно способно привести аудиторию в кинотеатры.

Мы обсудили с вами сезонность и тягу к событийности. Каким другим индустриальным трендам подвержены перевыпуски?

Для любого классического фильма сегодня есть кассовый потолок. У него не может быть неограниченной росписи. Пул кинотеатров, готовых работать с классическим кино, достаточно постоянен и ограничен. Тем более сейчас параллельно нашей деятельности имеется огромный океан неофициального проката, в котором идут не только новинки, но в том числе и не новые голливудские фильмы. А вот с новым кино таких рамок и ограничений нет, поэтому могут случаться приятные успехи, как с ГАДКОЙ СЕСТРОЙ. А с оглядкой на то же БРАТСТВО КОЛЬЦА можно утверждать, что сборы в 72 миллиона и, соответственно, посещаемость в 226 тысяч зрителей – потолок по кассе для перевыпусков на нашем рынке в настоящий момент. И я не знаю, что должно случиться, чтобы перевыпуск смог заработать больше.

Что вы думаете о текущей конкуренции в сегменте перевыпусков? Как оцениваете деятельность коллег в этом направлении?

Безусловно, мы наблюдаем за деятельностью коллег, оцениваем ее. Изучаем, у кого что выходит. Но в то же время сами идем отдельным, самостоятельным путем. Мы не бегаем только за хитами, наш репертуар постоянно меняется. С самого начала деятельности мы пытались создавать разноплановые события, чтобы охватывать максимально широкую аудиторию. Наша задача – привлекать внимание поклонников любого кино и выстраивать наш бренд на доверии.

Нам важно, чтобы зритель, если он находит какой-то незнакомый для себя фильм в нашем пакете, тут же понимал, что на него стоит обратить внимание.

Есть ли какая-то негласная договоренность между компаниями, занимающимися перевыпусками, кто что выпускает? Какое-то распределение сегментов? Кому, грубо говоря, Миядзаки, кому – классику прошлого века, а кому – недавние фильмы?

Нет, ничего подобного нет. Но у «Иноекино» есть партнеры, семь-восемь компаний, с которыми мы объединялись при выпуске отдельных релизов. Каждой из них хочется отдельно сказать огромное спасибо, особенно после 2022 года. С кем-то из партнеров у нас более близкие отношения, с кем-то – менее, но это нормально. С кем-то периодически мы конкурируем за одни и те же фильмы, причем как перевыпуски, так и новинки.

Из всего пула киноклассики как вы выбираете проекты для проката в России? На какие предпочтения зрителей ориентируетесь? Как их анализируете?

Безусловно, мы отталкиваемся от внутренних ощущений, набранного опыта, багажа знаний, накопленных результатов. Но в данной временной точке определяющим фактором является то, что конкретно можно достать. Четыре года в довольно непростых условиях мы продолжаем искать и находим жемчужины, собираем их по крупицам. Для российских дистрибьюторов в доступе остается все меньше и меньше классики.

Насколько востребованы перевыпуски онлайн-кинотеатрами и телевидением? Как изменилась тут динамика спроса с 2022 года?

По нетеатральным видам прав мы работаем с нашим постоянным партнером, компанией «Веста». Говорить о какой-то динамике, четком тренде я не готов. Думаю, что с нашими фильмами онлайн-кинотеатры работают примерно так же, как и с остальными. Рынок сегодня волнообразен, в какой-то момент площадки платят больше, в какой-то – меньше, это такая вечная синусоида.

На какую аудиторию вы ориентируетесь при выпуске своих картин? Как работаете над ее привлечением? Какие ресурсы обычно используете при продвижении? Можете ли вы назвать средний бюджет продвижения перевыпусков?

Основной канал коммуникации с аудиторией – соцсети, аудитория там наработана годами, с самых первых показов. Как я уже упоминал, мы специально чередовали направленность проектов, чтобы собирать самую разнообразную публику. Мы были пионерами работы с классическим кино на российском рынке, соответственно, за нами закрепилась роль первопроходцев, определенный статус. Параллельно мы используем стандартные методы продвижения: таргетинг, печатная реклама, посевы в каналах. В редких случаях – баннерная реклама на жанровых картинах. Бюджеты наши, думаю, несильно отличаются от стоимости выпуска относительно небольшого нового авторского фильма. Рамки бюджета плюс-минус совпадают у новинок и у перевыпусков. Все зависит, конечно, от потенциала релиза.

Иронично, что самым кассовым вашим проектом все же стал новый фильм – хоррор ГАДКАЯ СЕСТРА. Вы уже ранее пробовали выпускать не проверенные временем картины. Планируете ли и дальше продолжать работать в этом направлении? И какие релизы собираетесь выпускать? На какие картины в пакете «Иноекино» делаете ставку?

В момент перехода на широкий прокат в 2019 году мы начинали выпускать много новых авторских фильмов. И мы всегда работали интересными, особенными картинами: ЗИМНИЕ БРАТЬЯ, ТРИ ЛИЦА; БЕЛЫЙ, БЕЛЫЙ ДЕНЬ, документальные фильмы ПОЧЕМУ МЫ КРЕАТИВНЫ?, ГУНДА и АКВАРЕЛЬ. В прошлом году мы показали не только ГАДКУЮ СЕСТРУ, но также ленту СИРАТ, номинированную на две премии «Оскар» и получившую приз жюри Каннского кинофестиваля, шумную дискуссионную картину, продемонстрировавшую хороший результат в рамках наших ожиданий.

В лайнапе 2027 года запланированы не только перевыпуски, но и новинки. Одну из них мы уже объявляли – ОГЛЯНИСЬ Хирокадзу Корээды, лауреата Каннского кинофестиваля. Новая его работа будет представлена в конкурсе Венеции. Это экранизация манги Тацуки Фудзимото, автора ЧЕЛОВЕКА-БЕНЗОПИЛЫ. Аниме по этой манге выходило в российский прокат и собрало 17,2 миллиона рублей. Это для нас очень ожидаемый, важный релиз. Также скоро сможем заявить комедийный хоррор, очень интересный и самобытный японский проект. Отчасти он про лиминальное пространство, как ВЫХОД 8. И в то же время это своеобразный антоним фильму ИДЕАЛЬНЫЕ ДНИ Вима Вендерса. Он уже подписан и куплен, сейчас определяемся с локализованным названием и датой. Также сейчас уходит на подписание интересная остросоциальная картина из Скандинавии, наша постканнская закупка.

В общем, новые фильмы будут. Работать с ними интересно, для нас это выход за рамки, но выпускать их тяжелее. Про классику все понятно, а с новинкой требуется объяснять зрителю, почему стоит выбрать этот релиз, но в то же время у них есть больший потенциал отдачи. Вскоре, надеюсь, подтвердятся другие проекты с Кинорынка в Каннах, которые выходят на финальную стадию переговоров. Из классики делаем ставку на ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ Андрея Тарковского, тоже вечно работающего автора. Мы выпустим фильм в новой реставрации, еще более правильной, чем предыдущая, которая была у нас семь лет назад.

Как пристально вы сегодня следите за закупками и тенденциями на Кинорынках?

Продолжаем на них ездить, пытаемся покупать и покупаем. Тенденции неоднократно проговаривались не только нами, но и многими коллегами. Рынок для России перегрет. Выбора все меньше и меньше, найти кино, не содержащее рисков, все тяжелее. ВОТ ЭТО ДРАМА! смогла выйти в России, а вот фильм ПРИГЛАШЕНИЕ – уже нет, опасения в его случае оправдались. Конкурировать с коллегами, у которых большие бюджеты, крайне затруднительно, поэтому приходится оставаться в знакомом нам сегменте и стараться удивлять самих себя.

Отмечу, что ограничения – немаловажная составляющая в случае перевыпусков, потому что приходится подбирать такую классику, которая не просто доступна на Россию, но и чтобы этот фильм не попадал под текущие запреты. И если в случае новинки есть хоть какая-то возможность внести изменения, то в случае классики это теряет всякий смысл. Зритель знает кино и хочет его смотреть в первозданном виде.

В этом году мы видим, насколько в прокате востребовано зарубежное кино. Речь о картинах ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА 3, МАЙКЛ, ОБСЕССИЯ, ЗАКУЛИСЬЕ РЕАЛЬНОСТИ. Возможно ли соединить спрос зрителей на иностранное кино и перевыпуски классических и культовых картин? Тут дело в охвате рекламных кампаний или в чем-то еще? Можно ли утверждать, что спрос на перевыпуски упал в связи с этим?

Я бы не стал это связывать. Просто актуальное зарубежное кино смогло добраться до наших экранов, и зритель проголосовал за него рублем, дал понять, что ему это интересно. Я не стал бы это называть тенденцией на изменение кинохождения, предлагаю смотреть тут на качество самого контента. И снижение сборов наших релизов я бы тоже связал исключительно с качеством нашего лайнапа. В этом году он слабее, вот мы немного и просели.

Как изменилась аудитория авторского кино в российских кинотеатрах за последние четыре года, по вашим наблюдениям? Как вы оцениваете его дальнейшие перспективы?

Признаться, мне тяжело ответить, у меня нет четкого понимания, что происходит. Если бы весь спектр арт-фильмов, выходящих в мире, был сейчас потенциально доступен российскому зрителю и что-то свободно выходило бы в России усилиями прокатчиков, а что-то – нет, тогда можно было бы говорить о каких-то тенденциях. Мы бы видели, что востребовано, а что – нет. Но многие картины до России сегодня не добираются, и мы, соответственно, не видим их аудиторию – она попросту не приходит в кинотеатры. Тенденцию тут не выстроить. Видимо, эти зрители используют пиратские площадки и смотрят интересное им кино дома.

Перевыпуски оказались удачной нишей на рынке. Какие еще ниши можно было бы открыть, как вы думаете?

Во-первых, не станем забывать о давнем сегменте театральных постановок и концертов в кино, эта ниша продолжает развиваться. Я думаю, продолжит развиваться аниме. Но и тут мы тоже заметно ограничены в выборе, к сожалению, именно в плане прав. Далеко не все японцы работают с Россией, и та же студия Sony, владеющая ведущей долей рынка аниме, с Россией не сотрудничает. Ниша точно продолжит расти, но будем ждать, когда у нее появятся дополнительные возможности. Можно ждать и роста интереса к азиатскому кино в целом на нашем рынке.

К каким результатам вы хотите прийти к концу 2026 года?

Не смогу назвать конкретную цифру, но хочется не уступить прошлому году и повторить его результат.

Компании «Иноекино» в этом году исполняется одиннадцать лет. Какие главные итоги вы можете подвести за время работы? Каковы ваши амбиции на ближайшее время?

Мы гордимся, что до пандемии нам удавалось расти очень высокими темпами. Потом мы выстояли в коронавирус, показали в 2021 году один из лучших своих результатов. В 2022-м в сравнении с коллегами мы оказались в неравных условиях. Тогда многие компании продолжали покупать новое кино у независимых сейлзов, а наши партнеры, в основном голливудские и французские студии, правообладатели классики, отказались работать с нами. Мне приходилось им всем писать и объяснять, как это нечестно по отношению к нам. Но мы справились и с этим, и в юбилейный год показали для себя рекордный результат. Текущий год будет непростым и по внутренним, и по внешнеэкономическим причинам. Но я уверен, что мы его тоже выстоим, а дальше вновь должны показать рост.

Фото: пресс-служба компании «Иноекино»