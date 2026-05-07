Алексей Кроль: «Аудитория приходит на платные телеканалы и стриминг кино viju не просто за контентом, а за выбором, которому можно доверять»

Какие ключевые трансформации компания пережила за 23 года работы? Какие установки, информационная и контентная политика остались неизменными, а какие кардинально изменились? Как быстро вы реагируете на рыночные тренды и перемены в законодательстве?

За эти 23 года мы действительно прошли большой путь. Когда-то «Виасат» в России представлял собой небольшую команду с горящими глазами, желанием делать качественное телевидение и предлагать зрителю лучшее. Сегодня «Виасат» – это уже медиахолдинг с пятнадцатью платными телеканалами и собственным стримингом viju. И мы по-прежнему очень внимательно относимся к тому, что показываем зрителю, и делаем это с максимальной отдачей. За это время, конечно, многое изменилось. Мы пробовали, экспериментировали и искали решения, которые позволят нам развиваться и оставаться актуальными. При этом к изменениям и новым тенденциям мы подходим взвешенно и аккуратно. Тренды приходят и уходят, но в основе нашей контентной стратегии остается одно – сильные, интересные проекты, которые действительно удерживают внимание зрителя. Поэтому мы стараемся двигаться в ногу с рынком, но без резких движений. Когда начали активно развиваться OTT-сервисы, мы запустили собственный стриминг кино viju. Когда вырос интерес к сериалам, мы усилили это направление: сначала в 2017-м добавили сериальные линейки, а затем запустили отдельный канал viju+ Serial. В последние годы мы видим устойчивый спрос на романтические истории и дорамы – в ответ появились viju TV1000 новелла и viju TV1000 romantica. Что касается законодательства, то мы внимательно следим за изменениями и своевременно адаптируемся ко всем требованиям регулирования.

Что из себя представляет структура «Виасат» на сегодняшний день? Можно ли говорить, что это симбиоз платного ТВ и онлайн-кинотеатра, или онлайн – вспомогательный инструмент? На чем вы зарабатываете?

Если говорить в целом, то компания «Виасат» занимает особую позицию на рынке. Да, изначально нашим драйвером являлись только телеканалы. И мы по-прежнему делаем на них большой акцент и продолжаем активно их развивать. Однако и стриминг viju является полноценной частью нашего бизнеса и органично дополняет существующую структуру брендов «Виасат». За счет такого подхода мы действительно можем предложить рынку то, чего нет у наших конкурентов. Только у нас самый широкий пакет видов прав на контент: Pay TV базовые права, Pay TV премиальные права и SVOD-права. Если говорить об источниках монетизации, то это продажа подписки на наши телеканалы у кабельных операторов и развитие рекламной модели.

Зачем, по-вашему, современному зрителю пятнадцать тематических телеканалов, когда в принципе все можно найти онлайн?

Главный вопрос не в том, что сегодня в онлайн можно найти все. Вопрос в другом: как быстро найти то, что действительно откликнется и заинтересует, и быть уверенным в качестве выбора. Поэтому здесь речь не о конкуренции телевидения и интернета, а о разных сценариях потребления. Мы живем в условиях переизбытка предложения. Зритель ежедневно сталкивается с огромным количеством фильмов, сериалов и шоу, как российских, так и зарубежных, и нередко тратит больше времени на поиск, чем на сам просмотр. В итоге либо выбор откладывается, либо ожидания не совпадают с реальностью. Именно здесь телевидение сохраняет свою ценность. Поэтому мы и создали целый навигатор развлечений, который предлагает уже готовое и тщательно выверенное решение для проведения досуга. Зрителю не нужно перебирать десятки вариантов: он включает канал и получает контент, за качество которого мы уже отвечаем. Рейтинги наших телеканалов показывают, что нам доверяют. За этим стоит системная работа большой команды. Программная редакция тщательно выбирает контент для каждого канала, чтобы точно попасть в ожидания своей аудитории. И это не просто слова – сегодня более 107 миллионов человек в России смотрят телеканалы «Виасат», которые показывают контент самых разных жанров со всего мира* (* Источник: Mediascope, TV Index Plus, Россия, 0+, январь – декабрь 2025 года, Total day, All 4+, Rch (000), включая дачное смотрение). Любите спорт – включаете viju+ Sport. Предпочитаете истории о любви – есть viju TV1000 новелла и viju TV1000 romantica. За драйвом и экшном смело приходите на viju TV1000 action. Полюбоваться красотой окружающего мира можно на viju Nature. Это и есть сила тематического телевидения: понятный выбор и предсказуемо качественный результат.

Что касается стриминга кино viju, то мы продолжаем его развивать и совершенствовать. Важно, что подход к формированию библиотеки viju такой же строгий, как и на телеканалах. Поэтому зритель получает привычный уровень качества в удобном формате, где можно смотреть как трансляцию всех наших каналов, так и самостоятельно выбрать фильм, сериал или документально-познавательную программу, которая придется по душе.

Какие из этих пятнадцати каналов наиболее востребованы? В чем секрет высокого интереса к ним? Есть ли среди этого списка каналы, которые стали лидерами интереса недавно или это столпы вашего пакета?

В нашем портфолио представлены телеканалы самых разных жанровых направлений, которые закрывают бόльшую часть потребностей аудитории. Это дает возможность зрителям выбрать что-то под свое настроение, не тратя время на долгий поиск. При этом важно понимать: мы изначально выстраивали систему таким образом, чтобы каждый канал работал на свою аудиторию. Поэтому все пятнадцать каналов востребованы в своем сегменте. Если говорить о флагманах, то на протяжении последних лет стабильными лидерами на рынке платного ТВ остаются viju TV1000, viju TV1000 русское и viju TV1000 action. viju TV1000 русское занимает первое место среди каналов с российским кино, а viju TV1000 и viju TV1000 action стабильно входят в тройку лидеров среди каналов с зарубежными фильмами. Секрет устойчивого интереса к ним достаточно понятен: просмотр кино и сериалов остается одним из самых доступных и востребованных форматов досуга. При этом каждый из этих каналов предлагает четко выстроенную редакционную концепцию – зритель заранее понимает, какой контент он получит, и возвращается за этим опытом.

Если говорить о динамике, то мы видим заметный рост интереса к документальному контенту. В частности, уверенно растет viju History – это первый в России и самый большой по доле аудитории документальный канал об истории. Во многом его успех связан и с тем, что канал одним из первых начал последовательно развивать это направление и продолжает показывать зрителю качественный документальный контент. Поэтому viju History уверенно занимает свою нишу и ежедневно доказывает, что история – это интересно.

Как viju TV1000 и viju TV1000 action коснулся уход мейджоров из России? Как изменились пакеты этих каналов и динамика их смотрения? Произошло ли расширение пакетов за счет европейского кино, способно ли оно конкурировать с голливудским контентом?

Уход мейджоров действительно повлиял на рынок, но в нашем случае этот эффект оказался сглажен за счет долгосрочной стратегии закупок. Мы работаем с контентом на основе длинных, в том числе и эксклюзивных лицензий. Поэтому на первом этапе смогли сохранить стабильный объем библиотеки с востребованным голливудским контентом и пройти переходный период более плавно. Дальше мы, конечно, адаптировали контентную политику и стратегию, но в целом нам удалось сохранить ключевое – привычный для наших зрителей уровень и характер контента. В эфире viju TV1000 по-прежнему представлены мировые кинохиты, которые зритель хорошо знает и любит – от БРИДЖИТ ДЖОНС и АГЕНТА ДЖОННИ ИНГЛИША до ПЯТОГО ЭЛЕМЕНТА, ДОСТАТЬ НОЖИ и других популярных фильмов. Среди недавних заметных премьер – ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ, которая показала высокий перформанс на канале. Параллельно мы последовательно расширяем контентное предложение. Несколько лет назад на viju TV1000 появилась сериальная линейка, которая показывает хорошую динамику. Таким образом, viju TV1000 сегодня – это не только кино, но и сильное сериальное предложение.

Позиционирование viju TV1000 action остается стабильным: это канал для тех, кто ожидает динамичный, зрелищный контент – и мы это ожидание оправдываем, сочетая как премьеры, так и проверенные хиты жанра. Например, в прошлом году на телеканале мы показали такие громкие для базовых каналов новинки, как БОРДЕРЛЕНДС и АГЕНТ НА УИКЕНД, в этом – ВОРОН, БАЛЕРИНА, ДОСЬЕ «ЧЕРНАЯ КАНАРЕЙКА», ОБЕЗЬЯНА и прочие. Европейское кино всегда было частью нашей программной политики. В эфире viju TV1000 традиционно представлены как популярные фильмы (например, 1+1 или ВАСАБИ), так и сериалы европейского производства. Например, в феврале мы показали на канале испанский сериал «Министерство времени», а в апреле стартовал популярный немецкий детектив «Комиссар Рекс», который остается узнаваемым и востребованным проектом, о чем свидетельствует зрительский интерес. Мы не рассматриваем европейский контент как замену голливудскому или как конкуренцию ему. Скорее речь идет о взаимодополнении. Это позволяет нам формировать более разнообразное и устойчивое предложение для зрителя. Поэтому нам успешно удается сохранить баланс: зритель по-прежнему получает и ожидаемые хиты, и новые открытия.

С одной стороны, документалистика никогда не была в топе просмотров, если сравнивать с игровым кино. С другой, сейчас она переживает расцвет благодаря новым технологиям, которые позволяют показать зрителю действительно нечто уникальное. Как себя чувствует документалистика от «Виасат» сегодня? Что вы сейчас предлагаете своему зрителю?

Сегодня мы видим, что и российские, и зарубежные производители контента все чаще перераспределяют бюджеты в пользу документального направления. Интерес к нему растет и за счет молодой аудитории, которая активно потребляет такой контент через социальные сети, блоги и видеоплатформы. В то же время и на линейном телевидении научно-популярные и документальные проекты занимают все более заметное место в эфире. Документальное кино не конкурирует с художественным потому, что это другое направление со своей спецификой. При этом у документалистики есть своя преданная аудитория, и мы видим это в цифрах: на наших документально-познавательных каналах среднее время смотрения составляет 30 минут и выше* (* Источник: Mediascope, TV Index Plus, Россия, 0+, январь – декабрь 2025 года, Total day, All 4+, включая дачное смотрение). Это сильный показатель, сопоставимый с киносериальными каналами.

Сегодня документалистика во многом развивается за счет визуальной составляющей. Технологии действительно позволяют создавать контент совершенно другого уровня – зрелищный и вовлекающий, и зритель к этому быстро привыкает. Это особенно заметно в проектах о природе, где производители буквально соревнуются за то, чтобы первыми показать редкие и уникальные кадры. Но не только там: исторические программы, проекты в жанре реалити-шоу – от ремонта автомобилей до внутренней кухни сложной инженерии – также все больше опираются на визуальный ряд как на ключевой инструмент повествования.

Со своей стороны мы делаем ставку на актуальный и качественный контент. Большинство наших программ относительно новые – как правило, их возраст не превышает 10–12 лет, а значительная часть попадает к нам в эфир в течение 1–4 лет после производства. За годы работы мы хорошо изучили, какие темы и форматы востребованы. Поэтому прилагаем усилия, чтобы обогатить свой фонд именно тем контентом, на который есть спрос. Например, зрителям нравятся съемки с высоты птичьего полета – поэтому на viju Nature и viju History появляются такие проекты. Уже в июне на viju Nature выйдет подборка зрелищных программ, которую мы назвали «Мир c высоты птичьего полета».

Зритель viju Explore проявляет интерес к техническим и инженерным темам, в том числе к разбору вооружения Второй мировой и современного периода. Поэтому мы усиливаем это направление отдельными линейками программ, среди которых, например, «Битва оружейников».

На viju History особенно востребованы программы про древние цивилизации, артефакты, загадки истории, расследования. Поэтому в эфире канала представлена большая тематическая линейка, посвященная данному направлению. В конце июня на канале состоится премьера, охватывающая сразу две популярные темы – мини-сериал под названием «Тайны Земли с высоты птичьего полета».

В кинопрокате до сих пор, несмотря на миллиардные сборы, сильно недоверие к российскому кино. Сталкиваетесь ли вы с этим эффектом? Как вы работаете над наполнением своих «русских» каналов? На что делаете основной упор сейчас?

На мой взгляд, отношение к российскому кино за последние годы заметно изменилось. Сегодня корректнее говорить не о недоверии, а о разнообразии зрительских предпочтений, когда каждый осознанно выбирает контент, который ему ближе. Телеканал viju TV1000 русское, который существует с 2005 года и стабильно удерживает лидерские позиции среди каналов с российским кино, – хороший тому пример. У него сформирована лояльная аудитория, которая целенаправленно приходит за российскими кинолентами. Поэтому мы прилагаем максимум усилий, чтобы показывать проекты, которые соответствуют настроению и ожиданиям зрителя. При выборе картин мы ориентируемся на несколько факторов: громкие новинки, результаты проката и, что особенно важно, зрительский отклик. Сейчас мы видим запрос на более легкий и вдохновляющий контент, поэтому популярностью пользуются фильмы, которые позволяют отвлечься от забот, провести время с семьей и получить позитивные эмоции. На этом фоне стабильно растет интерес к сказкам, приключенческому кино и добрым комедиям. Мы это учитываем при закупке контента и при формировании эфирной сетки. Например, в этом году на viju TV1000 русское запланирован эксклюзивный показ ЦАРЕВНЫ-ЛЯГУШКИ 2. Хорошие результаты показала комедия ТЕЩА, что логично привело нас к приобретению прав на НОВУЮ ТЕЩУ. Также успешно прошел показ фильма КРАСНЫЙ ШЕЛК, который продемонстрировал лучшие результаты бокс-офиса российских новинок в зарубежном прокате по итогам 2025 года.

Отдельно отмечу растущий интерес аудитории к патриотическим фильмам, поэтому мы учитываем эту потребность зрителя при планировании эфира канала. В частности, в прошлом году мы показывали В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧИЛСЯ первым окном, а летом эксклюзивно на платном телевидении представим военно-историческую драму КРАСАВИЦА, которая уже покорила сердца миллионов зрителей.

Сериалы давно уже забрали аудиторию у полных метров. В чем отличительная особенность ваших сериальных каналов? Что вы предлагаете аудитории, чего не найти на других каналах, которые работают не только со своим продуктом, но и с покупным?

Вряд ли можно говорить, что сериалы забрали аудиторию у полнометражного кино. Популярность телевизионного кинопоказа никуда не исчезла, а многие каналы успешно сочетают оба формата, учитывая привычки зрителей и паттерны смотрения в разное время суток. Например, на viju TV1000 утренние и дневные сериальные линейки дают зрителю простой и понятный выбор, а также возможность снова встретиться с любимыми героями. Хорошо работают не только новинки, но и проверенные временем хиты. В прошлом году отличные результаты показал сериал «Клон», который по-прежнему вызывает большой интерес у аудитории. Его трансляция собирала долю аудитории в среднем на 20 процентов выше средней доли канала* (* Источник: Mediahills, Россия, 0+. Аудитория: все 4+). А вечером, когда зритель готов инвестировать больше внимания в происходящее на экране, в прайме на viju TV1000 мы предлагаем качественное и сильное полнометражное кино. Во многом именно за это канал когда-то полюбили зрители, которые остаются с нами и сегодня.

Если говорить о специализированных сериальных каналах, то у нас, как я уже говорил, есть viju+ Serial. Его наполнение – это крепкие библиотечные франшизы и яркие зарубежные новинки, которые мы тщательно отбираем и нередко первыми показываем на российском ТВ. С точки зрения жанров мы тестировали разные подходы, и лучший отклик стабильно получают детективы и исторические костюмные сериалы – именно они сегодня составляют основу сетки. Если говорить про истории, связанные с расследованиями, то сразу хочется отметить «Чисто английские убийства» и «Убийства в…». Хорошо себя показали проекты о реальных исторических персонажах «Сисси: Императрица Австрии», «Великолепные Медичи», «Эна, королева Испании», «Максима» и другие. Также мы видим устойчивый интерес к сериалам, где детективная интрига и исторический контекст сочетаются с элементами фэнтези. Хороший пример – франшиза «Библиотекари» и ее новый спин-офф «Библиотекари: Следующая глава», второй сезон которых, кстати, мы эксклюзивно покажем уже этим летом на viju+ Serial, практически сразу после премьеры в США.

Есть ли в ваших пакетах уникальный контент, который можно посмотреть только у вас на каналах/ онлайн? Знали ли вы, что это ваши потенциальные хиты, когда закупали их?

У нас очень большая библиотека эксклюзивов, поэтому значительное количество фильмов и сериалов мы первыми показываем на платном телевидении в России, а также в онлайн. Все ключевые премьеры выходят прежде всего на телеканалах viju+ Premiere и viju+ Serial, а также часть первых показов проходит и на стриминге viju. Например, в начале апреля на viju+ Premiere мы впервые на платном ТВ в России показали ДРАКУЛУ Люка Бессона – проект, в котором мы были абсолютно уверены, и он действительно продемонстрировал отличные результаты: премьерный показ собрал долю аудиторию на 150 процентов выше средней доли канала в этот день* (* Источник: Mediahills, Россия, 0+. Аудитория: все 4+). И уже в июне мы ждем премьеру сказки БУРАТИНО на viju+ Premiere.

Если говорить о сериалах, то в прошлом году мы первыми привезли в Россию такие заметные тайтлы, как «Мисс Остин», «Эна, королева Испании», «Воскрешение» и другие. На протяжении года они регулярно попадали в топы смотрения на viju+ Serial. Также недавно на этом канале прошел эксклюзивный показ мощной исторической драмы «Восхождение Ворона», которую кинокритики назвали «Игрой престолов» по-венгерски». Мы особенно довольны результатами смотрения этого сериала. Проект вызвал высокий интерес у зрителей и подтвердил, что мы точно попадаем в ожидания своей аудитории. А этой осенью мы покажем без преувеличения эксклюзивную, яркую новинку – сериал cо звездой «Игры престолов» Китом Харрингтоном «Повесть о двух городах». Детали анонсируем чуть позже.

Как в целом функционирует ваш онлайн-кинотеатр? Как вы его монетизируете?

Стриминг кино viju – это самостоятельный продукт, который работает по модели единой подписки: приобретая ее, пользователь получает доступ к сотням фильмов, сериалов, спортивных передач, документально-познавательных проектов, а также к трансляции всех наших телеканалов. Сегодня на viju эксклюзивно представлено более тысячи единиц контента. При этом мы не ограничиваемся только B2C-направлением. Учитывая общие индустриальные тренды, мы активно развиваем и дистрибуцию. У нас сформирована обширная база зарубежного кино, сериалов, документально-познавательных программ, и по ряду проектов мы обладаем эксклюзивными правами. Поэтому мы работаем и в B2B-сегменте, а наш контент представлен в библиотеках крупнейших онлайн-платформ России. Дистрибуция контента партнерам – это важный элемент нашей бизнесмодели и один из источников монетизации. Сочетание развития собственного продукта с партнерской дистрибуцией позволяет гибко масштабировать бизнес и расширять присутствие контента на рынке.

Как в целом вы ведете работу по поиску и закупке контента? Какие у вас критерии отбора проектов: свежесть релиза, спрос аудитории, долгосрочные договоры с постоянными партнерами, желание выделиться? Какими тайтлами вы особенно гордитесь: например, купили как рядовой, а оказался спящий хит, или «сарафанный» хит, или самый просматриваемый, или с самыми стабильно высокими показателями доли?

Работа по поиску и закупке контента ведется у нас постоянно и сразу в нескольких направлениях. Мы внимательно следим за графиком кинопрокатных релизов, наблюдаем за международными и локальными рынками, посещаем профильные индустриальные мероприятия, кино- и сериальные фестивали. Параллельно идет ежедневная работа с правообладателями. На этапе отбора мы в первую очередь оцениваем потенциальный зрительский интерес и качество контента. Важны режиссер, актерский состав, жанр, бюджет, результаты проката, узнаваемость бренда и возможность получить необходимый объем прав, включая долгосрочный эксклюзив. А чтобы точно попасть в цель, мы опираемся на собственную аналитическую модель, использующую как открытые данные, так и закрытые результаты исследований крупнейших измерителей аудитории, таких как Mediascope, Mediahills и Parrot Analytics. Также мы всегда соотносим выбор с программной стратегией каналов и пониманием того, какие жанры востребованы у нашей аудитории. Важную роль играют и долгосрочные отношения с партнерами: с рядом российских и международных дистрибьюторов нас связывают многолетнее сотрудничество и высокий уровень доверия. Это позволяет оперативно обсуждать новые проекты и нередко получать доступ к сильным тайтлам на ранних этапах.

Если говорить про отдельные кейсы, которыми мы особенно гордимся, то таких примеров действительно много. Один из недавних – ДРАКУЛА Люка Бессона. Предыдущие работы режиссера показывали достаточно сдержанные результаты, но мы поверили в проект и приобрели эксклюзивные права на Pay TV. В итоге фильм собрал почти миллиард рублей в российском прокате, а телевизионная премьера 4 апреля на viju+ Premiere также показала сильные цифры.

Если говорить о российских тайтлах, стоит отметить фильм 2024 года МАСТЕР И МАРГАРИТА: права на него были приобретены более чем за год до проката, и наши ожидания полностью оправдались. Есть и франшизы, которые зритель уже устойчиво ассоциирует с нашими каналами. Например, новые части серии фильмов ЕЛКИ исторически на платном ТВ выходят сначала именно у нас. Аналогичная ситуация с франшизой ДЖОН УИК, две части которой, а также спин-офф БАЛЕРИНА впервые были представлены у нас на каналах среди платного ТВ.

Кто ваша аудитория в сегменте платного ТВ и пересекается ли она с вашими онлайн-подписчиками? Вы могли бы составить портрет своего телезрителя и портрет своего онлайн-зрителя?

В сегменте платного ТВ мы предлагаем зрителям пятнадцать телеканалов, закрывая практически все востребованные жанровые ниши. За 23 года мы сформировали предложение под любой запрос: семейное кино, мужские каналы, новые сериальные проекты для женской аудитории, познавательная документалистика и так далее. Портрет нашего телезрителя сегодня строится не на классическом соцдеме («пол – возраст – гео»), а на поведенческих паттернах и лайфстайле. Нам важно, за какими эмоциями приходит зритель. Ищет адреналин? Включает viju TV1000 action. Увлекается трендовыми азиатскими сериалами? Выбирает viju TV1000 romantica. Хочет премиального контента и телепремьер? Подключает пакет viju+ из шести каналов.

Что касается нашего онлайн-зрителя и пересечения аудиторий, то здесь картина несколько иная. Онлайн-подписчик, как правило, более мобилен, зачастую предпочитает смотреть контент запоем. Безусловно, часть аудитории пересекается: это лояльные зрители, которые хотят иметь доступ к любимым каналам и фильмам на любых устройствах. Однако в онлайне мы видим больший запрос на персонализацию. Таким образом, телевидение и онлайн в нашей экосистеме не каннибализируют, а органично дополняют друг друга, позволяя нам охватить пользователя в любой ситуации потребления контента.

Как вы работаете со своей аудиторией? Есть ли общая маркетинговая сквозная кампания или под каждый канал она своя? Или под каждый тайтл? Используете ли вы в своих кампаниях виральные кейсы западных коллег или всегда разрабатываете свои? Приведите, пожалуйста, пример наиболее интересных кампаний (помню рекорд по чашке какао) и наиболее эффективных, которые дали выдающиеся цифры.

Одно из правил нашей компании – «копируй с гордостью». Действительно, мы внимательно следим за опытом коллег по всему миру, но никогда не действуем «под копирку». Берем лучшие практики и адаптируем их под себя, добавляя собственные идеи.

Если говорить о работе с аудиторией, то у нас есть общая маркетинговая стратегия, но в то же время все зависит от задач. У нас пятнадцать каналов и стриминг viju, и у каждого есть своя аудитория, свой контент и, соответственно, свои KPI. Где-то мы продвигаем бренд канала в целом, где-то – конкретный тайтл, если это крупная премьера.

Например, когда мы запускали бразильско-португальский сериал «Какао» на viju TV1000 новелла, то решили подойти к продвижению креативно. В основе сюжета – история девушки, которая пытается вырастить новый сорт какао, и нам показалось логичным использовать тему этого популярного напитка. В итоге мы сварили самую большую кружку какао в стране в одном из центральных парков и угощали всех желающих. Это было осенью, что тоже сыграло свою роль – получилась очень теплая, живая акция, и в итоге мы попали в Книгу рекордов России. Еще один пример – «viju ночь эмоций», которую мы уже трижды проводили от пакета телеканалов viju+. Это бесплатное мероприятие для жителей Москвы. Это формат, где зрители приходят в кинотеатр и в течение вечера смотрят подборки сцен из известных фильмов, объединенные по эмоциям: радость, страх, волнение, грусть и так далее. После каждого «эмоционального блока» идет разбор: кинокритики объясняют, как это сделано, а психологи – почему это так работает. Формат оказался очень востребованным – в прошлом году мы даже столкнулись с полным овербукингом.

У нас был и опыт организации «Супергеройского забега» в парках, тематических выставок, нестандартных коллабораций. Например, в одном из проектов мы в течение четырех дней в прямом эфире наносили добровольцу татуировки, как у героя Тома Харди из сериала «Табу», который в свое время показывали в России эксклюзивно. Тогда это произвело настоящий резонанс и стало одной из самых запоминающихся акций.

Плюс мы систематически работаем с кабельными операторами – делаем совместные кампании, кросс-промо и спецпроекты. В целом наш подход – комбинировать разные инструменты: от точечных кампаний под конкретные премьеры до более имиджевых историй, которые усиливают бренд и помогают нам оставаться в контакте со зрителем.

Мешают ли вам торренты так же, как как кинопрокату? (Фильм ПЧЕЛОВОД заметно недобрал в кинотеатрах, потому что пиратская копия была в сети почти год до выхода фильма в прокат, а сейчас даже разница в пару недель может забрать кассу у жанровых релизов.)

Торренты и пиратские сайты – это всегда про самостоятельный поиск: зрителю нужно потратить время, разобраться, выбрать, скачать. Телевидение и стриминг, напротив, предлагают уже готовое, отобранное решение. При этом полностью игнорировать влияние пиратства, конечно, нельзя. В первую очередь речь идет о сериальных премьерах. В таких случаях раннее появление такого рода контента на сайтах пиратов может негативно сказаться на интересе аудитории и, как результат, смотрении на телеканалах. Именно поэтому, как и другие участники рынка, мы системно работаем с этой проблемой – в том числе через наш юридический департамент, который занимается защитой прав и ограничением распространения пиратского контента.

Дополнительно отмечу, что важно учитывать и более широкий контекст. За последние годы заметно изменилась сама культура потребления: зритель стал требовательнее к качеству изображения, озвучке, удобству доступа. И в этом смысле легальные сервисы дают понятное и комфортное пользовательское решение. Поэтому аудитория приходит к нам на телеканалы и стриминг кино viju не просто за контентом, а за выбором, которому можно доверять. И это то, что принципиально отличает нас от пиратских источников.

В кинотеатрах почти 70 процентов аудитории составляют женщины, и сейчас многие стали подстраивать если не сами релизы, то хотя бы промокампании под эту публику. Наблюдаете ли вы аналогичный тренд в телесмотрении? Если да, то как вы с ним работаете? Если нет, то какой основной зрительский тренд можете назвать в 2025-м – начале 2026 года?

Женская аудитория действительно составляет значительную долю в телесмотрении. При этом для нас важно не просто фиксировать тренд, а предлагать зрителю контент, который точно сможет попасть в его ожидания, мы всегда стремимся работать на разные зрительские сегменты. У нас уже были отдельные каналы с выраженным «мужским» позиционированием – viju TV1000 action и viju Explore, а вот «женских» не было до 2023 года, когда мы запустили новый развлекательный канал viju TV1000 новелла. Результат подтвердил, что решение о его запуске и выбранная нами стратегия были правильными. За пару лет доля канала выросла на 92 процента. Это значит, что телеканал нашел своего зрителя и занял свое место на рынке платного ТВ. Сегодня библиотека viju TV1000 новелла продолжает регулярно пополняться новыми картинами российского производства. Простые истории о любви с обязательным счастливым финалом по-прежнему не теряют своей актуальности и остаются востребованными среди женской аудитории.

Отдельно стоит отметить интерес к турецким сериалам, дорамам и теленовеллам. Эти жанры отличаются мелодраматичностью, эмоциональностью, повышенным содержанием романтики, поэтому их мы объединили на канале viju TV1000 romantica. В его эфире представлены как полюбившиеся сериальные хиты – «Постучись в мою дверь», «Императрица Ки», «Любовь напрокат», так и абсолютно новые проекты, которые мы показываем первыми: «Орден цветов», «Радость жизни», «Легенда о Цзан Хае».

Любой крупный показчик задумывается о создании оригинальных проектов. Есть ли у вас история работы над ориджиналсами? В целом планируете ли вы развиваться в этом направлении?

Да, мы развиваем это направление и не остались в стороне от ориджиналсов. Однако с самого начала подошли к созданию собственных проектов очень взвешенно: наша базовая бизнес-модель по-прежнему опирается на лицензирование контента. Последние несколько лет можно наблюдать бум оригинальных тайтлов. Поэтому мы не ставили перед собой задачу конкурировать с крупными игроками в сегменте художественных сериалов. Вместо этого решили запустить что-то уникальное и сосредоточиться на более нишевом формате, предложить то, чего нет на рынке. Так появился проект собственного производства от viju Explore «Автореанимация», в котором автомеханик Алексей Силищев покупает старые машины, полностью переделывает их, делится лайфхаками по ремонту. Дополнительную интригу создает вопрос, сможет ли ведущий в итоге выгодно продать автомобиль и заработать на этом. В каком-то смысле это локальная версия «Тачки на прокачку», но с собственным характером. Проект показал хорошие результаты по смотрению и вовлеченности: средняя доля аудитории премьерных показов первого сезона была на 33 процента выше средней доли канала за период трансляции. Кроме того, нас приятно удивили повторы: например, в июле 2025-го в прайм-тайме средняя доля аудитории «Автореанимации» превышала среднюю долю канала за месяц на 44 процента* (* Источник: Mediahills. Россия, 0+. Аудитория: все 4+, учтены трансляции с 18:00 до 23:00). В конце марта этого года мы запустили второй сезон «Автореанимации», а сейчас обсуждаем дальнейшее развитие проекта.

Также не так давно мы попробовали свои силы в производстве детского контента и в прошлом году специально ко Дню знаний впервые представили программу для самых маленьких зрителей «viju как ты растешь»: собственный проект, рассчитанный на детей в возрасте от двух до пяти. Еще несколько лет назад мы запустили собственный турнир по снукеру viju snooker cup, который вызвал большой интерес у профильной аудитории. В целом собственное производство мы пока рассматриваем как дополнительную возможность протестировать новые идеи, выделиться и привлечь внимание зрителей.

Какая у вас стратегия работы на ближайший год?

На ближайший год стратегия остается прежней: прилагать максимум усилий для того, чтобы оставаться лучшими в своем сегменте вне зависимости от условий внешней среды и текущих тенденций на рынке. Мы уже не раз доказали, что компания «Виасат» может успешно адаптироваться под любые изменения, а новые вызовы для нас – это возможная точка роста. Пока не стану раскрывать все карты – сейчас ведется кропотливая работа над некоторыми новыми проектами, о которых в будущем, я уверен, мы сможем рассказать.

Фото: пресс-служба «Виасат»