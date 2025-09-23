Виктория Ларина: «После такого старта нас точно ждет «долгая прогулка» – надеемся, с более счастливым финалом»

Директор по маркетингу «Вольги» рассказала БК о нюансами продвижения триллера «Долгая прогулка»

Экранизация Стивена Кинга ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА режиссера Фрэнсиса Лоуренса (ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ, ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: БАЛЛАДА О ЗМЕЯХ И ПЕВЧИХ ПТИЦАХ, КОНСТАНТИН: ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ, Я – ЛЕГЕНДА) показала лучший старт среди проектов «Вольги» этого года. В целом в 2025-м у новинки четвертый наиболее кассовый результат первого уикенда среди официальных зарубежных релизов. Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина рассказала БК, как этого удалось добиться, а также поделилась нюансами продвижения картины.

Поздравляем вас со стартовыми результатами фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА! Ожидали ли вы таких показателей?

Спасибо! Мы тоже поздравляем всех наших партнеров. Рынок заметно оживился, и это не может не радовать. Делая последние предстартовые прогнозы, мы ориентировались именно на такие сборы, но по мере работы над проектом наши ожидания постепенно менялись. Изначально казалось, что потенциал у фильма скромнее, однако реакция аудитории на первые рекламные материалы приятно удивила, после чего мы сильно пересмотрели свои планы в более амбициозную сторону.

Фильм стартовал лучше прошлогоднего ВОРОНА, ожидания по которому у вас были высокими, и недавней МАТЕРИАЛИСТКИ. За счет чего этого удалось добиться в первую очередь, учитывая, что конкурировать пришлось с ДРАКУЛОЙ, чьи сборы на второй неделе превысили результаты первого уикенда?

В первую очередь благодаря книге и фигуре ее автора. Это одно из самых известных произведений Стивена Кинга, и для многих именно с него началось знакомство с писателем. Кинг чрезвычайно популярен в России, и этот проект вобрал все то, за что его любят читатели. Второй фактор – высокий уровень самого фильма. Это качественное, напряженное кино, которое держит внимание с первых кадров и до конца, а сюжетная завязка цепляет даже тех, кто не читал книгу. Известный первоисточник, сильный концепт и отличная реализация – вот формула успеха.

В целом, как вы думаете, ДРАКУЛА раскачал кинозрителей, чтобы они пришли и на ДОЛГУЮ ПРОГУЛКУ?

Мы внимательно следили за показателями нашего фильма все лето и видели, что проект уверенно набирает обороты еще до выхода ДРАКУЛЫ. Конечно, ДРАКУЛА помог привлечь больше людей в кинотеатры, но даже без него мы бы рассчитывали на сопоставимые цифры.

Какие сильные стороны проекта подсвечивались в рекламной кампании?

Мы позиционировали фильм как остросюжетную антиутопию по роману Стивена Кинга от режиссера франшизы ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. Саспенс, эмоциональный нерв, интригующий концепт – эти плюсы были очевидны с самого начала. Это фильм-опыт, который никого не оставляет равнодушным. А на финальном этапе кампании к ним добавились положительные отзывы критиков – важный фактор для сомневающейся аудитории.

На какие ресурсы вы делали акценты в продвижении проекта? Как работали над привлечением мужской аудитории? Чем пытались заинтересовать женскую?

В данном случае мы не делили кампанию на мужскую и женскую, а просто активно работали на широкую киноходящую аудиторию как в кинотеатрах, так и в онлайне. Мы не видели смысла в наружной рекламе или масштабной ТВ-кампании, а сфокусировали все свои силы и ресурсы на диджитал-инструментах, позволивших эффективно охватить поклонников жанра и зрителей зарубежного кино. Несомненно, большой буст в построении знания о фильме сыграла зарубежная пиар-кампания фильма, которую мы также активно подхватывали и масштабировали. На светской премьере фотозона с беговой дорожкой пользовалась популярностью у звезд даже больше, чем красная. Совместно с издательством АСТ к выходу фильма мы переиздали книгу в кинообложке, география распространения которой – книжные магазины по всей России, а также онлайн-маркетплейсы.

Ни на постере, ни в трейлере не указаны партнеры проекта, как обычно бывает. С чем это связано?

Исключительно с требованием студии Lionsgate. Иногда зарубежные студии очень трепетно относятся к появлению на постере сторонних логотипов, и это как раз тот случай.

Что вы считаете самым удачным в продвижении проекта?

Маркетинговый угол «Стивен Кинг встречает ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» отлично сработал – и фильм сразу же был воспринят как событие для большого экрана. Мы также очень довольны креативными материалами, которые подготовила Lionsgate: каждый ролик был максимально эффективным и отлично продавал картину.

Как вы оцениваете реакцию зрителей? Сможет ли тотал проекта превысить результаты МАСТЕРА или БАЛЕРИНЫ, как вы думаете?

Позитивные отзывы заметно перевешивают негативные, причем многие комментарии очень эмоционально заряжены. По нашему опыту, это значит, что фильм вызывает обсуждения, и все больше людей будет идти в кино, чтобы составить собственное мнение, как это было с СУБСТАНЦИЕЙ или МАТЕРИАЛИСТКОЙ. Мы видим потенциал в большом множителе, поэтому наша рекламная кампания продолжается. После такого старта нас точно ждет «долгая прогулка» – надеемся, с более счастливым финалом.

