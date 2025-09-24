Официальная касса России: прогулка с Дракулой

Готическая мелодрама Люка Бессона ДРАКУЛА, вероятно, воспользовавшись вампирским заклинанием призыва, на второй неделе проката показал прирост доли на 4,9%, со 103 млн до 108 млн рублей. Редкий случай для непраздничных выходных и вне школьных каникул. Похожую динамику можно было наблюдать в прошлом году с еще одним французским релизом ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО (+13,4% за второй уикенд). Суммарно вампирская мелодрама заработала уже 251 млн, превзойдя сборы МАСТЕРА (209 млн) и МАТЕРИАЛИСТКИ (191 млн) за тот же период. Увеличилась и посещаемость: с 11 до 15 человек на сеанс.

Со второй строчки в прокатный путь отправился триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА. Первоначальные сборы составили 103 млн, повторив показатели ДРАКУЛЫ неделей ранее. Экранизация романа Стивена Кинга обошла по сборам ЕРЕТИКА (74,5 млн) и другой фильм по Кингу ОБЕЗЬЯНА (74,5 млн), но недотянула до сборов прошлогоднего СОБИРАТЕЛЯ ДУШ (122 млн). Для компании «Вольга» это лучший старт текущего года. Предыдущим лидером была МАТЕРИАЛИСТКА (93,5 млн). Так же, как и с летним ромкомом, на постапокалиптическую драму особое внимание обратила столичная публика: доля Москвы составила 26,7%. По этому показателю ПРОГУЛКА смогла обойти ДРАКУЛУ (23,3% на стартовом уикенде).

Директор по маркетингу «Вольги» Виктория Ларина положительно оценивает перспективу работы ленты в прокате: «Саспенс, эмоциональный нерв, интригующий концепт – эти плюсы были очевидны с самого начала. Это фильм-опыт, который никого не оставляет равнодушным. Позитивные отзывы заметно перевешивают негативные, причем многие комментарии очень эмоционально заряжены. По нашему опыту, это значит, что фильм вызывает обсуждения, и все больше людей будет идти в кино, чтобы составить собственное мнение, как это было с СУБСТАНЦИЕЙ или МАТЕРИАЛИСТКОЙ. Мы видим потенциал в большом множителе, поэтому наша рекламная кампания продолжается. После такого старта нас точно ждет «долгая прогулка» – надеемся, с более счастливым финалом».

Суммарная выручка короткометражек с предсеансовым обслуживанием выросла на 57,7%. Причиной стал выход в «серый» прокат аниме ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: БЕСКОНЕЧНАЯ КРЕПОСТЬ. В денежном выражении сборы составили 45,1 млн рублей, что сопоставимо с неделями, когда стартовал спортивный блокбастер F1 (47,5 млн), и заметно превышает показатели недель с кинокомиксами КАПИТАН АМЕРИКА: НОВЫЙ МИР (32,1 млн) и ГРОМОВЕРЖЦЫ* (31,4 млн).

Мультфильм ЗВЕРОПОЕЗД во второй уикенд потерял минимальные 12,1% от стартовых сборов. Касса пополнилась на 39,6 млн, а общая сумма составила 91,2 млн. Это заметно превосходит сборы ближайшего аналога ЗВЕРОПОИСК (71,9 млн за тот же период), но уступает динамике ДОКТОРА ДИНОЗАВРОВА (105 млн).

На пятом месте оказалась новинка – фантастический экшн АЛЬТЕР. Лента со звездой франшизы ГАРРИ ПОТТЕР Томом Фелтоном освоила на старте 14 млн рублей, немного опередив летний релиз РЫЖАЯ СОНЯ (10,5 млн).

Российская комедия КЛЕВЫЙ УLOVE стартовала с шестого места с выручкой 14 млн рублей. История трех подруг, которые пытаются заполучить в мужья «крупную рыбу», выступила хуже летней комедии ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ (17,1 млн) и майских БЕС ПОПУТАЛ (16 млн) и ОЛЕНЬ (14,8 млн). Средняя посещаемость составила 5 человек на сеанс, это самый низкий показатель в топ-10.

Новозеландский хоррор ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА заработал за первый уикенд 12,3 млн рублей. Среди недавних релизов «Экспоненты Фильм» с максимально близкими значениями выходили схожие по жанру АСТРАЛ. ПОМЕСТЬЕ УЖАСА (12,7 млн) и ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. ПАРК КОШМАРОВ (12,5 млн).

Мультфильм ДОКТОР ДИНОЗАВРОВ на четвертой неделе потерял 33,3% от выручки, пополнив копилку еще на 12,2 млн. Всего в его сокровищнице 143 млн рублей.

Японский триллер ВЫХОД 8 повторяет график работы хоррора ОДНО ЦЕЛОЕ. После четырех недель его касса достигла 140 млн рублей.

Отечественный триллер ВНИЗ закрывает десятку лучших. Падение сборов составило существенные 59,8%. По итогам трех уикендов фильм с Егором Кридом заработал 110 млн.

Также в прокат вышли экспериментальная мелодрама Роберта Земекиса ТОГДА. СЕЙЧАС. ПОТОМ (14-е место, 5,1 млн), комедийный экшен ЛОНДОН НА ПРОВОДЕ (15-е место, 4,3 млн) и семейная комедия ТЕ ЕЩЕ КАНИКУЛЫ, ИЛИ ОТПУСК НА ВСЕ СТО (19-е место, 1,6 млн).

Общая касса топ-20 на уикенде в России составила 408 млн рублей, с учетом стран СНГ – 459 млн. Это на 22,9% больше по сравнению с прошлыми выходными и на 35,6% больше, чем было на аналогичном уикенде 2024 года, когда в прокате стартовала приключенческая лента ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО.

Фото: кадр из фильма ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА

24.09.2025 Автор: Вероника Cкурихина