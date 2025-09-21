top banner
Обзор изменений графика релизов на неделе 15–21 сентября 2025 года

Автор: Илья Кувшинов

21 сентября 2025

Сиквел «Красного шелка», «Комментируй это» с Александром Петровым и байопик Валентины Терешковой

На минувшей неделе «НМГ Кинопрокат» назвал дату выхода продолжения ретро-детектива КРАСНЫЙ ШЕЛК – сиквел, получивший название ЧЕРНЫЙ ШЕЛК, дебютирует в прокате с 19 февраля 2027 года.

«Атмосфера Кино» убрала из графика релизов комедию НЕСКРОМНЫЕ с Дакотой Джонсон – ленте, которая должна была выйти 25 сентября, было отказано в выдаче прокатного удостоверения. Компания также поставила историческую драму ЧАЙКА о жизни Валентины Терешковой на 15 апреля 2027 года.

«Централ Партнершип» заявил мультфильм СТИЧ-ХЭД (20 ноября) и отечественную комедию КОММЕНТИРУЙ ЭТО (19 марта 2026 года).

«Русский Репортаж» перенес драму Джафара Панахи ПРОСТАЯ СЛУЧАЙНОСТЬ на неделю позже – теперь обладатель «Золотой пальмовой ветви» Каннского кинофестиваля этого года появится на экранах 30 октября.

«Кинологистика» назвала новую дату выхода хоррора АСТРАЛ. СВЕЧА ВЕДЬМЫ – проект выйдет в российский прокат 16 октября.

К24 поставил на 20 ноября российскую драму Михаила Кулунакова ВОЛКИ. Фильм взял главный приз на Фестивале молодого кино VOICES и участвовал в конкурсе «Русские премьеры» ММКФ.

World Pictures сдвинул три своих релиза: ПЕСОЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК переместился с 16 на 23 октября, ФРАНКЕНШТЕЙН: ВОСКРЕШЕНИЕ – с 23 октября на 27 ноября, а АСТРАЛ: 13 ИНКАРНАЦИЙ ЗЛА – с 30 октября на 6 ноября.

«Иноекино» выпустит в российский прокат 13 ноября ленту Акиры Куросавы РАН. Сюжет исторической драмы 1985 года – интерпретация классической трагедии Уильяма Шекспира «Король Лир» с поправкой на японские реалии.

«Про:взгляд» перенес релиз психологического триллера ЛОВУШКА ДЛЯ КРОЛИКА с Девом Пателем с 9 октября на 29 января 2026 года.

Фото: кадр со съемок фильма КОММЕНТИРУЙ ЭТО 

