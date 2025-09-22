top banner
Предварительная касса уикенда: «Дракула» обошел «Долгую прогулку»

Автор: Георгий Романов

22 сентября 2025

Оба проекта освоили более 100 млн рублей за четыре дня проката

Согласно предварительным данным, лидером уикенда во второй раз подряд стала готическая мелодрама Люка Бессона ДРАКУЛА (AK). Проект показал небольшой рост во вторую неделю проката и освоил около 105 млн рублей. 

Лучшая новинка уикенда – триллер ДОЛГАЯ ПРОГУЛКА (VLG) по роману Стивена Кинга – совсем немного отстала от лидера, записав на свой счет чуть больше 100 млн рублей. 

В районе 14 млн рублей за прошедший уикенд заработали еще две новинки – фантастический боевик АЛЬТЕР (AK) и романтическая комедия КЛЕВЫЙ УLOVE (CRP). Несмотря на то, что проекты продемонстрировали самую низкую среднюю заполняемость в первой десятке, они смогли занять четвертую и пятую строчки чарта соответственно. 

Новозеландский фильм ужасов ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА (EXP) пополнил свою копилку почти на 12 млн рублей, что позволило ему занять седьмое место таблицы лучших релизов уикенда. 

Фото: кадр из фильма ДРАКУЛА

