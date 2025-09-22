Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»
Автор: БК
22 сентября 2025
Смотр пройдет с 25 по 28 сентября в Москве
Конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, снятых при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), пройдут в рамках II Московского международного фестиваля молодежных фильмов «Высоко».
Зрителям будут представлены шесть работ российских молодых кинематографистов, отражающих жизнь жителей нашей страны в различных ее уголках – от Карелии до Восточной Сибири.
Среди них – киноальманах «Тонкой нитью», а также фильмы «Заур и музыка»; «Жизнь Макара Явункодэ, путника из рода Дальних Людей»; Евдокимыч, или Как лечить оленя», «Нулевая отметка» и «Почти взрослые».
Полная программа показов фестиваля доступна на официальном сайте «Высоко».
Фото: кадр из фильма «Тонкой нитью»
