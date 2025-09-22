top banner
  • Главная
  • /
  • Новости
  • /
  • Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»

Шесть документальных фильмов ФПРК будут представлены на фестивале «Высоко»

Автор: БК

22 сентября 2025

Смотр пройдет с 25 по 28 сентября в Москве

Конкурсные и внеконкурсные показы фильмов, снятых при участии Фонда поддержки регионального кинематографа (ФПРК), пройдут в рамках II Московского международного фестиваля молодежных фильмов «Высоко».

Зрителям будут представлены шесть работ российских молодых кинематографистов, отражающих жизнь жителей нашей страны в различных ее уголках – от Карелии до Восточной Сибири.

Среди них – киноальманах «Тонкой нитью», а также фильмы «Заур и музыка»; «Жизнь Макара Явункодэ, путника из рода Дальних Людей»; Евдокимыч, или Как лечить оленя», «Нулевая отметка» и «Почти взрослые».

Полная программа показов фестиваля доступна на официальном сайте «Высоко».

Фото: кадр из фильма «Тонкой нитью»

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
«Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян
Подробнее
Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат
Подробнее
Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
Сериал «Хирург» продлен на второй сезон
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
Подробнее
Официальная касса России: возрождение легенды
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Долгая прогулка» опережает «Обезьяну»
Подробнее