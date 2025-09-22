ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов
Автор: Илья Кувшинов
22 сентября 2025
Подать заявку на участие можно не позднее 21 ноября
Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в четвертый раз проведет конкурс, направленный на поддержку дебютантов.
Подать заявку на участие в нем можно не позднее 18:00 (мск) 21 ноября. Ожидается, что размер поддержки одного проекта составит не более 3 млн рублей.
В конкурсе будут рассматриваться пилотные эпизоды сериалов от 7 до 25 минут или короткометражные фильмы от 3 до 25 минут. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов.
В числе заявленных тематических линий «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй».
Более детальная информация доступна на официальном сайте.
