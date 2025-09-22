top banner

ИРИ открыл прием заявок на конкурс дебютов

Автор: Илья Кувшинов

22 сентября 2025

Подать заявку на участие можно не позднее 21 ноября

Институт развития интернета (АНО «ИРИ») в четвертый раз проведет конкурс, направленный на поддержку дебютантов.

Подать заявку на участие в нем можно не позднее 18:00 (мск) 21 ноября. Ожидается, что размер поддержки одного проекта составит не более 3 млн рублей.

В конкурсе будут рассматриваться пилотные эпизоды сериалов от 7 до 25 минут или короткометражные фильмы от 3 до 25 минут. Дебютом считается первая или вторая работа в качестве режиссера или автора сценария, не считая учебных фильмов.

В числе заявленных тематических линий «Россия XXI века», «Будь собой», «Мы вместе», «Делай добро», «Гордимся», «Действуй».

Более детальная информация доступна на официальном сайте.

Новости Рецензии Кино TV online

Самое читаемое

Комедия «Нескромные» с Дакотой Джонсон не выйдет в российский прокат
Подробнее
Фестиваль «Кремний» представил программу и жюри 
Подробнее
Стал известен состав жюри конкурсного отбора проектов игрового кино ФПРК
Подробнее
Онлайн-кинотеатр Premier провел презентацию нового сезона
Подробнее
Михаил Горфиль занял должность директора по стратегии холдинга «МТС Медиа»
Подробнее
Фестиваль «Одна шестая» объявил конкурсную программу
Подробнее
Студия «Союзмультфильм» рассказала о грядущих планах на партнерском саммите
Подробнее
В Перми завершился фестиваль «Лампа»
Подробнее
«Брат» и «Бандитский Петербург» стали самыми популярными кинопроектами 1990-х среди россиян
Подробнее
Фонд кино провел защиту фильмов для семейной аудитории
Подробнее
Стартовал четвертый фестиваль онлайн-кинотеатров «Новый сезон»
Подробнее
Фонд кино провел защиту авторских национальных анимационных фильмов
Подробнее
Предварительная касса четверга: «Долгая прогулка» возглавила прокат
Подробнее
Российская премьера нового фильма Ричарда Линклейтера пройдет на фестивале «Маяк»
Подробнее
Фонд кино поддержит 39 проектов кинокомпаний, не являющихся лидерами производства
Подробнее
Касса четверга: «Долгая прогулка» взобралась на вершину
Подробнее
Прогноз кассовых сборов России на уикенде 18-21 сентября
Подробнее
Официальная касса России: возрождение легенды
Подробнее
Фестиваль «Новый сезон 2025»: церемония открытия
Подробнее
Предпродажи уикенда: «Долгая прогулка» опережает «Обезьяну»
Подробнее

Новости по теме

ИРИ запустил конкурс для создателей детского контента
Подробнее
ИРИ объявил победителей конкурса национального контента
Подробнее
ИРИ может запустить конкурс для поддержки франшиз
Подробнее
ИРИ подвел итоги третьего конкурса дебютов
Подробнее
ИРИ объявил дату проведения Национальной премии интернет-контента
Подробнее