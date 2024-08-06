Артем Лемперт: «Если бы мне дали на выбор крутой сериал или крутой полный метр, то я бы выбрал полный метр»

БК поговорил с режиссером «Тополиного пуха» о создании проекта и его промо-кампании

Комедия ТОПОЛИНЫЙ ПУХ с Антоном Лапенко и Аглаей Тарасовой в ролях уставшего от жизни охранника и пытающейся заработать любыми способами стриптизерши стала полнометражным дебютом режиссера и автора сценария сериала «Ольга» Артема Лемперта. О том, как премьера фильма на «Горький fest» повлияла на его результаты, почему он в последний момент исчез из программы прошлогоднего «Окна в Европу» и что создатели подразумевают под «тополиным пухом», режиссер рассказал в интервью БК.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма ТОПОЛИНЫЙ ПУХ? Каковы были ваши ожидания?

С одной стороны, большинство посмотревших кино зрителей довольны и фильм им нравится. С другой стороны, параллельно в прокате работала картина ДЭДПУЛ И РОСОМАХА и сильно забрала аудиторию. Это, конечно, грустно и печально, особенно оттого, что это не официальный релиз, а пиратский. Ожидания были гораздо выше, чем в итоге получилось привлечь зрителей. Тем не менее есть надежда, что люди все-таки посмотрели ДЭДПУЛА, а теперь пойдут и на нормальное, хорошее кино.

То есть вы считаете, что ДЭДПУЛ сильно повлиял на результаты?

Короткометражки с предсеансовым обслуживанием заработали в сумме более 200 миллионов рублей. Уверен, что часть этих зрителей точно пришла бы к нам.

Вы не считаете, что пиратские релизы не только забирают часть зрителей, но и увеличивают общее количество киноаудитории, тем самым позволяя и другим фильмам зарабатывать?

Вот на следующем уикенде мы проверим на практике эту красивую теорию (смеется). Посмотрим, как пойдут эти любители ДЭДПУЛА на ТОПОЛИНЫЙ ПУХ и другие официальные релизы, и тогда можно будет сделать какой-то вывод.

Сезон блокбастеров этим летом превратился в сезон российских комедий. Что вы думаете по этому поводу? Как и чем на этом фоне выделяется ТОПОЛИНЫЙ ПУХ?

Комедия – жанр, который подходит для лета и нравится людям. Я давно работаю с комедией и не считаю ее каким-то низким жанром, а наоборот, уверен, что насмешить гораздо сложнее, чем заставить плакать. ТОПОЛИНЫЙ ПУХ – очень позитивный и легкий фильм. Смешной, лиричный, с отличным актерским составом: Антон Лапенко, Аглая Тарасова, Виталий Хаев, Антон Филипенко, Антон Васильев – большие, крутые артисты. И сама история в ТОПОЛИНОМ ПУХЕ небанальна. Сюжет интересно и нелинейно закручен: глазами разных героев показывается один и тот же день, и с каждым новым рассказом мир сильнее раскрывается и становится все глубже. В фильме есть над чем посмеяться и искушенным в юморе людям, и тем, кто любит юмор попроще, для них там тоже имеются смешные моменты, персонажи и ситуации. Судя по показам и отзывам, картина нравится зрителям и оставляет классное послевкусие, все ингредиенты на месте – и смешное, и трогательное. Осталось только, чтобы люди рассказали о проекте всем своим друзьям, коллегам и подписчикам.

Расскажите, пожалуйста, историю создания ТОПОЛИНОГО ПУХА. Как появилась идея, чем вас привлек сюжет? Как подбирали актеров?

Мои друзья и коллеги Илья Петрухин и Олег Гольдфайн написали сценарий, который мне очень понравился именно нелинейностью построения сюжета и крутым юмором. Мы с ребятами работали вместе над другими проектами, и мне нравится, как они пишут – и диалоги отличные, и смешно, и закручено, и интересно. Дальше мы уже совместно дорабатывали сценарий и снимали. Аглаю Тарасову ребята изначально представляли как источник вдохновения для героини. Я был абсолютно согласен с этим, она прочитала сценарий и сразу согласилась. А вот в роли главного героя парни видели другого артиста, но, на мой взгляд, по всем параметрам на эту роль идеально подходил Антон Лапенко. Однако он на тот момент снимался в другом проекте и отказался. Потом мы искали других актеров, но не было того, кто на сто процентов соответствовал бы такому лиричному, трогательному и одновременно комедийному, какому-то нелепому, но обаятельному герою. Какое-то время мы еще уговаривали Антона, в итоге он сделал парные пробы с Аглаей, и тогда даже ему стало очевидно, что это его роль.

О чем, на ваш взгляд, рассказывает фильм?

В фильме много мини-историй, и любовная линия, и мотив о том, как одинокие люди обретают семью. Главный посыл, наверное, состоит в том, что нельзя ни при каких обстоятельствах сдаваться и опускать руки. Жизнь может в любой момент раскрыться перед тобой во всей красе, и неизвестно, когда и где тебя поджидает счастье. Ну а сам тополиный пух мы считаем красивой аллегорией: он такой неприятный, липкий, аллергенный, летает, но на самом деле быстро проходит, развеивается, сгорает. Жизнь он собой не закроет, она останется яркой и солнечной, и в ней ты найдешь счастье, несмотря на то, что, казалось бы, этот неприятный тополиный пух мешал и отвлекал от главного.

Как в продвижении участвовали ресурсы «Газпром-Медиа»? Какие еще инструменты были задействованы в промо?

Так как это мой дебютный полный метр, то я не могу оценить весь масштаб рекламной кампании. Кажется, бывают помасштабнее и у больших блокбастеров, и у каких-то других проектов. Реклама фильма размещалась на каналах ГПМ – ТНТ, ТНТ4, ТВ-3, «Пятница!» и «Суббота!», у информационных партнеров – на «Русском радио» и во «ВКонтакте». Был хороший трейлеринг, который мы с ЦПШ начали довольно заранее. Широкомасштабной наружки не было, было точечное размещение в ТЦ, где расположены крупные кинотеатры. На самом деле бюджет на промо и на маркетинг не был великим, но мне как создателю важнее результат не в сборах, а в количестве зрителей. Я бы хотел, чтобы максимальное число людей посмотрело бы наш замечательный и прикольный фильм. Вот с этой точки зрения мне, конечно, хотелось бы, чтобы шире освещался релиз картины, как-то больше на это было потрачено и денег, и каких-то творческих ресурсов. Я рад любому промо и просил своих знакомых актеров, блогеров, публичных людей постить о фильме в своих соцсетях и звать народ идти в кино.

Наверное, и Антон Лапенко как-то участвовал в промо?

Антон сейчас параллельно снимается еще в нескольких проектах. По мере возможностей он писал о фильме в соцсетях. У него довольно большая, лояльная и любящая его аудитория, поэтому, конечно, хотелось бы, чтобы он каждый день по два раза постил (смеется). Я благодарен ему, что он все равно участвует в продвижении, был на премьере в Москве и приехал на специальный показ в Санкт-Петербурге. Туда пришла большая аудитория именно его поклонников, он провел фотосессию, раздавал автографы. Я лично убедился, как его разрывают на сувениры. Но он стойко это все сносит, улыбается, со всеми фотографируется, старается не обидеть никого, чтобы все получили немного внимания.

Насколько на узнаваемость картины повлияла премьера на «Горький fest», на ваш взгляд?

Это было интересное и вдохновляющее событие, потому что я впервые был на фестивале именно как участник, а это довольно знаковый смотр. Впервые мы с ребятами-авторами увидели фильм на большом экране вместе со зрителями и смогли оценить, как работает картина, где есть реакция публики. Реакция очень даже была, зал хохотал и хлопал в конце, потом многие подходили и хвалили фильм, причем как кинематографисты, так и просто обычные люди. В любом случае это без сомнения было приятно, а как сработало на продвижение картины, трудно сказать. Как показывают просмотры, у зрителей остается эта светлая и позитивная эмоция, которую мы закладывали в кино, и хочется, чтобы максимальное количество людей к ней прикоснулось и вдохновилось. С этой точки зрения фильм работает – нам удалось заинтересовать зрителя, рассмешить и в финале оставить его со светлым, позитивным чувством.

Премьера фильма должна была состояться в прошлом году в Выборге. Почему она в итоге отменилась?

Возникли технические сложности с получением прокатного удостоверения, так как какие-то моменты мы не успели доделать и обсуждался возрастной рейтинг, получит ли фильм маркировку 16+. Поэтому мы физически не успели к фестивалю и нам с грустью пришлось отказаться от участия в Выборге. Но программный директор «Окна в Европу» и «Горький fest» Андрей Апостолов верил в картину и предложил нам принять участие в нынешнем нижегородском смотре. Так за несколько недель до российской премьеры ТОПОЛИНЫЙ ПУХ стал фильмом открытия фестиваля. Это яркое событие, и оно состоялось.

Как, по вашему мнению, фильм будет работать дальше?

Для меня это загадка. Верю, что все-таки фильм сам по себе хороший, и «сарафан» у него должен быть хороший, и люди, которые посмотрели, передадут о нем из уст в уста. И вот проверим теорию о том, что зрители сходили на ДЭДПУЛА, увидели, что в кинотеатрах идет еще много всего классного, и часть этих людей сходит во второй и третий уикенды на ТОПОЛИНЫЙ ПУХ.

А что вам вообще интереснее снимать – полнометражное кино или сериалы?

Положа руку на сердце, в процессе работы над полным метром я понял, что это предполагает принципиально иной подход ко всему, нежели создание сериалов. Мне нравится и то, и другое, но если бы мне дали на выбор крутой сериал или крутой полный метр, то я бы выбрал полный метр. В кино дистанция короче, ты можешь все полностью держать в голове, придумать классно и контролировать весь процесс и всю историю. А сериал – это марафонский забег, где можно управлять только какими-то реперными точками, что-то остается не так сильно подготовленным, где-то приходится с колес принимать решения. Кто-то же хорошо бегает марафон, а кто-то – спринт. Я уже бежал марафон, и у меня это получается, а вот спринт оказался первым, и мне понравилось, что можно не бежать 42 километра, а выложиться по полной на короткой дистанции. Хотелось бы этот опыт развивать.

Работаете ли вы сейчас над каким-то проектом?

Есть несколько сериалов на начальной стадии. Сценарий одного из них я пишу сам, один пишут мои товарищи Олег с Ильей. Полных метров пока нет. ТОПОЛИНЫЙ ПУХ, кстати, был первым сценарием, который писал не я сам и который я снимал только как режиссер, что тоже стало интересным опытом. В принципе, если возникнет какой-то крутой и интересный проект, то я мог бы его снять как режиссер, но если не возникнет, то придется, видимо, самому писать.

Что вы думаете по поводу того, что происходит вокруг «Ольги»?

Это парадоксальная ситуация. Печально, что сериала нет в доступном легальном пространстве. Подруга моей мамы хотела посмотреть «Ольгу», и я честно признался, что не могу назвать ей ни платформу, ни другой ресурс, и нужно искать где-то у пиратов. И это при том, что я максимально против пиратства и не поддерживаю его. Более того, и ТОПОЛИНЫЙ ПУХ сейчас сильно пострадал от пиратских релизов.

Фото: пресс-служба Good Story Media