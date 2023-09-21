Роберт Ван Норден: «Неудержимые» похожи на «Одиннадцать друзей Оушена» – только с пушками, танками и взрывами»

Продюсеры «Неудержимых 4» рассказали в эксклюзивном интервью БК о работе над картиной

21 сентября в российский прокат выходит боевик НЕУДЕРЖИМЫЕ 4, который вполне заслуженно рассчитывает стать самым кассовым релизом сентября. В связи с премьерой эксклюзивное интервью «Бюллетеню кинопрокатчика» дали продюсер фильма Ярив Лернер и исполнительный продюсер Роберт Ван Норден.

Что для вас, как продюсеров, самое увлекательное в этой франшизе?

Ярив Лернер: В четвертой части для меня самое увлекательное – экшн-сцены. Мне кажется, они будут гораздо эффектнее всего, что мы видели раньше, и мне не терпится увидеть их на большом экране.

Что вы подумали, когда впервые услышали о четвертом фильме?

Роберт Ван Норден: Я сразу же подумал, что давно пора. Если не ошибаюсь, Millennium Films уже давно планировали этот фильм. Запустили эту франшизу еще в далеком 2009-м году Сильвестр Сталлоне, Кевин Кинг и Ави Лернер. После успеха фильма сразу стало понятно, какой у этой задумки большой потенциал и что ей предстоит долгая жизнь. Большая пауза между третьим и четвертым фильмами в основном была связана со сложным графиком актеров. В проектах такого масштаба это неизбежно – так много различных звезд очень сложно собрать вместе.

Я начал работу с франшизой еще на первом фильме. Я был супервизором, мне было двадцать с небольшим. Я получил возможность наблюдать за проектом с его зарождения. С такими фильмами всегда много трудностей. Мне кажется, как только заканчиваются съемки, все выдыхают и думают: «Боже, как нам удалось это пережить?» Над ним было очень сложно работать. Как минимум потому, что съемки велись в разных странах. Мы снимали и в Бразилии, и в Луизиане, и немного в Лос-Анжелесе. Первый фильм, по сути, был экспериментом. Уже тогда нам очень нравилось над ним работать. Особенно было классно видеть, как вместе впервые снимаются такие знаменитости, как Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем и Джет Ли. А для Арнольда Шварценеггера НЕУДЕРЖИМЫЕ стали единственным фильмом, где он снялся, будучи губернатором – вместе с Брюсом Уиллисом. Три суперзвезды в одном кадре, в одной студии – да такого никогда раньше не было. Этого никто не ожидал. Уже на тестовых показах был виден потенциал, потому что зрителям это нравилось. Всем очень нравились эти актеры и стиль фильма, ставший визитной карточкой всей франшизы. И эта энергия успешно перенеслась во второй и третий фильмы, а теперь и в четвертый. Съемки, когда собирались все звезды, всегда были самыми приятными, потому что они занимали всего один день, и все были полны энергии. Им не приходилось пахать несколько дней подряд, как это обычно бывает. А когда все рады сниматься, то и атмосфера приятная. Работается легче и настроение хорошее.

Ярив Лернер: Каждый «Неудержимый» привнес свой, неожиданный и свежий, элемент. Энди Гарсиа, 50 Cent, Меган Фокс. Особенно интересен путь Джейсона, который вновь вернулся к НЕУДЕРЖИМЫМ. Так что старые герои плюс новые герои – своя перчинка есть у каждого «Неудержимого».

Чем уникальны НЕУДЕРЖИМЫЕ?

Роберт Ван Норден: Лично мне кажется, фильмы получаются такими увлекательными, потому что, хотя актеры играют роли, все они в какой-то степени воплощают фрагменты своей личной карьеры. В Барни Россе много от самого Сталлоне, в Ли Кристмасе – от Джейсона Стэйтема, и т.д. При этом мы не всегда подмигиваем в камеру – то есть подмигиваем, но нечасто. Но особую любовь к франшизе вызывают ситуации, когда все азартно гадают: «А что будет, если Рокки подерется с Ван Даммом? Или мужик из СМЕРТЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ с мужиком из ФОРСАЖА?» Этот странный интерес заложен у нас в ДНК. Как дети спрашивают: если слон подерется с китом, кто кого поборет? А у нас получается звездная версия этой ситуации. Мы видим, как актеры играют кусочки из своей карьеры, а она у каждого очень длинная, ведь многие из них – уже легенды. Ужасно интересно смотреть, как они шутят над своей славой, популярностью, как играют раздутые версии себя таких, какими мы их видим. НЕУДЕРЖИМЫЕ – это такой вариант ОДИННАДЦАТИ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА, где мы видим хорошо знакомых, очень обаятельных актеров – только с пушками, танками и взрывами. По-моему, это потрясающе.

Чем выделяются эти НЕУДЕРЖИМЫЕ в плане сценария и экшна?

Роберт Ван Норден: Мне кажется, самое интересное – смотреть, как Джейсон Стэйтем и его персонаж набирают силу. В этой франшизе очень много Сильвестра Сталлоне. Он помогал писать сценарий, разрабатывал сюжет, продюсировал, снимал первый фильм. И мы наконец-то видим, как Джейсон становится у руля НЕУДЕРЖИМЫХ. Что же случится, когда главным в команде станет Джейсон? Он облажается? Или добьется успеха? На что это будет похоже? Мне кажется, это удачный поворот для франшизы – не спин-офф, а немного видоизмененная версия истории глазами другого персонажа. Думаю, все согласятся, что Джейсон и должен был стать тем самым другим парнем. В конце концов, он и сам легенда боевиков. Так что дайте ему порулить – это будет всем на пользу.

Что помогает этому фильму выйти за границы жанра?

Роберт Ван Норден: Во многом техника, гонки на мотоциклах, гонки на машинах. Конечно, в фильме много драк и стычек и всего такого, но наибольшее впечатление на меня произвели сцены с транспортом. Гонки на мотоциклах исполняли профессиональные каскадеры, хорошо известные «Сорвиголовы» из Лас-Вегаса. Они делают то, что больше не под силу ни одному человеку на планете. Невозможно поверить, что кто-то сделал это по-настоящему и выжил. Уровень мастерства в некоторых эпизодах фильма просто зашкаливает. Трюки будут головокружительными и сногсшибательными. Это будет очень зрелищно. Надеюсь, что момент с Робби Мэдисоном на мотоцикле станет украшением фильма. Мы собрали людей из разных стран, потому что только они могли сделать то, что нам было нужно. В том числе с нами работала каскадерская бригада Джеки Чана из Гонконга. Конечно, компьютерная графика может многое. Но, когда видишь, как кто-то выполняет трюк по-настоящему, на настоящем мотоцикле, в настоящих декорациях, без компьютера – такое невозможно подделать. Зрители это увидят и почувствуют. Думаю, в нескольких моментах в фильме люди будут думать: а как они это сделали?

Как вам кажется, что привнес во франшизу режиссер четвертой части Скотт Во?

Роберт Ван Норден: В первую очередь энергию. Скотт позитивно влиял на всех на площадке. Думаю, актеры подпитываются излучаемой им энергией. Он не погружается в детали и рвется вперед. Кроме того, он делится собственным опытом из прошлых работ в боевиках. Но он не только звезда боевиков, хотя это его сила и бэкграунд. Скотт умеет ладить с актерами, находит поход к каждому. Ему доверяют. Он заботится о других. Люди знают, что он поможет им выглядеть лучше. Это доверие и знание бесценно и меняет всю динамику фильма. Подпитывает картину энергией актеров и всей команды – и все это в итоге оотражается на пленке.

Расскажите, как вы выбирали локации для съемок?

Ярив Лернер: Мы снимали в Англии, Болгарии и Греции. Греция обещала хорошие цены, но мы выбрали ее прежде всего за локации, потому что в самом конце фильма нам предстояли съемки большой сцены на корабле. В Болгарии, где мы снимали большинство экшн-сцен, мы бы не смогли ее снять. Время съемок очень ограничено, а в Болгарии было бы холодно и дождливо, и съемки на корабле, в открытом пространстве, были бы слишком сложными. Поэтому мы продвинулись на юг, нашли потрясающую локацию в Салониках, выстроили там целый корабль и заодно нашли сталелитейный завод, такой удачный бонус. Мы смогли снять в Греции куда больше, чем планировали.

Роберт Ван Норден: Мы уже снимали в Греции фильм с Антонио Бандерасом. Это был чудесный опыт. В Греции введена новая программа по привлечению съемочных групп, так как они хотят открыть страну для больших проектов. Поэтому мы решили снять здесь и четвертых НЕУДЕРЖИМЫХ. Но фильм предполагал другой тип кинопроизводства – с экшном, взрывами, стрельбой и пр. Здесь подобного не снимали. Ни во всей стране, ни в Северной Греции, где киноопыта еще меньше, чем в Афинах. Так что мы рискнули и стали решать возникающие сложности: искать оружие, холостые патроны, разрешение на взрывчатые вещества и пиротехнику. Ничего подобного в киноистории этой страны еще не было. Таков наш бизнес. Мы должны принимать вызовы, чтобы конкурировать в индустрии. В итоге поняли, что у нас все должно получиться. Нас поддерживали министры, мэры и губернаторы, разные государственные деятели и министерства. Они говорили, что хотят, чтобы мы работали у них, и подтвердили это действиями. Когда мы увидели сталелитейный завод, то сразу поняли, что он нам нужен. Здесь нужная текстура, нужное пространство. Здесь такие детали, которых я раньше нигде не видел. Даже свет внутри предполагает много опций и много простора для экспериментов. На заводе мы сняли большую часть фильма, хотя и нашли его очень поздно. Чем больше мы осматривались, тем больше понимали, как много всего можно тут сделать. Это была судьба и огромное благо для фильма.

Ярив Лернер: Действие фильма происходит на корабле, там будут и мотоциклетные погони, и драки. И сталелитейный завод внезапно подошел под внутреннюю часть корабля – такого масштаба не удалось бы добиться декорациями. На заводе работают со сталью, поэтому там стоят потрясающие станки, которые так и просятся в кадр. И мы удачно использовали их в нашей истории, и все отлично сработало, как огромный холст, внутри которого были готовые декорации, дожидающиеся нас.

Роберт Ван Норден: Еще одна важная локация в этом кино – это судно «Джинтара». Съемки шли в Греции в декорациях. Мы использовали участок земли, чтобы построить огромный 112-метровый авианосец, а в его центре – четырехметровый капитанский мостик. Использовали 7 кранов, 9 ножничных подъемников, 180 световых панелей, несколько дюжин огромных прожекторов, еще много кранов и подъемников, телескопических и вилочных погрузчиков. Настоящий «Диснейленд». Мы вложились в это место. И это стоило того. Если мы хотим создать картину такого масштаба, если мы хотим, чтобы она выглядела определенным образом, чтобы она соответствовал уровню голливудских кинотеатров, надо выкладываться по полной. Думаю, по этой локации все видно.

Как вы сохраняете зрителей интерес к франшизе?

Ярив Лернер: Нам очень повезло работать со Скоттом Во. Я обожаю его ЖАЖДУ СКОРОСТИ. Я вообще уже много лет его фанат. Я смотрел его шоу много лет назад, где показывалось, как он снимает погоню на машинах – это было незабываемо. Он привносит что-то свое – не только свой режиссерский стиль, но еще юмор, свежий взгляд и умение реагировать в жестких ситуациях – а их у нас хватало.

Что, по вашему мнению, зритель сможет получить от четвертого фильма?

Ярив Лернер: Желание посмотреть пятый.

Каковы ваши планы по франшизе?

Ярив Лернер: От зрителей зависит, будем ли мы снимать пятый фильм. Мы любим НЕУДЕРЖИМЫХ, это огромное удовольствие – собирать таких актеров и снимать боевик. На съемках все получают удовольствие. Кажется, на недавних закадровых съемках Арнольд сказал, что между ними идет какое-то состязание. Это приятно видеть. И вообще это увлекательно. Увлекательно создавать, увлекательно смотреть. Нельзя слишком серьезно к этому относиться. Надо сходить, получить удовольствие и вернуться еще раз.

Что испытает публика при просмотре НЕУДЕРЖИМЫХ 4?

Роберт Ван Норден: Надеюсь, зрителям будет весело. Это увлекательный фильм. Франшиза узнаваема. Сюжет развивается, мы движемся в новом направлении, наблюдаем, как герои растут и меняются, побеждают и проигрывают. За этим очень прикольно наблюдать. Мне кажется, развитие истории позволяет поднять франшизу на новый уровень, который НЕУДЕРЖИМЫЕ еще не видели.

Что, по вашему мнению, является душой четвертой части НЕУДЕРЖИМЫХ?

Ярив Лернер: Самые разные персонажи сошлись вместе. У каждого героя своя уникальная черта, но все они составляют одну команду. Это командный фильм, и это самое увлекательное. Душой является любовная история Джины и Кристмаса, как они разошлись и как сошлись снова. НЕУДЕРЖИМЫЕ – это история любви.

Фото: кадр со съемок фильма НЕУДЕРЖИМЫЕ 4