Дмитрий Лимарь: «Мы хорошо понимаем и видим на собственном опыте, что авторская анимация имеет коммерческий потенциал, но путь к его реализации более сложный и тонкий»

БК пообщался с главой телеканала 2х2, чтобы обсудить статус вещателя как культовой площадки для анимации

Дмитрий Лимарь возглавил телеканал 2х2 два года назад. Сейчас БК встретился с Дмитрием, чтобы обсудить статус вещателя как культовой площадки для анимации, юмора и креативных экспериментов, его трансформацию, новые тенденции в мультипликации, работу с молодежной аудиторией и с начинающими авторами.

Вы возглавили канал почти два года назад, в сентябре 2023-го. Какие выводы о его работе вы сделали за этот срок? Чего уже удалось добиться, а что пока остается в планах?

2х2 – это легендарный телеканал, который стал культурным феноменом. В этому году каналу восемнадцать лет. Придя на 2х2, я убедился, что этот бренд по-прежнему знают и любят зрители и индустрия. И с командой телеканалу очень повезло, у нас работают настоящие фанаты своего дела. После ухода зарубежных компаний с российского рынка перед каналом стояла непростая задача оставаться актуальным и востребованным у молодой аудитории. Мы расширили сотрудничество с российскими анимационными студиями, делаем интересные проекты с блогерами, усиливаем присутствие в офлайне и на цифровых площадках. Отдельно стоит отметить большой проект канала с Госфильмофондом. Каждые выходные в «Киноклубе 2х2» можно увидеть советские и российские фильмы, а также лучшие примеры классической анимации главного киноархива страны. В наших планах – продолжать развивать анимационное направление, открывать новые таланты, поддерживать молодых авторов и художников, делать 2х2 не просто телеканалом, а экосистемой для всех, кому интересны современная анимация и культура.

Как выглядит сегодня аудитория канала? Как она изменилась с осени 2023-го и с февраля 2022-го?

Сегодня аудитория 2х2 – это по-прежнему молодые и креативные зрители, которые ценят нестандартный юмор, анимацию и самобытные форматы. Но за пару последних лет мы заметно обновились: к лояльной аудитории, выросшей на культовых шоу, добавились новые зрители. Мы стали ближе к тем, кто ищет не только развлечение, но и научно-популярный контент. Сейчас канал – это пространство для разных поколений, тех, кто смотрел нас десять лет назад, и тех, кто впервые открыл 2х2 через YouTube, мемы или наши мероприятия.

Как вы оцениваете современное состояние авторской анимации в России? Кто ее аудитория?

Я вижу, что сегодня российская анимационная индустрия находится на переломном, но одновременно очень перспективном этапе. Несмотря на серьезные внешние вызовы, рынок уверенно перестраивается. По данным Агентства стратегических инициатив, уже к 2021 году российская анимация практически полностью восстановила свои позиции. А в 2022-м, после ухода крупных международных студий, освободилось значительное пространство, которое отечественные производители начали активно заполнять. Мы видим это и по росту зрительского интереса в кинотеатрах, и по увеличению объемов трансляций на ТВ – например, объем телепросмотра российской анимации вырос более чем в два раза всего за два года.

Но, конечно, индустрия сталкивается и с рядом системных проблем. Один из самых острых вопросов – это кадровый дефицит. Развитие технологий, искусственный интеллект, расширение образовательных возможностей, онлайн-обучения – все это дает молодым художникам и сценаристам новые инструменты, но количество подготовленных специалистов пока не соответствует спросу.

Сегодня особенно остро стоит задача производства качественной анимации для подростков и взрослых. Мы видим, что по мере взросления аудитории резко снижается доля анимации в потреблении медиаконтента: если среди детей 4–9 лет она составляет более 50 процентов, то среди подростков 14–17 лет – лишь 15 процентов. Это связано как с изменением форматов потребления (подростки уходят в сериалы, клипы, рилсы), так и с нехваткой релевантного контента.

Тем не менее интерес к авторской анимации растет. Только в этом году на фестиваль в Суздале было подано 465 заявок, это абсолютный рекорд. Независимые студии все чаще выходят на диджитал-платформы, и несмотря на то, что это пока нишевый контент, мы видим в нем огромный потенциал. Я прогнозирую большой рост рынка в ближайшие годы, и мы как канал, который исторически поддерживает авторские проекты, считаем важным быть частью этой динамики. Для нас это не просто тренд, это стратегическое направление. Поддержка авторской, экспериментальной анимации, работа с молодыми талантами, расширение форматов – это и есть тот путь, который позволит российской анимации развиваться и находить новую аудиторию.

Есть ли у авторской анимации коммерческое измерение?

Авторская анимация действительно имеет коммерческий потенциал, но путь к его реализации более сложный и тонкий, чем в случае массовых или франшизных проектов. Мы это хорошо понимаем и видим на собственном опыте. С одной стороны, нишевый авторский подход часто привлекает внимание брендов, которые ищут уникальный визуальный язык и нестандартные формы коммуникации. Такие проекты становятся возможностью для автора заявить о себе, создать узнаваемую стилистику, а для канала или платформы – выстроить более лояльное и вовлеченное сообщество. С другой стороны, монетизация авторской анимации требует дополнительных усилий. Это работа с аудиторией, с форматами продвижения, с выстраиванием устойчивой связи между проектом и зрителем. На мой взгляд, сегодня очень важно не противопоставлять коммерческий успех и творческую самореализацию, а искать баланс между ними. Именно в этом балансе и скрыт потенциал авторской анимации будущего.

Видите ли вы какие-либо тренды – тематические, стилистические или иные – в российской авторской анимации?

Конечно. Один из наиболее заметных трендов – активное стирание границ между анимацией и другими формами искусства. Все чаще появляются проекты на пересечении анимации, музыки, геймдева, диджиталарта и комиксов, молодые авторы работают как мультижанровые художники. Еще один тренд – это возросший интерес к фольклору и сказочной тематике, но уже в современном, осмысленном ключе. Параллельно развивается документальная анимация: это яркий и мощный инструмент, особенно для социальных или исторических тем. Индустрия активно диджитализируется, взрослеет и становится более многогранной. Для зрителей это означает новые форматы, а для авторов это больше пространства для экспериментов и диалога со своей аудиторией.

Как вам кажется, что сейчас волнует молодых художников-аниматоров в стране? О чем они хотят снимать свои фильмы? И чего ждет от них аудитория?

Для молодых аниматоров сегодня критичны два фактора. Первый – это доступ к площадке, где проект увидят зритель и профессиональное сообщество. Поэтому канал 2х2 рассматривает развитие эфирных и цифровых слотов как стратегию поддержки новых имен и формирования устойчивой экосистемы авторской анимации. Второй фактор отражает запрос аудитории. Зрители ищут яркие идеи, нестандартные образы и актуальную рефлексию на темы нового поколения. Когда проект сохраняет искренность и оригинальность, он быстро набирает лояльную, активную аудиторию, что подтверждает коммерческую устойчивость авторских форматов.

Как себя показали в эфире блоки авторской анимации школы-студии «ШАР» и студии «Пчела»? Планируете ли вы развивать это направление?

Блоки авторской анимации студий «ШАР» и «Пчела» в эфире 2х2 показали себя достойно. Мы видим отклик зрителей к этим слотам, включая тех, кто раньше не следил за авторскими форматами. Профессиональное сообщество аниматоров также дало положительные отзывы, что подтвердило актуальность выбранного направления. Опираясь на эти результаты, канал будет расширять линейку авторской анимации.

А как вам кажется, как в стране обстоят дела с производством жанровой анимации, ориентированной на аудиторию 16+ или даже старше? В чем сложность роста этого сегмента?

Сейчас российское производство анимации почти полностью сфокусировано на детских форматах, а проекты для зрителей 16+ остаются редкостью. При этом у аудитории интерес к взрослой анимации стабильно высокий. Отечественные студии редко берутся за такие проекты, опасаясь ограничений по возрастной маркировке и сложностей с монетизацией. Наша задача – сократить этот разрыв. Чем больше российских студий увидят, что для взрослой анимации есть устойчивый канал дистрибуции, тем быстрее сегмент начнет расти.

В России проводится несколько крупных анимационных фестивалей («Суздальфест», Большой фестиваль мультфильмов и прочие). Участвует ли 2х2 в их проведении или поддерживает какие-то менее заметные индустриальные события?

Да. Канал 2х2 регулярно поддерживает как крупные, так и нишевые анимационные события, участвует в образовательных инициативах. В конце августа на слете аниматоров мы проведем конкурсный отбор студенческих работ, также запланирована дискуссия «Авторская анимация: зачем мы это делаем?», в которой примут участие представители индустрии и команда 2х2.

Если говорить о зарубежной анимации, то что наиболее востребовано у современного российского зрителя? Какие вы видите тренды в этой области за последние годы?

Российские зрители по-прежнему ценят культовые американские и японские мультсериалы, особенно с ярко выраженным авторским стилем, сатирой и взрослым юмором. В последние годы продолжает сохраняться интерес к нетривиальной анимации – не только к классике вроде «Симпсонов» или «Рика и Морти», но и к менее очевидным проектам. Все больше людей смотрят аниме, европейские независимые мультфильмы и короткометражки, ищут новые смыслы и свежие визуальные решения. В целом спрос смещается в сторону контента, который может удивить, предложить нестандартный взгляд и не боится говорить на сложные темы.

Насколько отличается аудитория аниме и, например, «Губки Боба» или «Подозрительной совы»? Совершенно ли это разные сегменты или пересекающиеся?

Эти аудитории разные по своим интересам, но все чаще они пересекаются. У аниме есть свое очень вовлеченное комьюнити, где зрители ценят глубокие сюжеты, атмосферу и характерную эстетику. Поклонники «Губки Боба» или «Подозрительной совы» – чаще те, кто вырос на западной анимации и любит абсурдный юмор, простые образы и легкое настроение. Но сегодня многие зрители открыты разным форматам: одни и те же люди могут смотреть и аниме, и западные мультсериалы. Для 2х2 важно, что все эти аудитории объединяет интерес к смелому, необычному контенту и готовность пробовать новое.

Есть ли на канале 2х2 место для полнометражной анимации, в первую очередь – зарубежной? Или приобретать телеправа на нее каналу экономически невыгодно?

Полнометражные мультфильмы на 2х2 появляются редко и, как правило, в рамках спецпоказов. Регулярно показывать зарубежную полнометражную анимацию экономически невыгодно: права стоят дорого и не всегда окупаются за счет рекламы. Основной акцент у нас – на мультсериалах и собственных проектах, где баланс между затратами и интересом аудитории оптимальнее. Однако мы считаем важным показывать нашей аудитории полнометражные интересные проекты.

Следите ли вы за динамикой востребованности аниме на российском рынке? Можно ли говорить, что это уже зрелый сегмент или у него по-прежнему остается серьезный потенциал для роста?

Мы внимательно следим за рынком аниме и видим, что это один из самых динамичных и быстрорастущих сегментов. С одной стороны, аниме уже давно стало частью массовой культуры и собрало очень лояльное сообщество. С другой – у этого направления по-прежнему большой потенциал для роста, особенно за счет молодежи, новых платформ и расширения жанров. Поэтому аниме для нас – это не только зрелый сегмент, но и точка притяжения новой аудитории.

Как бы вы описали особенности маркетинга аниме в России? Требуется ли какая-то особая работа с фанатами аниме на отечественном рынке?

Маркетинг аниме в России действительно требует особого подхода. Здесь очень вовлеченное и требовательное комьюнити, с которым важно говорить на одном языке. Обычная реклама работает хуже, чем живой диалог, коллаборации с блогерами, тематические ивенты, косплей, создание мемов. Только так аниме-проекты становятся по-настоящему успешными и находят отклик у своей аудитории.

Каков ваш прогноз по динамике спроса на аниме в ближайшие два-три года?

Уверен, что спрос на аниме в России будет только расти. Аниме уже стало частью повседневной культуры, и мы видим все больше новых зрителей – особенно среди молодежи. В ближайшие годы тренд на расширение аудитории и интерес к разным жанрам аниме сохранится. Появится больше коллабораций с российскими авторами, тематических событий и диджитал-проектов, а сами фанаты продолжат формировать тренды и активно поддерживать новые релизы.

Удается ли 2х2 обновлять линейки зарубежного контента, в первую очередь анимационного, в условиях, сложившихся с 2022 года? Есть ли какие-то сегменты анимации (аниме, мультфильмы из США или Европы), с которыми дела обстоят заметно лучше или, наоборот, хуже?

С 2022 года обновлять зарубежные линейки стало сложнее – и с точки зрения прав, и из-за глобальных изменений на рынке. Тем не менее мы продолжаем показывать культовые зарубежные мультсериалы, а также ищем новые решения.

Как канал участвует в продвижении различных кинотеатральных релизов? Заинтересован ли он участвовать в их производстве?

2х2 поддерживает прокатные премьеры игровых и анимационных фильмов. Мы сотрудничаем со всеми крупными кинопрокатчиками в стране по информационной поддержке проектов, близких духу канала.

Как вы относитесь к идее выделять 10 процентов от проката зарубежных мультфильмов на финансирование отечественной анимации?

В целом идея понятная и логичная – поддерживать отечественную анимацию за счет популярных зарубежных мультфильмов. Для нас главное – чтобы у зрителей был доступ к качественному контенту, а рынок российской анимации постоянно развивался.

