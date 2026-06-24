Андрей Липов: «Аудитория у блогеров есть, но привести ее в кинотеатры не так просто, как кажется»

Продюсер фильма «Робоняня» подвел итоги первого уикенда и рассказал о потенциальном сиквеле

Лучшей новинкой уикенда стала семейная комедия РОБОНЯНЯ. Спин-офф НЕ ОДНОЙ ДОМА с Евой Смирновой в главной роли заработал 39,6 млн рублей и привлек 115 тысяч зрителей. Новинка производства компаний Welcome Media и «КиноЦех» стартовала немного сильнее фантастической комедии (НЕ)ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ (38,1 млн рублей и 96,5 тысячи зрителей) и фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ (35,4 млн рублей и 101 тысяча зрителей), но уступила вышедшей недавно третьей части франшизы НЕ ОДНА ДОМА (61,1 млн рублей и 152 тысячи зрителей). Продюсер картины Андрей Липов подвел итоги первого уикенда, рассказал, чем отличалось продвижение РОБОЯНЯНИ от предыдущих его проектов, релизов НЕ ОДНА ДОМА 3 и МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ, и будет ли у истории продолжение.

Как вы оцениваете стартовый уикенд фильма РОБОНЯНЯ? Какие у вас с прокатчиком были ожидания? Какие проекты считали референсами по кассе?

Стартовый уикенд РОБОНЯНИ прошел хорошо. В первые дни – четверг и пятница – цифры оказались выше, чем у НЕ ОДНОЙ ДОМА 3. ВЫПУСКНОЙ. Хотя в выходные дни большого множителя не произошло, но сейчас в будни фильм тоже идет лучше, чем НЕ ОДНА ДОМА 3. Поэтому рассчитываем на сборы в пределах 150-200 миллионов.

Чем фильм привлекает зрителей в первую очередь, на ваш взгляд?

Основной костяк целевой аудитории составляет фан-база франшизы НЕ ОДНА ДОМА, киновселенной Миланы Хаметовой. А также в картине впервые робот полноценно сыграл роль актера. По отзывам зрителей мы видим, что это показалось интересным и понравилось аудитории.

Как вы позиционировали картину при продвижении? На какую аудиторию ориентировались? Не расширяет ли аудиторию использование робота в проекте: фильм выглядит девчачьим, но роботы считаются традиционно предметом интереса мальчиков?

Мы позиционировали картину как спин-офф НЕ ОДНОЙ ДОМА и рассчитывали на семейную публику. Аудитория Миланы Хаметовой и Евы Смирновой на 75% состоит из девочек в возрасте от 10 до 14 лет. Есть и зрители младше, вот в этом сегменте мальчики и девочки разделяются 50 на 50.

В целом можно ли снимать в кино настоящих роботов? Насколько это эффективнее и лучше, чем робот, нарисованный в CG?

Настоящих роботов можно снимать. Более того, уже написан сценарий второй части РОБОНЯНИ. Мы планируем приступить к съемкам осенью. И у нас есть еще идеи с роботом.

Как проходила рекламная кампания проекта? Отличалась ли она чем-то от продвижения фильмов НЕ ОДНА ДОМА 3 и МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ?

Промокампания практически ничем не отличалась от продвижения НЕ ОДНОЙ ДОМА. У семейной комедии МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ реклама была проще. Хотя для второй части мы уже усилим промокампанию – 3 сентября состоится премьера продолжения истории МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ 2. Будем использовать как стандартные, так и нестандартные методы продвижения.

Участвовала ли в продвижении проекта Милана Хаметова? Или фанбаза Евы Смирновой тоже достаточная, чтобы сделать кассу и создать «сарафан»?

И Милана, и Ева активно участвовали в продвижении, также фильм рекламировала семья Кукояк, обладающая очень большой аудиторией. Они активно подстрекали своих подписчиков обгонять по сборам тот или иной фильм. В итоге свои картины мы опередили (смеется). У Евы Смирнова тоже большая аудитория. Более того, она сейчас стала членом блогерского агентства Кирилла Диденока, которое поддерживало выход РОБОНЯНИ.

Планируете ли вы продолжать рекламу картины, чтобы обеспечить ей долгий прокат?

Регулярно выходят посты Кукояк, Милана поддерживает проект. Поэтому как минимум актерский, блогерский ресурс мы включаем. Дополнительные инструменты, которые еще будем усиливать, мы обсудим с прокатчиком в конце недели.

Интересно, что РОБОНЯНЯ стартовала на уровне (НЕ)ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА. Как вы считаете, это потолок интереса к семейным фантастическим комедиям?

Сегодня сложно сказать, какой может быть потолок и должен ли он быть вообще. НЕ ОДНА ДОМА 3 и 340 млн может собрать, уверен, что может и больше. В то же самое время семейные фильмы часто и 100 млн зарабатывают с трудом. Наверное, зрительский успех зависит от концепта картины, актерского состава, насколько активно блогеры принимают участие в промо фильма. Потому что аудитория у них есть, но ее еще надо привести в кинотеатры. Это не так просто, как кажется. Посмотрим сейчас, как конвертируется аудитория блогера в кинозрители на картине РАСПАКОВКА. По жанру это немного другой проект, не в стиле НЕ ОДНОЙ ДОМА. Впервые в кино появится популярный блогер Влад Кобяков. И именно Влад сделал очень большую промокампанию для релиза. За год, с момента завершения съемок и до выхода в прокат, он дал 150 концертов со средней заполняемостью тысяча человек в зале. Соответственно, 150 тысяч человек увидели трейлер, Влад пригласил их в кино, раздавал плакаты, мерч, делал розыгрыши. А на последних 20 концертах практически провел 20 спецмероприятий: Влад находился без движения в коробке, зрители заходили в зал, и потом в момент, когда звучало интро и он начинал двигаться, происходил такой восторг, такая реакция, которую просто не купишь за деньги. В этом случае как раз-таки блогер и по совместительству наш партнер отработал на все 1000%.

Есть ли какие-то международные продажи РОБОНЯНИ, какие были у фильма МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ? Как проект воспринимается в мире?

По РОБОНЯНЕ пока еще рано говорить о международных продажах, но мы на них рассчитываем. МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ вышел в США и Канаде на стриминге Apple TV. Неплохие цифры нам уже показывает дистрибьютор по тому региону. Мы надеемся, что это будет в принципе хороший опыт для нас. Мы прошли определенный путь по дубляжу и субтитрированию, и сейчас учитываем эти моменты и в РОБОНЯНЕ, и в РАСПАКОВКЕ, и в НЕ ОДНОЙ ДОМА. И конечно, за рубежом зрителя привлекают концептуально интересные картины. История про маленькую девочку с 400-килограммовым медведем, видимо, понравилась аудитории и там тоже.

Фото: «КиноЦех»