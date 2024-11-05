Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко: «Работая с молодой аудиторией, мы прививаем ей вкус к хорошему кино»

Продюсеры кинокомпании ID PRODUCTION рассказали БК о грядущих проектах

В октябре в онлайн-кинотеатре Premier вышел вдохновляющий документальный релиз «Киборг». Это первый из шести проектов производства кинокомпании ID PRODUCTION, выход которых запланирован на ближайший год. Продюсеры Дмитрий Литвинов и Екатерина Кононенко не боятся жанровых экспериментов и рейтинга 18+. Они рассказали БК о том, почему провокационная и хулиганская комедия ПО БАРАМ – это фильм о настоящей дружбе, в какие миры отправят новые технологии Никиту Ефремова в фантастической комедии ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, как снять нетипичный ромком и какие смыслы в кино ищет Александр Яценко.

За это лето вы сняли целых четыре фильма. Насколько это было сложно? Какие выводы вы сделали для себя по итогам этого марафона?

Екатерина Кононенко: Было интересно, но сложно. Технически этот процесс занял год. Еще до Нового года мы начали подготовку большого проекта ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, сразу после Нового года приступили к препродакшну комедии ПО БАРАМ. И так в процессе работы над одним фильмом разработали и сняли другой, поменьше. Перед съемками ДОРОГОЙ начали подготовку еще двух картин: ПОХОДУ ЛЮБОВЬ и ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ. То есть нельзя сказать, что четыре проекта были в работе в один момент: мы развели их по срокам подготовки и по съемочным периодам. Но в целом это, конечно, ценный опыт, требующий огромных энергозатрат. Особенно если учесть, что все фильмы снимались в разных городах.

Дмитрий Литвинов: Я добавлю спортивную метафору. Для того, чтобы пробежать марафон, а это 42 километра, нужно долго тренироваться, и обычно люди сначала бегают полумарафоны. Я считаю, эти четыре фильма были для нас своеобразным полумарафоном, потому что мы готовимся к достаточно сложным проектам на следующий год – фильму САДКО и сериалу «Р.З.Б.». Это проекты с бюджетом в несколько сотен миллионов рублей, и нам нужно было понять на относительно небольших картинах, как справляется команда. Хотя я бы не назвал небольшим фильм ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ, чей производственный бюджет составил 315 миллионов. Не без проблем, но команда справилась, и сейчас мы сосредоточены на маркетинге и постпродакшне.

Суммарно с этого октября запланированы премьеры шести наших релизов. Это совместный с ИРИ и Premier документальный проект «Киборг», получивший на фестивале «Пилот» звание самого ожидаемого документального сериала года. Зимой выйдет долгожданный многосерийный фильм по рассказу и сценарию Александра Цыпкина «Министерство всего хорошего». На 30 января запланирована премьера ПО БАРАМ, 6 марта стартует ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. В первом полугодии 2025 года выйдут еще два фильма – питерский ромком ПОХОДУ ЛЮБОВЬ и прекрасная сказка от Ивана Соснина ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ с Александром Яценко.

Предлагаю обсудить проекты более подробно по порядку. Чем вас заинтересовала комедия ПО БАРАМ Александра Фомина? Каким зрителям она будет интересна?

Дмитрий Литвинов: По формату картина очень похожа на проекты «Квартета И», но если «Квартет» ориентируется на более возрастную аудиторию, зрителей старше сорока лет, то наш фильм – это история четырех друзей около тридцати. Поэтому мы видим в качестве аудитории людей, закончивших школы и институты, 25–45 лет и старше.

Екатерина Кононенко: Думаю, можно даже расширить границы до 20+, потому что ПО БАРАМ также можно сравнить с МАЛЬЧИШНИКОМ В ВЕГАСЕ – это хулиганский, а не только ностальгический проект. Так что молодежь тоже сможет развлечься при просмотре.

Дмитрий Литвинов: Хулиганский, в некоторых моментах провокационный, но мы постарались соблюсти рамки, которые сейчас выставляет государство. Хотя рейтинг у картины все равно будет 18+, так как в самом названии заявлена тема баров.

Екатерина Кононенко: ПО БАРАМ – это кино о дружбе, о людях, у которых есть компании и которые хотят в этих компаниях жить, развлекаться, развиваться. Это понятная всем тема: люди, работающие в крупных корпорациях, в офисах, уходят с головой в карьеру, и им нужен какой-то досуг для себя, есть потребность проводить время с теми, кого можно назвать родственными душами. И фильм о том, как важно не терять связи, продолжать быть молодыми в душе и поддерживать свою тусовку.

Дмитрий Литвинов: Вместе с прокатчиком «Атмосфера кино» мы заявили слоган «Собери свою стаю». Фильм о людях, которые пронесли дружбу через годы в школе, в институте. Жизнь разводит их в разные стороны, но при этом они не забывают друг друга. И это лейтмотив картины: никогда не надо забывать старых друзей. Это понятная и всем хорошо известная мысль. Герои встречаются и делятся, почему жизнь их развела, почему им так сложно собраться. Также актуальность фильма в том, что все, о чем они говорят, может быть, иногда провокационно и спорно, близко простому зрителю. Я уверен: каждый думает, говорит или делает то, что делают герои нашего фильма.

Как вы относитесь к тому, что ПО БАРАМ сравнивают с фильмом ЕЩЕ ПО ОДНОЙ? Насколько это сравнение верное? В чем уникальное звучание этого проекта?

Дмитрий Литвинов: Фильм ЕЩЕ ПО ОДНОЙ был одним из референсов, но при этом сюжеты картин сильно отличаются.

Екатерина Кононенко: Я бы хотела сделать акцент на том, что по уровню безумства это больше похоже на МАЛЬЧИШНИК.

Можете ли вы уже рассказать о продвижении фильма? На какие ресурсы планируется делать ставку?

Дмитрий Литвинов: Мы опираемся на опыт прокатчика – маркетинг в «Атмосфере кино» один из лучших на рынке. Из-за рейтинга 18+ возможности телевизионной рекламы ограничены, так что мы будем делать акцент на интернет, социальные сети и телеграм-каналы. У фильма хорошая подклейка: трейлер демонстрировался перед СОБИРАТЕЛЕМ ДУШ и будет показан перед другими крупными релизами «Атмосферы», которые позволят нам набрать хороший бесплатный охват по зрителям.

Следующий проект – фантастическая комедия ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ. В чем уникальность фильма? Чем он способен удивить и привлечь современного, довольно пресыщенного зрителя?

Екатерина Кононенко: ДОРОГАЯ, Я БОЛЬШЕ НЕ ПЕРЕЗВОНЮ – потрясающее кино и с точки зрения смыслов, и с точки зрения сценария, и с точки зрения производства. Фильм попадает сразу в несколько целевых аудиторий, потому что все мы люди и все живем с синдромом отложенной жизни, как герой Никиты Ефремова. Особенно в современном мире, когда идет гонка за карьерой, за успехом в работе. И наш герой тоже в этом варится, для него это первая линия жизненной важности, и он ничего не замечает за ней. Он погряз в рутине. То, как меняется его жизнь, когда он вдруг оказывается на том свете, что он там видит, в какие приключения попадает, превращается в захватывающую сказку для широкой аудитории – поучительную, яркую и переворачивающую сознание. В ней много неожиданных поворотов, придумано огромное количество как сценарных, так и художественных аттракционов. Вся эта концепция воображаемого мира, где оказывается герой, пространство его подсознания, даже меня, человека, погруженного нон-стоп в разработку и съемочный процесс, до сих пор впечатляет. Это отличная сказка, которая всем будет уроком.

Наверное, мы оказались первыми, кто совпал по сценарию с технологией LED-экранов, которая появилась относительно недавно. Студия виртуального продакшна XOVP специально докупала под наш проект большое число этого оборудования, потому что мы снимали одновременно в трех павильонах для создания эффекта погружения героя в мир, который вроде нам знаком, а с другой стороны, нашему глазу немного непривычно нахождение в этом виртуальном пространстве. Все декорации созданы в Unreal Engine, и 3D-изображение создает ощущение виртуальной реальности, когда зритель смотрит в одном направлении, но находится как будто в VR-очках и наблюдает через них подсознательные миры главного героя. Понятно, что уже многие снимали на LED-экранах достаточно реальные вещи, но вот такие нереальные никто в России еще не снимал в таком объеме. Поэтому мы с нетерпением ждем 6 марта, чтобы как можно больше людей погрузилось в наши фантастические миры и получили этот опыт.

Дмитрий Литвинов: Что еще привлечет зрителя, так это хорошая драматическая составляющая. Несмотря на комедийный тон, фильм затрагивает важные темы отношений внутри семьи, самопожертвования. Особенно это становится заметным, когда действие раздваивается и начинает происходить в вымышленном мире подсознания главного героя и в реальном мире, где мама борется за жизнь своего сына. Нам очень важен этот трогательный момент, тот подвиг, который готова совершить каждая мать ради своего ребенка. Эта линия добавляет лирического звучания картине. Именно поэтому мы выбрали дату перед 8 Марта, потому что таким образом хотели бы сделать подарок нашим мамам, которые всегда борются за нашу жизнь в прямом и в переносном смысле.

Как технология виртуального продакшна сказалась на стоимости производства? Как вы думаете, сможет ли эта технология заменить хромакей?

Екатерина Кононенко: Сегодня 90 процентов сцен, связанных с проездами в автомобилях, с проходами, фонами за окнами и тому подобным, кадрами, для которых раньше требовался хромакей, снимается в реальном времени на фоне LED-экранов. Так что эта технология уже отчасти заменяет хромакей. При этом виртуальный продакшн дает дополнительные возможности. Мы три года занимались разработкой проекта, искали варианты его реализации и запустились именно в тот год, когда технология развилась и количество экранов на рынке достигло необходимого масштаба, чтобы отработать одновременно три павильона.

Дмитрий Литвинов: Мне важно добавить, что на этот проект мы не получили поддержку Фонда кино. При этом сценарий настолько хорош и сама тема настолько интересна, необычна и нова, что такие крупные партнеры, как Okko, ВГТРК, Национальная Медиа Группа, сразу увидели в фильме достаточно большой потенциал. В нашем проекте важен сценарий, и он понравился всем партнерам. Также повлияла кандидатура режиссера Александра Фомина, у которого есть успешный проект МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК. В Okko видели его сериал «Министерство всего хорошего» и остались им крайне довольны. Поэтому платформа поверила в эту историю, особенно мы благодарны Эле Дмитриевской. С помощью этих трех партнеров нам удалось собрать достаточно сложный для такой картины бюджет.

После истории о новых технологиях кажется логичным перейти к фильму ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ. В противовес фантастической комедии этот проект вы снимали на натуре в Свердловской области. Как раз к вопросу о цене производства: ощутима ли разница производства фильма на сложной натуре? Не проще ли было погрузить героев в виртуальный лес?

Екатерина Кононенко: Тут важно понимать, что в ДОРОГОЙ LED-экраны создают не лес, а именно вымышленные миры, несущие еще и культурологическую нагрузку. Все виртуальные декорации выполнены на основе картин великих художников, то есть герой погружается в живописные пространства – это отдельный ликбез для молодого поколения. А ЛЕГЕНДЫ НАШИХ ПРЕДКОВ – скорее история про нереальных героев в реальной жизни.

Дмитрий Литвинов: Это кино в первую очередь о наших традициях и о семейных ценностях в авторском выражении Ивана Соснина. Мы все прекрасно знаем, какое доброе и прекрасное кино он умеет снимать, и именно поэтому Александру Яценко так понравился этот сценарий. Кроме него, в фильме есть другие известные актеры, но Яценко играет главную роль. Именно через его героя мы делаем акцент на том, что нельзя забывать о своих корнях. В сюжет вплетены отношения отца и дочери, которые открывают свои сердца друг другу во время этого роуд-муви. Это очень человечная, простая история в сказочном обрамлении, в сопровождении волшебных существ. Пока сложно ответить на вопрос о бюджете, так как еще непонятно, каким будет объем графики для доработки образов героев. Но в целом, конечно, из-за меньшего масштаба картины и бюджет меньше. И в Екатеринбурге очевидно снимать дешевле, чем в Москве. Плюс партнеры из Red Peppers умело это делают, у них налажены связи в Екатеринбурге, поэтому мы доверили им продакшн. Но мы точно видим высокий потенциал проекта именно из-за присущей всем картинам Ивана Соснина человечности. И фильм точно может быть интересен всем зрителям от шести лет, потому что его главной героине около одиннадцати. Так же, как и в прошлом проекте, партнером здесь выступает Национальная Медиа Группа, а прокатчиком – «Атмосфера кино», с которой у нас подписан output на 2024–2026 годы.

На фоне других ваших картин ПОХОДУ ЛЮБОВЬ выглядит довольно традиционным ромкомом. Таков ли этот фильм на самом деле? Что нового он предлагает зрителю?

Дмитрий Литвинов: Конечно же, это не классический ромком, который мы привыкли видеть. Наш фильм тоньше. Референсами мы назвали бы такие проекты, как ПРОГУЛКА и ПИТЕР FM. Хотя они и выходили давно, мы ориентируемся на них в плане эмоционального воздействия на зрителя. Моя жена была креативным продюсером на фильме ПОХОДУ ЛЮБОВЬ, так что я все производство, по сути, тоже прошел. Для меня это кино, где сам город является одним из главных героев. Он соединяет и разъединяет души людей, влияет на персонажей. Романтическую атмосферу создает любовный треугольник, который разыграли Сергей Горошко, известный по МАЙОРУ ГРОМУ, молодой актер Кузьма Котрелев и питерская актриса Анна Завтур, новое свежее лицо с ярким талантом.

Судя по касту проекта (и не только этого), вы активно работаете с молодыми звездами. Те же Кузьма Котрелев и Анна Завтур – звезды в первую очередь для индустрии, массовый зритель их знает еще не так хорошо (в отличие от Сергея Горошко). Как подобная стратегия влияет на продвижение проекта?

Екатерина Кононенко: Кузьма Котрелев – звезда сериала «ЮЗЗЗ», а это народный хит.

Дмитрий Литвинов: В картине достаточно большое значение будет иметь саундтрек, и мы сейчас работаем над ним. Но мы понимаем, что это не фильм с Павлом Прилучным, где маркетинг строится на актере. Тут продвижение формируется на атмосфере, на отношениях и на сюжете. Кино планируется к выходу в начале весны, и это хорошее для него время, когда уставшие от зимы зрители захотят вдохнуть теплой атмосферы и романтики.

Екатерина Кононенко: Когда выходил фильм Алексея Учителя ПРОГУЛКА с Евгением Цыгановым и Павлом Баршаком, на тот момент этих актеров вообще никто не знал. Именно с этой картины началась их головокружительная карьера. Поэтому говорить про маркетинг через звезд кажется необязательным. Хотя у нас есть и звезды: Елена Валюшкина играет довольно драматическую роль, камео исполняет Тося Чайкина.

Дмитрий Литвинов: В фильме будут звездные камео, подчеркивающие атмосферу Питера. Думаю, они добавят нужный антураж.

Екатерина Кононенко: Режиссер картины Яна Климова-Юсупова специализируется на таких тонких, человеческих, романтических историях. Ее первый полнометражный фильм, как и короткометражные ленты, получил массу международных призов.

Дмитрий Литвинов: У Яны хороший режиссерский потенциал, и мы в нее верим. У нее получилось во многом женское кино, потому что мы видим город глазами главной героини, которая только что в него попала. И вот этот женский взгляд могла передать только женщина-режиссер.

Екатерина Кононенко: Изначально концепт фильма был написан тремя предложениями, и целый год мы пытались превратить его в сценарий. А потом предложили Яне создать историю по этому концепту, и через месяц она принесла готовый драфт, в котором все работало и все поставленные задачи были выполнены. Это женское кино с женским взглядом, и нам очень повезло, что мы нашли Яну.

После пройденного полумарафона, как Дмитрий охарактеризовал производство вышеупомянутых фильмов, какие выводы вы сделали? Что сейчас самое сложное в российском кинопроизводстве?

Екатерина Кононенко: По моему опыту, самое сложное то, что все в индустрии находятся в иллюзии, будто производство стоит столько же, во сколько обходилось год-два назад. Сложностей в поиске и работе творческих людей у нас нет: есть слаженная команда, есть подписанный first-look deal с Александром Фоминым, который нам помогает не только по проектам как креативный консультант-супервайзер, но и пишет свои. Творческого кризиса точно нет, у нас огромное количество идей. Но тяжело перестроиться и принять, что производственные бюджеты действительно сильно выросли: то, что раньше стоило 6 рублей, теперь стоит 9. Многие говорят, что бюджеты выросли на 30 процентов, но хочу констатировать, что всем просто нравится думать, будто они увеличились всего на 30 процентов. На самом деле, если смотреть средние расчеты, они выросли на 50 процентов. Из-за этого увеличения мы не можем позволить себе дополнительные смены, выработка не та, которую хотелось бы иметь, пытаемся ужимать КПП (календарно-постановочный план). И мы знаем примеры того, какие продукты получаются у кинокомпаний, которые снимают за реальную стоимость, а не пытаются сократить расходы до привычных. Нам приходится все же где-то себя ограничивать, и с этим связаны основные проблемы.

Несмотря на такие изменения, этим летом снималось как никогда много фильмов, не говоря уже о сериалах. Что вы думаете по этому поводу? Как это влияет на индустрию?

Екатерина Кононенко: На сериальное производство я смотрю не как производитель, как ни странно, а как зритель. Я больше снимаю кино, а сериалы в основном смотрю. И говоря о количестве выходящих сериалов, сейчас меня как зрителя интересуют только качественные проекты. То есть я не могу смотреть потоком, а вычленяю для себя самые крутые, хорошо сделанные и хорошо продуманные сериалы, снятые с достойным бюджетом. Потому что маленький бюджет сразу бросается в глаза: все снято на общих планах, видны недоработки по правдивости историй. Когда у создателей есть бюджет, они глубже копают, более творчески подходят к производству. Мы – зрители, избалованные зарубежным продуктом. И, конечно, хочется, чтобы наша индустрия набрала достаточный вес и создала свой эталон. Поэтому радостно, когда появляются проекты-события.

Как вы считаете, насколько ниши российского среднебюджетного и крупнобюджетного кино в прокате сейчас заполнены? Увидим ли мы следующим летом в кинотеатрах отечественные блокбастеры?

Дмитрий Литвинов: Так сложилось, что период с осени по весну – это высококонкурентное время для российских релизов. Найти свободную дату невозможно, происходят постоянные рокировки среди прокатчиков. Таким образом мы, например, перенесли релиз ПО БАРАМ с 28 ноября на 30 января. Думаю, это не последние изменения в сетке. К тому же после контент-форума в Питере традиционно будут объявлены новые релизы и даты. Поэтому по мало- и среднебюджетному российскому кино ниши заполнены. Это происходит из-за того, что достаточно большое количество релизов финансируется платформами. По сути, они предназначены для показа онлайн, для домашнего смотрения, но за дополнительной монетизацией приходят в кинотеатры, пользуясь тем, что ниша мало- и среднебюджетного кино освободилась от голливудского контента. И в целом смотрение зарубежного кино сильно сократилось, поэтому расчистилось место для подобных картин. Но при этом нужно констатировать, что качество таких фильмов все равно не кинотеатральное и бюджет на маркетинг практически не выделяется. Именно поэтому их сборы не превышают 100 миллионов рублей. В моем понимании, если картина с производственным бюджетом от 70 до 100 миллионов рублей преодолела в прокате планку в 100 миллионов, то это можно считать успехом, потому что с точки зрения монетизации дальнейших видов прав она точно выйдет в прибыль. Что касается летнего периода, то в этом году в прокате был дефицит. Крупные российские студии боятся ставить свои релизы на лето, потому что ни один из вышедших в это время фильмов не стал успешным. Лето всегда было временем голливудских блокбастеров. Но, например, мы с партнерами не боялись ставить какие-то свои картины в этот период, понимая, что при отсутствии конкуренции и должном качестве контента фильмы будут собирать вдолгую. Таким образом мы выпускали МОЛОДОГО ЧЕЛОВЕКА и КЕНТАВРА, который показал достаточно хорошие цифры для триллера, заработав более 120 миллионов рублей. В этом году вместе с «Атмосферой кино» и нашим партнером Алексеем Пимановым мы выпустили фильм ВОДИТЕЛЬ-ОЛИГАРХ, продемонстрировавший удивительные результаты в прокате. Поэтому, думаю, стоит ожидать, что средние релизы с хорошим зрительским потенциалом, имеющие шанс получить положительный «сарафан», будут поддерживать кинотеатры в сложное время. Нужно отметить, что так как сейчас в производстве находится большое число картин, всем им в итоге станет тесно на «хлебных» датах и в любом случае под давлением рынка какие-то фильмы сдвинутся на лето.

Как сейчас выстроена экономика фильмов со средним бюджетом: какую долю по выручке приносит прокат, а какую – стриминги и ТВ? Можно ли сказать, что, реализуя онлайн-права, среднебюджетные фильмы зарабатывают больше, чем в прокате?

Дмитрий Литвинов: Экономика проекта строится в основном с точки зрения окупаемости на VOD. С учетом достаточно высокой ставки рефинансирования и стоимости денег в периоде, обусловленной этой ставкой, продюсеры закладывают стоимость производства в доходы от VOD. Это может выражаться в разных моделях: соинвестирование, коэксклюзив и так далее. Тем не менее это базовая окупаемость. Но тут надо понимать, что сегодня контент с рейтингом 18+ в свете ужесточения законодательства сложнее монетизировать через эфир на телевидении. Так что тут тоже надо быть аккуратнее. Я, конечно, говорю о коммерческих моделях, фильмам с государственным финансированием немного проще. Но, безусловно, на стоимость VOD-лицензий влияют результаты в прокате.

Как вы оцениваете наполнение проката этой осенью? Достаточно ли представлено разнообразие жанров? Смогли ли прокатчики разойтись по датам, чтобы дать всем проектам выбрать свой потенциал?

Дмитрий Литвинов: Даты сильно перегружены. Есть жанровое разнообразие, но при такой высокой конкуренции и работе холдоверов можно просто не получить нужного количества сеансов для запуска прокатного маховика. А что касается осени (я беру период с середины октября), то нужен большой тентпол. Так же происходит с новогодними релизами, которые дают импульс зрителям. Но важно отметить, что в последнее время мы наблюдаем довольно четкое сегментирование аудитории: произошло разделение кинозрителей на тех, кто ходит на российское кино, и тех, кто смотрит «пиратку» в кинотеатрах. Эти аудитории пересекаются минимально, процентов на 20–30.

Какие инструменты при продвижении фильмов сейчас самые эффективные, по вашему мнению?

Дмитрий Литвинов: Могу лишь в общем сказать, что при выпуске высокобюджетных картин телевизионное участие, когда ВГТРК или Первый канал выступают партнерами, и заблаговременная массированная прокачка релиза на ТВ, вовлечение всех возможных инструментов все равно дают результаты. В целом на среднебюджетных картинах доля интернет- и телерекламы по-прежнему примерно одинакова. При этом, чтобы собрать 200–300 миллионов рублей, необходимо потратить на маркетинг 50–60 миллионов. Поэтому в любом случае в условиях повышения стоимости и большой инфляции на телевидении есть тенденция сегментированной работы с аудиторией в интернете. Но с замедлением YouTube, с отсутствием монетизации на платформе исчезли эти крайне эффективные инструменты, которые мы часто использовали. И сейчас прокатчики активно пытаются найти альтернативные источники охвата аудитории в интернете. К примеру, на знаковых картинах с хорошо выстроенным маркетингом запускаются вирусные кампании в TikTok. Продюсеры некоторых больших сериалов активно используют этот инструмент при продвижении. Безусловно, сейчас пользуются возможностями VK и Telegram. Но по-прежнему мы стараемся набирать необходимый охват среди нужной нам киноходящей аудитории более точечным, правильно размещенным хардлоком и рекламой перед фильмами наших прокатчиков, чтобы трейлер набирал достаточно большое число просмотров. И это, конечно, работает. На телевидении, например, мы сейчас видим, как канал ТНТ «качает» БЕЛЯКОВЫХ В ОТПУСКЕ. Интеграции в программы, в межпрограммку дают какой-то эффект. Но надо понимать, что молодежная аудитория практически отсутствует на ТВ, она больше находится в интернете, поэтому, чтобы ее достать, нужно использовать те сети, в которых она есть. А это в первую очередь VK.

Расскажите, пожалуйста, о ваших долгосрочных планах. В каком состоянии сейчас находится сказочный САДКО? Какие еще проекты у вас в работе?

Екатерина Кононенко: У нас много проектов – и масштабных, и поменьше. Возможно, будет франшиза с Александром Фоминым, на 2025–2027 годы есть идея двух крупных экспедиционных проектов, связанных с путешествиями по России. САДКО – достаточно необычный для нас большой и дорогой фильм, костюмированный и с музыкальными номерами. Я бы хотела реинкарнировать некоторые старые российские картины и сделать их ремейки. Не советского кино, а раннего российского, когда великие мастера, не имея средств, сами снимали классные ленты. У нас есть права на сценарий Виктора Мережко, и мы хотим сделать небольшое дебютное кино, но по сценарию большого автора. Мы его немного адаптировали, и мне кажется, это интересная история.

Какие тенденции в киноиндустрии привлекают сейчас ваше внимание?

Дмитрий Литвинов: Это очень большой, объемный вопрос. Наша компания всегда идет своим путем: мы стараемся делать контент, в первую очередь интересный молодежной аудитории, потому что, работая с ней, мы прививаем ей вкус к хорошему кино, так как делаем хорошие фильмы. Мы не гонимся за трендами сегодняшнего дня, а четко работаем с ценностями интересующей нас целевой аудитории. Мне лично интересно продолжать работу над фильмами, которые рассказывают, что является хорошим, а что – плохим в глобальном, космическом смысле: что стоит делать и как стоит жить. И мы будем оставаться в этой концепции. Собираемся расширять работу с сериалами как с длинным форматом, где можно рассказывать достаточно интересные истории и сплетать несколько линий в одну. Будем стараться продолжать работу с фантастическими историями и сказками. И продолжим работу со сказочными мирами в формате сериалов – несколько проектов уже находятся в разработке. Ну и, конечно, будем развивать в нашей стране спортивный док, мое хобби. Тем более с уходом с российского кинорынка Red Bull Media House эта ниша освободилась, и мы планируем ее занять.

Фото: пресс-служба ID Production