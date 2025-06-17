Георгий Малков: «Успех фильма “Батя 2. Дед” прогрел рынок перед выходом “На деревню дедушке”»

Продюсер картины «На деревню дедушке» рассказал о причинах успеха ленты в прокате

По итогам праздничного уикенда российский прокат возглавила семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ с Юрием Стояновым в главной роли. В очередном фильме о конфликте поколений внук приезжает в деревню к дедушке, которого видит впервые в своей жизни. Продюсер картины Георгий Малков рассказал о причинах успеха выступившей по верхней планке ожиданий ленты и о том, чем ее продвижение отличалось от рекламной кампании прошлогодних НЕПОСЛУШНИКОВ от той же команды создателей.

Поздравляем вас со стартовыми результатами семейной комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ! Ожидали ли вы таких цифр?

Спасибо! Думаю, мы единственные, кто ожидал таких цифр. Я имею в виду создателей, партнеров, прокатчика.

Как вы думаете, за счет чего картине удалось превзойти ожидания индустрии и стать лидером уикенда, обогнав остальные семейные проекты на дате?

Сегодня людей в кинотеатры в основном приводит семейное кино, то есть кинотеатры – это центры семейного досуга. Огромное влияние на результаты картины оказало участие мощного партнера в лице «России 1». Юрий Стоянов в главной роли, который много лет воспринимается как лицо канала и привычен на маленьком экране, теперь доказал, что востребован и на большом и может привлекать публику в кинотеатры. Ну и кино, в общем-то, хорошее. Конечно, в первую очередь работало продвижение, но когда люди пришли, то увидели, что картина достойная, и это запустило «сарафан». Те цифры, которые показывал фильм в течение всего уикенда, подтверждают, что зрители в картине не разочаровались. Особенно приятно, что это получилось в противостоянии, по сути, с тремя франшизами.

Две из этих франшиз тоже были семейными проектами.

Видимо, у семейной аудитории все-таки существует запрос на что-то оригинальное. Плюс сработало доверие к Юрию Стоянову именно в образе дедушки, которого ассоциируют со своим дедушкой, думаю, многие жители нашей страны. В похожей роли он уже участвовал в каких-то проектах, но главной роли дедушки еще не было.

Насколько вы считаете в итоге оправданной столь высококонкурентную конфигурацию семейных релизов на дате?

Мы стали партнерами с «Россией 1» с самого начала производства проекта, поэтому все решения принимали совместно. И выбирая 12 июня, представители телеканала понимали, что сделают все для того, чтобы кино сработало на этой высококонкурентной дате. Также, конечно, хочу отметить работу «Каро Премьер», которая предприняла все усилия для того, чтобы кинотеатры поверили в наш фильм и дали в итоге больше сеансов, чем конкурентам.

По сюжету НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ похож на недавний сиквел БАТИ. Что вы думаете по этому поводу?

Идея нашего фильма родилась независимо от БАТИ 2, и я не нахожу сходства между картинами. Во-первых, в БАТЕ 2 немного другая поддерживающая структура, заданная в первой части. НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ – цельное кино. Во-вторых, в нашем фильме все-таки больше действует и мальчик. Если в БАТЕ 2 внука можно назвать как бы жертвой своего деда, то у нас представлено взаимное противостояние. И еще имеются совместные действия деда и внука в финале, что важно для развития персонажей. Но, безусловно, успех фильма БАТЯ 2. ДЕД, скажем так, прогрел рынок перед выходом НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ.

Как вы думаете, почему продюсеры все больше снимают фильмов о конфликте поколений?

Потому что такое кино дает возможность привлечь в кинотеатры и взрослых, и детей. По моему предположению, по крайней мере, в горизонте ближайших двух лет кинотеатры так и будут оставаться досуговыми центрами для семей. То есть фильмы для взрослых, тинейджеров, самостоятельно смотрящих кино, видимо, в большей степени будут востребованы на платформах или в параллельном прокате.

А спустя два года это изменится?

Не знаю, в наше время программировать даже на два года уже опасно, но еще можно. Ситуация может меняться каждый день. Опять же, как мы понимаем, семейное кино – это необходимое, но недостаточное для успеха условие. Мы видели и неуспехи, и недостаточные успехи многих подобных детских картин про отношения. Наш предыдущий фильм СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК сработал ниже ожиданий, хотя как кино точно не хуже, чем НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Но отсутствие «России 1» в качестве партнера и Юрия Стоянова в роли деда – и вот уже другие результаты. Поэтому, безусловно, огромная работа состоит в том, чтобы упаковать проект так, чтобы он вызвал желание семьи сходить на него в кино. Предложение будет расти, и нужно стараться выделяться в нем чем-то уникальным.

В чем заключалась поддержка «России 1» при продвижении?

«Россия 1» выступила сопродюсером картины, поэтому фильм получил на канале и в информационном поле привычный объем поддержки, с которым выпускаются проекты холдинга. Также поддерживались и три части НЕПОСЛУШНИКОВ.

Чем рекламная кампания НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ отличалась от продвижения прошлогодних НЕПОСЛУШНИКОВ, также созданных совместно с «Россией 1», но показавших более слабые результаты?

Мы проанализировали результаты НЕПОСЛУШНИКОВ и пришли к выводу, что дело было в самом содержании фильма. Во-первых, в июньские дни людям не очень хотелось видеть в кадре такую хтонь, снег, осень, зиму. Во-вторых, хотя мы в трейлере пытались передать комедийность истории, но, как оказалось, сюжет про брошенных детей люди априори воспринимают как не очень легкое кино. В-третьих, оказала влияние резкая перестройка жанра. Все-таки первые две части не были в чистом виде семейными, а предполагали отдельные походы и взрослых, и детей. Безусловно, имелись и семейные походы, но в меньшей степени. А третью часть, следуя тенденциям и предполагая высокое доверие зрителя к франшизе, мы попытались перевести в вектор семейного кино. Но аудитория, которая полюбила две части, не посчитала это правильным. В случае же с НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ все сложилось один к одному: «Россия 1», Юрий Стоянов, семейный контент, успех БАТИ 2, начало лета, подготовка детей к отправке к тем самым дедушкам и бабушкам. Все это послужило стартовым интересом, а потом фильм не вызвал разочарование зрителей.

Кроме «России 1», была ли еще какая-то реклама на телевидении?

На канале «Карусель». Все, что касалось информационной поддержки и прямой рекламы на телевидении, было на стороне «России 1», а на нашей стороне – все, что связано с креативом, интернетом, радио, партнерским промо. В частности, «Самокат» поддерживает релиз картины.

«Самокат» – необычный партнер для продвижения кино. В чем состояло сотрудничество с ним?

«Самокат» поддерживает уже второй наш фильм. Первым был СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК, где их привлек Йеня. Потом они узнали о нашем проекте со Стояновым и предложили поддержать и его. Так что получился такой сплит двух семейных фильмов, выходивших с интервалом в две недели. Многие мне присылали скрины рекламы картины в «Самокате». На мой взгляд, подобная реклама создает у зрителей ощущение, что кино настолько значимо в информационном поле, что даже в «Самокате» о нем говорится, поэтому пропустить его нельзя.

Что вы считаете самым удачным в маркетинге проекта?

Тандем «России 1» и Юрия Стоянова. Возможно, четыре-пять лет назад это так не сработало бы, но сейчас, мне кажется, все сложилось. Длинные выходные, запрос аудитории на семейное кино и Юрий Стоянов, который после нескольких ярких сериалов на онлайн-платформах популярен теперь и у молодых зрителей.

Как вы оцениваете «сарафан» картины? Какие финальные сборы ожидаете?

Судя по тому, что я вижу в соцсетях и в отзывах, которые приходят создателям, вроде всем все очень нравится. Мы понимаем, что итоговые сборы должны быть где-то между первой и второй частями НЕПОСЛУШНИКА, то есть между 300 и 500 миллионов рублей.

НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ – уже четвертый ваш совместный проект с «Россией 1». Есть ли в планах какие-то еще картины? Какие фильмы вообще интересны телеканалу для совместного производства в категории среднебюджетного кино?

У нас в работе есть семейный фильм также со взрослым актером, по которому мы ведем переговоры с «Россией 1» и ждем принятия решения. Думаю, результаты НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ в том числе как-то подвигнут нас к новому проекту. Телеканалу для производства интересны проекты, которые точно сработают в эфире. Такие, как НЕПОСЛУШНИК, премьера первой части которого оказалась в топ-10 по итогам года. Вне зависимости от бюджета производства важно попасть в аудиторию, вызвать эмоциональное подключение телезрителей. Я считаю, НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ в этом плане станет абсолютным хитом для «России 1». Важно, чтобы кино было семейным, с правильными ценностями, комедийно-лирическим, с приключениями. Безусловно, универсального стандарта нет, и окончательное решение принимает творческая команда телеканала. Условно говоря, тот же НЕПОСЛУШНИК мог бы не вписаться в какие-то каноны, но они разглядели в нем ценность и не прогадали.

Будет ли продолжение у НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ?

Дождемся финала проката (смеется).

Телепремьера состоится на «России 1», а где и когда будет онлайн-релиз?

Понимание появится по результатам этой недели, потому что до релиза в кинотеатрах переговоры велись очень тяжело, так как платформы сегодня предлагают печально низкие цены. Стоимость прав на онлайн-показ сократилась в разы. Видимо, платформы что-то начали считать и увидели какие-то не устраивающие их показатели.

Влияет ли это как-то на ваши кинопроизводственные планы?

Конечно, сильно влияет. И не только на мои. То есть сегодня запуск проекта без господдержки или без партнерства большого медийного холдинга, такого как «Россия 1», сопряжен с крайне высокими рисками.

Фото: пресс-служба компании «Инфинити контент»