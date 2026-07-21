Георгий Малков: «Это только первый уикенд, а летом проекты работают немного по-другому»

Продюсер «На деревню дедушке 2» оценил перспективы дальнейшего проката картины

Лучшей новинкой уикенда стала семейная комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2, продолжение прошлогоднего летнего хита. На этот раз конфликт поколений героев Юрия Стоянова и Ярослава Головнева усилился конкуренцией с новым, более прогрессивным дедушкой, чей образ воплотил Федор Добронравов. Но укрепление актерского состава не позволило картине производства «Инфинити Контент», кинокомпании «Р1» и «Амедиа Продакшн» превзойти цифры первой части. Новинка уступила ей 29,1% по сборам и 29,3% по числу зрителей: 101 млн против 143 млн рублей в прошлом году и 250 тысяч против 354 тысячи зрителей. Продюсер фильма Георгий Малков подвел итоги стартового уикенда и оценил перспективы дальнейшего проката картины.

Как вы оцениваете первый уикенд фильма НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 2? Совпали ли полученные результаты с вашими ожиданиями?

Ожидания были ближе к старту первой части, хотя она и выходила в праздничный уикенд. Все-таки сиквел был усилен участием второй звезды, но, видимо, в прошлом году конкуренция оказалась менее серьезной. Сейчас в пиратском секторе представлены МИНЬОНЫ И МОНСТРЫ и продолжают собирать стартовавшие ранее хиты. Тем не менее это только первый уикенд, а летом проекты работают немного по-другому. Поэтому рассчитываем на то, что картине предстоит долгий прокат, в результате которого будет собрана значительная сумма – пока трудно предсказать, какая. Полагаемся на «сарафан», на продолжение промокампании и на эффективную работу на последующих не только выходных, но и рабочих днях, так как летом и в будние дни фильмы показывают достаточно высокие сборы.

Согласны ли вы с мнением, что зрителя сегодня меньше привлекает среднебюджетное российское кино, комедии и сиквелы? Какие видите пути решения этой проблемы?

Думаю, не производственный бюджет определяет интерес зрителей, а свежесть концепции, востребованность истории, усиленной актуальным актерским составом. Поэтому если проект правильно сделан и попадает в зрителя, то вопрос бюджета не стоит. Более того, если высокобюджетный фильм создан без какой-то господдержки, в итоге при больших сборах он даже может стать менее эффективным по рентабельности, так как затраты на производство и выпуск могут оказаться близки к выручке, а это означает минус, потому что со всех сборов надо еще со всеми поделиться.

Отличалась ли рекламная кампания сиквела от продвижения прошлогоднего проекта? По объему продвижения на «России 1», задействованным ресурсам в онлайне и офлайне?

Промокампания сиквела, я считаю, была масштабнее и охватнее, чем у первой части. Проект поддерживали ресурсы холдинга ВГТРК – телеканалы «Россия 1», «Карусель», радиостанции «Маяк», «Радио России», соцсети. А в интернете присутствие фильма было значительно выше и в части медийного и немедийного промо, выходило огромное количество контента, которое дало очень высокие результаты просмотров.

Участвовали ли в продвижении Юрий Стоянов и Федор Добронравов?

Да, Юрий Николаевич и Федор Викторович были очень отзывчивы на наши предложения принять участие в каких-то видеороликах или предпремьерных мероприятиях. Много интересного мы с ними сделали. Это все стало существенным элементом промо, потому что ролики с их участием, особенно совместным, собирали колоссальное количество просмотров в соцсетях и в интернете.

Режиссерами картины заявлены Владимир Котт и Максим Колиганов. Почему постановщиков было двое?

Два режиссера появились в связи с очень жестким производственным графиком. У нас были весьма сжатые сроки для того, чтобы успеть к заявленной дате – 16 июля, а она была определена планом поддержки фильмов «России 1», потому что у канала сейчас большой лайнап кинопроектов для промо. Поэтому режиссеры поделили между собой свои обязанности. Владимир Котт занимался первоначальными настройками истории, обсуждал роли с актерами, раскладывал сюжет, а потом работал над монтажом материала, музыкой и ускорением постпродакшна. А Максим руководил съемочным процессом на площадке.

Съемки первого фильма проходили в Беларуси, второго – в Подмосковье, а летние каникулы, судя по кадру, снимались ранней и холодной весной. Такие вещи имеют значение для картины и для зрительского впечатления, как вы думаете?

Думаю, только профессионалы смогли заметить, что лето снималось в картине не совсем летом.

Первый фильм прошлым летом стал «сарафанным» хитом. Сможет ли сиквел приблизиться к его цифрам, как вы считаете?

Не готов давать прогнозы. Будем наблюдать.

Будет ли продолжаться продвижение картины после первого уикенда? Особенно учитывая плотный лайнап ВГТРК?

Безусловно, «Россия 1» будет продолжать, и в ближайшие две недели точно интенсивность поддержки должна быть не меньше, чем на стартовом уикенде.

Появление второго деда в истории – интересный прием для сиквела. Есть ли у вас идеи для третьей картины? Планируете ли вы дальше развивать франшизу?

Ответ напрямую зависит от результатов сиквела. Задайте мне этот вопрос в первых числах сентября.

Фото: пресс-служба компании «Централ Партнершип»