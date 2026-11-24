Продюсер комедии с Юрием Стояновым подвел итоги первого уикенда

Лучшей новинкой уикенда стала комедия ДЕДМОБИЛЬ с Юрием Стояновым и Сергеем Буруновым, сыгравшими водителя, пересевшего на беспилотное такси ради спасения своей собаки, и искусственный интеллект, который управляет автомобилем. Производством картины занимались создатели франшизы НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ и НЕПОСЛУШНИК, режиссер Владимир Котт, продюсеры Георгий Малков и Ясмина Бен Аммар, представляющая телеканал «Россия 1». Бюджет проекта составил 140 млн рублей, Фонд кино выделил 40 млн. К концу первого уикенда новинка заработала 69,2 млн рублей и привлекла 148 тысяч зрителей. Продюсер Георгий Малков подвел итоги стартовых выходных, поделился прогнозами на итоговые сборы, а также рассказал о том, как будет дальше развиваться его киновселенная фильмов с Юрием Стояновым.

Как вы оцениваете итоги стартового уикенда ДЕДМОБИЛЯ? Ожидания по картине у вас были высокими, оправдались ли они?

С учетом высокой конкуренции на дате и общей тенденции к сокращению сборов быть лучшим фильмом из стартовавших релизов – уже достойный результат. В наших внутренних прогнозах картина прошла по средней планке. Показатели, безусловно, нас радуют и дают надежду, что мы достигнем запланированных нами 200 миллионов рублей. При таком старте это возможно даже с учетом того, что на следующем уикенде выйдет большой блокбастер ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ: РАССВЕТ ЖАТВЫ. Но для нашей целевой – семейной – аудитории, я думаю, проект останется предложением номер один.

Какими бы ни были наши ожидания, важен настрой прокатчика. И в этой связи хотелось бы поблагодарить «Каро Премьер» за то, что на этой высококонкурентной дате компания добилась качественной росписи, и настрой прокатчика собрать не меньше 200 миллионов будет подкреплен активным взаимодействием с кинотеатрами. Надеюсь, кинопоказчиков не придется сильно убеждать, потому что достигнутые на стартовом уикенде наработка и выручка как будто бы являются аргументом для того, чтобы сохранить картине качественную роспись как минимум и на следующем уикенде.

То есть вы позиционировали кино как семейное?

При продвижении мы рассчитывали на семейную аудиторию, но с детьми 12+. При этом, судя по возрастному рейтингу 12+, трейлеру и проблематике, люди понимают, что фильм можно смотреть и без детей, но он точно интересен и детям. Мы видели живую реакцию школьников на премьерных сеансах: картина им нравится, а особенно – персонаж автомобиля Царь. Условно говоря, для детей это почти Валли. Поэтому в ДЕДМОБИЛЕ есть аттракционы для всех возрастов – и для семейной аудитории с детьми, и для тинейджеров, и для взрослых без детей.

Как выстраивалась рекламная кампания проекта? Если сравнивать объем поддержки «России 1», то с какими вашими предыдущими совместными с каналом релизами он сопоставим?

Собственно, выстраивая продвижение, мы понимали, что можем адресовать материалы сразу нескольким сегментам аудитории. И в этой связи было создано очень много разного контента, трейлеров, роликов, постов, которыми мы, с одной стороны, обращались к аудитории комедии НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ. Потому что если в первой части франшизы персонаж Стоянова, деревенский дедушка, сталкивался со своим внуком, который оперировал новыми технологиями, то в ДЕДМОБИЛЕ конфликт близок: герой Стоянова – городской водитель, привыкший все делать своими руками, в том числе управлять автомобилем, вдруг оказывается в машине с искусственным интеллектом. С другой стороны, мы пытались подсветить для аудитории тинейджеров прикольность нашей тачки благодаря голосу Сергея Бурунова и различным «фишкам», которые реализованы в автомобиле. Придумали большое количество хорошо завирусившихся роликов о том, какой еще техникой мог бы быть Сергей Бурунов – тостером, банкоматом и так далее. На семейную аудиторию был рассчитан флагманский трейлер, в котором понятна мотивация героя спасти свою собаку. Сначала конфликтуя с автомобилем, но в итоге приходя к сотрудничеству, персонаж Юрия Николаевича не только спасает собаку, но и выручает и саму машину. То есть промоматериалы картины давали такой большой охват, который должен был попадать в аудиторию, лояльную и к российскому семейному кино, и к конкретным персоналиям Стоянова, Бурунова, а также актерам, сыгравшим пассажиров. Объем поддержки «России 1» я бы, наверное, сравнил с первым НЕПОСЛУШНИКОМ. «Россия 1» была в проекте с самого начала, так же как и киноконцерн «Мосфильм», выступивший соинвестором фильма.

Были ли в продвижении партнерства с сервисами такси? Как будто картина идеально подходит для различных коллабораций с брендами.

Партнером фильма стало не такси, а навигатор «2ГИС». Мы снимали картину в ноябре, и весной этого года, так получилось, сервис принял решение сделать новым голосом навигатора Сергея Бурунова. Соответственно, все сошлось. Сервис сейчас активно поддерживает релиз. В приложении даже есть иконка с портретом Бурунова и появляется предложение купить билет в момент, когда водитель проезжает мимо кинотеатров. В общем, с «2ГИС» получилась очень хорошая коллаборация. Промоподдержка релиза на «России 1», «Русском радио» и «2ГИС» запланирована в течение трех уикендов работы проекта.

Как снимались сцены за рулем? Какие приемы были использованы в картине, чтобы разнообразить сцены в машине? Стояла ли в целом такая задача?

Долго решали, какой выбрать вариант съемок в автомобиле. В итоге пришли к выводу, что самое эффективное – использовать LED-панели. Павильон с LED-панелями на «Мосфильме» – огромный и, наверное, сегодня самый технологичный. Заранее были продуманы все локации, сняты уличные сцены в этих местах, проезды, общие планы, потом был снят контент для фонов 360 градусов по всем этим улицам. И в финале съемочного периода мы зашли в павильон, где в течение четырех дней провели интерьерные съемки на фоне LED-экранов. И это, конечно, очень хорошо сработало. Никто никогда не поймет, что кадры не были сняты прямо из машины на улице. Получилось гораздо качественнее и достовернее, чем если бы снимали на хромакее, а потом подставляли какие-то фоны.

Если Царя «сыграл» ИИ, использовался ли он при создании проекта?

Активно ИИ был задействован исключительно для наполнения интерфейса в автомобиле, создания презентации, которую автомобиль показывает про себя, а также инфографики. Игровые сцены и заявочные планы были сняты оператором.

Продолжится ли ваше сотрудничество с Юрием Стояновым и телеканалом «Россия 1» и в каком виде? Когда будет сниматься НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3? Кто сыграет бабушку?

Да, конечно, продолжение сотрудничества с Юрием Николаевичем запланировано. В первую очередь это комедия НА ДЕРЕВНЮ ДЕДУШКЕ 3. В ГОСТИ К БАБУШКЕ, которую мы будем снимать в конце весны. С именем бабушки хотим подержать чуть подольше интригу, но это будет такая же народная и по статусу, и по любви зрителя актриса. С Юрием Николаевичем сейчас обсуждается еще один проект, где у него появятся новые напарники. Если сначала был внук, потом – другой дедушка, затем – умный автомобиль, то теперь будут взрослый сын и трудные подростки.

Фото: компания «Кинотека»