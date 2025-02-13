Константин Маньковский: «Россия уверенно входит в пятерку лучших по кинематографии стран в мире»

Основатель и генеральный продюсер кинокомпании Black Box Production рассказал БК о перспективах российского кино на международном рынке и различиях в уровне кинопроизводства в разных странах

Основатель и генеральный продюсер кинокомпании Black Box Production Константин Маньковский («Тетя Марта», «Политех», «Кибер Иван», «Родком», «Кухня. Война за отель», «90-е. Весело и громко», «Психологини», «Недетское кино», «Граница миров») в прошлом году вошел в состав Международного кворума кинопродюсеров (IQ), конференция которого проходила с 13 по 19 октября в США. Продюсер обсудил с БК итоги конференции, перспективы российского кино на международном рынке, уровень кинопроизводства в России и его отличие от создания фильмов и сериалов за рубежом, а также работу над текущими проектами.

Расскажите, пожалуйста, как продюсер российского продакшна вошел в состав Международного кворума кинопродюсеров, конференция которого осенью проходила в США?

Международному кворуму продюсеров кинофильмов (The International Quorum of Motion Picture Producers, или IQ) уже почти шестьдесят лет. В отличие от большинства ассоциаций, туда принимают только продюсеров – собственников бизнеса, недостаточно быть просто именитым режиссером или продюсером. Под этот критерий подпадает не так много людей. Более того, в состав кворума может входить только сто действующих членов, и эта цифра не меняется годами. Свыше 50 процентов членов ассоциации составляют американские кинопроизводители, остальные 50 процентов представляют весь остальной мир: Австралию, Великобританию, Германию, Францию, Израиль, Мексику, Чили, Коста-Рику и прочих. Я попал туда, потому что являюсь кинематографистом – собственником бизнеса и получил приглашение от входящих в кворум друзей.

Как в целом проходила конференция? Какие основные выводы вы сделали для себя по ее итогам?

Конференция проходила с 13 по 19 октября в Атланте, наряду с Лос-Анджелесом одной из столиц кинобизнеса в Америке. Там расположены огромные производственные студии, имеются крупные съемочные павильоны, так как штат предлагает один из самых низких налогов на кинопроизводство и большие ребейты. Таким образом Атланта активно привлекает к себе кинематографистов. В последние годы подобная практика распространяется и в России.

На конференции обсуждались проблемы кинопроизводителей со всего мира. Каждый из участников рассказывал о том, как его компания работает, как она развивается, что она сделала за год, какие кинопроекты выпустила и с какими трудностями столкнулась. Кворум дает невероятную возможность узнать о положении дел в индустрии из первых рук. Такую информацию не получить от режиссера, сценариста или актера, они могут только рассказать о том, какое замечательное кино создали, и понятия не имеют, что происходит в кинобизнесе. А коллеги делились проблемами, надеждами, достижениями, развитием бизнеса в их странах. Много говорилось о киноиндустрии в Северной Америке, обсуждались возникший там кризис перепроизводства, сокращение съемок кино- и телепроектов. В прошлом году в США вышло около 400 новых сезонов сериалов – как первых, так и продолжений. Из них хороших оказалось не так много. Проблема заключается в том, что в последние 10–15 лет с каждым годом число производимых сериалов увеличивалось, потому что платформы в Америке гнались за новыми подписчиками и пытались предложить максимальное количество контента. Ведь платформы и в США, и в России зарабатывают не столько на существующих, сколько на новых пользователях. Чем больше они привлекут людей, которые купят подписку, тем выше у них показатели. Соответственно, платформы пытались произвести максимальный объем контента, и произошла вполне логичная вещь: с увеличением количества его качество сильно упало. Если раньше практически любой сериал Amazon Prime или Netflix становился неким событием, то сейчас выходит множество сериалов и фильмов, которые никому не нужны. Netflix активно выпускал картины с бюджетом в 1–3 миллиона долларов – такое довольно среднее кино, получавшее от зрителей рейтинг 5-6 из 10-ти. Все подобное платформенное производство теперь сворачивается, и кино снова становится событийным.

Годом ранее в США выходило около 700 новых сезонов, то есть сокращение уже идет. Коллеги сообщают о том, что стали меньше получать заказов, и платформы переориентируются от количества к качеству. Непонятно, что в этой ситуации делать людям в индустрии, привыкшим к большим зарплатам и к низкой конкуренции. К примеру, мексиканские коллеги, которые отстают от США в производстве, наверное, на полгода, говорят, что режиссеры, операторы, художники совсем распоясались: они знают, что если не договорятся о гонорарах, то могут пойти в другой продакшн и получить предложения там из-за существующего на рынке труда кризиса. Специалистов не хватает, те, кто есть, заняты на 4-5 лет вперед. Правда, в последнее время занятость стала освобождаться.

Я говорю про Америку, но то же самое происходит и в России. То есть мы сейчас вступаем в этот кризис, хотя он коснется нас только на следующий год, может быть, через два года. Свободных людей в индустрии нет, а новые не появились. Недавно в разговоре с одним режиссером выяснилось, что он свободен только в 2029 году. И то, если кто-нибудь не придет с предложением и не внесет предоплату на 2029 год. Все это, к сожалению, искусственно разогретый спрос, который в следующем году начнет заканчиваться. Я уже точно знаю, что некоторые платформы собираются оставлять только событийные сериалы на интересные темы или о каких-то исторических событиях. Время необязательных сериалов про двух клевых чуваков заканчивается. Интересно, что во всем мире происходят одинаковые процессы – и за рубежом, и у нас. То есть мы остаемся частью глобального мира и идем в ногу со временем.

Что делать продакшнам в России с кризисом, как вы думаете?

Искать свою нишу и стремиться быть максимальным профессионалом в своей области. Наверное, больше нельзя быть специалистом, который одинаково хорошо снимает комедии, ужасы, драмы, мелодрамы, байопики в зависимости от поступающих заказов. Постепенно продакшны будут специализироваться по жанрам: кто-то будет хорошо снимать комедии, кто-то – драмы. Так рынок со временем устаканится и останутся только лучшие. Конкуренция приведет к эволюции.

Какая ниша у Black Box Production?

Мы изначально концентрировали свое внимание на семейных комедиях. Мы хороши в комедии и никогда не замахивались на сериалы про маньяков, на ужасы, на серьезные драмы, где артисты в кадре играют желваками и многозначительно смотрят куда-то вдаль.

Вы теперь постоянный член этого международного кворума?

Собрание членов ассоциации происходит ежегодно. В том-то и смысл, чтобы получать из первых рук усредненную информацию о состоянии дел в мировой индустрии за год. Поэтому в следующий раз я тоже поеду на конференцию, расскажу, что случилось у нас, и послушаю коллег. Кстати, уровень производства контента в России считается высоким в мире. Я показывал часть наших работ и получил этому подтверждение. При этом не скажу, что в России мы самые лучшие – нет, мы снимаем на обычном российском уровне, и он считается мировым по кинематографии, историям, актерским работам, съемкам.

Уровень продакшна уже, кажется, соответствует, но вот сценарии и качество историй тоже, можно считать, мирового уровня? Хорошо ли в России обстоит дело со сценариями?

Нормально, не совсем печально. Когда заказчик не гонит, когда есть время написать, когда есть возможность снять, когда редактура не мучает, то пишут хорошо – и на телевидении, и на платформах, и в кино.

На мировом ли мы уровне по сценариям? Наверное, нет, потому что то, о чем мы говорим, миру неинтересно. У нас пока слишком местечковые истории. Чтобы стать мировым кино, нужно предложить идею глобального уровня. Наш артхаус способен вызывать интерес, а вот комедии уже весьма специфические. Если американский ситком смотрят во всем мире, то российский ситком все-таки ориентирован на нашу страну. Да и нужно ли снимать на глобальные темы? Для зарабатывания денег в России – наверное, нет. Лучше четко понимать свою аудиторию внутри страны. Если кто-то захочет доносить идеи на мировом уровне, тогда нужно что-то придумывать.

Если бы новые российские сказки, доминирующие сейчас в отечественной киноиндустрии, широко продавалась бы на ведущих кинорынках, были бы они востребованы, как вы думаете? Или это как раз истории, которые могут быть интересны только в России?

Надеюсь, что я неправ, но думаю, что они интересны только в России. Они довольны специфичны и созданы в нашем культурном коде. Почему их так много снимают? Потому что снимать сказки безопасно, тут не нарушишь никакого закона. Многие из новых сказок сделаны качественно. Но это все глубоко российские истории. Наверное, их может понять норвежец, потому что он ближе к нам, но поймет ли условный австралиец? Если показать ВОЛШЕБНИКА ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА в Америке, то там вообще скажут, что это плагиат «Волшебника страны Оз». Эти сказки сняты для россиян, и, мне кажется, коллеги не ставили перед собой задач создавать мировое кино. Не в Канны же с ними ехать.

А вот съездив на конференцию кворума, что вы можете сказать по поводу производства кино в России? Чем оно отличается от производства за рубежом?

Почти ничем не отличается по качеству, но существенно – по бюджетам. Несмотря на то, что в последнее время в России в производство контента вкладываются значительные средства, денег в Штатах несоизмеримо больше. Сравнивая стоимость сценария одной серии, мы выяснили, что сценаристы получают там в 10–20 раз больше в зависимости от проекта. В Америке нет проблем с бюджетами, и там готовы платить много денег.

Самое главное – в США кино воспринимают как бизнес, а не как творчество. Основатели голливудских студий стали заниматься кино в 20-х годах прошлого века для того, чтобы зарабатывать деньги, а не потому что хотели самовыразиться. Вот сейчас мы снимаем один сериал и спорим о его названии. Вариант творческой группы не нравится платформе, так как отдел маркетинга считает его непонятным для зрителя. Творческая группа уверена, что сможет его объяснить, а главное – выразить в названии идею авторов. Они художники и они так видят. Но вот сериал «Убежище» рассказывает про убежище, «Теория большого взрыва» – про ботаников, «Сексуальное просвещение» – про секс. Потому что в Америке четко понимают, что каждый аспект кинопроизводства должен в итоге приносить прибыль. Это может быть где-то хорошо, где-то плохо, но это достаточно взрослый подход, который мне кажется довольно правильным.

Уровень кинопроизводства и кинематографии в России ничуть не хуже, а где-то даже и лучше. Грубо говоря, даже наши небольшие продакшны работают вполне на уровне больших американских студий. Съемочные группы используют хорошее оборудование. У нас потрясающе талантливые операторы, замечательные артисты, один из которых вообще номинирован на «Оскар». На мой взгляд, Россия уверенно входит в пятерку лучших по кинематографии стран в мире.

Кто еще в этой пятерке?

Ведут американцы. Думаю, в Австралии работают крутые профессионалы в кинопроизводстве. Из Латинской Америки я бы выделил Мексику. Мы сейчас вообще думаем над одним совместным с мексиканцами проектом, который, надеюсь, начнем снимать в следующем году. Азиатское кино вообще несколько иное, поэтому я говорю только о европейской культуре. Франция, Великобритания, а также Израиль показывают выдающиеся результаты в кино. Израильские сериалы вообще какое-то время были законодателями моды по созданию шпионских триллеров. И вот где-то следом идет российская киноиндустрия – в особенности телепроизводство, достигшее по качеству высочайшего уровня. Удивительно, но во многих странах по телевидению показывают нечто напоминающее российский эфир середины – конца 90-х: какие-то дешевые нелепые ситкомы, очень странные, слегка безумные передачи.

По вашему мнению, как сейчас воспринимают российское кино на международном уровне?

Хорошо, но есть нюанс (смеется). Скажем так, ко мне вопросов ни у кого не было из-за российского происхождения. Русскую культуру и кино никто никогда не отменял и отменить, наверное, не может. В целом отношение к нашей культуре демонстрируется уважительное. Надеюсь, в будущем все наладится.

А проекты Black Box Production продаются сейчас на международных рынках? Есть ли тут какие-то успехи?

К сожалению, нет. «Психологини» были проданы несколько лет назад на Amazon Prime в рамках сделки с СТС, но за последние три года сериал был убран с платформы. Надеюсь, мы сможем создать проекты еще лучше и будем снова продавать что-нибудь в будущем.

Как в целом сейчас может быть устроено сотрудничество российских кинокомпаний с западноевропейскими и американскими партнерами? Или работа возможна только на уровне отдельных кадров?

С точки зрения творчества эта работа может быть устроена как угодно. Некоторые талантливые артисты снимаются в замечательных фильмах, получают призы, номинируются на высочайшие награды. Также есть работающие в Европе и Америке режиссеры и операторы. Если говорить с точки зрения бизнеса, а итогом сотрудничества двух компаний, например, российской и американской, является получение какого-то экономического результата, – думаю, пока никак.

Как вы считаете, номинация Юры Борисова на «Оскар» – это отдельный, уникальный личный успех или часть какого-то более системного развития российского кинематографа?

Прежде всего это признание заслуг артиста, который сыграл в кино, снятом замечательным режиссером и коллективом кинематографистов – оператором, художником по костюмам, работавшими вместе с артистом над созданием образа. Их труд был оценен вместе с актерской игрой. Я думаю, это потрясающий личный успех Юры Борисова, и он, несомненно, ведет за собой признание того, что для творчества не существует границ.

Сказочные сюжеты из большого кино перебрались и в сериалы: вы также снимали «Недетское кино» и теперь – фэнтези «Граница миров». Что вы думаете о теме сказок в сериалах? Кажется, это способствует еще более скорому пресыщению жанром?

Тема сказок в той или иной степени присутствовала всегда. У нас не было цели специально сделать что-нибудь со сказкой. Работая над идеей проекта, мы решили попробовать объединить реальный мир со сказочным. Мы не первые в этом жанре, но, наверное, одни из немногих, кто решил пустить сказку в ситком. Добавить элементы мистики и фэнтези в семейный ситком СТС. Надеюсь, зритель примет это хорошо. Идея кажется нам необычной и интересной, при этом «Граница миров» сохраняет ключевые черты ситкома СТС, который на самом деле является очень сложным жанром, потому что идущий на канале в прайм-тайм сериал должен собрать перед экраном всю семью, от младшего до самого старшего возраста. Это крайне непросто сделать. И, конечно, поэтому мы пытаемся искать и изобретать что-то новое. Опять же, хочется чего-нибудь сказочного, комедийного, семейного, теплого. Я вообще не вижу сейчас смысла снимать ужасы. Хочешь ужасов – новости посмотри. Зачем еще дополнительно показывать страшное? И так еле держимся (смеется).

Чтобы собрать всю семью, каким должен быть проект?

В сериале должно быть несколько персонажей, способных вызвать отклик у каждого из членов семьи. И дело не только в возрасте героев. В каждой серии необходимо иметь историю, способную заинтересовать папу, маму и детей. Даже зная это, показывая сериалы Black Box Production трем поколениям своей семьи, собирая перед экраном бабушек, дедушек и своих детей, я вижу, что какие-то проекты заходят, какие-то – пересматривают, а какие-то – нет. Одним из хороших примеров такого проекта стала «Тетя Марта», которая славилась своим семейным смотрением. Там были любовная линия, линия для детей, интересный для взрослых сюжет. Если попытаться найти хороших персонажей и каждому из них дать какую-то увлекательную историю, подходящую для зрителя определенного возраста, то что-то получится. Не будут взрослые смотреть подростковую историю без взрослых героев. Вот сериал «Недетское кино» вышел 1 января для спокойного семейного просмотра, но в основном его смотрели дети и подростки, потому что в центре истории были два 15-летних героя. Сериал «Родком» пользовался популярностью у тех и других сегментов аудитории. Но там параллельно развивались две истории: сюжетная линия папы в исполнении Виктора Хориняка и родительского комитета, и эта тема, естественно, была интересна практически всем взрослым, а также история учеников этого класса, которые дружили, влюблялись, что привлекало подростков. Вот таким образом удалось объединить и удержать зрителя. Но мы каждый раз стараемся искать какие-то новые способы.

В «Границе миров» имеется сюжет с молодыми братьями. Какие герои есть для других сегментов аудитории?

Да, в сериале главными героями стали молодые братья. А секретную организацию «Граница миров» возглавляет персонаж Николая Николаевича Добрынина, кумира аудитории чуть постарше. Тут мы тоже старались для каждой аудитории найти какую-то историю. Более того, нам было интересно столкнуть два разных мира. Мир вампиров, аристократической, манерной, утонченной нечисти, с которым столкнулись два обычных парня с улицы, не отличающиеся никакими особыми манерами и высокородным воспитанием. На наш взгляд, этот конфликт сработал.

А насколько это похоже на «Молот ведьм», где тоже молодые парни сталкиваются с нечистью?

В определенной степени все на что-то похоже. И при создании сериала нас вдохновляли какие-то фильмы. Но все-таки «Граница миров» сделана в жанре семейного ситкома, проект можно посмотреть всей семьей с детьми. А в «Молоте ведьм» поднимается тема, которую детям, наверное, временами страшно смотреть.

Какие фильмы стали источниками вдохновения «Границы миров»?

Посмотрите сериал и сразу увидите.

Кстати, когда можно будет его посмотреть? Он же должен был выйти 16 декабря, но в итоге его перенесли.

Надеюсь, уже этой весной. Сериал завершен и перешел в собственность СТС, поэтому дату выхода выбирает телеканал согласно своим исследованиям и программированию.

Какие у вас вообще ожидания по выходу проекта?

Никогда не загадываю, потому что никогда не угадаешь.

Как показало себя «Недетское кино» в телеэфире, а потом – на платформе?

Сериал прошел неплохо. 1 января он вышел всеми сериями в телеэфире, для первого дня года это оказался достойный формат. Потом был показан на Wink, где тоже продемонстрировал, насколько я знаю, хорошие цифры. Аналитику я не видел, но знаю человека, который говорил с тем, кто ее смотрел. При имевшемся бюджете мы сняли в принципе неплохое кино для всей семьи.

Black Box Production занимается производством комедийных проектов для семейного просмотра для СТС и Wink. Изменилось ли что-то в проектах с тех пор, как вы стали производить их не только для телеканала, но и для платформы?

В проектах для телеканала ничего не изменилось. В целом надо понимать, что это просто два разных заказчика с разными подходами к производству проектов. Вполне логично существуют ограничения и требования как на СТС, так и на платформах. На платформах возможно рассказать историю пожестче, в каких-то нюансах – поинтереснее. К примеру, мы сейчас работаем над проектом для Wink, который потом не выйдет на СТС и вообще не выйдет на телевидении, потому что о затронутой там теме по телевизору не расскажешь. Эту криминальную комедию ни детям, ни родителям я показывать не стану, а друзьям – с удовольствием. Также готовим сериал для СТС, хотя это и часовая драма, там будет много комедийных моментов, потому что мы не можем создавать что-то с серьезными лицами, – вот его я покажу родителям, но не детям. В общем, все зависит от темы и жанра проекта.

Оба наших проекта для платформы рассчитаны на аудиторию старше 18 лет. В таком случае мы, конечно, можем позволить себе то, что невозможно в прайм-тайм на СТС, ограниченном здравым смыслом и законодательством. Мы можем по-другому решать какие-то сцены, по-другому прописывать диалоги персонажей, чтото показывать чуть ярче и жестче. Опять же, это зависит от сценария. Не то чтобы если бы «Тетя Марта» выходила на платформе, то там бы все матерились, пили и кололись героином. Конечно, нет, она просто никогда бы не вышла на платформе, потому что создавалась под формат СТС. Грубо говоря, добавив мат и откровенные сцены, мы не сделали бы семейную комедию для платформы. Хотя «Тетя Марта» прекрасно работает на Wink благодаря своей универсальности.

Если говорить о фильмах, то сейчас в индустрии, кроме сказок, активно снимают комедии. Как на отрасль повлияет такое большое количество комедий, как вы думаете?

Будет больше смеха, сейчас же самое время хорошенько посмеяться (смеется). Комедия – хороший, безопасный жанр, и вообще самый популярный и наиболее распространенный. Чем больше будет комедий, тем лучше. Может быть, это нас убережет от хтонической бездны ужаса.

Это если комедия качественная. А если не очень?

Так про что угодно можно сказать. Надеюсь, все стараются снимать качественные комедии. Все-таки существуют прекрасные российские комедии.

Над какими проектами вы сейчас работаете? Может быть, внедряете какие-то новые жанровые элементы, кроме сказок и фэнтези? Или, наоборот, работаете над новыми фэнтези-проектами?

Без подробностей могу сказать, что мы работаем над большой приключенческой историей, над спортивной драмой и спортивной комедией, над несколькими ситкомами. В производстве имеется ряд проектов: несколько – в подготовке, несколько – в написании, несколько – в съемках. Также мы разрабатываем подростковое фэнтези. В целом это разные жанры, но обязательно с элементами комедии. Стараемся нести смех и радость.

Совместный с мексиканцами проект, о котором вы упомянули, будет сниматься в Мексике, как ВАСИЛИЙ? Или же это будет копродукция?

Это копродукция. Сериал будет сниматься и в России, и в Мексике. Надеюсь, в ближайшие полгода я смогу более подробно рассказать об этом проекте, потому что немного нескромно говорить о том, что только задумано и пишется. Работа над сценарием идет, в сериале заинтересованы и телеканал, и платформа. Надеюсь, в следующем году приступим к съемкам этого большого, сложного, но очень интересного проекта.

Планируете ли вы начать снимать фильмы, а не только сериалы?

Если останутся силы. Мы как-то начали с сериалов и хорошо научились их делать. Наши разговоры о фильмах обычно заканчиваются мыслью, что нужно сначала разобраться с текущими несколькими проектами и уже потом наконец-то приступить к работе над кино. И вот эти обсуждения звучат в нашем продакшне уже лет пять.

Сказочный и фэнтези-жанр предполагает увеличение стоимости производства из-за компьютерной графики. Является ли это проблемой для Black Box Production?

Да, особый грим и компьютерная графика очень сильно увеличивают стоимость и сроки. Это один из аспектов производства фантастических историй, на который мы осознанно решились.

Нужно ли это сериалу СТС?

Все-таки мы обязаны идти в ногу со временем. Конечно, можно показать темный куст, потрясти его и притвориться, что оборотень пробежал за кадром. Но все-таки хочется увидеть какого-никакого монстра и посмотреть, как вампир превращается в летучую мышь. Иначе это обман. Поэтому в рамках бюджета мы стараемся делать все, что от нас зависит.

Насколько в целом, по опыту вашей работы, увеличились бюджеты производства за последний год?

Очень сильно. Стоимость растет в соответствии с инфляцией. При этом производственные бюджеты увеличились, но я бы не сказал, что сильно выросли выделяемые бюджеты.

Что самое главное произошло в индустрии за последний год, на ваш взгляд?

Скажем так: ничего страшного не произошло – и это уже большое достижение (смеется).

Фото: личный архив Константина Маньковского