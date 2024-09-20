Катерина Михайлова: «Индустрия сегодня максимально ориентирована на зрителя, но без яркого авторского высказывания не получится и зрительского кино»

БК пообщался с продюсером «Лгуньи» о создании картины и о текущем состоянии авторского и дебютного кино в российской киноиндустрии

В начале сентября в российский прокат вышел фильм ЛГУНЬЯ с Елизаветой Ищенко, режиссером которого выступила Юлия Трофимова, а продюсером – Катерина Михайлова. Вместе та же команда создателей уже работала над мелодрамой о взрослении СТРАНА САША, чья премьера состоялась на Берлинском кинофестивале в 2022 году. Снятая по роману израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен ЛГУНЬЯ весной получила главный приз конкурса «Русские премьеры» Московского международного кинофестиваля, была показана на фестивалях «Окно в Европу», «Одна шестая», «Зеркало» и уже совсем скоро отправится на Lucca Film Festival в Италию. Катерина Михайлова рассказала БК о создании картины и о текущем состоянии авторского и дебютного кино в российской киноиндустрии.

Драмеди ЛГУНЬЯ снято по одноименному роману израильской писательницы Айелет Гундар-Гошен. Расскажите, пожалуйста, как к вам попала и чем заинтересовала эта история?

В последнее время киноиндустрия проявляет все больший интерес к экранизациям. И компания «Вега Фильм» – не исключение. До ЛГУНЬИ мы сделали с режиссером Юлией Трофимовой фильм СТРАНА САША, участвовавший в Берлинском кинофестивале. Сценарий был написан по одноименной книге Галы Узрютовой. И в случае с ЛГУНЬЕЙ все началось с прочтения одноименного мирового бестселлера пару лет назад. Книга зацепила меня уже с обложки: на ней был изображен перевернутый рожок с мороженым, символ опрокинувшейся жизни главной героини – школьницы, подрабатывающей продавщицей мороженого. Мне очень понравился роман, и мы решили написать по нему сценарий. ЛГУНЬЯ – история про ложь, которая повсюду. Между подростками и родителями, подростками и миром, между самими родителями и так далее. В общем, «все врут» и привет доктору Хаусу. Хотелось порассуждать на такую серьезную тему, но в яркой развлекательной форме. Задача показалась мне интересной и не смутило даже то, что местом действия в книге был Тель-Авив. Потому что проблема лжи присутствует во всем мире и оказалась легко переносимой из Израиля в Россию. Единственное, из-за переноса места действия пришлось отказаться от уморительной параллельной сюжетной линии с бабушкой, которая притворялась бывшей заключенной Освенцима, чтобы ездить по Европе в рамках специальной программы для ветеранов.

Какие еще ключевые изменения пришлось внести, чтобы адаптировать роман к российской действительности?

Я думаю, нам удалось органично перенести место действия в Россию. С художественной точки зрения хотелось, чтобы все происходило возле воды в жаркое время года, поэтому мы снимали в Нижнем Новгороде. Честно, израильская жара ощущается в романе на физическом уровне. Мы хотели передать это чувство, и, думается, нам это удалось. Ясно, что невозможно перенести все из книги в сценарий, и удачная экранизация не предполагает воспроизведения всех событий, линий, персонажей, поэтому мы взяли основное ядро романа.

Это будет первая экранизация бестселлера?

Верно, я приобрела права на Россию. По поводу прав на другие страны и экранизации романа точно могу сказать, что мы первые. Вообще, в мире все делается немного дольше, чем у нас, в российском кинопроизводстве все складывается быстрее. За рубежом нормально снимать фильм 3–5 лет, а у нас получается за два года.

Как вы думаете, почему в России можно снимать быстрее?

В России, да и в странах СНГ, не так распространен механизм копродукции. В Европе это одно из необходимых условий кинопроизводства. Так, соседние страны кооперируются и, как мозаику, складывают бюджеты для того, чтобы сделать фильм. Также не во всех странах есть госфинансирование. Поэтому весь процесс создания фильма от девелопмента до его выхода в свет занимает большее время. В России небольшие проекты не приходится делать долго: нашли партнеров для проекта, получили финансирование, собрали команду – и пошли снимать!

Кроме лжи, о чем, по вашему мнению, рассказывает фильм?

Одна из основных граней фильма – самоощущение девушки-подростка, насколько ей важны для принятия себя и понимания сторонняя любовь и похвала. Яркую краску главной героине добавила Лиза Ищенко: в жизни невероятная красавица, она играет неказистую девушку, которую ложь превращает в красотку. Принятие себя, своего тела, своей внешности имеет основополагающее значение в подростковом возрасте, и его нельзя умалять. Не принимая себя, дети могут натворить таких чудес – в плохом смысле слова. Это принятие могут обеспечить и родители, не обязательно ждать его от окружения, мальчиков, девочек, друзей. А родители часто тоже пребывают в своих чувствах и проблемах. Но нужно обращать внимание на своих детей, интересоваться тем, что у них происходит. Мы с Юлей – мамы подростков, и хорошо понимаем и чувствуем эту грань.

Как вы выбрали Елизавету Ищенко на главную роль? Чем именно она подошла для образа главной героини?

Лиза – воплощение яркой, солнечной, безумно живой девушки. Она такая девушка-солнце! У нас не возникло ни малейшего сомнения в том, что она должна играть эту роль.

Как вы думаете, стоит ли верить женщине на слово, когда она рассказывает о насилии по отношению к себе? Кажется, в России как раз-таки и не верят женщинам?

Книга Айелет создавалась на волне #metoo, когда женщины в мире повально начали говорить о насилии, произошедшем с ними за годы до этого. И не всегда этим историям можно было до конца верить. Вопрос доверия таким историям стоит очень остро. В России, конечно, существует проблема того, что женщины боятся говорить о насилии и после него не принято куда-то идти. Но в последнее время общественное мнение меняется, а у нас все очень зависит от мнения окружающих, и становится общепринятым обратиться к кому-то после пережитого. Мне кажется, нужно быть в доверии с самим собой. Если женщина считает, что это насилие – значит, так оно и есть.

В фильме главная героиня тоже говорит о насилии, но на самом деле получается, что обманывает.

Все верно, в фильме у нее другие причины, чтобы говорить о насилии. После своего вранья она становится популярной, и перед ней встает выбор, сказать ли правду и насколько это важно. Она решает эту дилемму и в результате приходит к себе. Даже само название говорит о том, что ложь имеет решающее значение, а насилия как такового там нет. Оно, скорее, привлекает внимание к истории. Фильм рассказывает о правде и лжи и о том, насколько героине важно сделать правильный выбор из своих личных убеждений, а не из-за навязанного толпой решения.

С режиссером Юлией Трофимовой и сценаристом Марией Шульгиной вы уже работали над мелодрамой СТРАНА САША. В чем вы видите сильные стороны вашей команды?

Безусловно, в смелости и таланте девушек. Мы все одного возраста и имеем детей, а это очень важный фактор, поскольку нам интересно говорить о подростках, о взаимоотношениях родителей и детей, искать пути этого диалога и темы для разговора. Потому что когда говоришь с подростками, нужно находить вопросы для обсуждения. У нас есть чувство времени и развито ощущение того, что мы хотим донести в фильме. Мы очень хотим, чтобы наш фильм увидело как можно большее количество людей, в том числе родители с детьми сходили в кино и обсудили потом картину.

Учитывая, что фильм снят по израильской книге и в нем поднимается универсальная тема, будет ли он участвовать в каких-то международных фестивалях?

Да, в сентябре состоится премьера картины на Lucca Film Festival в Тоскане. Мы подаем заявки на другие фестивали, думаю, ЛГУНЬЯ еще будет участвовать в различных смотрах.

Несмотря на то, что фильм получил госфинансирование, он имеет возможность участвовать в фестивалях за рубежом?

Верно, финансирование минкульта не влияет на выбор отборщиков на многих фестивалях.

Как проходили съемки в Нижнем Новгороде? Насколько сложно снимать в нестоличном регионе?

Это уже не первый мой опыт съемок не в Москве. Система ребейтов была основополагающим фактором для принятия решения о съемках за пределами столицы. Мы выбирали между Подмосковьем и Нижним Новгородом, остановились на последнем, потому что с художественной точки зрения он подходил больше. Это прекрасный город, сочетающий в себе и современность, и старину, и природу – тут и Волга, и потрясающие закаты. Очень удобное место для съемок, мы благодарны Министерству культуры Нижнего Новгорода, которое сильно нам помогло. Вообще я люблю экспедиции – приехали и все сделали в одном месте.

Как в целом вы оцениваете фестивальное движение в России за последние два с половиной года?

Количество фестивалей значительно увеличилось. Каждый из них обладает собственным лицом и проводится на высоком уровне. И фильмы находят свое место на этих фестивалях. Важно показывать их зрителю – не только в индустриальном кругу, но и публике тех городов, где проводятся фестивали.

Ваши фильмы часто участвовали в зарубежных фестивалях. Что вы сейчас рекомендуете делать режиссерам авторского кино, продюсером которого выступаете? Ждать изменений или все равно снимать кино и подавать заявки на участие в фестивалях?

Я рекомендую ничего не ждать, потому что все крайне быстро меняется в ту или иную сторону. Конечно, сейчас для авторского кино наступило не самое хорошее время. Индустрия сегодня максимально ориентирована на зрителя, тем не менее без яркого авторского высказывания не получится и зрительского кино. В любом случае нужно продолжать снимать такие фильмы, при этом все-таки прислушиваясь к себе и к зрителю. Как-то нужно находить баланс – это мой совет режиссерам. Если они делают только для себя или только для фестивалей, то идут в никуда. Особенно не нужно делать только для фестивалей, потому что неизвестно, что произойдет, на какой волне окажется фильм, кому он понравится и прочее. Проще не стало, но открываются новые рынки, появляются новые возможности и новые пути решения трудностей.

ЛГУНЬЯ – это скорее зрительское или авторское кино?

Это, безусловно, кино в арт-сегменте, но ориентированное на зрителя.

Авторское кино все меньше привлекает зрителей на больших экранах. К чему это приведет, на ваш взгляд?

Не хотелось бы строить догадки, как это все будет, тем не менее яркие авторы найдут свое место под солнцем. Для того и создаются авторские фильмы, чтобы изобретать новый киноязык, новые приемы, художественные решения, которые будут использоваться дальше в зрительском кино. Безусловно, зрителю труднее воспринимать авторское кино. Но думаю, и авторское, и зрительское кино будут расти качественно. В любом случае оно найдет свою нишу. Во все времена только небольшой процент людей смотрел авторское кино, и эта доля более или менее останется прежней. При этом авторам нужно оглянуться вокруг себя и искать путь к сердцу зрителей.

Считается, что авторское кино активно смотрят на онлайн-платформах. Действительно ли это так, по вашему опыту?

Действительно, зачастую фильмы выходят только на платформе, без кинотеатрального релиза, потому что выпуск картин на большие экраны требует существенных затрат. Поэтому такому кино проще сразу выйти на стриминге во избежание лишних трат, что и есть хороший путь для настоящих авторских картин. Может быть, какой-то ограниченный прокат до онлайн-премьеры мог бы привлечь дополнительных зрителей, которые потом посоветуют посмотреть фильм на платформе.

Как показали себя там СТРАНА САША, ПАНИЧЕСКИЕ АТАКИ, КОНТАКТЫ?

Мы отдали цифровые права на показ фильма на платформе, поэтому не имеем доступа к количественным показателям, это уже внутренняя кухня стримингов.

Завершились ли съемки фильма 35-Я СТРАНИЦА? Что кажется вам интересным в этом проекте?

Да, мы закончили летний блок съемок и еще предстоит зимний блок. Это дебютный фильм режиссера Филиппа Ларса о дружбе людей из разных миров: писатель без идей встречает карманника, который больше не хочет воровать. Они становятся авторами одной книги и находят свое призвание через эту дружбу. Роли в фильме сыграли Егор Корешков, Аня Чиповская, Давид Сократян, Семен Шомин. Все действие происходит в Москве. Проект делаем вместе с Иваном Кудрявцевым, его сопродюсером. Сейчас мой вектор производства с авторских фильмов направляется в сторону зрителя. От этого невозможно уйти, иначе будет неинтересно, как мне кажется. Также мы отсняли вместе с платформой Start семейную комедию ПОЛЕ ЧУДЕС Анны Сичинской с Еленой Лядовой, Денисом Шведовым, Еленой Цыплаковой, Полиной Айнутдиновой и Катей Червовой. Будет такая девчачья версия «Тимура и его команды»: дети в деревне объединены общим делом спасения своего поля. Съемки картины завершены, она находится на этапе постпродакшна.

По поводу авторского кино: вы заявляли на конкурсы министерства культуры следующий фильм Марии Игнатенко – СУДЕБНЫЕ ПРОЦЕССЫ НАД ЖИВОТНЫМИ. Он в итоге состоится?

Нет, не состоится, по крайней мере, со мной, так как тогда мы не получили финансирование от министерства культуры. К сожалению, сегодня без помощи государства авторское кино выживает с трудом. Хотя есть примеры картин Ромы Михайлова, где я также выступаю сопродюсером, ЖАР-ПТИЦА и НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ, которые созданы без госфинансирования, но там применяется абсолютно другой подход к созданию кино. И это совершенно уникальный случай.

Почему случай Романа Михайлова совершенно уникальный?

Потому что Рома создает вокруг себя особое поле. И актеры, вся съемочная группа, все причастные становятся частью этого процесса, вовлекаются в его мир создания фильма. И группа работает вне производственных рамок. Больше никто не снимает так, как Роман. ЖАР-ПТИЦА стала фильмом открытия фестиваля «Короче», и просмотр этого кино на большом экране подарил удивительные ощущения. Мы все увидели картину в первый раз, так как только что ее закончили. Это был особый медитативный опыт, который мне сложно с чем-то сравнить в российском кинематографе.

ЖАР-ПТИЦА выйдет в прокат? Драма НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ стала лауреатом ММКФ, но не была заявлена как кинотеатральный релиз.

«Синема Парк» выпустит НАДО СНИМАТЬ ФИЛЬМЫ О ЛЮБВИ на большие экраны. О ЖАР-ПТИЦЕ сейчас ведутся переговоры.

Вы сказали, что авторское кино невозможно создавать без государственного участия, и при этом государство не поддержало фильм Марии Игнатенко, чей проект ГОРОД УСНУЛ был представлен на Берлинском кинофестивале. То есть государству не очень интересно финансировать авторское кино?

Нет, как раз наоборот, государство сильно поддерживает авторское кино, за что мы ему крайне благодарны. Всетаки в конкурсе эксперты выбирают проекты и определяют, кому выделить финансирование. Другие авторские фильмы получили поддержку в том году. Тогда же и нам выделили субсидию на создание ЛГУНЬИ.

Насколько вообще увеличились сейчас бюджеты авторских и арт-мейнстримных картин? Сколько в среднем составляла стоимость производства до 2022 года и сейчас?

Могу сказать, что с начала года очень сильно повысились цены на производство, где-то на 40 процентов по цехам. Думаю, в связи с тем, что сейчас снимается огромное количество контента, от сериалов до фильмов. В киноиндустрию инвестируют платформы, министерство культуры, ИРИ. Такого количества всевозможного контента еще не создавалось. В целом это хочется обсудить с коллегами-продюсерами на какой-нибудь дискуссии, чтобы понять, чем вызвано такое повышение цен.

На 40 процентов с начала этого года? Мне кажется, про повышение на 30–40 процентов говорят каждый год с 2022-го. Действительно ли так повысились цены?

Да, так и есть. Есть письма от глав цехов с приведением цифр, насколько повысились ставки, переработки и так далее.

А если говорить про среднюю стоимость фильма, например, 35-Й СТРАНИЦЫ или ЛГУНЬИ?

Это около 70 миллионов рублей. Все-таки стоимость производства зависит от сценария, есть ли в картине звезды, какое количество локаций задействовано, какие работают режиссер и кинематографисты в съемочной группе. Дороже может быть, дешевле – нужно очень постараться.

Насколько легко было пригласить таких звезд, как Аня Чиповская и Егор Корешков, в фильм дебютанта?

Ане очень понравился сценарий. Она была в дримкасте, и мы очень рады, что она согласилась. Егор Корешков – тоже прекрасный артист, без которого сложно представить наш фильм. Давид Сократян уже стал молодой звездой после «Трудных подростков». Я уверена, в картине собрался яркий и уникальный актерский состав.

Так как вы активно поддерживаете дебютное кино, как оцениваете его развитие на данный момент?

Я только что ознакомилась со срезом дебютного кино на фестивале «Короче», увидев и короткометражные, и полнометражные фильмы начинающих режиссеров. Могу сказать, что есть яркие голоса, и никогда они не переведутся. Тем более сейчас функционирует такое количество киношкол. Яркие молодые режиссеры будут обязательно появляться, и очень интересно за ними наблюдать. Я действительно люблю дебютантов, потому что это новые голоса, рвение, силы и готовность создавать что-то новое.

Есть ли проекты, которые вы планируете представить на ближайших конкурсах министерства культуры?

Да, сейчас финальная стадия утверждения сценария и пакетирования проекта.

Какие тенденции в современной российской киноиндустрии привлекают ваше внимание?

Какое-то время в киноиндустрии были популярны триллеры, детективные расследования и сказки. Сейчас будет интересно понаблюдать, каким окажется следующий виток востребованного платформенного и кинотеатрального контента.

Есть ли что-то, что беспокоит вас в сегодняшней индустрии?

Повышение цен на производство. Так или иначе я постоянно присутствую на питчингах и стабильно встречаю различные вариации на тему «Слова пацана». Недавно была на питчинге «Эхо «Пилота», и там было представлено несколько заявок сериалов, напоминающих этот популярный проект. Повторяются персонажи, заимствуются какие-то концепты. А хотелось бы новых ярких идей. Понимаю, что такой запрос существует всегда, тем не менее призываю авторов не цензурировать себя, а писать о том, что им интересно, искать идеи, всплески эмоций, воплощать их в сценариях.

Фото: Геннадий Авраменко