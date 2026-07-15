Артем Михалков: «Зритель устает не от сказок как таковых, а от шаблонных решений. И ключевой критерий здесь – качество и искренность»

Генеральный продюсер 1-2-3 Production рассказал о семейном фильме «Умка» и порассуждал, перед какими вызовами сейчас стоит киноиндустрия

7 июля в Фонде кино состоялась защита проектов компаний, не являющихся лидерами кинопроизводства, где была представлена восточная сказка МАЛЕНЬКИЙ МУК. А ранее, 19 июня, стало известно, что фонд поддержит будущего участника «новогодней битвы», приключенческий семейный фильм УМКА. Обе картины с очевидным сказочным элементом, сложнопостановочными съемками и обилием визуальных эффектов создаются кинокомпанией 1-2-3 Production, входящей в «Газпром-Медиа Холдинг». Для продакшна и его генерального продюсера Артема Михалкова это первый опыт производства проектов такого масштаба. При этом, если смотреть на постоянно пополняющуюся сетку сериалов для телеканалов и платформ, становится понятно, что компания работает как бесперебойный механизм по созданию разнообразного контента для самой широкой аудитории. Это же подтверждает и недавно прошедший фестиваль сериалов «Пилот», где 1-2-3 Production была представлена сразу пятью проектами. Одновременно с этим Михалков успевает проводить фестиваль молодого кино «Новое движение», где выступает одним из генеральных продюсеров, снимать фильмы как режиссер и даже появляться на экране как актер. О всех гранях его работы в кино БК Медиа побеседовал с Артемом Михалковым и узнал, насколько реалистичным получился медвежонок Умка, что выделяет будущий фильм из общего сказочного тренда, какие шансы у победителей «Нового движения» получить работу в 1-2-3 Production и перед какими вызовами, по мнению продюсера, сейчас стоит киноиндустрия.

Сейчас идет активный фестивальный сезон, тон которому задали вы с «Новым движением» и «Медвежонок», проводящийся параллельно. Как вы оцениваете итоги своего смотра?

Мы очень довольны тем, как прошел третий фестиваль «Новое движение». Он стал самым масштабным за свою историю – площадки работали в Великом Новгороде, Боровичах и Старой Руссе, их посетило более 30 тысяч человек. Главное – это живой диалог между молодыми авторами и зрителями, и нам удалось собрать действительно сильную конкурсную программу из девяти многожанровых фильмов, вызвавших отклик и у профессионалов, и у публики. А еще получилась сильная деловая программа, в рамках которой выступили редкие важные эксперты индустрии.

А говоря о фестивале детского кино и анимации «Медвежонок», для нашей картины УМКА очевидно этот смотр стал лучшим местом для питчинга, помимо традиционной защиты в Фонде кино. Проект представил директор по производству ГПМ РТВ Семен Щербович-Вечер. Питчинг в Перми стал первым, где удалось сразу и на целевую аудиторию рассказать о будущем релизе, и получить обратную связь от коллег по цеху, увидеть, как воспринимается наша идея в кругу профессионалов.

Что вам как продюсеру дало «Новое движение» в плане понимания молодых авторов, их уровня подготовки, оригинальности их идей? Готовы ли вы предложить им работу в 1-2-3 Production?

Кинофестиваль – уникальная возможность увидеть молодых авторов в деле и познакомиться с ними лично, понять, чем они дышат, как мыслят и насколько готовы к реальной работе в индустрии. Уровень профессионализма в отрасли растет с каждым годом – ребята смело экспериментируют с формой, предлагают свежие, нестандартные идеи. Конкретно для победителей фестиваля сейчас сложно сказать, какие проекты и с кем из них мы будем делать, но очевидно, что открыты новые знаковые имена в индустрии, и мы будем внимательно следить за их развитием. А в 1-2-3 Production мы всегда в поиске новых лиц – ярких авторов, талантливых режиссеров, творцов всех дивизионов. Ищем эти новые имена на фестивалях и индустриальных питчингах, сотрудничаем с киноколледжами и школами кино. Например, на недавнем втором фестивале киноколледжей мы выступали в качестве основных партнеров. Часть победителей получит персональную поддержку в разработке и возможную реализацию проектов силами нашей компании. И это наш системный подход: мы ищем таланты на всех площадках, потому что верим, что свежая кровь – это залог развития индустрии.

По-вашему, необходимо ли такое количество фестивалей, которое зафиксировано в стране сейчас (около 160-ти)? В чем принципиальное отличие «Нового движения» от остальных смотров? Как за три года вы оцениваете влияние фестиваля, делового форума и Кинорынка на индустрию?

Знаете, сейчас формирующее время для нашего кино. То, что сегодня в стране проводится столько фестивалей, свидетельствует о колоссальном интересе и к кинематографу, и к живой дискуссии вокруг него. Мы видим смотры, посвященные самым разным темам – это говорит о здоровом, настоящем, многосоставном организме индустрии. Количество фестивалей отражает запрос на разнообразие форм и жанров. Важен не сам счет, а смысловое наполнение. У каждого фестиваля должна быть своя задача. Потому что делать такие форумы просто ради того, чтобы они были – не очень хорошая история. Важно, чтобы у смотра была понятная идея, чтобы он приносил пользу, а не просто дублировал то, что уже есть.

После «Нового движения» прошел фестиваль сериалов «Пилот». Два ваших сериала были в основном конкурсе («Дальнобойщица» и «Клятва Гиппократа»), один – в документальном («72»). Насколько для вас как генерального продюсера 1-2-3 Production этот фестиваль значим, учитывая, что представленные там работы – это максимально понятный зрительский контент, который и без всяких фестивалей соберет огромную долю зрителей в прайме ТНТ?

Кроме того, что вы перечислили, мы также приняли участие в программе «Вторые сезоны» с сериалом «Праздники» и в программе «Самый ожидаемый сериал», где питчили находящийся на финальных стадиях съемок сериал «Нефть» для платформы Premier. Для 1-2-3 Production «Пилот» – всегда крайне важная площадка. Как известно, мы постоянно снимаем пилотные серии проектов, что дает возможность сразу оценить будущий потенциал картины, нащупать тон и исправить ошибки перед съемкой целого сезона.

На «Пилот» 2026 года мы привезли пять проектов, участвовавших во всех программах смотра. Да, наши сериалы – это качественный и предварительно востребованный зрителем контент, который найдет свою аудиторию в прайм-тайме телеканалов. Но участие в «Пилоте» – вопрос профессионального статуса, возможность сверить часы с коллегами, показать индустрии, что мы делаем, и увидеть, как это делают другие. И, конечно, участие в фестивале важно для продвижения сериалов на самом раннем этапе. О проекте говорит индустрия на фестивале, пишут СМИ после фестиваля и в итоге – обсуждают зрители.

Как в 1-2-3 Production распределены роли внутри команды? На «Пилоте» вас не было, при этом вы всегда присутствуете на презентациях полных метров производства вашей компании. Вы меньше вовлечены в сериалы?

В нашей компании сложилась профессиональная дружеская атмосфера, и у каждого понятное распределение зон ответственности. Это позволяет эффективно работать над действительно большим объемом проектов одновременно. Я сосредоточен в основном на полных метрах, имиджевых и медийных проектах – это моя зона экспертизы и главный фокус как генерального продюсера. И, безусловно, в этой зоне ответственности для меня крайне важны в том числе коммерческие результаты: кассовые сборы – это прямой показатель того, насколько наш продукт нашел своего зрителя. Но и сериальное направление также входит в мою зону ответственности. На фестивале «Пилот» меня не было, но там присутствовало несколько креативных продюсеров нашего продакшна. Я лично участвую в питчингах, защищаю сериалы на ключевых индустриальных площадках. Так что я вовлечен во все процессы, просто форматы присутствия бывают разными.

Фильм УМКА, который на данный момент выглядит флагманом текущей работы 1-2-3 Production, выйдет в прокат в плотном «сказочном» окружении: 17 декабря стартует ЗИМА В ПРОСТОКВАШИНО, 1 января – ЧЕБУРАШКА 3, ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ, ХОТТАБЫЧ. Вы как один из главных продюсеров УМКИ как думаете, какие конкурентные преимущества будут у фильма? Чем он будет выделяться на фоне остальных сказок, почему семьи будут выбирать его?

У УМКИ есть преимущество перед всеми конкурентами этого новогоднего марафона. Во-первых, это глубокая ностальгия и искренняя любовь нескольких поколений зрителей. У нас получилась трогательная, красивая история о дружбе и семье, история с возвращением в мир, который знаком каждому с детства. Во-вторых, наша картина – удивительно, но единственная из стартующих непосредственно в новогодние праздники, – расскажет историю именно про зиму и новогоднее чудо.

В целом что вы думаете о таком формате выпуска релизов, как 1 января, когда в прокат выходит несколько крупнобюджетных фильмов, рассчитанных на одну семейную аудиторию? Емкость новогодних праздников высокая, но хватает ли ее для каждого проекта?

Емкость новогодних праздников действительно огромна. Это время, когда люди особенно активно ходят в кино, одна из самых кассовых точек в году. Конечно, конкуренция ожидается очень высокая, успех в таких условиях зависит от силы бренда, качества фильма и точности маркетинга. Мы с партнерами уверены в нашем УМКЕ. По крайней мере, мы делаем все, что в наших силах, чтобы проект получился именно таким, каким мы его задумали – новогодним, добрым, красивым и заставляющим верить в лучшее.

Советский мультфильм «Умка» сам по себе короткий. Какие новые приключения вы придумали для героев?

Для полного метра мы расширили историю – добавили сюжетные линии, которых не было в классическом мультфильме, чтобы наполнить фильм драматургическим конфликтом и приключениями. В центре новой большой истории – линия спасения: появляются браконьеры во главе с героем Дмитрия Куличкова, которые похищают маму Умки. И теперь мальчик Тайкэ вместе с новым другом и его семьей отправляется в опасное путешествие, чтобы вызволить медведицу.

Какими получились герои-медведи – фотореалистичными или более мультяшными?

Мы выбрали грамотный визуальный подход: Умка получился более живым, анимированным, с выразительной мимикой, чтобы вызвать бóльшую эмпатию и чтобы зритель мог понять его эмоции. Его мама, напротив, более реалистичная, что выражает величие и мудрость взрослого зверя. Такой прием создает баланс между сказочностью и естественностью, передавая мир фильма как одновременно достоверный и волшебный.

Использовался ли при создании картины искусственный интеллект?

Использовался исключительно на подготовительных этапах съемок – для решения чисто технических, вспомогательных задач, чтобы оптимизировать процессы и ускорить работу. Но если вопрос про визуальные ИИ-проекты, то фильм создается без генераций. За графику в картине, создание персонажей и визуальные эффекты отвечает студия CGF.

К производству УМКИ компания «Централ Партнершип», также входящая в «Газпром-Медиа Холдинг», присоединилась совсем недавно. Почему только недавно? И почему все-таки присоединилась?

Коллеги из ЦПШ присоединились к проекту на том этапе, когда появился основной монтаж фильма. Они посмотрели материал – и он им понравился. Поэтому приняли решение войти в картину инвестициями уже на финальной стадии производства.

УМКА станет вашим первым большим проектом в 1-2-3 Production и вашим первым сказочным фильмом. Как вы оцениваете этот продюсерский опыт? Что узнали нового, неожиданного для себя при создании картины?

Это абсолютно новая территория. Так и воспринимаем! Команда действительно впервые зашла в производство картины с таким объемом графики и визуальных эффектов. Это необычный опыт – снимать проект, в котором графика создается постепенно: каждый день прорабатываются персонажи, углубляются, персонализируются, и мир обрастает новыми деталями. При этом сами съемки тоже масштабные – были построены целый арктический поселок с центральной площадью, метеостанция, рыболовецкий траулер, мы работали со специалистами по снегу, которые воспроизводили разные состояния и текстуры снежинок, привозили настоящих северных оленей. С каждым этапом, начиная от подготовки, переходя к съемкам и сейчас, на стадии постпродакшна, эта работа и сам фильм становятся более впечатляющими.

Нам было важно сохранить каноничность и абсолютную понятность истории для зрителей вне зависимости от возраста. Система координат ценностей всегда одна: дружба, семья, любовь, взаимовыручка. И наблюдать, как классический короткий мультфильм превращается в полноценное большое приключение, сохраняя при этом свою душу, – наверное, самое ценное, что я вынес из этого опыта.

На какой стадии производства сейчас находится следующая крупная сказка 1-2-3 Production – МАЛЕНЬКИЙ МУК? Какие у вас ожидания по этой картине?

МАЛЕНЬКИЙ МУК сейчас в активной стадии разработки – команда только что вернулась со скаута в Марокко, мы подбираем натуру для волшебного восточного мира. На недавнем питчинге мы объявили актерский состав. Ожидания по фильму, безусловно, большие – интересен и сам процесс создания картины, и мы видим в материале огромный потенциал для современной семейной истории, и работаем над тем, чтобы она получилась достойной.

Так как МАЛЕНЬКИЙ МУК выйдет в прокат только через несколько лет, как вы думаете, не устанут ли зрители к тому моменту от сказочного жанра? Более того, по итогам питчинга Фонда кино из 23-х поддержанных крупнобюджетных проектов тринадцать были сказками, значит, следующие несколько лет сказок в прокате будет очень много. Что вы думаете о текущем прокатном потенциале картин в этом жанре?

Если сухо посмотреть на цифры – жанр остается самым предсказуемым с точки зрения кассы: в 2025 году четыре сказки вошли в топ-10 кинопроката, собрав почти 8,8 миллиарда рублей, а семейный контент сегодня называют «новой нефтью» кинорынка, он как базовая экономическая стабильность отрасли. На мой взгляд, потенциал жанра сохранится, если мы будем подходить к каждой истории не как к конвейерному продукту, а как к уникальному высказыванию. Зритель устает не от сказок как таковых, а от шаблонных решений. И здесь ключевой критерий – качество и искренность.

На каком этапе создания находится совместный с Китаем фильм СОЮЗНИКИ, проекты с Индией и Сербией? Можете ли вы что-нибудь рассказать о них?

Фильм СОЮЗНИКИ с Китаем сейчас в активной фазе разработки. Сценарий еще пишется, но работа идет полным ходом – мы проводим регулярные встречи с китайскими партнерами из Xicheng Media Company, обсуждаем детали производства и готовимся к съемочному процессу. Это будет масштабнейшая военная драма о японо-китайской войне 1937–1945 годов и советских летчиках.

Что касается сотрудничества с Сербией, то здесь мы тоже активно движемся вперед. Недавно я в составе делегации «Газпром-Медиа Холдинга» посетил Сербию, где мы встретились с ведущими кинопроизводителями и министром культуры Николой Селаковичем. Обсуждаем возможность создания совместной исторической картины. Сербские коллеги проявляют большой интерес к нашему опыту, особенно к современным фильмам-сказкам, и мы обмениваемся экспертизой. Сотрудничество с Индией пока на стадии обсуждения, и мы обязательно расскажем о новых проектах, как только появится конкретика.

При популярности сказочного жанра у вас как режиссера сейчас заявлен в работе спортивный экшн БОЙ С ТЕНЬЮ 4. До этого были ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ и МИСТЕР НОКАУТ. Спортивные драмы – ваш личный вкусовой интерес или совпадение?

БОЙ С ТЕНЬЮ 4 пока находится на стадии разработки, поэтому я не могу раскрывать детали. Спортивные драмы, безусловно, меня привлекают как возможность рассказать историю конкретной человеческой судьбы. МИСТЕР НОКАУТ и ПЕРВЫЙ НА ОЛИМПЕ ведь не столько про спорт, сколько про преодоление, про характеры, про время. Мне это по-человечески близко – снимать о реальных людях, которые своим примером показывают, что возможно все.

Прямо сейчас в прокате идет комедия ДЕД ФОМИЧ, где вы выступаете еще и как актер. Вы нечасто снимаетесь, тем интереснее, почему для своего редкого появления на экране выбрали именно этот фильм?

Честно говоря, это была чисто дружеская история. Меня попросил сыграть один из продюсеров фильма, с которым мы давно знакомы и работали вместе, и я с удовольствием откликнулся.

Какие явления сейчас привлекают ваше внимание в индустрии? За чем вы следите и считаете, что это будет иметь долговременные последствия для отрасли?

Сегодня, пожалуй, самое пристальное внимание – к стремительному приходу искусственного интеллекта в кино. Мы живем в удивительное, переломное время: технологии проникли в графику, монтаж, создание образов, и иногда мы сами не до конца осознаем скорость этих изменений. С одной стороны, это мощный инструмент – то, на что раньше уходили дни, теперь можно сделать за минуты. С другой стороны, это вызов для многих профессий, например, я вижу, как коллеги-монтажеры уже чувствуют, что их работа может трансформироваться до неузнаваемости. Но это не должно нас пугать. Технология остается инструментом, а главное в нашем деле – это человеческая мысль, хороший сценарий, живая игра актера. Без этого, без нашей искренности и культурного кода, у кино не будет души. Поэтому важно, чтобы за этим технологическим рывком сохранялся диалог автора и машины, где за человеком остается создание смыслов.

Фото: пресс-служба 1-2-3 Production