Оксана Михеева: «Наша цель – не просто продвигать фильмы, но и создавать пространство для общения и развития индустрии»

БК пообщался с генеральным продюсером смотра «Горький fest» о трендах в отечественном авторском кинематографе и о том, что ждет смотр в 2026 году

16 июля в Нижнем Новгороде торжественной церемонией вручения призов завершился очередной фестиваль нового российского кино «Горький fest». БК пообщался с генеральным продюсером смотра Оксаной Михеевой о трендах в отечественном авторском кинематографе, тематическом подходе к концепции фестиваля и о том, что ждет «Горький fest» в 2026 году.

Вчера завершился девятый «Горький fest»: какие тренды вы видите в его конкурсе этого года? Как изменилось российское кино за все время работы фестиваля?

Конкурсная программа фестиваля «Горький fest» в этом году, как и всегда, отличается разнообразием. Мы видим сильное стремление к экспериментам, как в жанровых фильмах, так и в более авангардных работах.

Представленные в конкурсе этого года работы освещают не только культурные, но и социальные аспекты, показывая изменения в обществе. Есть, например, экзистенциальные драмы, которые исследуют поиски себя, затрагивают тему наступающего апокалипсиса. Среди фильмов можно найти экспериментальные картины, снятые вне всех канонов и стандартных форматов, что позволяет зрителю погрузиться в необычные и смелые кинематографические концепции. Есть и производственные драмы, которые, несмотря на кажущуюся узкую тематику, раскрываются с новой, оригинальной стороны. В общем, все конкурсные фильмы представляют абсолютно разные темы, но при этом поданы они очень свежо и увлекательно, что делает программу действительно интересной и актуальной.

Вообще из года в год кинематографисты ищут новые формы самовыражения, и это вдохновляет зрителей. Российское кино, как мне кажется, стало гораздо смелее, более открытым для экспериментов и самовыражения. Я вижу, как фильмы становятся более многослойными, затрагивающими важные темы и отвечающими на современные вызовы.

Темой этого фестиваля стал русский авангард: расскажите, как вы собирали под эту тему программу смотра? Что было самым трудным, но при этом жизненно важным для фестиваля в этом смысле?

Составление внеконкурсных программ, вдохновленных русским авангардом, было интересным вызовом. Русский авангард – это целый мир, который можно интерпретировать по-разному, и мы старались собрать фильмы, которые могли бы представить как классические подходы к авангарду, так и современные трактовки. Одной из сложных, но решающих задач было сохранить баланс между уважением к традициям и стремлением к новаторству. Для фестиваля это важно, ведь мы хотим не только показать фильмы, но и создать платформу для дискуссий о нашем культурном наследии и его актуальности сегодня.

Мы не могли обойти стороной великого Эйзенштейна и его шедевр БРОНЕНОСЕЦ ПОТЕМКИН, который до сих пор остается одним из важнейших произведений в истории кино. Также в программе были представлены уникальные реконструкции работ Дзига Вертова, которые были проведены в последние годы киноведом и архивистом Николаем Изволовым. Нельзя было пройти и мимо современного авангарда, поэтому у нас сформировалась отдельная программа фильмов Алексея Федорченко, чье творчество также представляет собой важную веху в развитии кинематографа, и много всего еще. Все эти ленты необычны, инновационны и всегда открывают новые горизонты для зрителя, чего мы и хотели добиться.

Можете ли вы кратко охарактеризовать – в чем вы видите сегодняшнюю уникальность «Горького»? Почему вы бы советовали режиссерам и продюсерам присылать свои проекты именно сюда?

Уникальность «Горького fest’a» заключается в том, что мы являемся одним из немногих смотров, которые собирают авторское, независимое и также зрительское кино – фильмы абсолютно разных жанров и форм. Мы также стараемся уделять большое внимание деловой и образовательной программам и Q&A, где зрители и авторы могут пообщаться и получить обратную связь. Мы стараемся поддерживать разнообразие, не ограничиваться какими-то едиными трендами, а показываем все возможные грани современного российского кино. Также наша цель – не просто продвигать фильмы, но и создавать пространство для общения и развития индустрии. Многие из наших победителей затем продолжили успешную карьеру в киноиндустрии. Фестиваль привлекает большое количество индустриальных гостей, это место, где молодых режиссеров могут действительно заметить. Здесь можно найти полезные знакомства, получить поддержку, узнать что-то новое. Но самое ценное, что делает фестиваль таким уникальным, — это наши зрители. Они обладают глубоким пониманием кино, искренне воспринимают фильмы и дают ценный фидбэк. Это аудитория, которая ищет не просто развлечение, а готова обсуждать и анализировать каждую картину, что позволяет режиссерам получить важные отзывы.

Планирует ли смотр расширяться за счет сериального сегмента кинопроизводства?

Сериальный сегмент уже был частью нашего фестиваля. В первые годы мы включали короткие сериалы в конкурсную программу. А сейчас они у нас участвую активно во внеконкурсных программах, в рамках которых платформы анонсируют их для зрителей. В этом году на фестивале был показан сериал «Три сестры», а в прошлом году — «Тайны Карениной». Мы открыты для новых форматов, если они актуальны, востребованы и соответствуют концепции фестиваля. У нас нет предвзятых установок, так как наш фестиваль посвящен новому российскому кино, а кино, как известно, бывает разным.

Собирается ли «Горький fest» вновь выходить за пределы Нижнего Новгорода в формате «Эхо фестиваля»?

Конечно, нам очень хочется, чтобы фестиваль жил весь год, чтобы были дополнительные фестивальные показы и в других городах и регионах, чтобы фильмы продолжали находить своего зрителя. Формат «Эхо фестиваля» как раз позволяет достигать этих целей, и в будущем мы продолжим работать над его развитием. Но важно, чтобы каждый такой проект был полностью подготовлен и отражал наш дух и ценности.

Как вы считаете, насколько современный зритель (особенно за пределами Москвы) заинтересован в кино, которое можно увидеть почти исключительно на фестивалях? Видите ли вы динамику интереса аудитории к таким проектам?

Интерес к фестивальному кино действительно растет. Особенно важно, что зрители за пределами крупных городов, таких как Москва и Санкт-Петербург, начинают проявлять все больший интерес к авторскому и независимому кино. Мы видим, как «Горький fest» привлекает зрителей не только из Нижнего Новгорода, но и из других городов области, люди ждут наш фестиваль, а некоторые специально даже приезжают из соседних регионов. Кинематограф становится более доступным, и люди хотят видеть что-то новое, нестандартное. Это не просто развлечения, а возможность расширить кругозор, желание пережить новые эмоции, удивиться, над чем-то подумать, а не просто смотреть кино для развлечения.

Как вы оцениваете современный фестивальный ландшафт России и насколько кинематографистам хватает проектов для его насыщения?

Фестивальный ландшафт России постоянно меняется. Я считаю, что на сегодняшний день существует много достойных фестивалей, и каждый из них имеет свою уникальность и целевую аудиторию. Но, возможно, не всем экспериментальным проектам или фильмам новых авторов хватает платформ, чтобы быть там представленными и услышанными. Важно, чтобы фестивали соответствовали своей изначальной цели и продвигали российское кино. В этом смысле «Горький fest» – это как раз та площадка, которая помогает новым авторам раскрыться. И основная наша идея – что это место встречи авторов и зрителей, где они сразу получают обратную связь.

Следующий «Горький» станет юбилейным – что ждет фестиваль и чего ждать зрителям? Есть ли у вас уже идеи для его темы?

Это будет важный юбилейный фестиваль, и мы уже очень давно думаем, как сделать его особенным. И поверьте, он таким и будет. Конечно, нам хочется, чтобы юбилей стал именно тем моментом, когда мы сможем оглянуться на пройденный путь и подвести итоги, но при этом не забывая о будущем и продолжая идти в ногу со временем. Мы уже начали разрабатывать идеи будущей темы фестиваля, но пока держим все в секрете. Как и всегда, это будет мощная главная тема, которая будет отражать тренды времени и эволюцию кинематографа через призму современных изменений.

Фото: пресс-служба фестиваля