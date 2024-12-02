Наталья Мокрицкая: «Зимний» был придуман для спасения авторского кино»

Программный директор фестиваля рассказала БК об особенностях смотра в этом году

1 декабря в Москве стартовал третий Открытый российский фестиваль авторского кино «Зимний». Восемь фильмов в основном конкурсе, три внеконкурсные программы, форум московских киношкол и деловая программа – расписание поклонников авторского кино уже забито на неделю вперед. При этом важная особенность «Зимнего» заключается в том, что попасть на него может любой желающий совершенно бесплатно. О том, кто два года подряд заполняет залы, как собиралась программа и какие жемчужины в ней искать, рассказала программный директор фестиваля, кинопродюсер и киновед Наталья Мокрицкая.

«Зимний» проходит в третий раз. Первый фестиваль у вас точно получился не комом. Второй – работа над ошибками. А как можно охарактеризовать третий?

Первый фестиваль был придуман быстро и в кризисной обстановке: нам нужно было заявить, что в ситуации отмены российского кино, да и вообще российской культуры на всех крупных международных кинофестивалях, мы существуем. Эта отмена коснулась именно авторского кино, и за отсутствием «Кинотавра» творцам было необходимо куда-то прийти, представить фильм, получить экспертную оценку и просто себя показать. «Зимний» был придуман именно для этого, для спасения авторского кино, для поддержания уважения к собственному творческому потенциалу. Поэтому первый фестиваль был такой праздничный, как глоток нужного всем воздуха: мы живы, мы рядом, у нас лучшее кино, авторы не перевелись. Российский кинематограф, авторский по своей сути, хоть и стремится к жанру, но даже наши сказки все равно сделаны авторами. Это были праздник и успокоение, выдох, что мы будем работать, что мы будем продолжать. Второй год был сложнее, а третий стал сложным совсем. Потому что выдохнули не только мы, но и все остальные, хотя мы были первыми. Появилось много новых фестивалей, на уже известных фестивалях появились дополнительные конкурсы: на фестивале «Короче» появился конкурс дебютного кино, которого не было до этого, появился фестиваль «Маяк», усилило свою программу «Окно в Европу», когда отбором там стал заниматься очень грамотный программный директор Андрей Апостолов. С одной стороны, конечно, это радует, но с другой, это усложнило работу мне и нашей отборочной комиссии, потому что много хорошего авторского кино не снимается. В этом году я переживала, удастся ли собрать достойную программу, но в итоге я довольна: восемь очень разных, очень глубоких картин, которые показывают всю палитру российского авторского кино. В этот раз у нас появилась алтайская картина ШАМАН, наши любимцы из Якутии – СПИД СТАР, и представители ленинградской школы, и дебюты, снятые за 5 миллионов, и дебюты, снятые за 255 миллионов рублей. То есть у нас есть все.

Можно уже сказать, что смотр закрепился на своих датах как последний крупный фестиваль года. Как бы вы могли описать его место в общем современном фестивальном ландшафте? Подводит ли он итоги года или служит связующим звеном между сезонами?

В этом году это так: мы – самый большой форум авторского кино, который замыкает киносезон. Как будет в будущем, я не знаю. Мы еще думаем о формате фестиваля, нам нужно, чтобы он был востребованным, сейчас он нужен, залы переполнены. Но Москва, и мы это понимаем, перекормлена фестивалями. Например, очень близко к нам проходит фестиваль «КАРО.Арт», тоже показывающий прекрасное авторское кино.

Кто ваша аудитория? Составили ли вы ее портрет по итогам трех лет работы?

Мы совершенно точно не фестиваль для кинотусовки, мы в первую очередь зрительский фестиваль. Конечно, к нам приходят представители платформ, телеканалов, дистрибьюторов. Всегда в нашем жюри присутствует один из руководителей или онлайн-кинотеатра, или крупного федерального телеканала. В этом году у нас, например, Сергей Титинков, главный продюсер кинопоказа и кинопроизводства Первого канала. Мы любим и приглашаем таких людей, потому что их внимание дорогого стоит. Но основная аудитория – это молодой зритель, от 15-ти до 30 лет, который хочет заниматься кино. И он не только смотрит наши фильмы, но и посещает форум московских киношкол, ищет себя, ищет для себя школу, ищет для себя учителей, ищет для себя мастеров, потому что те же мастера, которые показывают свое авторское кино у нас на фестивале, зачастую преподают в киношколах. Например, в прошлом году Иван И. Твердовский представлял свою киношколу и получил на фестивале Гран-при.

Как в этом году проходило формирование программы? Сказывается ли на ней конкуренция с другими смотрами авторского кино? Можно ли открыть секрет, какие фильмы авторы приберегли специально для «Зимнего»?

Мы сами разыскиваем новые картины, большое количество приходит самотеком на объявленный нами сайт. Пожалуй, якуты и алтайцы очень хотят попасть именно на «Зимний». Наверное, потому что здесь их любят и они никогда отсюда не уезжают без призов. Из Якутии нам всегда присылают по три-четыре картины, они ждут «Зимний». Может, потому что они тоже «зимняя» кинематография, поэтому мы для них – любимый фестиваль. Так что, пожалуй, региональные кинематографии ждут именно нас, как никто другой.

Какая в этом году заявлена сквозная тема (если она есть)? Какие тенденции авторского, независимого российского кино вы обнаружили, собирая программу?

Для меня основная тема программы этого года – это нежелание человека быть одиноким, это поиск партнера, поиск друга. Я осознанно не говорю «поиск любви», но все герои наших картин ищут чувства. У нас даже так называется одна из конкурсных картин – ЧУВСТВА Виктории Мокеровой, выпускницы Московской школы нового кино. Чувств и эмоций очень не хватает в нашем достаточно жестком мире. У нас эмоциональная программа и в конкурсах всегда побеждают эмоциональные фильмы.

Мы, журналисты, отмечаем тенденцию фестивалей максимально загружать дни показами, порой с накладками друг на друга. У вас, кроме основного конкурса, еще три программы с показами и встречами со съемочными группами. Как вы балансировали, чтобы заинтересованная аудитория смогла посмотреть как можно больше?

Скоро Новый год, мы понимаем, что в этот период у всех много своих задач и планов, поэтому мы даем возможность выдохнуть. Мы не показываем больше двух конкурсных картин в день, фильмы у нас практически все небольшие по длительности. Большая картина только одна в этом году – ГИРОКАСТРА, раньше она называлась РУССКИЕ ЖЕНЫ, это фильм Юрия Арабова. Три площадки, как всегда: «Зимний» – детям» мы показываем в кинотеатре «Москино Ангара», программу к 100-летию «Мосфильма» – в «Иллюзионе», а «Художественный» – место для нашего основного конкурса и деловых мероприятий, занимаем все залы. Достаточно мягко составлен график, активность начинается где-то с 14-15 часов, так что можно даже выспаться.

Расскажите, пожалуйста, чуть подробнее о параллельных программах. В чем их ключевые особенности? Начнем с программы «Зимний» – детям». Это попытка приобщить к фестивальному смотрению всю семью? Учитывая, что два фильма из трех – потенциальные зрительские хиты, в чем особенность их именно фестивальных показов?

Абсолютно правильно, мы хотим приобщить детей к киносмотрению. Объяснить им, что их мнение крайне важно для отечественных кинематографистов. Ребята смотрят новейшие фильмы и мы им даем возможность проголосовать: картина тебе очень понравилась или очень-преочень, супер или супер-пупер? Они голосуют на специальных елках снежинками, в этом году будут голосовать значками. Детям очень нравятся такие интерактивные игры. Поэтому мы благодарим прокатчиков, которые дают нам возможность показать совершенно новое кино. Эта программа – наша любимая, она проходит днем в субботу-воскресенье, пользуется огромным успехом, и уже сейчас туда попасть невозможно, все разобрано. После показа мы снимаем мнения детей, размещаем в прессе, и для пиара, для продвижения картин в прокате это полезно. Еще раз благодарим за такое отношение компании «Наше кино» и «НМГ Кинопрокат», которые нам дали в этом году свои фильмы.

Ваша программа к 100-летию «Мосфильма» заявляет две темы для обсуждения: «Как смотреть авторское кино» и «Шедевры батального кино». Почему именно они?

«Шедевры батального кино» мы придумали в этом году, потому что действительно ни у кого в мире больше нет такой коллекции батального кино, как у СССР и России. Безусловно, на это работает наша историческая память: Великая Отечественная война, Отечественная война 1812 года, тот факт, что вообще наша страна, к сожалению, воевала несколько веков, в нашей культуре, конечно, отражается. Наши фильмы военной тематики – одни из лучших, и мы имеем возможность показать их, это большая удача. Мы представим три картины: это ВАТЕРЛОО Сергея Бондарчука, редкое кино, которое мало кто видел, кроме специалистов, ГОРЯЧИЙ СНЕГ Гавриила Егиазарова и ОСВОБОЖДЕНИЕ Юрия Озерова. Это реально шедевры, которые не показывают по телевизору или они там «пропадают»: у них обрезают широкий формат. Какое количество людей в них снималось, как это все было сделано без графики – об этом расскажут наши потрясающие лекторы. Они объяснят, чем отличается наше батальное кино и какой это был подвиг и продюсерский, и организационный, и режиссерский – снимать такое кино, когда десятки тысяч солдат задействованы в кадре. Недаром итальянский продюсер Дино де Лаурентис, посмотрев ВОЙНУ И МИР, стал работать с Бондарчуком, потому что только в нашей стране могли позволить себе снимать такое кино. Расскажут и о ляпах, о военной форме... Хорошая программа и для специалистов, и для молодых людей, потому что, повторюсь, по телевизору такое не покажут.

Что касается программы «Как смотреть авторское кино», то в этом году мы посвятили ее московской школе авторского кино. Мы сфокусировались на постоттепельном поколении. На открытии фестиваля мы покажем документальный фильм ЖИЗНЬ АНАТОЛИЯ ГРЕБНЕВА, который стоял у истоков московской авторской школы 60–70-х годов, он автор сценария, например, фильма ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ. Эту картину представят Александр Миндадзе, драматург и режиссер, сын Гребнева, и ее режиссер, тоже драматург, внук Гребнева Александр Родионов. Мы каждый фестиваль открываем большим доком про наших выдающихся советских и российских деятелей кино, и в этом году им стал Анатолий Гребнев. Московская авторская школа – это и Николай Губенко, и Андрей Тарковский, и Сергей Соловьев, и Вадим Абдрашитов, и Глеб Панфилов, можно долго перечислять. Поэтому наши киноведы будут рассказывать, как смотреть авторское кино, именно на примере самых выдающихся картин самых выдающихся авторов этой школы: ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ Николая Губенко, ПЛЮМБУМ, ИЛИ ОПАСНАЯ ИГРА Вадима Абдрашитова, АССА Сергея Соловьева, ПОСЛЕСЛОВИЕ Марлена Хуциева. Ведущие программы расскажут об их уникальном киноязыке, о системе знаков, символике, как постановщики боролись с цензурой. Этих выдающихся режиссеров с нами уже нет, но то, что мы делаем сегодня, то, что наша кинематография продолжает рождать авторов, то, что мы можем сегодня делать фестивали авторского кино, в этом, конечно, их заслуга, мы все – их ученики.

Функцию деловой программы в рамках «Зимнего» будет выполнять форум московских киношкол. Какая у него основная задача? Кто его аудитория?

Для нас это очень важная часть фестиваля, потому что форум московских киношкол работает как День открытых дверей. То есть практически любой молодой человек абсолютно бесплатно может прийти в центр Москвы в «Художественный» и, посетив эти пять-шесть дней форума, понять, что предлагает Москва в плане кинообразования. У нас стоит очередь из киношкол, все хотят показать свои фильмы, рассказать о своих преподавателях, о своих приоритетах, о своих принципах, о ценах, в конце концов. И вот этот молодой человек, наш зритель, он может сам прийти и посмотреть, куда ему поступать, на что хватит денег. У нас и Московская школа кино (МШК), и Школа дизайна НИУ ВШЭ (направление «Экранные искусства»), и Киноколледж № 40 «Московская международная киношкола», и киношкола «Студия 24», и Московская школа нового кино (МШНК), и Институт кино НИУ ВШЭ. Это одна из самых популярных у нас программ, поэтому те же люди, которые приходят на нее, потом смотрят авторское кино. У нас это абсолютно бесплатно, просто по регистрации, места улетают моментально, мы каждый день добавляем по 50–60 мест каждый день. Надо только следить за нашим сайтом.

Второй блок деловой программы – «Жара на «Зимнем». С конца мая, когда открылся летний сезон фестивалей, без деловой программы не обходился ни один смотр, и казалось, что обсудили уже все текущие проблемы. Неужели остались темы?

«Жара на «Зимнем» – это любимая часть фестиваля моего друга и сопродюсера Максима Королева, он проводит эту секцию третий год подряд. Он очень любит организовывать отраслевые встречи. В этом году в кинотеатре «Художественный» «Жара» посвящена взаимодействию представителей профсоюзов творческих и технических профессий с практиками производственного процесса – продюсерами, исполнительными и линейными продюсерами известных отечественных кинопроектов и кинокомпаний. Эти люди – кровь нашего кино, без них ничего бы не случилось, это люди, которые любят площадку, живут на площадке. Это люди, которые и в снег, и в дождь находятся рядом с нашими авторами, с режиссерами. И вот о своих проблемах, бедах и счастливых моментах они расскажут на встрече. Я могу сказать, что это одна из самых востребованных профессий в нашем кино, и они заслужили эту встречу.

Какие у вас ожидания от сегмента авторского кино в наступающем году?

Я жду те фильмы, которые выйдут. Я многие годы работала экспертом в министерстве культуры, и там были очень интересные проекты. Кино – дело долгое: от замысла до фестиваля проходит три-четыре года. Поэтому те проекты, которые мы видели три-четыре года назад, будут выходить на экраны в будущем киносезоне. Я эти фильмы жду, там было много интересного.



Фото: пресс-служба фестиваля «Зимний»