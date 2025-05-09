Надежда Мотина: «Успех приходит к проектам, которые попадают в запрос аудитории»

Президент Arna Media рассказала БК о подробностях международной деятельности и о планах на будущее

Компания Arna Media является одним из ключевых поставщиков современного иностранного контента в Россию. Благодаря ей отечественный зритель только в прошлом году смог увидеть АНОРУ, СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, ПАДЕНИЕ ИМПЕРИИ и другие знаковые релизы американского независимого кинематографа. При этом компания стремится всячески разнообразить свою деятельность и в связи с этим активно развивает собственное производство. О подробностях международной деятельности и о планах на будущее в интервью БК рассказала президент Arna Media Надежда Мотина.

Поздравляем с «Оскаром» для АНОРЫ! Фильм за последние месяцы стал для всей России совершенно родным. Что вы думаете о победе картины Шона Бэйкера? За счет чего ей удалось выиграть главный приз, как вы думаете?

Это удивительная история. И не зря АНОРУ сравнивают с ЗОЛУШКОЙ. Часть магии тут точно есть. Шон Бэйкер стал первым за семьдесят лет кинематографистом, получившим четыре статуэтки «Оскар» за один вечер (за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший монтаж).

Премия «Оскар» – это серьезная игра и большие вложения, начинающиеся с Каннского кинофестиваля. Продюсеры представляют свои фильмы на основных киносмотрах, отправляют артистов давать интервью разной прессе, режиссеры проводят показы с вопросами и ответами. Neon организовал показ фильма для представителей секс-индустрии. Как видите, команда борется за каждый голос. И прошлое создателей, их личные высказывания могут решить судьбу картины, как это случилось с ЭМИЛИЕЙ ПЕРЕС. За последние двадцать лет среди номинантов в категории «Лучший фильм» было не так много независимых проектов. В прошлом году среди пяти номинантов на лучший фильм (ОППЕНГЕЙМЕР, БЕДНЫЕ-НЕСЧАСТНЫЕ, УБИЙЦЫ ЦВЕТОЧНОЙ ЛУНЫ, БАРБИ, МАЭСТРО) не было ни одного, доступного к покупке на независимом рынке. Поэтому победа АНОРЫ – это триумф независимого кино и лично Шона, который шел к этой награде много лет. Он же независимый кинематографист в прямом смысле этого слова. Всегда снимает свои собственные истории и оставляет за собой монтаж и креативный контроль. Шон – пример того, что простой парень может получить мировое признание. И практически все зрители удивляются, какой естественной получилась АНОРА. Насколько в ней живые диалоги, нет никакой клюквы. Подкупает именно эта скрупулезная работа с деталями.

Лично для меня удивительна была победа Майки Мэдисон в номинации «Лучшая женская роль». После триумфа на «Золотом глобусе» и проникновенной речи все прочили эту награду Деми Мур. Обе актрисы невероятно сыграли, и очень отрадно, что премия досталась юной исполнительнице. Ее карьера только начинается, и она сможет порадовать нас самыми разными ролями.

Как вы оцениваете результаты прокат АНОРЫ а в традиционных и в онлайн-кинотеатрах? Удалось ли полностью реализовать его потенциал в этих сегментах?

Благодаря «Атмосфере кино» мы выпустили фильм максимально широко по всей стране. Но зрители в регионах не приняли картину. Кого-то шокировала откровенность, кто-то негодовал, что избалованный мажор не понес наказание. АНОРА оказалась фильмом больших городов. 56 процентов сборов принесла Москва. Перед премией «Оскар» мы расширили роспись, у картины феноменальная наработка. Мне кажется, мы полностью реализовали потенциал проекта. В онлайн-кинотеатрах он вошел в топы, после наград партнеры дополнительно подсвечивали его аудитории. На «Кинопоиске» у него уже более 900 тысяч оценок.

Результаты ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ немного недотянули до сборов АНОРЫ, хотя хайпа вокруг картины было значительно меньше. В чем оказался секрет привлекательности ленты?

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА – фильм о сексе и власти. Эта тема всегда очень актуальна. Я знаю тех, кому проект категорически не понравился, и тех, кто пересматривал его несколько раз и каждый раз находил в нем новые слои и смыслы. Полярные мнения и дискуссия о теме фильма – вот секрет успеха. Картина ушла в народ. Мне особенно понравился ролик по фильму, где на одну сцену были наложены диалоги из СЛУЖЕБНОГО РОМАНА. Гениально!

Как вы считаете, стоит ли сейчас работать над тем, чтобы вернуть в кинотеатры мужскую аудиторию, или в данный момент надо максимально сосредоточиться на женщинах?

Наша задача – показывать классное, яркое коммерческое кино. А кто будет его смотреть – пусть решает аудитория. Ядро зрителей ПЛОХОЙ ДЕВОЧКИ составили молодые люди 18–24 лет. Мне казалось, что проблемы героев интересны публике постарше.

Что вы в целом думаете о том, как формировалась и формируется сетка релизов в 2025 году? Не было ли на Новый год дефицита взрослых проектов?

Кинотеатры жаловались, что не хватало контента для взрослой аудитории, поэтому сократилось количество проданных билетов. Следующий Новый год будет еще хуже. Хочется, чтобы в данной ситуации кинотеатры оставались регуляторами рынка, чтобы они брали тот контент, который обеспечит стабильное заполнение залов.

Какие у вас планы по выпуску фильмов на весну и лето? Чего нам ждать от каталога Arna Media до конца этого года?

Давайте расскажу о нескольких проектах. 26 июня мы выпускаем комедийный боевик ШПИОНСКАЯ СВАДЬБА со звездой ОТПЕТЫХ МОШЕННИЦ и ХОЛОСТЯЧЕК Ребел Уилсон. Режиссер МЕХАНИКА Саймон Уэст знает, как снимать экшн. Говорят, лучшие спецагенты просились на эту свадьбу придумывать конкурсы. Экзотический остров, лучшие блюда от знаменитых шефов, подвенечное платье. А в роли подружки невесты – настоящий супершпион, которую мечтает убрать вся мировая преступность. Но праздник омрачают вооруженные наемники, решившие взять толстосумов в заложники. Агенту Сэм ничего не остается, как достать из подвязки заряженный ствол.

Продолжение семейной комедии НЕ ОДНА ДОМА, которая сняла «проклятие блогеров» и собрала в прокате 220 миллионов рублей, выйдет 3 июля. Бюджет фильма в разы больше, над трюками работала лучшая команда каскадеров, a соперницей Миланы Хаметовой стала Ева Смирнова. У фильма большой пул промопартнеров и его рекламная кампания началась уже в марте.

Фэнтези МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ с любимцем соцсетей медведем Томом в главной роли выйдет 31 июля. По сюжету, папа с капризной дочерью едут в деревню, где отец превращается в медведя. Героям надо объединиться, чтобы спастись от браконьеров и расколдовать его обратно. Когда я показываю материалы проекта иностранным партнерам, они испытывают шок, удивляясь тому, что девочку снимали рядом с живым взрослым медведем. Никто не верит, что в проекте нет CGI.

Для поклонников ужасов 23 октября мы выпустим новый шедевр режиссера СОБИРАТЕЛЯ ДУШ Осгуда Перкинса КРИПЕР. Его тизер прикреплен к ОБЕЗЬЯНЕ, то есть рекламная кампания фильма началась в феврале 2025 года, за девять месяцев до релиза. Это время позволит сформировать у аудитории ожидание проекта и сделает его главным ужастиком года. Прокатчик картины в США Neon умеет создавать атмосферные маркетинговые материалы.

В конце года ждем большое семейное фэнтези ВВЕРХ ПО ВОЛШЕБНОМУ ДЕРЕВУ, уникальный проект с бюджетом в 60 миллионов долларов от сценариста ПРИКЛЮЧЕНИЙ ПАДДИНГТОНА и ВОНКИ. В главных ролях Эндрю Гарфилд, Клэр Фой и Ребекка Фергюсон. Фильм основан на серии книг. Сэм Мендес десять лет мечтал их экранизировать и выступил продюсером проекта. По сюжету, семья из Лондона переезжает в деревню. Пока глава семейства выращивает помидоры, младшая дочь обнаруживает в лесу высоченное дерево, населенное магическими существами. Стоит забраться на его верхушку – и окажешься в Конфетном королевстве. У каждого дерева своя волшебная страна, где живут феи, эльфы, пикси. В компании CAA поделились со мной по секрету, что в Лондоне прошли тестовые просмотры фильма без графики и он получил очень высокий рейтинг одобрения. За права на территорию США сражается несколько студий. И уже пишется сценарий второй части.

Как развивается ваше сотрудничество с «Атмосферой кино»? Изменилось ли что-то в подходе вашей команды к прокату иностранных проектов за последние два года?

Мы очень рады нашему сотрудничеству и благодарны команде «Атмосферы кино» за профессиональную работу с нашими релизами. Рынок меняется, и на следующий год мы хотим выпускать совместно проекты с потенциалом сборов свыше 500 миллионов. На 2026-й в нашем пакете с «Атмосферой кино» СКАЛОЛАЗ 2, продолжение легендарной истории с Сильвестром Сталлоне, авантюрный экшн БОМБА с шикарными Тео Джеймсом и Аароном Тейлор-Джонсоном, ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН 2 с Николасом Кейджем и Биллом Скарсгардом, ПОСЛЕДНИЙ ДРУИД с Расселом Кроу.

Какие маркетинговые инструменты вы считаете сейчас наиболее актуальными для продвижения фильмов различных жанров и целевых аудиторий? Какое место в этой системе занимает сейчас ТВ?

Телевидение остается сильным и мощным инструментом продвижения. Мы планируем большой бюджет на ТВ-рекламу ШПИОНСКОЙ СВАДЬБЫ и ряда других релизов. Тем не менее выбор инструментария зависит от проекта. Например, по фильму НЕ ОДНА ДОМА самый эффективный инструмент – тур Миланы по городам, потому что она собирает огромные толпы поклонников. А по ужастику АБСОЛЮТНЫЙ ХИЩНИК самый лучший результат дал посев в телеграм-каналах.

Как для вас прошел берлинский EFM в феврале?

Из-за пожаров в Лос-Анджелесе на нем было меньше больших коммерческих американских проектов. Берлин в целом всегда слабее Канн и AFM. Тем не менее мне удалось купить несколько очень интересных фильмов.

О каких сделках вы можете рассказать уже сейчас?

Я купила романтическую комедию со Скарлетт Йоханссон СВАДЬБА МОЕЙ МАМЫ, где три сестры возвращаются домой, чтобы в очередной раз выдать свою маму замуж. Будут смех, слезы и настоящая любовь. Во всем мире уже этим летом картину выпускает Universal. Также я не смогла пройти мимо новой актерской работы Мадса Миккельсена от студии Lionsgate – УБИТЬ МОНСТРА. В фильме восьмилетняя девочка нанимает профессионального киллера для охоты на монстра, который сожрал ее приемных родителей.

В свете постоянно меняющихся политических новостей почувствовали ли вы какое-либо изменение к российским байерам в Берлине? Или резких трансформаций настроений (и цен) ждать не приходится?

Не почувствовала. В Берлине мы продолжили продавать ДОМОВЕНКА КУЗЮ и ВОЙНУ И МУЗЫКУ на весь мир и представили партнерам первые материалы СОЛОВЬЯ ПРОТИВ МУРОМЦА Карена Оганесяна. Очень хорошую реакцию вызывают фрагменты семейного фэнтези МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ. Я уверена, что мы закроем не менее 25-ти территорий.

Как вы думаете, возможно ли возвращение в Россию голливудских мейджоров и международных стримингов? Если да, то в каком горизонте?

Студии знают, что Россия – большой рынок и они теряют очень много денег, не работая здесь. Но пока не сняты санкции, они не могут вернуться. Технически быстрее всего можно вернуть каталоги студий на онлайн-платформы. Буквально за пару недель. Запустить кинопрокат займет от шести месяцев до года.

СОБИРАТЕЛЬ ДУШ стал самым успешным проектом Arna Media. В целом в чем вы видите секрет успеха у зрителей прошлогодних СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, СУБСТАНЦИИ и УЖАСАЮЩЕГО 3? Почему именно американские независимые хорроры стали одним из самых востребованных жанров в ситуации отсутствия мейджорских проектов?

Успех приходит к проектам, которые попадают в запрос аудитории. УЖАСАЮЩИЙ 3 стал успешным во всем мире, потому что закрыл базовую потребность зрителей. Людям очень страшно и неспокойно, а он позволяет десакрализировать смерть. СУБСТАНЦИЯ говорит о внешней красоте, страхе старения и о том, чего общество требует от женщины. Она невероятно талантливо сделана и попадает в боль, имеющуюся почти у всех. Когда я увидела материалы СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, то сразу вспомнила ОНО. В нем есть тот же стиль, тот же страх. Neon сделал невероятную кампанию, которую мы смогли использовать и на нашей территории. И очень приятно, что наше название (а не прямая локализация – «Длинноногий») помогло фильму раскрыться. Его использовали и дистрибьюторы в Латинской Америке, Испании, Португалии.

Чего ждать зрителям от семейной комедии МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ?

Снимать взрослого медведя, как и любое животное, очень сложно. С медведем это вдвойне сложнее. Ты не знаешь, чего от него ожидать, он может быть в плохом настроении, ему очень тяжело смотреть в камеру, и чтобы его поведение было похоже на поведение человека, понадобилось очень много дублей. Мы практически не использовали графику, добиваясь нужных реакций на съемочной площадке. У картины очень хороший посыл про важность семьи. Надеюсь, аудитория ее полюбит. Фильм выйдет в прокат 31 июля.

В этом проекте соединились два самых популярных среди кинематографистов на текущий момент тренда – сказочный мотив и комедия. Что вы думаете по этому поводу?

Знаете, одну из самых веселых презентаций, на которой я была, проводил Ченнинг Татум. Он вышел на сцену и сказал: «Да, у меня нет сценария и я прошу купить мой фильм за огромную сумму денег, но я раскрыл секрет Уолта Диснея. Животные работают». И показал слайд, на котором был эмодзи собачки плюс улыбка равно мешок денег. Поэтому мы решили соединить популярный и хорошо работающий фэнтезийный момент (превращение человека в животное) и героя русских сказок – медведя. А в пару ему дали очень смелую и хрупкую девочку. Мне кажется, кинотеатры получат свой мешок денег. Уже совсем скоро выпустим ролик и постер фильма.

МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ выходит в июле, как и НЕ ОДНА ДОМА 2 и ПЛАГИАТОР, этот месяц будет важным для компании. Как так получилось, что три ваших проекта выходят в один месяц? И тем более – летом, кажется, в самое сложное время для российских продюсеров?

Как вы помните, летом 2024 года мы выпустили СОБИРАТЕЛЯ ДУШ, который побил рекорд сборов в жанре ужасов для нефраншизных фильмов за последние семь лет, и НЕ ОДНУ ДОМА. Так что мы не боимся летних дат.

Какие в целом у вас прокатные ожидания по этим проектам?

Хочется сделать медведя Тома настоящей звездой экрана и снять с ним еще одно кино. НЕ ОДНА ДОМА 3 входит в сьемки уже этим летом. В картине согласилась сниматься большая голливудская звезда, так что мы очень верим в проект.

Все известные сейчас проекты Arna Media собственного производства – НЕ ОДНА ДОМА 2, ПЛАГИАТОР, УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО, ПРИНЦ, ГОСТИНИЦА, ДОКТОР С РУБЛЕВКИ, ДЕНЬ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ – являются комедиями. Как вы оцениваете потенциал этого жанра в прокате на текущий момент, учитывая, что российских комедий сейчас снимают очень много и не все они вызывают интерес у зрителей?

Небольшая поправка. ПЛАГИАТОР – это фильм «Марс Медиа». Мы – младшие сопродюсеры. Когда я прочитала сценарий, мне он так понравился, что я решила инвестировать в него личные деньги. Всегда мечтала поработать с легендарным Антоном Мегердичевым. Он – великий режиссер. Каждый его проект – ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ, СЕРДЦЕ ПАРМЫ, МЕТРО – большое зрительское кино. И они все разные по жанру. Сохраняются лишь масштаб и эмоция. ПЛАГИАТОР по жанру тоже совсем другой. Он превзошел мои самые смелые ожидания. Это фильм, на котором хочется петь. Он невероятный – необычный, драйвовый, с саундтреком из узнаваемых и любимых песен. Думаю, в прокате он может собрать от 700 миллионов рублей до миллиарда.

Что касается комедий, то наша жизнь и так сложна, без юмора и иронии нам просто не выжить. Поэтому для меня комедийный элемент очень важен. И фэнтези, и экшн, и приключенческое кино должны быть с комедийными элементами. Не хочу делать беспросветные драмы или суперсерьезное кино.

Вы уже несколько лет занимаетесь производством фильмов. С какой главной сложностью вам пришлось столкнуться за это время?

Производство – это очень сложно. Это огромный пазл со множеством элементов. У нас в разработке более двадцати проектов, а выпускаем мы в этом году только три. Мегаважно написать качественный сценарий. Найти автора, который тебя слышит и понимает. На некоторых фильмах мы прошли уже десять разных заявок, потому что не можем нащупать то, что будет интересно широкой аудитории. Когда сценарий готов, начинается подбор режиссера. Если текст сильный, режиссеры легко соглашаются, а вот если тебе последовательно отказывают несколько человек, значит, со сценарием что-то не то.

Есть ли у вас в планах создание сериального контента или полных метров эксклюзивно для стримингов?

В разработке имеется два сериала. Надеюсь, в ближайшее время мы определимся с партнером и расскажем про них.

В каком состоянии сейчас находится ваша копродукционная деятельность?

В прошлом году в Кейптауне мы сняли остросюжетный экшн АКУЛЫ ПРОТИВ КОСАТОК. Хищники-убийцы нападают на побережье и вступают в схватку со своими естественными врагами – косатками. Ни один артист не пострадал. Сейчас картина на этапе постпродакшна. Битвы хищников рисует DNEG – студия, создававшая графику к ДЮНЕ и ВЕНОМУ. Готовим проект к релизу в начале 2026 года. На Кинорынке в Берлине впервые продавались два англоязычных проекта, в которых я и Арам Ованнисян выступаем продюсерами. Совсем скоро про них расскажем.

Какие цели вы ставите перед компанией на ближайший год?

Цели у нас амбициозные. Как вы заметили, я усилила команду. К нам присоединилась Вера Фетищева в качестве заместителя генерального директора. Она усилит маркетинг российского и иностранного кино и структурирует процессы. Татьяна Павлова стала директором по пиару. Она работает как с российской, так и с иностранной прессой, развивает как пиар-кампании фильмов, так и бренд компании в целом. Алена Молодцова вышла на позицию менеджера по прокату. Она работает с партнерами на территории СНГ, фестивальными и спецпоказами. Диана Булдович усилит партнерские интеграции и работу с производственными проектами по части продакт-плейсмента. Моя главная цель – приносить партнерам и зрителям большое, яркое, коммерческое кино. Чтобы по итогам года как минимум три наших фильма вошли в топы зрителей и критиков, а суммарный бокс-офис, в прошлом году составивший, на минуточку, 1 миллиард 250 миллионов рублей, вырос. Хочу, чтобы мы запустили съемки проекта в Лондоне, который сейчас готовим. И чтобы МОЙ ПАПА – МЕДВЕДЬ вышел в Китае.

Фото: пресс-служба Arna Media